Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Agenda

Show de WC no Beat e festivais gastronômicos animam a sexta (25) no ES; agenda

Show de Mc Caverinha, Cappitella e muitas baladas na Grande Vitória também são destaques do dia; confira programação
Liege Vervloet

Liege Vervloet

Publicado em 25 de Agosto de 2023 às 07:00

Shows

Mc Caverinha

A partir das 22h, no Embrazado Vitória. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), à venda no site da SuperTicket.

WC no Beat

A partir das 23h, na Pink Elephant Vix. R. Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 40 (pink fy meia) R$ 60 (espaço monster meia) e R$ 120 (área vip meia), á venda no site da Super Ticket.

Palko 0800

Com shows de Luisa e Os Alquimistas, Gabriela Brown, Deekapz, Paolla B. e LeFreak b2b LeConti, a partir das 21h, no Recreio dos Olhos. Av. Cel. José Martins de Figueiredo, 575, Maruípe, Vitória. Ingressos disponíveis no site da Shotgun

Teatro

Parem de Falar Mal da Rotina

Com Elisa Lucinda, a partir das 20h, no Teatro da Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Ingressos: R$ 30 (setor A e B meia), R$ 25 (mezanino meia), à venda no site da Le Billet.

Festivais

Sesc Wine Music

De 25 a 26 de agosto, a partir das 19h, no Sesc Domingos Martins. R. Ayrton Senna, Soído, Domingos Martins. Na sexta, conta com Finest Hour e Alexandre Borges Quinteto. Ingressos: R$ 75 (único), à venda no site do Le Billet. 

5ª Festa da Cappitella

Até domingo (27), acontece em Nova Venécia, o festival com diversas atrações, como desfiles, grupos folclóricos e de dança, eleição de rainha e princesas, shows musicais e almoço com pratos típicos. Nesta sexta (25), a partir das 16h, na Praça Adélio Lubiana, no Bairro Beira Rio, Nova Venécia. A programação conta com shows da banda Roba da Ciodi e Dino Fonseca e Banda. Entrada gratuita. Confira a programação completa no site HZ.

Festival de Inverno Canela-Verde

Até domingo (27), o festival acontece no estacionamento externo do Shopping Vila Velha com muita música e gastronomia. A programação começa às 17h e na sexta conta com shows de Old Villa Rock e Sheep e Parafina. Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. Entrada gratuita.

Festival do Torresmo

Até domingo (27), acontece o segundo final de semana do Torresmofest onde os visitantes vão poder curtir os melhores trucks de gastronomia, chope artesanal, shows ao vivo e área kids. Nesta sexta (25), a programação começa a partir das 12h e às 20h show de Cover de Charlie Brown Jr. No Shopping Boulevard Vila Velha. Rod. do Sol 5000, Vila Velha. Entrada gratuita. Veja matéria completa de HZ.

Música ao vivo

Zé Felipe & Romário

A partir das 20h, no Butteco’s Vitalino, R. Ibitirama, 128, Itaparica, Vila Velha. Reservas podem ser feitas pelo telefone (27) 99644-2745.

Karaokê Fashion Show

A partir das 20 horas, no Desemba Club. Av. Des. Santos Neves, 621, Praia do Canto. Entrada franca. Dose Dupla de chope até as 21h.

Ressaca do Samba Brasil

Com Pagolance e Frazão, a partir das 20h, no Canto27. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha.

Casa de Bamba

Com Ricardo Brasil e Grupo, a partir das 20h, no Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Informações via WhatsApp: (27) 99663-2104.

MPB na Curva

Com Vinicius, das 17h às 21h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99299-5918.

Baladas e festas

Trava na Pose

Com Primeira Classe, Pagolife e DJ LAION, a partir das 20h. No Boteco do Júnior. Av. Saturnino Rangel Mauro, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Super Ticket. 

Emo Tv

Com Lu Nogueira, Linear, Hallted e Sodalita, partir das 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos à venda no site do Clube do Ingresso.

Prepara

Com Luke, Thainan, Nieva, Cybertrans e Anita Mann, a partir das 22h, na Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha. Ingressos: os 50 primeiros entram de graça, após R$ 30.

Sdds R$1,99

Com FernandoDs, Bikiwi, Pepeu e Phi, a partir das 23h, no Bolt. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: os 100 primeiros entram de graça, após R$ 25.

Cansei de Ser Indie

Com Vagner Rezende, Rodrigo Rezende, Lua Alice, Vinicy, Doodles e Tuzzão, a partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 15 (até 0h com nome na lista), R$ 20 (até 0h) e R$ 25 (após 0h). 

Baile Proibidona

Com Ian Dc, Cristopher, Lukkas e Brandão, a partir das 23h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Ingresso: Entrada gratuita para os 50 primeiros, após R$ 20 a noite toda.

Diversão no shopping

Brinquedolândia

Parque com torre elástica, passarelas, escorregadores tubulares e espaço com bolinhas. Até 26 de agosto, na praça do Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. De segunda a sábado, das 10h às 22h.; domingos e feriados, de 12h às 21h. Ingressos: a partir de R$ 35 para até 15 minutos.

Vila Parque Boliche

Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. De segunda a sexta, a partir das 15 horas. Após período de férias abertura às 17h. Sábados e domingos, a partir das 12 horas. No Shopping Mestre Álvaro, na Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.

