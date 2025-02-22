TZ da Coronel, desfiles no Sambão do Povo e blocos de rua agitam o sábado (22)

Shows
Trap Folia
O que é? Show do rapper Tz da Coronel. Horário: A partir das 22h. Endereço: Matrix Music Hall , R. Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco, Cariacica. Ingressos: R$ 50 (pista), R$ 100 (área vip) e R$ 150 (mezanino), à venda no site da LeBillet.
Bloco TimbaMarley
O que é? A banda Macucos apresenta o bloco TimbaMarley no Brizz. Horário: a partir das 16h. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: R$ 30, à venda no site da Zigtickets.
Carnaval de Vitória 2025
Desfiles do Grupo Especial
O que é? Neste sábado, se apresentam as escolas do grupo especial: Unidos do Jucutuquara, Chegou o Que Faltava, Unidos da Piedade, Mocidade Unida da Glória, Novo Império, Boa Vista e Imperatriz do Forte. Horário: A partir das 19h. Local: Sambão do Povo, na Av. Dário Lourenço de Souza, Santo Antônio, Vitória. Ingressos: à venda no site da Q2 Ingressos.
Blocos de Rua
Bloco do Dud's
O que é? Bloquinho de rua em Viana. Concentração: a partir de 12h. Endereço: em frente ao Dud's Beer House Snack Bar, na Rua Quintino Bocaiuva, 82, Viana Sede. Horário: a partir das com saída às 17h. Veja matéria de HZ.
Bloco Galera da Ressaca
O que é? Bloquinho de rua em Vila Velha. Local: Avenida Henrique Moscoso, 2232, Jaburuna. Horário: das 13h às 18h. Veja matéria de HZ.
Evento Fixo - Santa Mônica
O que é? Bloquinho de rua. Endereço: Avenida Perimetral, trecho entre a Rua Sete até a Avenida Coqueiral, em Vila Velha. Horário: 14h às 19h. Veja matéria de HZ.
Bloco Carnapiralto
O que é? Bloquinho de rua em Cariacica. Concentração: a Quadra Carlos Renato Santos, no bairro Alto Lage. Veja matéria de HZ.
Bloco 705
O que é? Bloquinho de rua em Cariacica. Concentração: Praça João Casagrande, em Nova Brasília. Veja matéria de HZ.
Bloco Smartfit Folia
O que é? Tradições carnavalescas, samba no pé e músicas que se tornaram ícones do carnaval. Endereço: Masterplace Mall, na Av. Nossa Sra. da Penha, 2150, Barro Vermelho, em Vitória. Horário: das 8h a 12h.
Pré-carnaval em Alfredo Chaves
O que é? Pré-carnaval com show de Hugo Porto e Sulinho e bandana. Endereço: Praça Gastronômica Leandro Belmok, no centro de Alfredo Chaves. Horário: 19h. Ingresso: Gratuito.
Ensaio do Bloco Voador
O que é? Ensaio aberto do Bloco Voador. Endereço: Sem Freio Beer na Praça dos Namorados, em Vitória. Horário: 12h às 15h. Ingressos: Gratuito.
Batucada Surpresa puxando Bloco da Lama
O que é? Batucada Surpresa puxando Bloco da Lama. Horário: 15h às 18h. Local: Rua Joaquim Lira, na Barra do Jucu.
Bloco Galera da Ressaca
Horário: 13h às 18h. Local: Av. Henrique Moscoso, Bairro Jaburuna. Em frente à distribuidora de bebidas.
Especial
Esquenta Guarapa 2025
O que é? Shows de Xaranga do Fredão, Samba +55 e Alan Venturin. Horário: A partir das 18h. Endereço: Orla do Canal, ao lado do Perim Supermercado, Guarapari. Gratuito.
Jornada dos Sabores: Edição Sorvetes
O que é? Várias opções de sorvetes, milkshakes e sobremesas geladas por um preço fixo de R$ 19,90. Lojas participantes desta edição: Milky Moo, Bob's, Mr. Cheney, Chiquinho, Coelhinho, Bacio Di Latte, Johnny Joy, Vittal, Calebito e Vila do Açaí. Local: Shopping Vila Velha, Av. Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha.
2º Sarau Poético do Coletivo
O que é? Sarau musical de diversidade Literária. Horário: 16h Local: Cafeteria da VilaZinha, Espaço Artes, Pousada VilaZinha, Rua 23 de maio, 120, Prainha de Vila Velha. Gratuito.
