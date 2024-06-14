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Show de Alcione e musical italiano agitam a sexta (14) no ES; agenda

Dia ainda conta com tributo a Legião Urbana e Cazuza, além do Fuscalhaços em Vitória; confira programação completa de HZ
Liege Vervloet

Liege Vervloet

Publicado em 14 de Junho de 2024 às 08:00

Shows

Alcione

A partir das 21h30, no Espaço Patrick Ribeiro. Novo Aeroporto de Vitória, Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Goiabeiras, Vitória. Ingressos: a partir de R$ 172 (cadeiras) e 1610 (mesas), à venda no site da Blueticket. 

Oasis Rock Day

Eternos do Rock Tributo a Legião Urbana com Guilherme Lemos e Tributo a Cazuza com Cadu Caruzo, a partir das 20h, no Oasis Beach Club. Av. Dante Michelini, 3810 - Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira), à venda no site da Zigtickets. 

Moqueca Pop Acústico

Festival rola no dia 14 e 15 de junho. Na sexta, a partir das 19h e sábado a partir das 15h. Onde: Praça de Fátima, Av. Beira-rio, 1, Guandu, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada gratuita. Na sexta, conta com shows de Magical Afternoon (19h), Clara Marins (21h) e Bruno Nagô (22h30).

Especial

Cine In Concert - 3ª Sessão

A partir das 19h30, no Teatro Sesi Jardim da Penha. R. Tupinambás, 240 - Jardim da Penha, Vitória. Meia entrada: R$40 e inteira: R$ 80.

Musical Italiano em Santa Teresa

"Noi Siamo La Prima Storia" reunirá música, dança e a cultura ítalo-brasileira. Será apresentado na sexta (14) e no sábado (15), no Parque de Exposições Frei Estevão Corteletti, às 19h. Bairro Dois Pinheiros, S/N, Centro, Santa Teresa. Entrada gratuita. 

Roda de Boteco

Até 30 de junho, o festival acontece em 40 estabelecimentos de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra. A edição reúne petiscos criados exclusivamente para o evento, e todos são vendidos a R$ 59,90, com direito a uma cerveja de cortesia (Spaten/600ml). Veja a matéria completa de HZ.

Fuscalhaços

O Fusca Roxo lotado de palhaços da Árvore Casa das Artes vai invadir mais três bairros de Vitória neste final de semana. O espetáculo itinerante Fuscalhaços finaliza a temporada 2024 com as seguintes apresentações: sexta-feira (14), às 19h, no Bairro Grande Vitória; sábado (15), às 18h, no Bairro Maria Ortiz; e domingo (16), às 16h, no bairro Engenharia. Todas as apresentações são gratuitas e visam levar o circo e as artes cênicas para comunidades periféricas da capital.

André Lellis Lança Livro Infantil

O cantor baiano, André Lellis, fará o lançamento de seu primeiro livro infantil, intitulado "O Reino da Felicidade". O evento ocorrerá no Épico Beach Bar, localizado na Curva da Jurema em Vitória, a partir das 19h. Av. José Miranda Machado, 345, Vitória.

2º Festival de Caranguejo

De 14 a 16 de junho, na Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe. Na sexta, com Jerdam Show (16h), Show de forró pé-de-serra com Luiz Marreta (19h30) e  show com Lion Jum (20h30). Av. Abido Saad, Parque Jacaraipe, Serra. Entrada gratuita. 

Música ao vivo em barzinho

Jazz & Bossa

Com Daria Obraz Tsova no A Oca, a partir das 19h. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória.

Rock

Com Sheep&Parafina no Pub 426, a partir das 21h. Sem cobrança de couvert. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.

Samba raiz e Pagode Clássico 90's

Com Brasil Pandeiro convida Pedro Ribeiro e Dako no Enredo Botequim, a partir das 18h. Couvert: R$ 12. Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória.

Sextou Com

Com Samba do Nill na Casa de Bamba, a partir das 20h. Couvert: R$ 15. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.

MPB na Curva

Com Luiza Dutra no Clericot Café, a partir das 17h. Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.

Brasilidades

Marcos Bifão no Brizz, a partir das 20h. Couvert: R$ 10. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.

Samba

Com Primeira Classe e Nesse Clima, a partir das 21h, no Gordinho Sambão. Pista liberada até às 23h. Av. Dário Lourenço de Souza, Maria Cyprestes, Vitória.

Festas Juninas

Forrozada Boa Junina

Com Trio Xamego, Trio Cristalino e DJ Biju, além de atividades como: concurso de melhor traje junino, maquiagem junina gratuita e cupido do amor. Horário: 22h. Ingressos: R$ 40 (geral/4° lote).  Local: Recreio dos Olhos - Avenida Cel. José Martins de Figueiredo, 575, Tabuazeiro, Vitória.

Arraiá do Montserrat

Festa junina com shows, aula de forró, quadrilha, bebidas, comidas e brincadeiras típicas. De 13 a 16 de junho. Horário: de 18h às 22h. Local: Shopping Montserrat, Varanda, piso L3. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162 - Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada gratuita. Ingressos á venda no site da Sympla. Na sexta (14), quadrilha e aula de forró com as escolas Dinastia da Dança e Universidade da Dança, às 18h e Forró Raiz, às 20h.

Degusta Arraiá

De 13 a 16 de junho, com entrada gratuita. Na sexta (14), show de Bem Te Vi, às 20h e Duets, às 22h. Local: no estacionamento do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro, Vila Velha.

