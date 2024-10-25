Show de Zé Geraldo, Semana do Congo e Circuito Pocar agitam a sexta no ES (25)

Shows
Festival Assadores + Degusta Beer
Com entrada gratuita, o evento reúne churrasco, cervejas artesanais, drinks, música e diversão para toda a família. Atrações: Magy One (20h), Back to the Past (22h). Data: 24 a 27 de outubro. Gratuito. Avenida Luciano das Neves, 2418, Centro, Vila Velha.
Espetáculo de Dança Cigana
O giro das saias da dança cigana percorre os diversos ritmos e expressões culturais do Brasil em “Brasil Cigano". Horário: às 20h. Os ingressos estão disponíveis à venda pelo site LeBillet. Local: no Palácio da Cultura Sônia Cabral. Rua São Gonçalo, Centro, Vitória.
Zé Geraldo
Sesc Grandes Espetáculos apresenta Zé Geraldo em turnê de lançamento de “O Lugar Onde Eu Nasci”. Inteira: R$ 100. Meia: R$ 50. Conveniado: R$ 55. Comerciário: R$ 50. Horário: às 20h. Local: Teatro do Sesc Glória.
Festas e baladas
Selva-okê
Karaokê e DJ na A Selva, a partir das 19h. Entrada gratuita. Rua 7 de Setembro, 493, Centro, Vitória.
Maré Alta
Com DJ ML da Vila, DJ Dodo e DJ Stanley no Barlavento, a partir das 18h. Ingressos: R$ 25 até às 21h, com nome na lista. Avenida Dante Michelini, K1, Vitória.
I am The Samba
Com Samba Jr, Maycon Sarmento e DJ Rodrigo Castro, a partir das 21h, no Gordinho Praia do Canto. Entrada gratuita até às 23h, após R$ 30 (pista) e R$ 50 (vip). Rua Joaquim Lírio, 823, Triângulo, Praia do Canto, Vitória.
Gordinho Sambão
Com Primeira Classe e Nesse Clima no Gordinho Sambão, a partir das 21h. Entrada gratuita até 23h. Avenida Dário Lourenço de Souza, Maria Cyprestes, Vitória.
Noite Capixaba
DJ's de funk na Boate Garden. Horário: 23h. Avenida Champagnat, 620, Centro de Vila Velha.
Expresso Fest
Na programação, o retorno da banda The Single Malt, além de Inseton, Danilo Ferraz & A Casa do Sol e Neon Drugs Band. Horário: 21h. Entrada: R$ 15 até 22h, após R$ 20. Local: Casa da Gruta (Escadaria Cristóvão Colombo, 10 – Próximo ao parque Gruta da Onça, rua Barão de Monjardim, Centro de Vitória).
Luau Tantra Vitória
Uma noite de luau ao som de MPB e Pop Rock com o músico Paulo Borges, a partir das 20h. Valor de couvert: R$ 10. Avenida Dante Micheline, 4170, Jardim Camburi, Vitória (quiosques 10 e 11).
Chama
Funk com Perotz, Stanley, Edin, Esquilo, Dodo e Luuh no Embrazado, a partir das 22h. Mais informações contatar o estabelecimento. Rua Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória.
Okto
Com Tallyson, Luma, Cris e Killa no Bolt, a partir das 23h. Entrada: 50 Primeiros gratuitos até 0h, após R$ 25. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
Pop Stars - Katy Perry
Com pop, electropop e músicas da cantora Katy Perry no Fluente, a partir das 22h. Entrada: 50 primeiros gratuitos até 00h, após R$ 30. Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha.
Pagode da Preta
Com Suelen Nascimento, Lécio Soares, SambaHD, Ali, Resenha do Pagode, Chris Helv e Ray Costa no Oásis Beach Club, a partir das 22h. Avenida Dante Michelini, 3810 - Jardim Camburi, Vitória.
Música ao vivo
Fixer
Com Fixer, às 21h, no Pub 426, em Vitória. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Boom Bap
Zulu Nattydread, Brau Beats e Leandro Bonfim na Casa Caipora. Casa aberta das 18h às 1h. Rua Nestor Gomes, 168, Vitória.
Casa de Bamba
Com Sol Pessoa cantando samba, a partir das 20h, na Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Enredo Botequim
Com Rodrigo Nogueira, Cecitônio Coelho e Alessandra no Enredo Botequim, a partir das 20h. Há cobrança de couvert. Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória.
Especial
Circuito POCAR
Festival Cultural focado no público infantil com grupos de circo, teatro, dança e música. Colatina: a partir das 17h. Aracruz: a partir das 15h. Data: 25 e 26 de outubro. Local: Municípios de Colatina e Aracruz. Atrações: gratuitas.