Festas e baladas
Épico Beach Bar
O que é? Apresentação ao vivo de Marlon Fraga, Ton Kita e Gabz. Horário: 14h. Funcionamento: das 10h às 20h. Endereço: Avenida José Miranda Machado, 345, Ilha do Boi, Vitória.
Roda de Samba Junior
O que é? Roda de samba com Samba Júnior e Muleke 027. Horário: 17h. Endereço: Encontro da Ilha Avenida Dante Michelini, 4740, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), à venda no site da Zigtickets.
Bota a Base 22/02
O que é? Festa com muita música e DJ's. Horário: A partir das 22h. Endereço: Oásis Beach Club Rua Arthur Czartoryski, 3810, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 60 (meia) e R$ 120 (inteira), à venda no site da Zigtickets.
Baile do Chamego (Festa do Sinal)
O que é? Festa com Karolla, Jefinho Faraó, Re Lima, Maholic e Delfin. Horário: 22h. Endereço: A Selva, Rua Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 30 (meia), à venda no site da Zigtickets.
Mega Funk Encontro de Gigantes Mex
O que é? Festa com MC Japa e Gustavo O Brabo. Horário: 22h. Endereço: Mex Guarapari R. Atenas, 134 - Praia do Morro, Guarapari. Ingressos: A partir de R$ 20, à venda no site da Zigtickets.
Made In Brasil
O que é? Grupo Freelance, Ml da Vila, Perotz & Nanzin. Horário: 23h. Endereço: Garden Avenida Champagnat, 620, Centro de Vila Velha. Ingressos: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), á venda no site da Zigtickets.
Blu-Ray
O que é? Festa com DJs Vagner Rezende, Rayzer e mais. Entrada: R$ 40. Endereço: Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.
Gordinho Praia do Canto
O que é? Pagode com Leozinho e Pagolife, no Gordinho Praia do Canto. Horário: a partir das 20h. Ingressos: entrada gratuita até às 21h. Local: Gordinho Sambão. Endereço: Avenida Dário Lourenço de Souza, Maria Cyprestes, Vitória.
Música ao vivo
Som no Praia
Show ao vivo com Leão Magno. Local: Praça de Alimentação, Shopping Praia da Costa. Horário: a partir das 13h. Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Gratuito.
Samba de Raiz e Feijoada
O que é? Muito samba e feijoada. Horário: 12h às 17h. Onde: No Bar Divino Botequim. R. Eugenílio Ramos, 236 - Jardim da Penha, Vitória.
Casa de Bamba
O que é? Samba com Marcos Monteiro. Couvert: R$ 10 por pessoa. Horário: a partir das 20h. Endereço: Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Rock, Pop e Reggae
O que é? Rock, pop e reggae com Gustavo Braz, na A Oca. Horário: 12h. Couvert: R$ 15. Endereço: Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória.
Pub 426
O que é? Apresentação ao vivo com Sheep & Parafina no Pub 426. Horário: a partir das 21h. Endereço: Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Grupo Três elementos
O que é? Samba com Grupo Três Elementos, no Enredo Botequim. Horário: a partir das 20h. Couvert: R$ 15. Endereço: Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória.
Cinema
Sesc Glória
O que é? Sessões gratuitas especiais de férias no Sesc Glória. Data: 1 de fevereiro a 1 de março de 2025 (de quarta a sábado). Programação: Bizarros Peixes das Fossas Abissais (12h30), Tarsilinha (14h30), Meu Amigo Robô (15h), A Viagem de Ernesto e Celestine (17h30), Bacurau (18h30). Ingressos: Gratuito – Disponíveis na plataforma Let’s Events ou na bilheteria do Sesc Glória. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
Circo
Circo Portugal
O que é? Após 25 anos, o Circo Portugal está de volta! Atrações inéditas e uma superestrutura com mais de 900 toneladas de equipamentos. Horário: 20h. Programação: Terça a sexta: 20h. Sábados: 15h, 17h30 e 20h. Domingos e feriados: 15h, 17h30 e 20h. Valores: a partir de R$ 30. Local: Shopping Vila Velha. Endereço: Av. Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha.
Exposições
MarAmar
O que é? Mostra de pinturas que une o talento de artistas locais e a força do mar, provocando reflexões profundas. Artistas: Águeda Pinheiro e Laerty Tavares. Horário: das 10h às 17h com entrada gratuita. Endereço: Galeria da Casa da Memória de Vila Velha, na Avenida Luciano das Neves, 17, Prainha, Vila Velha.
