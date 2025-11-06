Programação

Show com João Gordo, homenagem a Lô Borges e Mostra de Cinema na quinta capixaba (06)

Dia ainda tem música com Ubando e lançamento de álbum do Dubs Ruy

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 08:00

Especial Clube Big Beatles Projeto Sócio de Carteirinha, do Clube Big Beatles, recebe João Gordo, apresentador e vocalista da banda punk Ratos de Porão. Horário: 21h. Local: Teatro da Ufes. Endereço: Av. Fernando Ferrari, 514 - Goiabeiras, Vitória. Entrada: a partir de R$ 30, pelo lebillet.

Circuito do Centenário de Dionísio Del Santo Com homenagens e reflexões em torno dos 100 anos de nascimento e exposição “Dionísio Del Santo: o construtivo ontem e hoje”, com curadoria de Felipe Scovino, reunindo obras inéditas de grandes nomes da arte brasileira e capixaba. Horário: 18h30. Local: Galeria Matia Brota. Endereço: Av. Carlos Gomes de Sá, 130 - Republica, Vitória. Entrada: gratuita.

Lançamento de livro O humorista, poeta e palestrante Rossini Macedo, conhecido em todo o Brasil como Tonho dos Couros, lança oficialmente seu novo livro “Não há violência que o humor e a poesia não vençam”. Horário: 19h. Local: Adega e Restaurante Canto do Vinho, na Praia do Canto. Entrada: gratuita.

Música ao vivo Rock Delas Com Ubando. Horário: a partir das 21h. Local: Pub 426. Endereço: R. João da Cruz, 370 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita.

Jazz na Curva Com Márcia e Victor. Horário: das 17h às 21h. Local: Clericot Café. Endereço: Av. José Miranda Machado, 345 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: gratuita.

Enredo Botequim Música com Cecitônio e Rodrigo. Horário: a partir das 17h. Local: Enredo Botequim. Endereço: R. Júlia Lacourt Penna, 700 - Jardim Camburi, Vitória. Entrada: gratuita.

Casa de Bamba Especial Clube da Pesquina, em homenagem a Lô Borges. Horário: a partir das 20h. Local: Casa de Bamba. Endereço: Rua Gama Rosa, 154 - Centro de Vitória. E ntrada: couvert deve ser consultado no local.

Dubs Ruy Lançamento EP Alma Dub Brasileira, particição de Jr. Boca e convidados. Horário: a partir das 20h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: couvert R$ 15, a partir das 19h.

Acústico Encontro Voz e violão com Douglas Richa. Horário: a partir das 18h. Local: Mãe Joana. Endereço: Av. Dante Michelini, 4740 - Jardim Camburi, Vitória. Entrada: gratuita.

Motor Rockers New Have e surf music com Sheep e Parafina. Horário: a partir das 21h. Local: Motors Rockers Pub. Endereço: Rua João da Cruz, 241 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita.

Teatro Espetáculo Trilhas, noite cheia de lua de sol Espetáculo que combina teatro, artes visuais, música e videoarte. Horário: a partir das 20h. Local: Casa da Música Sônia Cabral. Endereço: R. São Gonçalo - Centro, Vitória. Entrada: a partir de R$ 10, pelo sympla.

Cinema Mostra de Cinema "Presenças Negras" Até 29 de novembro, o Sesc Glória traz uma programação especial para o mês da Consciência Negra, com 15 longas-metragens e 3 curtas. De quarta a sábado, exceto 20 e 21. Horários: quarta a sexta-feira: 12h, 17h30 (Sala 1), 18h30 (Sala 2) e 19h. Sábado: 12h, 14h30 (Sala 1), 15:30h (Sala 2), 17h30 (Sala 1), 18h30 (Sala 2) e 19h. Local: Cinema Sesc Glória - Salas 1 e 2 Endereço: Rua Mestre Álvaro, 315 - Centro, Vitória. Entrada: gratuita

Exposições Territórios Transplantados: a África que vive em nós Reunindo 42 obras inéditas, a exposição percorre registros realizados no Espírito Santo, na Bahia, nas Américas e na Europa, revelando corpos, ritos, paisagens e identidades negras em suas dimensões culturais, espirituais e afetivas. Funcionamento: 10h às 18h, de terça a sexta, 10h às 16h, sábados, domingos e feriados. Local: Museu de Arte de Espírito Santo. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro de Vitória, Vitória. Data: até 4 de janeiro.

