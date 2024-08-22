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Agenda

Show de Dilsinho e festival de churrasco agitam a quinta (22) no ES

O dia conta ainda com evento de rap na Ufes, festas, karaokê, exposições e diversão em shoppings
Isadora Mello

Isadora Mello

Publicado em 22 de Agosto de 2024 às 07:00

Shows

Aniversário de Colatina

Com Coral Municipal e Maestro Gesy Willian De Freitas, Coral Arcelormittal, Victor e Sander, Dilsinho. A entreda é gratuita. Na área verde da Avenida Beira Rio.

Festas e baladas

Closy

Com Curty, Luna Ross, Thatsduds e Brenne na Bolt, a partir das 22h. Entrada gratuita até 1h, após R$ 20 convertido em consumação. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.

Karaokê do Correria

Karaokê no Correria Music Bar, a partir das 20h. Gratuito até às 21h. Avenida Est. Júlio de Souza, Praia de Itaparica, Vila Velha.

Misturadinho

Com SambaDM, Samba Jr e D'Moleque no Gordinho Praia do Canto, partir das 21h. Gratuito até 22h. Ingressos: R$ 50 (área VIP) e R$ 30 (pista). Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.

Babel Trio

Jazz e MPB com Babel Trio e Roger Bezerra no Brizz, a partir das 19h30. Couvert: R$ 10. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.

Especial

Urbes Convida (à): Rap(ensar)

O evento promove realizar uma reflexão profunda sobre as contradições e potências da vida urbana por meio do rap. Com oficina de rima, batalha de rima e mesa-redonda, o encontro e vai contar com a presença de Cesar MC, Dudu MC, Afronta e Afari. Entrada gratuita. Teatro da Ufes, Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.

Festival Na Brasa

Com a presença de 14 chefs capixabas, incluindo opções exóticas como carne de jacaré, além de cordeiro, leitão, salmão, carnes bovina, suína, frango e receitas vegetarianas. Atrações musicais: Matheus Gaspari e Vinicius Ayres. Abertura a partir das 17h. Entrada: Gratuita. Estacionamento do Shopping Vitória.

Música ao vivo

Noite da Legião

Tributo Legião Urbana com André Neves, Bruno Araújo, Claúdio Bocca, Saulo Simonassi, Petrus e Washington Freitas no Pub 426, a partir das 21h. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.

Samba de raiz

Com Átila Ibilê e grupo na Casa de Bamba a partir das 20h. Couvert: R$ 15. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.

Clericot Café

Com Victor Biasutti no Clericot Café, a partir das 17h. Não há cobrança de couvert. Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.

Exposições

Micélio: entre o fim e o começo de tudo

A exposição é uma instalação de esculturas têxteis de feltro que busca compor um ambiente no espaço da galeria, a partir das imagens e simbologias do cogumelo e do ninho enquanto narrativas poéticas. Horários: das 09 às 18h. Período de visitação: até 19 de outubro. Galeria Homero Massena, Rua Pedro Palácios, 99, Cidade Alta, Vitória.

35ª Bienal de São Paulo – ‘Coreografias do Impossível’

A exposição explora as complexidades e urgências do mundo contemporâneo, abordando transformações sociais, políticas e culturais. Período de visitação: até 3 de novembro. De terças a sextas-feiras, de 9h às 17h. Sábados, domingos e feriados, de 9h às 16h. Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória.

Olhares Além do Tempo

A exposição nos convida a olhar a produção artística de professoras, artistas e pesquisadoras da Ufes. Período de visitação: até 30 de agosto. Horário: de segunda a sexta, das 9h às 12h; e de 13h às 17h. Galeria de Arte Espaço Universitário, Ufes, Goiabeiras, Vitória.

Folhear - Vitória

Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens no Parque Botânico Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 17h. Até 8 de setembro. Avenida dos Expedicionários, s/n, Jardim Camburi, Vitória.

Folhear - Linhares

Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens na Reserva Natural Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 16h. Até 8 de setembro. Rodovia BR 101, Km 122, s/n, Zona Rural, Linhares.

Fabulatórios e Desejos

Exposição coletiva na Casa Caipora. Visitação: até 25 de agosto. Horários: Terça a quinta: 16h às 23h. Sexta, sábado, domingo: 18h às 1h. Entrada gratuita. Praça João Clímaco, Centro, Vitória.

Diversão

As Aventuras de Big e Kid

Circuito divertido para as crianças com diversas atividades: tirolesa, surf mecânico, escalada, arvorismo, giromaster, girobike e piscina de bolinhas. Data: todos os dias, até 29/09.Valores: a partir de R$ 20. Horário: Segunda a Sábado das 10h às 22h. Domingo das 12h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa, Praça de Eventos, Piso L1.

Maratona Kids

Um circuito com diversos brinquedos para as crianças: corrida de obstáculos, camas elásticas, fliperama, entre outros. No piso L1 do Shopping Praia da Costa. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Valores: R$ 40 por 30 minutos. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

Vila Parque Boliche

Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: Segunda a Sexta a partir das 17h às 00h. Sábados e Domingos a partir das 12h até às 00h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.

WOW Park

Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos: R$ 59,90; 30 minutos: R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

Castelo do Dragão

Castelo do Dragão Espaço super divertido com piscinas de bolinhas, escaladas e escorregador do Dragão. Data: todos os dias, até 31/08. Piso: Shopping Mestre Álvaro, piso L2. Horário: segunda a sábado das 10h às 22h; domingo de 10h às 21h. Valor: a partir de R$ 30,00 por 15 minutos. Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.

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Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas ou cancelamento dos eventos.

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