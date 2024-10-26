Thiaguinho e Eduardo Costa agitam a Grande Vitória no sábado (26)

Shows
Eduardo Costa
Show do cantor Eduardo Costa na Matrix. Data: 26 de outubro. Horário: 20h. Pista (2° lote): R$ 70 (meia entrada solidária). Área Vip (3° lote): R$ 140. Mezanino (2° lote): R$ 350. Disponíveis no site LeBillet. Local: Matrix Music Hall. Endereço: Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco, Cariacica. Classificação: 16 anos.
Sorte - Thiaguinho
Turnê do cantor Thiaguinho com seu novo projeto "Sorte" um trabalho que mostra, em suas composições e arranjos, a diversidade da música brasileira. Ingressos: a partir de R$ 130 (meia) pelo site BlueTicket. Data: 26 de outubro, (sábado). Abertura dos portões: 19h Local: Espaço Patrick Ribeiro - Avenida Roza Helena Schorling Albuquerque, s/n, Goiabeiras, Vitória.
With Gershwin
Elaine Rowena e Paula Galama tocam George Gershwin (erudito, ópera e jazz), às 19 horas. Entrada gratuita. Local: Casa da Música Sônia Cabral, em Vitória. Rua São Gonçalo, Centro, Vitória.
Festas e baladas
Alibi
Com Ruan (RJ), Thainan, Cris, Atze, Temponi, Luixcifer na A Selva. Horário: 22h. Ingressos (2° lote): R$ 25. Rua 7 de Setembro, 493, Centro, Vitória.
Gordinho Praia do Canto
Com Choppsamba e SambaDM, a partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. Entrada gratuita até às 21h, após R$ 30 (pista) e R$ 50 (vip). Rua Joaquim Lírio, 823, Triângulo, Praia do Canto, Vitória.
Gordinho Sambão
Com D'Bem no Gordinho Sambão, a partir das 21h. Entrada gratuita até 23h. Avenida Dário Lourenço de Souza, Maria Cyprestes, Vitória.
Sunset Tantra Vitória
Com a apresentação dos DJs Jeff Ueda, Hacc, Pri Spamer e Castrequini, a partir das 14h. Valor de couvert: R$ 10. Entrada VIP até 17h, após R$ 10. Avenida Dante Micheline, 4170, Jardim Camburi, Vitória (quiosques 10 e 11).
Puxa a tropa
Funk com Gustavo o Brabo, Belucio, Koreia, Jotta M, PV do SI e Lukão no Embrazado, a partir das 22h. Ingressos (1° lote): R$ 60 (inteira), R$ 30 (meia). Rua Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória.
Scream
Electropop, pop, emo e trilha sonora de terror com diversos DJ's no Bolt, a partir das 22h. Festa à fantasia. Ingressos disponíveis via Sympla, R$ 55 (último lote). Portaria: R$ 65 (sujeito a disponibilidade). Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
Monster Party
Com músicas de Halloween, pop, funk e electropop no Fluente, a partir das 22h. Entrada: 50 primeiros gratuitos até 0h, após R$ 30. Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha.
Sming em Dose Dupla
Com Tamy & Josiel Konrad (funk, jazz, MPB) e a dupla Funkadelis. Horário: a partir das 16h. Entrada (2° lote): R$ 25. Local: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória.
Música ao vivo
Dona Fran
Com Dona Fran, às 21h, no Pub 426, em Vitória. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Casa de Bamba
Com Jonias Feli e banda a partir das 20h, na Casa de Bamba. Couvert: R$ 10 por pessoa. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Enredo Botequim
Com Grupo Três Elementos no Enredo Botequim, a partir das 20h. Há cobrança de couvert. Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória.
Som no Praia
Show ao vivo com Ciça Chadô. Data: sábado (26). Horário: a partir das 13h. Gratuito. Local: Praça de Alimentação, Shopping Praia da Costa.