Festival Agita
Festival de música e gastronomia com área kids, shows musicais e apresentações circenses. Horários: a partir das 17h (sexta). Entrada: gratuita. Datas: 25 a 27 de outubro. Local: Shopping Mestre Álvaro, Pátio Mestre Álvaro.
9ª Bienal Rubem Braga
Com mesas, palestras, lançamentos de livros, mostras, sessões e sarau. Entrada gratuita. Data: 23 a 27 de outubro. Local: Unidade Sesc Cachoeiro de Itapemirim.
Boulevard Gran Fiesta
Evento que celebra a cultura mexicana vai reunir cervejarias, culinária mexicana, tequileiros e a premiação para quem for ao evento fantasiado de “ La Catrina”, figura icônica da cultura mexicana, que representa a morte. Dias: 24 a 27 de outubro e de 31 de outubro a 3 de novembro. Horários: quinta e Sexta das 17h às 0h, sábados e domingos das 17h às 1h. Local: Estacionamento do Boulevard Shopping Vila Velha. Entrada Gratuita. Classificação livre.
Semana do Congo
Com o Grupo Barra de Renda, bandas de Congo Mirim, Banda de Congo Mestre Alcides e Tambor Jacaranema, a partir das 18h, na Praça Pedro Valadares, Barra do Jucu.
Exposições
Fragmentos Urbanos - Ressignificando para o novo tempo
Sinopse: banners de divulgação, que iriam para o lixo, são transformados em acessórios de moda sustentável. As peças exclusivas, confeccionadas por 20 mulheres atendidas pelo projeto Projeto Fazendo Arte. De 22 a 28 de outubro, no Shopping Vitória, 1º piso , ao lado da Life By Vivara.
35ª Bienal de São Paulo – ‘Coreografias do Impossível’
A exposição explora as complexidades e urgências do mundo contemporâneo, abordando transformações sociais, políticas e culturais. Período de visitação: até 3 de novembro. De terça a sexta-feira, das 9h às 17h. Sábado, domingo e feriado, das 9h às 16h. No Palácio Anchieta, Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória, e no MAES - Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio Del Santo. Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória.
Praia do Canto: Memórias e afetos
Até 1º de dezembro, na Casa Senac. Av. Saturnino de Brito, 1240, Praia do Canto, Vitória. Visitação (exceto feriados): de quarta a sexta, das 10h às 19h; sábado, das 10h às 18h; domingo, das 10h às 16h. Visitas mediadas (individuais ou em grupos de até 20 pessoas cada um): de quarta a sexta (escolas) e de quarta a domingo (espontâneas), por meio de agendamento Mais informações: (27) 3232-4765. Entrada gratuita. Classificação livre.
Corpo m_e_m_ó_r_i_a
Com os artistas Attilio Colnago, Clélia Soares, Dilma Góes, Fabíola Menezes, Juliana Pessoa, Marcelo Macaue, Rosana Paste e Thiago Arruda, sob a curadoria de Attilio Colnago. Em cartaz até 13 de dezembro, com horário de visitação entre 9h e 12h e das 13h às 17h de segunda a sexta. Galeria Espaço Universitário, Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.
Exposição Você é Única
Envolvida pela Campanha Outubro Rosa, mês dedicado a prevenção e a conscientização no combate ao câncer de mama, a exposição reúne 14 mulheres em tratamento contra o câncer de mama e que venceram a luta. Período: 01/10 a 29/10. Local: Shopping Vitória, 2º piso - Avenida Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória.
Do Caixeiro Viajante à Representação Comercial
Uma das profissões mais antigas do mundo, a Representação Comercial, será homenageada com a exposição. De 21 de outubro a 1 de novembro, no Espaço de Artes Elpídio Malaquias, na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Avenida Américo Buaiz, 205, Enseada do Suá, Vitória. Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.
Diversão
Diversão Parque Castelo
Circuito composto por subidas, descidas e passagens interativas, que convidam as crianças a explorar o brinquedo como um labirinto vertical. Também possui a área de brinquedoteca com fantasias e a piscina de bolinhas. Valor: R$ a partir de R$ 50 por 30 minutos. Data: todos os dias, até 3 de novembro. Horário: Segunda a Sábado das 10h às 22h. Domingos e feriados das 12h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa, Piso L1.
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos - R$ 59,90; 30 minutos - R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Parque Inflável da Hello Kitty & Amigos
Parque de brinquedos infláveis está no estacionamento externo do Shopping Vitória. Horário: de quinta a domingo, das 15h às 21h. Ingressos: R$ 45 (30 minutos). Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
Pinóquio e Amigos
Parque temático “Pinóquio e Amigos”. Data: até 23/10, na Praça Central do Shopping Vitória. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, domingos e feriados, das 14h às 21h. Valores: Até 40 min = R$ 50; 41 a 60 min = R$ 60; 61 a 90 min = R$ 70; 91 a 120 min = R$80. 121 a 180 min = R$ 90. Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
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