Shows de Belo, Léo Satana e Toquinho para curtir o sábado (10) no ES; confira!

Shows
Belo In Concert
A partir das 22h, no Espaço Patrick Ribeiro. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Novo Aeroporto, Vitória. Ingressos: Mesa (para 4 pessoas) a partir de R$ 1.200,00. Cadeira (1° lote); a partir de R$ 150,00 (meia-entrada); R$ 180,00 (ingresso solidário). Ingresso solidário válido mediante doação de 2kg de alimento não perecível. Os valores estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. À venda no site do Espaço Patrick Ribeiro.
Swing & Simpatia
A partir das 19h, o grupo Swing & Simpatia se apresenta no Shopping Moxuara, em Cariacica. Evento gratuito.
Mc Brinquedo
A partir das 21h, no Paraíso Club, em Santa Maria de Jetibá. Ingressos: R$ 60 (camarote meia) e R$ 40 (pista meia), à venda no site da Super Ticket.
Festivais
Festa Nacional de São José de Anchieta
Comemoração ao Dia Nacional de São José de Anchieta, no auditório do Creas. No sábado, Grupo de Dança "Os Brandarinos", às 19h, Grupo "Gota, Pó e Poeira", às 20h, e "Trem das Onze", às 21h. Além disso, show com a Banda Sambolada, às 22h, e Rodrigo Balla e Banda, à meia-noite
Roda de Boteco 2023
Um dos maiores e mais aguardados festivais gastronômicos do Espírito Santo retorna com participação de 40 bares e botecos em Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra. Vai até 11 de junho com os estabelecimentos oferecendo petiscos a R$ 45,90, com direito a uma cerveja. Veja a lista de bares e pratos aqui.
Arraiá Bulevá
Com apresentação de quadrilha, barracas com comidas típicas, espaço kids e show de Brunno Havengar e Dona Fran. A partir das 17h, no estacionamento do Boulevard Vila Velha. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita.
2° Musin - Festival Música na Infância
A partir das 14h30, com apresentações de Sarau Infantil (15h30), Victor Batista, com o show "Contos de um Caipira" (16h10), Macakids (17h30), Toquinho para crianças (18h45), além de recreação, Malê Kids e O Palhaço Excêntrico Musical nos intervalos. No Parque Pedra da Cebola, em Vitória. Entrada gratuita.
16º Festival Gastronômico Frutos do Mar de Itapemirim
Festival Gastronômico Frutos do Mar de Itapemirim segue até domingo (11) no pavilhão de eventos da Praia de Itaipava, com gratuita e uma praça de alimentação repleta de opções. No sábado (10), shows com Fabricio Venturini (19h) e Aguiar Passos (21h).
Cinema ao Ar Livre
Festival de filmes ao ar livre, com food park e espaço instagramável. Local: Shopping Mestre Álvaro, área externa do piso L3, na Serra. No sábado (10), exibição do filme "Uma Linda Mulher", a partir das 19h. Evento gratuito.
12º Festival Estadual de Danças Folclóricas
No Ginásio Hermann Roelke, em Santa Maria de Jetibá. No sábado (10), a partir das 8h30. As apresentações culturais começam às 18h. Às 22h, Baile Típico com a Banda Frohlich. Gratuito.
15ª edição do Festival Nacional de Viola
A partir de 18 h, na Praça do Distrito de Itapina, em Colatina, com entrada franca. Apresentações de Zeca Baleiro e Efrahim Maia. Mais informações em matéria de HZ.
Festival de Alegre 2023
No Parque de Exposições de Alegre. INGRESSOS: à venda no site Lebillet. Passaporte arena: R$ 1120 (inteira), R$ 560 (meia-entrada) e R$ 560 (meia solidária) - com doação de 1 kg de alimento não perecível). Passaporte camarote: R$ 1720 (um mil e seiscentos reais – inteira) e R$ 860 (oitocentos reais - meia-entrada) e R$ 860 (meia solidária), com doação de 1 kg de alimento não perecível). Ingressos avulsos: R$ 210,00 (setor arena - meia solidária) e R$ 350,00 (setor camarote – meia solidária). Neste sábado (10), shows com Léo Santana, Alok, Jorge e Mateus e Capital Inicial.
Festival de Alegre 2023 - Rock da Tarde
Rock da Tarde, a partir das 14h, com entrada franca. Palcos: Rua Dr. Wanderley e Praça do Pico da Bandeira. Atrações: CR5, Gelo-nove, Valentia, Manux, Kamal Beats, Mar e Moozie.
Baladas e festas
Match
Com DJs Mike, Pri Bravin, Donat e Alê, a partir das 22h, no Fluente Culture Club. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 40.
Pride Bolt
Com DJs Emily, Mathilda, Phi, Kulza, Ysa e Cosme, a partir das 23h, na Bolt. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 30.
