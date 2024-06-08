Shows de Ferrugem, Péricles e Zeca Pagodinho agitam o sábado (8)

Shows
Péricles e Ferrugem
Evento Vozes com Péricles e Ferrugem, a partir das 17h, no anexo do Shopping Boulevard. Ingressos: R$ 260 (inteira), R$ 130 (meia entrada) e R$ 156 (meia solidária). Rod. do Sol, 5000, Jockey de Itaparica, Vila Velha.
Jesus Vida Verão
Evento gospel com Gabriela Rocha, Julliany Souza, Marcos Freire e Preto no Branco na Praia de Camburi, a partir das 18h. Entrada gratuita. Praia de Camburi, Vitória (em frente ao Hotel Aruan).
Zeca Pagodinho
Show de Zeca Pagodinho no Espaço Patrick Ribeiro, a partir das 21h. Mesas (4 lugares): a partir de R$ 1200. Outros tipos de ingresso estão esgotados. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N, Goiabeiras, Vitória (Novo Aeroporto de Vitória).
Festas e baladas
Festival Wave
Com DJ Mau Mau, Diego Locatelli, Thayza Pizzolato, TCo, Carol Vargas, Carol Vargas, Le Freak, Marilds, Luis F, Bravin, B2B e também Flash Tattoo no Fluente. Serão 12 horas de festa. Os 50 primeiros entram de graça até 18h. Ingressos: R$ 20, das 16h até 18h; R$ 30, das 18h até 20h; R$ 40, das 20h até 4h. Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.
Pagode do Fabinho
Com o cantor carioca Fabinho no Cerimonial Imperial, a partir das 17h. Ingressos: R$ 60. Avenida José Francisco Carminati Bacheti, 1749, Planalto, Linhares.
ArtB Festival
Festival ArtB com a banda Big Bat Blues Band, Coletivo Emaranhado, exposição artística e filmes. No Brizz, a partir das 17h. Ingressos: R$ 30. Rua Judite Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
Läjä Party
Shows de hardcore com Dead Fish e Mukeka di Rato, Roberta de Razão, Lordose pra Leão, Maré Tardia, Kardum e Intoxicos, no Ilha Shows, a partir das 18h. Ingressos: R$ 140 (inteira pista), R$ 70 (meia pista), R$ 70 (meia social, pista), R$ 90 (área confort, meia social). Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória.
Arraiá da Resenha
Com Sambadm, Samba Campos, Davi Garcindo e DJ William no Resenha do Davi, a partir das 19h. Ingressos: R$ 25 (meia). Rua Miguel Vicente Da Silva, 51, Monte Aghá, Piúma.
Se Joga 2
Festa universitária com DJ Koreia, Nanzin e Grupo Emoção no Canto 27, a partir das 20h. Ingressos: R$ 20 (pista), R$ 50 (open feminino), R$ 70 (open masculino). Avenida Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha.
Bota a Base
Com Bero Costa, DJ Perotz, DJ ML da Vila, DJ Perotz, Gabriel Pratti e DJ Donzim no Oasis Beach Club, a partir das 22h. Avenida Dante Michelini, 3810, Jardim Camburi, Vitória.
Coração de Biscate
Show de funk, brega, brasilidades com Jamboo, Karolla, Luke, Cuxa e Pabluxu na A Selva, a partir das 22h. Ingressos: R$ 25. Rua Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória.
After
Evento de funk e eletrônico com Mar, William Oliveira, Wesley Santos, Eleven no Pig Multiplace, a partir das 23h. Ingressos: R$ 40. Rua Mario Vítor Moura de Souza, 113, Basiléia, Cachoeiro de Itapemirim.
Hot Hits
Com Cris, Lunnão, Donat e 4le no Bolt a partir das 23h. Entrada: R$ 30. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
Special Bday Jonas Jr
Apresentação de forró e axé com Gustavo Venturini e Tstinha, a partir das 18h, no Barlavento. Entrada: R$ 25. Av. Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória.
Gordinho Praia do Canto
Show de pagode com Pagolife e Freelance no Gordinho Praia do Canto a partir das 20h. Ingressos: R$ 30 (pista) e R$ 50 (vip). Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.
Gordinho Sambão
Com Maycon Sarmento, Nesse clima e DJ Luuh no Gordinho Sambão a partir das 21h. Entrada gratuita até 23h (pista). Av. Dário Lourenço de Souza, Maria Cyprestes, Vitória.
Funk in Fazendinha
Festa de funk com Gustavo O Brabo, DJ Japa e DJ Gabriel Pratti na Fazendinha Shows a partir das 22h. Entrada gratuita até a 00h. Rodovia Serafim Derenzi, 2250, Vitória.
Arraiá no Bombar
Com João Secchin e banda no Bombar Carioca a partir 17h. Rua João Pessoa de Mattos, 116, Centro, Vila Velha.
Embrazado 360
Com Leandro Netto, Luccas e Filipe, Dj Mark Dias e Pedalasamba. Entrada (das 21h até 23h): R$ 30 (dinheiro), R$ 35 (cartão), com nome na lista. Rua Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória.
Música ao vivo
Leoziinho, Leley e Freelance
Pagode com Leoziinho, Leley e Freelance no Repique Samba Lounge a partir das 17h. Entrada: R$ 30. Avenida Dante Michelini, 2400, Mata da Praia, Vitória.
Sem Medida, Leoziinho e DJ Kinho
Sem Medida, Leoziinho e DJ Kinho no Bartuque Vix a partir das 22h. Entrada gratuita até 00h. Rua José Cassiano dos Santos, 69, Fradinhos, Vitória.