Arte Naif
O que é? Exposição de Arte Naif de Erminda Breda. Horário: A partir das 18h30. Data: até 29 de março de 2025. Entrada: não informado. Local: Pousada VilaZinha - Rua 23 de Maio, 120, Prainha, Vila Velha.
Projeto Caiman
O que é? Exposição “Projeto Caiman”. Período: de 4 a 28 de fevereiro. Funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h, domingos e feriados, das 14h às 21h. Entrada: gratuita. Local: 2° Piso do Shopping Vitória, ao lado da Casa Bauducco
Exposição Sindibancários
O que é? Sindibancários lança exposição permanente de fotos. São 1.394 fotografias de um acervo composto por mais de 110 mil imagens catalogadas pela entidade ao longo dessas décadas. Funcionamento: segunda a sexta-feira a partir das 17h30 e aos sábados das 9 às 13 horas. Local: Centro Sindical. Endereço: Rua Ithobal Rodrigues dos Campos 125, Ilha de Santa Maria.
Museu das Ilusões
O que é? O Shopping Vila Velha recebe o Museu das Ilusões, que reafirma este paradigma e apresenta experiências divertidas, que brincam com o cérebro e a razão. Onde: Piso L2, próximo ao cinema. Quando: a partir de 20/02 Horário: de terça a sábado, das 10h às 22h, com entrada até às 21h; domingos e feriados, das 12h às 21h, com entrada até às 20h. Ingressos: R$ 80 inteira e R$ 40 meia-entrada. Valor promocional para Grupos e Famílias a partir de três pessoas ou mais: 3 pessoas: R$ 120, 4 pessoas: R$ 160, 5 pessoas: R$ 200, 6 pessoas: R$ 240,00. Ingressos: à venda na bilheteria e online pelo Sympla.
Diversão no shopping
Casa Pig e Park Aranha
O que é? Parque infantil com tobogã inflável, camas elásticas, escorregadores, torre elástica, kid play e piscina de bolinhas. Data: até 23/02. Valor: a partir de R$ 40 por 25 minutos. Horário: seg a sáb: 10h às 22h; Domingos e feriados: 14h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
WOW Park
O que é? Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos - R$ 59,90; 30 minutos - R$ 49,90. Endereço: Shopping Praia da Costa, Piso L3. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
O que é? Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Chão é Lava
O que é? Parque de diversões na praça de eventos do shopping. Data: todos os dias, até 2 de março. Valor: a partir de R$ 50,00 por 30 minutos. Horário: segunda a sábado de 10h as 22h; domingos e feriados de 13h as 21h. Local: shopping Moxuara, piso L2.
Circuito Galinha Pintadinha
O que é? Módulos infláveis e obstáculos sensoriais radicais, além da personagem gigante, com 5 metros de altura, mega piscina de bolinhas, games, área de pintura, corredor de elásticos, tapetes interativos, escorregadores e camas elásticas. Horário: Segunda a sábado: 10h às 22h; Domingo e feriados: 14h às 21h. Valor: a partir de R$ 50 por 30 minutos. Data: de 8 de janeiro a 2 de março. Local: Shopping Montserrat, Praça de Eventos, Piso L1.
Diversão na Praça
O que é? Recreação infantil com brincadeiras e oficinas. - Oficina de polvo; - Brincadeira dos animais; - Circuito do mar; - Pula-pula. Horário: 17h às 20h Local: Pracinha do Praia, Shopping Praia da Costa, Piso L1. Gratuito
Bloquinho Moxuara
O que é? Bandinha pelo shopping e apresentação ao vivo da Tina Show, personagens temáticos e chuva de confetes. Horário: a partir das 15h. Local: Varanda da Praça de Alimentação - Shopping Moxuara. Gratuito, com retirada de ingresso no Sympla.
Bloquinho Montserrat – Esquenta de Carnaval
O que é? Recreação, desfile de fantasias, oficina de máscara, chuva de confete, camarim do cabelo maluco, carnaval de bolas e zumba kids. Horário: das 14h às 17h Local: Shopping Montserrat, na Varanda, Piso L3. Gratuito, com retirada de ingressos no link.
Carnaval no Boulevard Shopping Vila Velha
O que é? Carnaval e folia no Shopping Vila Velha. De 01 a 04/03 e 08/03. Horário: 15h às 18h. Local: Boulevard Shopping Vila Velha, em Itaparica. Entrada gratuita. Classificação livre.
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