Live Pink
A partir das 17h, na Ksa, Guriri, São Mateus. Ingressos: R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia), à venda no site da Super Ticket.
Dia do Solteiro
Com Luuh, Pagolance, Bero e Pagode e cia, a partir das 20h, no Embrazado. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), à venda no site da Super Ticket.
Toma!
Com DJs Gabriel Pratti, Fabrini, Dois D, Esquilo, Alice, Gisele e Vk , a partir das 23h. Na Pink Elephant. R. Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 120 (espaço monster inteira) e R$ 80 (pink fy inteira), à venda no site da Super Ticket.
Let's Forreggae
Com Macucos, Bárbara Greco e Forró SíMínimo, a partir das 22h, no Let's Linhares. Av. Prefeito Samuel Batista Cruz, Canivete, Linhares. Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), à venda no site da Super Ticket.
Minamora
Com DJ Igor Lemos e Igor Silva, a partir das 22h, no Deck's Beer. Rodovia João Izoton Filho, Km 01, São Gabriel da Palha. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Super Ticket.
Casado, Namorando, Solteiro
Com Jonathan Costa, Monkey Z, Pedro e Lucas, Gabriel Pratti e DJ Big, a partir das 22h, no Mex Guarapari. R. Atenas, Praia do Morro, Guarapari. Ingressos: R$ 65 (camarote meia) e R$ 35 (pista meia), à venda no site da Super Ticket.
Espetáculos e cultura
Projeto Sesc Grandes Espetáculos
Flavio Venturini apresenta o espetáculo “Coração a dentro”. Local: Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. A partir das 20h. Classificação: Livre.
Feriado na Praça da Ciência
Até domingo (11), o espaço ficará aberto ao público das 8h às 12 horas. A entrada é gratuita e não é necessário fazer agendamento para visitar o acervo da Praça. Atividades educativas das 10h às 11 horas, com inscrição no local a partir das 9h30. Praça da Ciência. Avenida Américo Buaiz, Enseada do Suá (próximo à praia da Guarderia). No sábado (10), Relógio de Sol.
Exposição "Quando fecho os olhos vejo mais perto"
Alunos do projeto Escola de Fotógrafos Cegos realizam a exposição "Quando Fecho Os Meus Olhos Vejo Mais Perto", no Parque Moscoso, Centro, Vitória. A mostra ficará aberta à visitação até o dia 25 de junho. Horário: das 7h às 22h. Gratuito.
Exposição Fragmentos
Com 21 fotografias do português Pedro Sousa Trêpa. Mosaico Fotogaleria. Rua Aristóbulo Barbosa Leão, 500, loja 18, Mata da Praia, Vitória. Entrada gratuita. As visitas devem ser previamente agendadas até 17 de junho pelo e-mail e contato: (27) 99943 0831. E-mail: [email protected]
Diversão no Shopping
Som no Praia
Show ao vivo com Novelo. Local: Praça de Alimentação, Shopping Praia da Costa, em Vila Velha. Horário: das 13h às 15h. Gratuito.
Diversão na Praça
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas: Galinha do vizinho, colorindo os animais, Oficina da fazendinha, além de Cantinho do bebê e Pula-pula. Horário: 17h às 20h. Local: Shopping Praia da Costa, Pracinha do Praia, piso L1, em Vila Velha. Gratuito.
Playground 3 Palavrinhas
Atração com jogos de basquete, jogo da memória, stand de fotos, piscina de bolinhas e kidplay com obstáculos. Até 26 de junho. Horário de Funcionamento: das 10h às 22h. Local: Praça de Eventos, Piso L1, Shopping Praia da Costa, em Vila Velha. Entrada: R$ 50 (para 50 minutos). Para cada minuto excedido será cobrado R$ 1 por minuto.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Funcionamento: 12h às 00h30. Local: Shopping Mestre Álvaro, na Serra. Valores: sexta, sábado, domingo, véspera de feriados e feriados: R$ 119,90, referente a uma hora de boliche. Número máximo de seis pessoas na pista. A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Circuito Smurfs
Atração temática dos Smurfs, com Túnel Encantado, Pula-Pula Smurfs, Cantinho do Gargamel e Escorregador Mágico. Local: Praça de Eventos do Shopping Moxuara, em Cariacica. Funcionamento: 10h às 22h. Faixa etária: crianças de 2 a 13 anos. Valor: até 30 minutos (R$ 40), até 60 minutos (R$ 50), até 90 minutos (R$ 60), até 120 minutos (R$ 70).
Magic Park
Parque de diversão com brinquedos para crianças e adultos: barca, carrossel, montanha-russa e bate-bate. Local: área de eventos externa do Shopping Moxuara. Horários de Funcionamento: 16h às 22h. Valores de entrada: Passaporte para brincar à vontade. Sábado, Domingo e Feriados: R$ 50 (meia). Todos pagam meia. Ingresso individual: R$ 10.