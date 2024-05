Zé Geraldo, Discotopia e festival de cerveja animam a quinta (23) no ES; agenda

Projeto Cine Vitória a Minas

Nos dias 23 e 24 de maio tem cinema de graça para a população de Cariacica, por meio do projeto Cine Vitória a Minas. O evento acontece às 18h30, na Rua do Britador, em Porto de Santana. Serão dois filmes: Buzz Lightyear, no dia 23, e As Tartarugas Ninja: Caos Mutante, no dia 24. A entrada é gratuita e aberta ao público (ingressos retirados no dia e local das sessões).