Show com João Gordo, homenagem a Lô Borges e Mostra de Cinema na quinta capixaba (06)

Projeto Sócio de Carteirinha, do Clube Big Beatles, recebe João Gordo, apresentador e vocalista da banda punk Ratos de Porão. Horário: 21h. Local: Teatro da Ufes. Endereço: Av. Fernando Ferrari, 514 - Goiabeiras, Vitória. Entrada: a partir de R$ 30, pelo lebillet.
Com homenagens e reflexões em torno dos 100 anos de nascimento e exposição “Dionísio Del Santo: o construtivo ontem e hoje”, com curadoria de Felipe Scovino, reunindo obras inéditas de grandes nomes da arte brasileira e capixaba. Horário: 18h30. Local: Galeria Matia Brota. Endereço: Av. Carlos Gomes de Sá, 130 - Republica, Vitória. Entrada: gratuita.
O humorista, poeta e palestrante Rossini Macedo, conhecido em todo o Brasil como Tonho dos Couros, lança oficialmente seu novo livro “Não há violência que o humor e a poesia não vençam”. Horário: 19h. Local: Adega e Restaurante Canto do Vinho, na Praia do Canto. Entrada: gratuita.
Com Ubando. Horário: a partir das 21h. Local: Pub 426. Endereço: R. João da Cruz, 370 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita.
Com Márcia e Victor. Horário: das 17h às 21h. Local: Clericot Café. Endereço: Av. José Miranda Machado, 345 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: gratuita.
Música com Cecitônio e Rodrigo. Horário: a partir das 17h. Local: Enredo Botequim. Endereço: R. Júlia Lacourt Penna, 700 - Jardim Camburi, Vitória. Entrada: gratuita.
Especial Clube da Pesquina, em homenagem a Lô Borges. Horário: a partir das 20h. Local: Casa de Bamba. Endereço: Rua Gama Rosa, 154 - Centro de Vitória. Entrada: couvert deve ser consultado no local.
Lançamento EP Alma Dub Brasileira, particição de Jr. Boca e convidados. Horário: a partir das 20h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: couvert R$ 15, a partir das 19h.
Voz e violão com Douglas Richa. Horário: a partir das 18h. Local: Mãe Joana. Endereço: Av. Dante Michelini, 4740 - Jardim Camburi, Vitória. Entrada: gratuita.
New Have e surf music com Sheep e Parafina. Horário: a partir das 21h. Local: Motors Rockers Pub. Endereço: Rua João da Cruz, 241 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita.
Espetáculo que combina teatro, artes visuais, música e videoarte. Horário: a partir das 20h. Local: Casa da Música Sônia Cabral. Endereço: R. São Gonçalo - Centro, Vitória. Entrada: a partir de R$ 10, pelo sympla.
Até 29 de novembro, o Sesc Glória traz uma programação especial para o mês da Consciência Negra, com 15 longas-metragens e 3 curtas. De quarta a sábado, exceto 20 e 21. Horários: quarta a sexta-feira: 12h, 17h30 (Sala 1), 18h30 (Sala 2) e 19h. Sábado: 12h, 14h30 (Sala 1), 15:30h (Sala 2), 17h30 (Sala 1), 18h30 (Sala 2) e 19h. Local: Cinema Sesc Glória - Salas 1 e 2 Endereço: Rua Mestre Álvaro, 315 - Centro, Vitória. Entrada: gratuita
Reunindo 42 obras inéditas, a exposição percorre registros realizados no Espírito Santo, na Bahia, nas Américas e na Europa, revelando corpos, ritos, paisagens e identidades negras em suas dimensões culturais, espirituais e afetivas. Funcionamento: 10h às 18h, de terça a sexta, 10h às 16h, sábados, domingos e feriados. Local: Museu de Arte de Espírito Santo. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro de Vitória, Vitória. Data: até 4 de janeiro.
Exposição que celebra a estação mais colorida do ano com paleta de cores e imagens que se conectam à Primavera, do premiado pintor Antônio Remo. Data: até 16 de novembro. Horário: todos os dias, das 9h às 21h. Local: Galeria-store VilaZinha Espaço Artes. Endereço: Rua 23 de maio, 120, Prainha de Vila Velha. Entrada: gratuita.
Com instalações interativas, esculturas, videoinstalações, filmes, registros históricos e obras contemporâneas. Data: até 14 de dezembro. Horário: terça a sexta, das 8h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Local: Palácio Anchieta. Endereço: Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
A mostra reúne 15 artistas e propõe um olhar plural sobre a Baía de Vitória, explorando novas formas de imaginá-la por meio da arte, da história e das relações entre pessoas e natureza. Data: até 7 de dezembro. Funcionamento: de terça a sexta-feira, 10h às 18h. Aos sábados, domingos e feriados: 10h às 16h. Local: Armazém 5 - Porto de Vitória. Endereço: Avenida Getúlio Vargas, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Entrada: a partir de R$ 25 (15 minutos). Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Endereço: Avenida Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica.
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Entrada: a partir de R$ 49,90 (meia). Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Atração infantil inspirada no universo de Tarzan, com escorregadores, passarelas suspensas, túneis misteriosos e animais gigantes cenográficos. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h. Entrada: R$ 40 (até 30 minutos), R$ 55 (até 55 minutos) e, após esse período, acréscimo de R$ 5 a cada 5 minutos; crianças PCD e aniversariantes da semana têm 50% de desconto mediante comprovação. Local: Praça Central do Shopping Vitória. Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
Decoração de Natal com a temática de balões, árvore de 12 metros de altura, balão instagramável, presença do Papai Noel, xícaras Gira-Gira e percurso iluminado. A programação inclui ainda um voo de balão em realidade virtual. Atrações pagas: Carrossel de Balões – R$ 5. Voo de Balão com óculos de Realidade Virtual – R$ 10. Pacote Carrossel + Voo de Balão (VR) – R$ 12. Entrada: gratuita. Horário: segunda a sábado de 10h às 22h e domingos e feriados de 11h às 22h. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Decoração de Natal com tema Musical, que conta com escada em formato de teclas de piano, que emite sons musicais a cada passo e termina em um grande escorregador, árvore master, que permite entrar em seu interior e apertar um botão para ouvir uma canção especial, além de uma árvore interativa, que muda de cor conforme o visitante pisa nas “caixas de presente” coloridas. A área conta ainda com brinquedos montessorianos acessíveis. Visitação gratuita. Horário: segunda a sábado de 10h às 22h e domingos e feriados de 13h às 21h. Local: Shopping Mestre Álvaro. Endereço: Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Com Roberto Carlos, Ton Nascimento e Sandro Men recebem Djavan Romão, Leila Soule o mágico Franken Charles. Horário: a partir das 21h. Local: Joker Comedy Bar. Endereço: R. Cabo Aylson Simões, 584 - Centro de Vila Velha, Vila Velha. Entrada: gratuita, com retirada pelo sympla.