Borocochoro
Choro, sambas & bossas na A Oca a partir das 12h. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória.
Bossa, jazz e MPB
Apresentação de bossa, jazz e MPB com Andrea Ramos e Jorge Tarzan na A Oca a partir das 19h. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro de Vitória.
Sábado em Dobro Dublin & Fixer
Apresentação de rock com Dublin e banda Fixer no Pub426 a partir das 21h. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Festa Kasinão
Festa anos 90 e 2000 com K-Otiks, Diney, Kalunga, Má Companhia no Jeremias Hostel Bar a partir das 19h. Entrada: R$ 7. Rua Inácio Higino, 67, Praia da Costa, Vila Velha.
Samba raiz e Chorinho
Grupo 3 Elementos no Enredo Botequim a partir das 20h. Couvert: R$ 12. Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória.
Sol Pessoa e Banda
Samba com Sol Pessoa na Casa de Bamba a partir das 20h. Couvert: R$ 15. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Matheus Laureano e banda
Ritmos diversos com Matheus Laureano e banda no Boteco Boa Praça a partir das 20h. Couvert: R$ 9,90. R. João da Cruz 485, Praia do Canto, Vitória.
Boteco Boa Praça
Apresentação de samba com Sol Pessoa no Boteco Boa Praça a partir das 14h. Couvert: R$ 9,90. R. João da Cruz 485, LOJA 1, Praia do Canto, Vitória.
Especial
A Boa Comedy
Apresentação de Stand Up com Pejota e Klebson Carrera no Ilha do Caranguejo. Ingresso: R$ 25. Rua Alcino Pereira Neto, 570, Jardim Camburi, Vitória.
Degusta Arraiá
Festival de cerveja junino com Trio Clandestino (20h) e Ubando (22h) no Estacionamento do Shopping Vila Velha. Data: de 6 a 9 e de 13 a 16 de junho. Horário: das 17h à 0h. Entrada gratuita. Avenida Luciano das Neves, 2418, Centro, Vila Velha.
Festival Santa Jazz - diurno
Festival de Jazz de Santa Teresa com Victor Biglione & Alexandre Borges Quinteto (12h), James Carter (13h30), Hermeto Pascoal (15h). Entrada gratuita. Pavilhão de Exposições, Santa Teresa. Rua Virgílio Germano Bassetti, Montanha, Santa Teresa.
Festival Santa Jazz - noturno
Festival de Jazz de Santa Teresa com Oswaldo Montenegro e Camerata do Sesi, Cinzia Tedesco, Lachy Doley. Valor: R$ 70 (inteira), R$ 35 (meia). Pavilhão de Exposições, Santa Teresa. Rua Virgílio Germano Bassetti, Montanha, Santa Teresa.
Adoção Pet
O evento de Adoção Pet, realizado pela ONG Unidos pelos pets acontece no Shopping Mestre Álvaro, a partir das 13h.
Crias Lab 2024
A quarta edição do festival terá DJ, mostra de curtas-metragens, debate com os realizadores de série documental e shows musicais com artistas do ES. Entrada gratuita. Horário: a partir das 14h. Local: Casa Caipora. Rua Nestor Gomes, 168, Centro, Vitória.
Mostra Um Olhar para o Oriente
Mostra de filmes asiáticos no Cine Jardins. Filmes: Vidas ao Vento (16h30) e Sabor da Vida (18h40). Valor único: R$ 10. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória.
Teatro
Zapato busca Sapato
A história do despertar de um pequeno sapato que nasceu sozinho em sua caixa, na Cidade do México. Na busca por seu companheiro, ele viaja ao Brasil e logo a Moçambique, passando por várias aventuras. Horário: 16h. Entrada gratuita (mas é preciso retirar o ingresso pelo site). Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
Exposições
Massena: Um Olhar em Aquarela
Exposição do acervo de fantasias da escola de samba MUG sobre o pintor Homero Massena na praça de eventos do Shopping Boulevard. Gratuito. Até 30 de junho. Horário: de segunda a quinta, das 10h às 22h; sexta das 10h às 22h; sábado das 10h às 22h; domingo das 13h às 21h. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha
Reencaixe
Exposição de Natan Dias que busca mostrar a ligação entre o ferro e o contexto da cidade de Vitória na Galeria Homero Massena. Funcionamento: de segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados e feriados, das 10h às 16h. Até 3 de agosto. Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória.
O Fabuloso Mundo das Cores
Exposição de Heidi Liebermann no Palácio Anchieta. Visitação: até 10 de julho, de terça-feira a domingo, das 9h às 17h. Entrada gratuita. Praça João Clímaco, Centro, Vitória.
Folhear - Vitória
Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens no Parque Botânico Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 17h. Avenida dos Expedicionários, s/n, Jardim Camburi, Vitória.
Folhear - Linhares
Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens na Reserva Natural Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 16h. Rodovia BR 101, Km 122, s/n, Zona Rural, Linhares.
Diversão
Som no Praia
Show ao vivo Leão Magno na Praça de Alimentação do Shopping Praia da Costa a partir das 13h. Gratuito. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Diversão na Praça
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas. Entrada gratuita. Horário: das 17h às 20h. Shopping Praia da Costa, piso L3, em frente ao Kinoplex. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos. Meia: 50 minutos por R$ 59,90; 30 minutos por R$ 49,90. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Shopping Praia da costa, Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Funcionamento: Segunda a Sexta, a partir das 17h até às 00h. Sábados e Domingos, a partir das 12h até às 00h. Valores: R$ 129,90 (valor referente a 1h de boliche). Número máximo de 6 pessoas na pista. A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478. Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
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