Happy On Ice - Patinação no gelo

Pista de patinação no gelo para crianças e adultos. Até o dia 31 de agosto. No shopping Boulevard , na Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 14h às 20h. Ingressos: R$ 45 (30 minutos, dinheiro ou débito); R$ 65 (1 hora, dinheiro ou débito); R$ 25 (trenó, 5 minutos, dinheiro ou débito). Pagamentos no crédito têm acréscimo de R$ 2. Classificação: patinação, a partir de 5 anos, e trenó, para crianças entre 2 e 4 anos. Abelha Parque

Abelha Parque

Parque com brinquedos infláveis temáticos de abelha, super piscina de bolinhas e área kids com variados brinquedos para todas as idades. No piso L1 do Shopping Praia da Costa. De segunda a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados das 11h às 21h. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Ingressos: R$ 50 por 30 minutos. Até 3 de setembro.

Parque temático do Sonic

O veloz personagem dos games vai compartilhar suas aventuras com a criançada no Sonic Adventure Park, no shopping Vila Velha, até 30 de agosto. Avenida Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. A atração ficará instalada na Praça Central, piso L1. A programação é ideal para crianças de 4 a 12 anos. Menores de 4 anos também podem brincar, desde que acompanhadas por um responsável. Ingresso: R$ 40 por 30 minutos.

Vila Trampolim Park

Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. No piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um adulto. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingresso: meia, R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos); ingresso PCD + adulto cortesia: R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos).

Arena Trampolim

Até 10 de setembro, acontece a atração que vai trazer muita cor, pulos, diversão e adrenalina para toda a família. O espaço conta com piscina de espuma em formato de cubos, obstáculos, slackline, cama elástica e escorregadores num cenário multicolorido com uma mega estrutura. Na Praça Central do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Horário: De segunda-feira a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados das 14h às 21h. Faixa Etária: Não é permitida a entrada de crianças menores de 3 anos. Crianças de 3 a 5 anos deverão estar acompanhadas pelo adulto responsável. Ingressos: R$ 50 para 50 minutos de permanência. A entrada é adquirida na bilheteria do evento. Para cada minuto excedido será cobrado R$ 1.

Espaço Mundo Bitta

Atração com Tobogã de piscina de bolinhas, cama elástica, quadra de futebol e jogo da memória. No 1º piso, atrás da praça central do shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Até 10 de setembro. De segunda a sexta, das 12h às 21h; sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 21h. Ingressos: R$ 35 por 30 minutos. Para cada minuto adicional, será cobrado o valor de R$ 1 por minuto.

Exposições

Mulheres Artistas

Exposição de artistas como Tomie Ohtake, Lygia Pape, Fayga Ostrower, Rosana Paste, Thaís Apolinário, Lara Felipe e Nelma Guimarães, abordando o conteúdo dos movimentos feministas na Primeira República do Brasil. Na Galeria de Arte Espaço Universitário (Gaeu), na Ufes. Av. Fernando Ferrari, Goiabeiras, Vitória. Visitação de segunda a sexta, das 10h às 17h. Até 1º de setembro. Entrada gratuita.

Exposição Novos Viajantes

Mais de 115 obras, entre desenhos, pinturas e fotografias, feitos por 34 artistas do Espírito Santo. Em cartaz no Palácio Anchieta. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Até 10 de setembro. Funcionamento de terça as sextas-feiras, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Entrada por agendamento pelo número 3636-1032 ou pelo e-mail [email protected].

Diário de Viagem

Exposição de fotos do artista Wagner Malta Tavares feitas durante suas viagens. Em cartaz na galeria OÁ. Avenida Cézar Hilal, 1180, loja 9, na Praia do Suá, Vitória. Até 13 de setembro. Funcionamento de segunda a sexta, das 10h às 19h30. Entrada gratuita.

Sobre Livros

Exposição do artista paulistano Reynaldo Candia, na galeria OÁ. Avenida Cézar Hilal, 1180, loja 9, na Praia do Suá, Vitória. Visitação de segunda a sexta, das 10h às 19h30. Até 13 de setembro. Entrada gratuita.

Modernidade, Cultura e Paisagem

Exposição sobre a formação cultural da paisagem e sua influência na sociedade, com coleção de fotografias históricas do Acervo do Arquivo Público do Estado. Em cartaz no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES). Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro de Vitória. Até 26 de novembro. Horário de visitação: terças (de 10h às 13h); quartas (de 14h às 17h), e quintas e sextas (13h30 às 17h). Agendamentos no link linktr.ee/maesmuseu.

Novas Aquisições

Exposição sobre os eventos e as consequentes agitações sociais dos últimos tempos, com pertinência simbólica e política. Apresentando os trabalhos de dez artistas capixabas, que entram para o acervo da instituição. A iniciativa faz parte da comemoração dos 70 anos do Banco do Nordeste. Até 26 de agosto, no Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. De quarta a sábado, das 10h às 20h. Entrada gratuita.

Exposição de Monzas no Mestre

Até domingo (27), o pátio do shopping Mestre Álvaro recebe a seleção de carros que marcaram uma geração. Todos os dias, das 10h às 22h, na Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Entrada gratuita.

Veja Também

Morro da Fonte Grande pode virar Patrimônio Material do ES

Multiplace Mais vai reabrir no verão com beach bar funcionando durante o dia

Thiarlys e Melina lançam EP com participações de Alemão do Forró e Filipe Fantin

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Turismo Turismo no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Holdings: impactos no IBS/CBS na tributação das operações não onerosas
Imagem de destaque
Conseguiremos superar o mal-estar dos brasileiros?
Augusto Moraes, Milena , Juliana Amaral, Bia Schwartz
Artista Milena Almeida apresenta exposição “Coração é Território” no Sesi

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados