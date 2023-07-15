Show de Pabllo Vittar e festivais agitam o sábado (15) no ES; veja agenda

Shows
Pabllo Vittar
A partir das 20h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza - Mario Cypreste, Vitória. Ingressos: R$ 400 (frontstage noitada) e R$ 140 (pista descontrolada meia), à venda no site da Le Billet.
Diogo Nogueira
A partir das 21h30, no Espaço Patrick Ribeiro. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N - Goiabeiras, Vitória. Ingressos: pista a partir de R$ 132,35, cadeiras a partir de R$ 172,50 e mesas a partir de R$ 1150, à venda no site da Le Billet.
Bom Gosto
A partir das 19h, com participações de Luuh, Sambadm, Monia Lombardi e Leandro Netto, no Embrazado Vitória. R. Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira), à venda no site da Super Ticket.
Samba Jr
A partir das 17h, com participação de Muleke 027, no Mãe Joana Botequim. R. Italina Pereira Mota, 400 - Jardim Camburi, Vitória. Couvert: R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira), à venda no site da Super Ticket.
Vavá e Márcio
A partir das 19h, no Shopping Moxuara, em Cariacica, na Praça de Alimentação. Evento gratuito.
Semana 90
Com Salgadinho, Freelance e DJ Thiaguim. A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto - R. Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita até 21h. Após este horário, o valor não foi informado.
Festivais
Festival de Forró de Itaúnas
De sábado (15) até o próximo domingo (23), o Bar do Forró e o Café Brasil serão palco para 80 apresentações, entre shows e competições, da 21ª edição do Fenfit, que acontece na vila de Conceição da Barra, das 21h às 6h. No sábado, com shows de Mestre Gennaro, Amanda Requião, Bloco Caramuela e Trio Fogumano. Ingressos: Disponíveis no site da Sympla, com acréscimo de taxa de conveniência.
15° Festival Forró Bobó
De 14 a 16 de julho, na praça de eventos da Praia Costa Azul, em Iriri, Anchieta. No sábado, shows de Henrique Cabral (20h), Concurso de forró ( 22h), Esquenta do forró com Henrique Cabral (22h30) e Forrofiá (01h). Entrada gratuita.
Degusta Arraiá 2023
De 13 a 16 de julho e de 20 a 23 de julho, das 17h à meia-noite, no estacionamento externo do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro, Vila Velha. No sábado, shows de Havengar e Ubando. Entrada gratuita.
Festival Matrizes
De 15 a 22 de julho, no Buraco do Tatu, na R. Ítalo Vasconcelos, 49 - Itaúnas, Conceição da Barra. No sábado, shows de Mestrinho, Nando Nogueira, Mestre Marrom, Baile dos Ratos, Dj Chinedu e Dj Dani Castor. Ingressos: Cada dia avulso custa entre R$ 60 (meia entrada) e R$ 75 (desconto social). Passaportes para todos os dias estão à venda por R$ 400 (meia-entrada), R$ 450 (com desconto solidário) e R$ 800 (inteira). Disponíveis no site da Sympla
1º Festival da Tilápia de Povoação
De 15 e 16 de julho, a partir das 10h, no Recanto Zé Colmeia, Distrito de Povoação, Linhares. No sábado, shows de Lucas Chaves, Jean Ferreira, João Vitor e Vinícius, Samba Mais e Fabrício e Vanderlei. Entrada gratuita.
Corredor cultural e gastronômico da Barra do Jucu
Gastronomia com pratos a R$ 39,90 e atrações culturais das 15h às 18h, na Barra do Jucu, Vila Velha. Neste sábado se apresentam a Banda de Congo, Mestre Alcides, na pracinha do centro da Barra . Às 19h tem Sarau do Poeta vila-velhense Sirius Devi Amaral, no Espaço e Bistrô La Garza. No domingo a Banda de Congo Tambor de Jacarenema se apresenta na Boca da Barra (entre o Espera Maré e o La Garza).
Moqueca Pop
A partir das 15h, na Praça de Fátima, em Cachoeiro de Itapemirim. Shows de André Prando, Aline Garruth, Luiza Dutra, Dan Abranches e Joãoeascoisasnãoessenciais. Evento gratuito.
Festival Internacional de Inverno de Música Erudita e Popular de Domingos Martins
Mais de 80 atrações e 100 horas de música, até o dia 23 de julho em vários pontos da cidade (Rua de Lazer e Praça Arthur Gerhardt), sempre com entrada franca. No sábado, a programação abre às 12h e contará com shows de Sylvinho Blau Blau (23h30), Nano Vianna e mais.
Baladas e festas
E-Motions Beach Club
A partir das 18h, com Djs Querox, Claudinho Brasil, DZP, Pedro Senna, S3NO e Caio Monteiro, no Ílios Beach Club. Av. Dante Michelini, 4170 - Aeroporto, Vitória. Ingressos: R$ 60 (pista individual), R$ 55 (pista duplo) e R$ 100 (backstage meia), à venda no site da Super Ticket.
Toma!
A partir das 23h, com Gustavo o Brabo, Koreia, Dj Lukão, Ld da Favelinha, Dj Ml da Vila e Dj Vk, na Pink Elephant. R. Manoel Gonçalves Carneiro, 65 - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 50 (pista fy meia) e R$ 70 (espaço monster meia), à venda no site da Super Ticket.
Hitz no Ritmo
A partir das 22h30, no Club Hitz. R. Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 25 (pista geral) e R$ 45 (camarote geral), à venda no site da Super Ticket.
Arraiá do Mex
A partir das 19h, com Banda Comichão, Jess Benevides, Beleite e DJ Big, no Mex Guarapari. R. Atenas - Praia do Morro, Guarapari. Ingressos: R$ 30 (pista) e R$ 55 (camarote), à venda no site da Super Ticket.
De férias com o Pratti
A partir das 22h, com Dj Zullu, Dj Rogerinho do Querô, KN de Vila Velha, Gustavo O Brabo, Japa, Rd de Vv e Nesse Clima, na Fazendinha Shows. Rodovia Serafim Derenzi - Grande Vitória, Vitória. Ingressos: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), à venda no site da Super Ticket.
Pagonejo
A partir das 18h, com Juliano Couto, Frazão, PratiKerê e Barol Beats, no Boteco do Júnior. Av. Saturnino Rangel Mauro - Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Super Ticket.
Funk a Holic
Com Moreno Loss, Cadu, Pegnor, Tallysson e Fred Rigoni, a partir das 22h, no Fluente Culture Club. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 40.
Hot Hits
Com ThatsLuan, CyberTrans e Sofia, a partir das 23h, no Bolt. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: 50 primeiros entram de graça, após R$ 30 a noite toda.
Nu Metal Fest
Com Take, Deftones, Tahoma, Renegades of Funk e Limbo 7, a partir das 21h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos à venda no site do Clube do Ingresso.
Band Aid
Com banda Busco Esposa e Limbo 7, partir das 21h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos no site da Sympla.
Pego Penso Passo
Com Lari, Arthur Moret, Gustta, Iandc, a partir das 23h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: Entrada grátis para os 30 primeiros, após R$ 25.
Música ao vivo
Boteco Boa Praça
Com Jongô (pagode), a partir das 14h, e Matheus Laureano e banda, a partir das 20h. Couvert R$11,90. Rua João da Cruz, 485 - Praia do Canto, Vitória.
Festas Julinas
Arraiá da Cabana Brincademia
A partir das 15h, Av. Saturnino Rangel Mauro 1067 Praia de Itaparica - Vila Velha. Ingressos: R$ 20 para adultos e R$ 10 para crianças, mais informações pelo número (27) 99997-5798.
Arraiá São Francisco
Após a missa das 17h, na Praça Aníbal Antero Martins, 25 - Jardim da Penha, Vitória. Gratuito.
Pataquada Junina
Com Banda Busco Esposa, Banda No Cover e Banda Transada Violenta, a partir das 18h, no Bar do Mãozinha, Av. Fernando Ferrari, em frente à UFES de Goiabeiras.
Arraiá da Sagrada Família
A partir das 19h, na Rua Evaristo da Veiga, 34, Chácara Parreiral, Serra. Gratuito.
Arraiá da Chegou
Em frente à quadra da Interativa de Goiabeiras, na Av. Prof. Fernando Duarte Rabelo, em Maria Ortiz. Horário não informado.
Arraiá Cola-Colá
A partir das 19h, com barraquinhas, vila caipira, quadrilha, bonecos gigantes e show de Forró Siminino. Na Área Verde da Avenida Beira-Rio, em Colatina. Entrada gratuita.
Arraiá da Mug
A partir das 18 horas, na quadra da escola Mug. Rua Mourisco, Glória, Vila Velha. Show de forró, comidas típicas e muito mais. Entrada Franca.
Arraiá do Shopping Jardins
A partir das 17h, na rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, em Jardim da Penha. Gratuito.
Teatro
Ficções
Espetáculo com Vera Holtz. A partir das 20h, no Teatro Universitário (Ufes). Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Ingressos esgotados.
"Tudo que Seu Marido Precisa Saber"
Misto de monólogo e talk-show sentimental apresentado por Fabrício Carpinejar, abordando, entre outros temas, a relação entre felicidade e a vida a dois. A partir das 19h, no Vitória Gran Hall. Rua Dr. João Carlos de Souza, 55, Santa Luíza, Vitória (ES) INGRESSOS: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia), à venda no site Sympla.
Diversão em shopping
Competição de Cubo Mágico
Das 11 horas às 19 horas. Valor: R$ 20,00 (competir). Aberto ao público. Local: embaixo da praça de alimentação, no Shopping Mestre Álvaro - Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra. Inscrições aqui.
Vila Viking
Parque de recreação com variados brinquedos. Até 31 de agosto na varanda da praça de alimentação do Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Funcionamento de segunda a sábado, das 10h às 22 h, e domingo, das 11h às 21 h. Valor: R$ 40. A cada minuto excedente haverá um acréscimo de R$ 1. Crianças de até um metro podem brincar com o responsável maior de idade, que terá entrada grátis.
Vila Trampolim Park
Diariamente no piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingresso: meia entrada, R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos); ingresso PCD + adulto cortesia: R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos); ingresso aniversariante R$ 24,90 (50 minutos). Faixa etária, a partir de 2 anos.
Brinquedolândia
Até dia 29 de agosto na praça do Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Funcionamento: segunda a sexta, das 17h à 00h30; sábado e domingo, de 12h à 00h30. Valores: opções de R$ 30, para 1 a 15 minutos, R$ 35, para 16 a 30 minutos, e R$ 60, para 60 minutos. Após 30 minutos há um acréscimo de R$ 5 a cada 5 minutos. A idade máxima permitida é 13 anos. Menores de 4 anos devem estar acompanhados por um adulto responsável. Crianças com necessidades especiais têm direito a desconto de 50%.
Parque Temático do Sonic
O veloz personagem dos games vai compartilhar suas aventuras com a criançada no Sonic Adventure Park, no shopping Vila Velha, na Avenida Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha, até 30 de agosto. A atração ficará instalada na Praça Central, no piso L1, em frente à Riachuelo. A programação é ideal para crianças de 4 a 12 anos de idade. Crianças menores de 4 anos também podem brincar, desde que acompanhadas por um responsável. O ingresso R$ 40 por 30 minutos.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. No Shopping Mestre Álvaro, na Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra. Horário: segunda a sexta das 17h às 00h30; sábado e domingo de 12h às 00h30. Ingressos: Segunda a Quinta: R$ 109,90; Sexta, sábado, domingo, véspera de feriados e feriados: R$ 119,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista. A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Magic Park
Parque de diversão com brinquedos para crianças e adultos: barca, carrossel, montanha-russa e bate-bate. Na área de eventos externa do Shopping Moxuara, na Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica. Horários de funcionamento: Segunda a Sexta - 18h às 22h; Sábado, Domingo e Feriados - 16h às 22h.. Valores de entrada: Passaporte para brincar à vontade. Sábado, Domingo e Feriados: R$ 50 (meia). Todos pagam meia. Ingresso individual: R$ 10.
Jump Trampolim Park
Na rua Rômulo Samorini, 46, Praia do Canto, Vitória. Horário: de terça a sexta-feira, das 14h às 21h; sábado e domingo, das 10h às 22h. Ingresso: terça, quarta e quinta-feira, pelo aplicativo com antecedência de 12h, R$ 60, Meia-entrada, R$ 65, e inteira, R$ 130; sexta-feira, sábado e domingo, pelo aplicativo com antecedência de 12h, R$ 70. Meia-entrada, R$ 75, e inteira, R$ 150.