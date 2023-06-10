Shows de Belo, Léo Satana e Toquinho para curtir o sábado (10) no ES; confira!

Até domingo (11), o espaço ficará aberto ao público das 8h às 12 horas. A entrada é gratuita e não é necessário fazer agendamento para visitar o acervo da Praça. Atividades educativas das 10h às 11 horas, com inscrição no local a partir das 9h30. Praça da Ciência. Avenida Américo Buaiz, Enseada do Suá (próximo à praia da Guarderia). No sábado (10), Relógio de Sol.