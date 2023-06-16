Turma do Pagode, Budah e Seu Jorge agitam a sexta (16) no ES; agenda

Shows
TendaLab
Festival de celebração a música brasileira a partir das 21h30, com Budah, Dj Úrsula, Jahzz, Leci Brandão e Mukeka Di Rato. Na Universidade Federal do Espírito Santo - Av. Fernando Ferrari, 514 - Goiabeiras, Vitória. Evento gratuito.
Irmãos - Seu Jorge e Alexandre Pires
Show de Alexandre Pires e Seu Jorge, a partir das 22h. No Espaço Patrick Ribeiro - Novo Aeroporto de Vitória. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N - Goiabeiras. Ingressos: Mesas a partir de R$ 2300, confira tudo no site da BlueTicket.
Botecão
Encerramento do Roda de Boteco, com shows de PH Dias, SambAdm e Turma do Pagode. A partir das 17h, no estacionamento do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418 - Centro, Vila Velha/ES. Ingressos: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia), à venda no site da Brasil Ticket.
Festival do Vinho de Domingos Martins
A 28ª edição de uma das festas mais tradicionais do inverno capixaba. Com shows de Jackson Lima, Pele Morena, Amaro Lima, Breno e Bernardo e Os Gargantas de Ouro, a partir das 20h. Rancho Lua Grande - Domingos Martins - Rod. João Ricardo Schorling, Domingos Martins. Ingressos: R$ 60 (meia cada dia) e R$ 100 (pacote meia dois dias), à venda no site da Super Ticket.
Rastapé do Moxuara
Com show de Trio Forrozão. A partir das 19h, na praça de alimentação do Shopping Moxuara - Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica. Entrada gratuita.
Vem Pro Salseiro
Com grupo Pique Novo, a partir das 22h, no Gordinho Cachoeiro - Avenida Mauro Miranda Madureira, Bairro Central Parque, Cachoeiro de Itapemirim. Ingressos: R$ 60 (camarote) e R$ 30 (pista), à venda no site da Le Billet.
Música ao vivo
Fernanda Fontes
A partir das 18h, no Masterplace - Av. Nossa Sra. da Penha, 2150 - Barro Vermelho, Vitória. Evento gratuito.
Fabriccio
A partir das 20h, na Casa de Bamba Vix. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert não informado.
Daniel Silva
A partir das 19h, no Raízes Gastrobar - R. Domingos Póvoa Lemos, 206 - Jardim Camburi, Vitória. Couvert não informado.
Jonathan Caputo
A partir das 19h30, no Boteco Boa Praça - R. João da Cruz, 485 - Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 9,90.
Baladas e eventos
Baile na Pink
Com Djs Dois D, Koreia, Lukão, Kn de Vila Velha, Edin, Tibery e Fabrício V. A partir das 23h, na Pink Elephant - R. Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 100 (espaço monster inteira) e R$ 60 (pink fy meia), à venda no site da Super Ticket.
Era uma sexta - 2° Edição
Com Lukão, Edin, DJ Cokão, DJ GB e Grupo SambaON. A partir das 21h, no Botequim do Vital - R. Trinta e Dois, 148 - Santa Mônica Popular, Vila Velha. Ingressos: R$ 30, à venda no site da Super Ticket.
Epic Night
Com o grupo Primeira Classe, Gustavo Venturim e os DJ Jotta M e DJ JV de VV. A partir das 20h, no Boteco do Júnior - Av. Saturnino Rangel Mauro - Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Super Ticket.
AY, DIOS MÍO!
Com Lucas Lauar, Lofey, Thainan, Moreno Loss e Temponi. A partir das 22h, no Fluente Culture Club - Av. Saturnino Rangel Mauro, 505 - Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 30.
Eufórica
Com Djs Lunão, Phi, Paraguassu e Tonico. A partir das 23h, no Bolt - Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 25.
Arraiemo
Com Djs Gabriel Emo, Saraiva, Lolo Punk, Rhuam A7x, DarkPortGas e EmoLaila. A partir das 22h, no Victoria Pub - Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 15 (até 23h com nome na lista) e R$ 20 (após 23h ou sem nome na lista).
Open Bar da Casinha
Com Djs Nicolas Palhares, Oscar, Gabriel Oc e Lukkas. A partir das 22h, no Lamah Lounge - Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527 - Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: entrada grátis até 23h; open bar R$ 40 (22h até 00h30), e R$ 20 pista a noite toda.
Gordinho Praia do Canto
Com D'bem com a Vida e D'Moleque. A partir das 21h, no Gordinho Praia do Canto - R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada grátis até 23h.
Pagonejo
Com Ravelly, Frazao, So Pagode Velho, DJ Nenenzao e DJ Klebinho. A partir das 17h, no Boteco do Júnior - Av. Saturnino Rangel Mauro - Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Super Ticket.
Bloco do Eu Sozinho
Evento com covers de Los Hermanos, Charlie Brown Jr., Legião Urbana, Cazuza, O Rappa e Engenheiros do Hawai. A partir das 22h, no Correria Music Bar - Av. Est. José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 35, à venda no site Sympla.
Forrozada Junina
Com Trio Juazeiro, Amanda Requião e Dj Biju, a partir das 22h. No Recreio dos Olhos - Av. Cel. José Martins de Figueiredo, 575 - Tabuazeiro, Vitória. Ingressos: R$ 35, à venda no site da Super Ticket.
Teatro e cinema
Improriso
Stand-up com Bruno Motta. A partir das 20h, no auditório do CDL Vila Velha - R. Guilherme Faria, 53 - Centro, Vila Velha. Ingressos: R$ 35 (inteira) e R$ 17,50 (meia), à venda no site BananaTickets.
Festival de Cinema de Vitória
Na sexta, Sessão Retrospectiva de Curtas-Metragens- Sala Marien Calixte - Sesc Glória, a partir das 14h. Lançamento do Caderno do Homenageado Marcos Palmeira - Hotel Senac Ilha do Boi, Rua Bráulio, 417, Ilha do Boi, Vitória, a partir das 15h. Sessão Espírito Santo em Retrospectiva - Teatro Glória - Sesc Glória - Classificação Indicativa: 16 anos. Entrada franca, com retirada de ingresso uma hora antes da sessão, sujeito à lotação da sala, a partir das 19h.
Exposições e diversão
Mostra Projeto Neon
Exposição com 12 obras, sendo quatro inéditas, do artista Hid Saib. No Shopping Jardins, Jardim da Penha, Vitória. A mostra será gratuita e fica disponível para visitação entre os dias 15 de junho até 30 de julho.
Fun City da Hello Kitty e Amigos
Atração de uma das personagens de desenho mais famosas, a partir das 12h, na Praça Central do Shopping Vitória. Ingresso: R$ 30 para 30 minutos de permanência. A cada minuto excedente, será cobrado o valor de R$ 1. Os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Sympla ou na bilheteria do evento.