Ronnie Silveira
Ronnie Silveira canta seu novo álbum. Horário: 20h. Local: Cervejaria Mythos – Rua Amélia Tartuce Nasser, 1.145, Mata da Praia, Vitória. Sem couvert artístico.
Especial
Circuito POCAR
Festival Cultural focado no público infantil com grupos de circo, teatro, dança e música, a partir das 15h. Data: 26 de outubro. Local: Praça São Sebastião, Barra do Riacho, Aracruz. Gratuito.
Festival Agita
Festival de música e gastronomia com área kids, shows musicais e apresentações circenses. Horários: a partir 15h (sábado). Entrada: gratuita. Datas: 25 a 27 de outubro. Local: Shopping Mestre Álvaro, Pátio Mestre Álvaro.
Festival Assadores + Degusta Beer
Com entrada gratuita, o evento reúne o melhor do churrasco, cervejas artesanais, drinks, música e diversão para toda a família. Data: 25 a 27 de outubro. Horário 26/10 Sábado: 17h Versão Pirata 20h Calibre de Rosas (Cover do Guns N’ Roses) 22h Duets. Avenida Luciano das Neves, 2418, Centro, Vila Velha.
Espetáculo Fuscalhaços
Espetáculo de palhaços e palhaças trazendo diversas brincadeiras e esquetes circenses para toda a família. Horário: 18h. Local: Praça Arlindo Pinto da Costa - Barra de São Francisco
CASACOR Espírito Santo
Mostra de arquitetura, decoração, design e paisagismo, com 25 ambientes criados por 33 profissionais inspirados no tema “De Presente, o Agora”. Funcionamento: de terça a sábado das 14h às 21h. Domingos e feriados das 12h às 19h. Até o dia 17 de novembro, no Clube Ítalo-Brasileiro. Rua Renato Nascimento Daher Carneiro, 1036, Ilha do Boi, Vitória. Ingresso: R$ 96 (inteira) e R$ 48 (meia). Crianças até 10 anos não pagam. Venda: na bilheteria física ou no site (appcasacor.com.br).
Vinho na Vila Vitória
Vinho na Vila é uma feira de degustação de vinhos brasileiros, a atração principal do evento são as sessões de degustação, acompanhadas também com música ao vivo, winebar e ferinha de produtos artesanais. Ingressos: R$ 150 (os ingressos incluem taça de cristal, ecobag, água à vontade e degustação de todos os rótulos expostos). Vendas pelo site ingresse.com. Sessões: Sábado (11h às 14h; 15h às 18h; 19 às 22h) e Domingo (12h às 15h e das 16h às 19h). Data: 26 e 27 de outubro. Local: área de eventos do Clube Ítalo-Brasileiro. Endereço: Rua Renato Nascimento Daher Carneiro, 1036, Ilha do Boi, Vitória.
Boulevard Gran Fiesta
Evento que celebra a cultura mexicana vai reunir cervejarias, culinária mexicana, tequileiros e a premiação para quem for ao evento fantasiado de “ La Catrina”, figura icônica da cultura mexicana, que representa a morte. Dias: 24 a 27 de outubro e de 31 de outubro a 3 de novembro. Horários: quinta e Sexta das 17h às 0h, sábados e domingos das 17h às 1h. Local: Estacionamento do Boulevard Shopping Vila Velha. Entrada Gratuita. Classificação livre.
Semana do Congo
Com as bandas de congo: Beatos de São Benedito, Raízes da Barra, Mestre Honório e Madalenas do Jucu, além de gastronomia e artesanato, a partir das 18h, na Praça Pedro Valadares, Barra do Jucu.
9ª Bienal Rubem Braga
Com mesas, palestras, lançamentos de livros, mostras, sessões e sarau. Entrada gratuita. Data: 23 a 27 de outubro. Local: Unidade Sesc Cachoeiro de Itapemirim.
Cultura em Toda Parte
A programação tem shows musicais, contação de histórias, oficina de Escrita Poética e curso de formação de Iniciação Teatral Para Atores e Não-Atores, no Teatro Municipal Geraldo Cestari, no município de Itaguaçu. Programação: às 16 horas, tem contação de história com Diuliard de Oliveira Costa, às 19h, a cantora Aline Maria apresenta o show “Prazer Sem Culpa”. Rua Marcondes de Souza, Centro, Itaguaçu.
Prainha Musical
Encontro de corais: Prainha em Canto, Coral EMDOREMI, Renov'art e Coral de Ressurreição, às 18h, na Igreja Nossa Senhora do Carmo, Prainha, Vila Velha.
Apresentação de Balé
Apresentação de balé do Colégio Panorâmico. Data: sábado (26). Horário: 17h. Local: Shopping Moxuara, piso L3. Gratuito.
Exposições
Fragmentos Urbanos - Ressignificando para o novo tempo
Sinopse: banners de divulgação, que iriam para o lixo, são transformados em acessórios de moda sustentável. As peças exclusivas, confeccionadas por 20 mulheres atendidas pelo projeto Projeto Fazendo Arte. De 22 a 28 de outubro, no Shopping Vitória, 1º piso , ao lado da Life By Vivara.
35ª Bienal de São Paulo – ‘Coreografias do Impossível’
A exposição explora as complexidades e urgências do mundo contemporâneo, abordando transformações sociais, políticas e culturais. Período de visitação: até 3 de novembro. De terça a sexta-feira, das 9h às 17h. Sábado, domingo e feriado, das 9h às 16h. No Palácio Anchieta, Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória, e no MAES - Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio Del Santo. Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória.
Praia do Canto: Memórias e afetos
Até 1º de dezembro, na Casa Senac. Av. Saturnino de Brito, 1240, Praia do Canto, Vitória. Visitação (exceto feriados): de quarta a sexta, das 10h às 19h; sábado, das 10h às 18h; domingo, das 10h às 16h. Visitas mediadas (individuais ou em grupos de até 20 pessoas cada um): de quarta a sexta (escolas) e de quarta a domingo (espontâneas), por meio de agendamento Mais informações: (27) 3232-4765. Entrada gratuita. Classificação livre.
Exposição Você é Única
Envolvida pela Campanha Outubro Rosa, mês dedicado a prevenção e a conscientização no combate ao câncer de mama, a exposição reúne 14 mulheres em tratamento contra o câncer de mama e que venceram a luta. Período: 01/10 a 29/10. Local: Shopping Vitória, 2º piso - Avenida Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória.
Diversão
Diversão Parque Castelo
Circuito composto por subidas, descidas e passagens interativas, que convidam as crianças a explorar o brinquedo como um labirinto vertical. Também possui a área de brinquedoteca com fantasias e a piscina de bolinhas. Valor: R$ a partir de R$ 50 por 30 minutos. Data: todos os dias, até 3 de novembro. Horário: Segunda a Sábado das 10h às 22h. Domingos e feriados das 12h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa, Piso L1.
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos - R$ 59,90; 30 minutos - R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Parque Inflável da Hello Kitty & Amigos
Parque de brinquedos infláveis está no estacionamento externo do Shopping Vitória. Horário: de quinta a domingo, das 15h às 21h. Ingressos: R$ 45 (30 minutos). Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
Pinóquio e Amigos
Parque temático “Pinóquio e Amigos”. Data: até 23/10, na Praça Central do Shopping Vitória. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, domingos e feriados, das 14h às 21h. Valores: Até 40 min = R$ 50; 41 a 60 min = R$ 60; 61 a 90 min = R$ 70; 91 a 120 min = R$80. 121 a 180 min = R$ 90. Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
Diversão na Praça
Especial Halloween: oficina de fantoche de monstrinho, pintura de rosto, caça aos doces. Data: Sábado (26). Horário: 17h às 20h. Local: Shopping Praia da Costa, piso L3, em frente ao Kinoplex. Gratuito, com retirada de ingresso por meio do aplicativo do Shopping Praia da Costa.
Caro leitor
Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas ou cancelamento dos eventos.