Cores da Primavera Exposição que celebra a estação mais colorida do ano com paleta de cores e imagens que se conectam à Primavera, do premiado pintor Antônio Remo. Data : até 16 de novembro. Horário: todos os dias, das 9h às 21h. Local: Galeria-store VilaZinha Espaço Artes. Endereço: Rua 23 de maio, 120, Prainha de Vila Velha. Entrada: gratuita.



Línguas africanas que fazem o Brasil Com instalações interativas, esculturas, videoinstalações, filmes, registros históricos e obras contemporâneas. Data: até 14 de dezembro. Horário: terça a sexta, das 8h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Local: Palácio Anchieta. Endereço: Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.

Baía de Vitória: Outras Margens Possíveis A mostra reúne 15 artistas e propõe um olhar plural sobre a Baía de Vitória, explorando novas formas de imaginá-la por meio da arte, da história e das relações entre pessoas e natureza. Data: até 7 de dezembro. Funcionamento: de terça a sexta-feira, 10h às 18h. Aos sábados, domingos e feriados: 10h às 16h. Local: Armazém 5 - Porto de Vitória. Endereço: Avenida Getúlio Vargas, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.

Diversão Fire Jump Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Entrada: a partir de R$ 25 (15 minutos). Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Endereço: Avenida Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica.

WOW Park Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Entrada: a partir de R$ 49,90 (meia). Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

Parque do Tarzan Atração infantil inspirada no universo de Tarzan, com escorregadores, passarelas suspensas, túneis misteriosos e animais gigantes cenográficos. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h. Entrada: R$ 40 (até 30 minutos), R$ 55 (até 55 minutos) e, após esse período, acréscimo de R$ 5 a cada 5 minutos; crianças PCD e aniversariantes da semana têm 50% de desconto mediante comprovação. Local: Praça Central do Shopping Vitória. Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.

Natal dos Balões Decoração de Natal com a temática de balões, árvore de 12 metros de altura, balão instagramável, presença do Papai Noel, xícaras Gira-Gira e percurso iluminado. A programação inclui ainda um voo de balão em realidade virtual. Atrações pagas: Carrossel de Balões – R$ 5. Voo de Balão com óculos de Realidade Virtual – R$ 10. Pacote Carrossel + Voo de Balão (VR) – R$ 12. Entrada: gratuita. Horário: segunda a sábado de 10h às 22h e domingos e feriados de 11h às 22h. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

Natal Musical Decoração de Natal com tema Musical, que conta com escada em formato de teclas de piano, que emite sons musicais a cada passo e termina em um grande escorregador, árvore master, que permite entrar em seu interior e apertar um botão para ouvir uma canção especial, além de uma árvore interativa, que muda de cor conforme o visitante pisa nas “caixas de presente” coloridas. A área conta ainda com brinquedos montessorianos acessíveis. Visitação gratuita. Horário: segunda a sábado de 10h às 22h e domingos e feriados de 13h às 21h. Local: Shopping Mestre Álvaro. Endereço: Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.

Noite de testes Com Roberto Carlos, Ton Nascimento e Sandro Men recebem Djavan Romão, Leila Soule o mágico Franken Charles. Horário: a partir das 21h. Local: Joker Comedy Bar. Endereço: R. Cabo Aylson Simões, 584 - Centro de Vila Velha, Vila Velha. Entrada: gratuita, com retirada pelo sympla.

