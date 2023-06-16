Turma do Pagode, Budah e Seu Jorge agitam a sexta (16) no ES; agenda

Na sexta, Sessão Retrospectiva de Curtas-Metragens- Sala Marien Calixte - Sesc Glória, a partir das 14h. Lançamento do Caderno do Homenageado Marcos Palmeira - Hotel Senac Ilha do Boi, Rua Bráulio, 417, Ilha do Boi, Vitória, a partir das 15h. Sessão Espírito Santo em Retrospectiva - Teatro Glória - Sesc Glória - Classificação Indicativa: 16 anos. Entrada franca, com retirada de ingresso uma hora antes da sessão, sujeito à lotação da sala, a partir das 19h.