Arraiá do Já Gamei

Com Moqueca de Baião, Já Gamei e Amanda Requião, a partir das 17h, no Brizz. R. Judite Maria Tovar Varejão, Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: R$ 30, à venda no site da Zigtickets. 

Baladas e festas

Melhor Vibe

Com 2L de VV, Pedro, Gustavo Brabo, PedalaSamba, a partir das 20h, no Canto27. Av. Jair de Andrade - Itapuã, Vila Velha. Ingressos: R$ 20 (pista), R$ 50 (open feminino) e R$ 70 (open masculino), à venda na Zigtickets. 

Samba na Toca

Com Já Gamei e DJ Maré Selectah, a partir das 21h, no A Selva. R. Sete de Setembro, 493 - Centro, Vitória. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Zigtickets. 

I Am the Samba

Com Samba Jr. e ChoppSamba, no Gordinho Praia do Canto, a partir das 21h. Ingressos: R$ 30 (pista) e R$ 50 (vip). Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.

Lovy Bolt

Com Rika, Luke, Marilds no Bolt, a partir das 23h. Entrada: R$ 25. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.

Excrotx

Com Brava do Pepeu, Donat, Ysa, Milte, Thainan e Fred Rigoni, no Fluente, a partir das 22h. Entrada: 100 primeiros entram de graça, após R$ 30. Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.

Embalos de Sábado à noite

Com Groovy Guys e DJ Zappie, a partir das 21h, no A Selva. R. Sete de Setembro, 493 - Centro, Vitória. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Zigtickets. 

Barla Rock Fest

Com Laura Murad, Cartel, Alex Bonno no Barlavento, a partir das 19h. Entrada: R$ 25 (com nome na lista). Av. Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória.

Amor de que?

Com Thomas, Nanno, B4rcellos, Vinni Tosta, Isa Faustini e Vinicy, no The Box a partir das 23h. Entrada gratuita até 00h30, após R$ 20 o ingresso ou R$ 40 convertido em consumação. Avenida Leitão da Silva, 1900, Santa Lucia, Vitória.

Arraiá do Rock

Com Lu Nogueira, Clube dos Canalhas, Bernardo John no Correria Music Bar, a partir das 20h. Entrada gratuita. Avenida Est. Júlio de Souza, Praia de Itaparica, Vila Velha.

Diversão

3ª edição do Mestre da Comédia ‘Especial Namorados’

Com três dias de stand-up comedy gratuitos. Na sexta (14) com, às 20h Haeckel Ferreira, Klebson Carrera e Vinícius Daflon. Gratuito - Para garantir ingressos para os shows será necessário realizar um cadastro online no site Sympla a partir do dia 3 de junho. O evento tem classificação de 14 anos. Infantil: Vale Night da Take Kids - desconto de 50%, no espaço de recreação Take Kids, para os clientes que apresentarem ingressos dos shows. Valor normal nos primeiros 30 minutos: R$ 35,00. Promocional: R$ 17,50 A cada minuto extra: normal R$ 1,16 e promocional R$ 0,58 Horário promocional: das 18h às 22h. No Shopping Mestre Álvaro, Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra.

WOW Park

Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos: R$ 59,90; 30 minutos: R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha

Vila Parque Boliche

Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: Segunda a Sexta a partir das 17h às 00h. Sábados e Domingos a partir das 12h até às 00h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra

Jurassic Rex Park

Parque de dinossauros que se movimentam e emitem sons, com brinquedos interativos, cama elástica, escorregadores, piscina de bolinhas e muito mais no Shopping Mestre Álvaro. Valor: a partir de R$40 por 30 minutos. Data: todos os dias, até 30/06. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h30. Local: Praça de Eventos - Piso L2. Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra.

Exposições

Massena: Um Olhar em Aquarela

Exposição do acervo de fantasias da escola de samba MUG sobre o pintor Homero Massena na praça de eventos do Shopping Boulevard. Gratuito. Até 30 de junho. Horário: de segunda a quinta, das 10h às 22h; sexta das 10h às 22h; sábado das 10h às 22h; domingo das 13h às 21h. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha

Reencaixe

Exposição de Natan Dias que busca mostrar a ligação entre o ferro e o contexto da cidade de Vitória na Galeria Homero Massena. Funcionamento: de segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados e feriados, das 10h às 16h. Até 3 de agosto. Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória.

O Fabuloso Mundo das Cores

Exposição de Heidi Liebermann no Palácio Anchieta. Visitação: até 10 de julho, de terça-feira a domingo, das 9h às 17h. Entrada gratuita. Praça João Clímaco, Centro, Vitória.

Folhear - Vitória

Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens no Parque Botânico Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 17h. Avenida dos Expedicionários, s/n, Jardim Camburi, Vitória.

Folhear - Linhares

Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens na Reserva Natural Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 16h. Rodovia BR 101, Km 122, s/n, Zona Rural, Linhares.

Abrigar-se – Novas Incorporações

Exposição coletiva com obras de oito artistas contemporâneos em colaboração com a Oma Galeria, no Museu de Arte do Espírito Santo. Visitação: até 11 de agosto, das 17h às 20h. Entrada gratuita. Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória.

Com amor

Exposição de Vania Cáus no Museu de Arte Casa Porto. Visitação: de segunda a sexta: 10 às 18h; Sábado: 10 às 14h. Praça Manoel Silvino Monjardim, Centro, Vitória.

Caro leitor

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas ou cancelamento dos eventos.

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