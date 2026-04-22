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Economia (BR)

Vai empreender? Descubra como o seu perfil comportamental influencia os negócios

Características como liderança, comunicação e tomada de decisão impactam diretamente os resultados e a cultura das empresas

Publicado em 22 de Abril de 2026 às 18:14

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

22 abr 2026 às 18:14
O perfil do empreendedor tem papel central no clima organizacional e na capacidade de crescimento da empresa (Imagem: Zamrznuti tonovi | Shutterstock)
O perfil do empreendedor tem papel central no clima organizacional e na capacidade de crescimento da empresa Crédito: Imagem: Zamrznuti tonovi | Shutterstock
O comportamento do empresário tem papel central no desempenho de um negócio. A forma como o empreendedor reage a desafios, lidera equipes e toma decisões estratégicas impacta não apenas os resultados financeiros, mas também o clima organizacional e a capacidade de crescimento da empresa ao longo do tempo.
Abaixo, confira qual é o seu perfil de empreendedor e como isso pode influenciar o seu negócio!

1. Dominante

Entre os perfis mais comuns, está o dominante, marcado por objetividade, foco em resultados e agilidade nas decisões. Empresários com esse comportamento tendem a assumir riscos com mais facilidade e buscar crescimento rápido, o que pode impulsionar o negócio em cenários competitivos.
“Empresários com perfil dominante costumam agir com rapidez e firmeza, o que é importante para o crescimento, mas precisam equilibrar isso com escuta e sensibilidade na gestão de pessoas”, afirma o especialista em comportamento humano Marcelo Sales.

2. Influente

Outro perfil frequente é o influente, caracterizado pela comunicação fácil, capacidade de engajar pessoas e habilidade em construir relacionamentos. Esse tipo de empreendedor costuma fortalecer a cultura organizacional e impulsionar áreas como vendas e parcerias. “O perfil influente cria conexões e engaja equipes, o que é essencial para o ambiente empresarial, mas precisa desenvolver consistência e foco para garantir resultados sustentáveis”, explica Marcelo Sales.
Empreendedores com perfil estável tendem a construir negócios sólidos e relações duradouras (Imagem: nymphoenix | Shutterstock)
Empreendedores com perfil estável tendem a construir negócios sólidos e relações duradouras Crédito: Imagem: nymphoenix | Shutterstock

3. Estável

O perfil estável se destaca pela paciência, constância e valorização de ambientes harmoniosos. Empresários com esse comportamento tendem a construir negócios sólidos e relações duradouras, embora possam apresentar maior resistência a mudanças rápidas. “Empreendedores com perfil estável trazem segurança para a empresa, mas precisam trabalhar a flexibilidade para acompanhar as transformações do mercado”, destaca o especialista.

4. Analítico

Há ainda o perfil analítico, que valoriza organização, planejamento e decisões baseadas em critérios mais cautelosos. Esse tipo de empresário tende a minimizar riscos e manter processos bem estruturados, mas pode enfrentar dificuldades em contextos que exigem respostas rápidas.
“Não existe um perfil ideal, e sim o nível de consciência que o empresário tem sobre si mesmo. Quando ele entende como seu comportamento influencia o negócio, consegue potencializar pontos fortes e corrigir fragilidades com mais clareza”, conclui Marcelo Sales.
Por Carlos Eduardo

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