Sextou: ensaios técnicos e premiação do Garota do Samba agitam o dia (14)

Premiação Garota do Samba
Premiação no Gordinho Sambão
O que é? As finalistas do concurso Garota do Samba irão saber quem é a vencedora do quadro, no Gordinho Sambão. Horário: a partir das 21h. Ingressos: entrada gratuita até às 23h. Local: Gordinho Sambão. Endereço: Avenida Dário Lourenço de Souza, Mário Cyprestes, Vitória.
Pré-carnaval
Ensaios técnicos no Sambão
O que é? Nesta sexta se apresenta a escola Mocidade da Praia (20h30), no Sambão do Povo. Entrada gratuita. Endereço: Av. Dário Lourenço de Souza - Mário Cypreste, Vitória.
Esquenta MUG
O que é? Festa pré-carnaval. Local: Praça de alimentação do Boulevard Shopping Vila Velha, em Itaparica. Rod. do Sol, 5000 - Itaparica, Vila Velha. Horário: 19h30. Gratuito.
Bloco Vai Dar o Que Falar
O que é? Os blocos de rua terão início sempre às 17h e seguem até 21h. Endereço: Praça Azul, Cruzeiro do Sul, em Cariacica. Gratuito.
Especial
Ilha do Rock
O que? O Ilha do Rock, um dos festivais mais aguardados do ano, retorna ao Shopping Vitória no estacionamento externo. Atrações (sexta): Ubando às 21h. Data: de 13 a 16 de fevereiro. Horário: Sexta: 17h às 22h. Sábados e domingos: 12h às 22h. Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória.
31º Festival de Cinema de Vitória Itinerante
O que é? Cinema na praia nos dias 14 e 15 de fevereiro. Na sexta-feira, o público irá assistir a animação Tarsilinha, dirigida por Célia Catunda e Kiko Mistrorigo. Horário: 19h. Onde: Av. Beira Mar, 2002, Praia do Morro, Guarapari – altura do Quiosque 18.
Circo Portugal
O que é? Após 25 anos, o Circo Portugal está de volta! Atrações inéditas e uma superestrutura com mais de 900 toneladas de equipamentos. Horário: 20h. Programação: Terça a sexta: 20h. Sábados: 15h, 17h30 e 20h. Domingos e feriados: 15h, 17h30 e 20h. Valores: a partir de R$ 30. Local: Shopping Vila Velha. Endereço: Av. Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha.
Cinema
Sesc Glória
O que é? Sessões gratuitas especiais de férias no Sesc Glória. Data: 1 de fevereiro a 1 de março (de quarta a sábado). Programação: Bizarros Peixes das Fossas Abissais (12h30), Tarsilinha (14h30), Meu Amigo Robô (15h), A Viagem de Ernesto e Celestine (17h30), Bacurau (18h30). Ingressos: Gratuito – Disponíveis na plataforma Let’s Events ou na bilheteria do Sesc Glória. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
Festas e baladas
Baile de Carnaval
O que é? Baile com Malabar Club. Horário: Às 20h30 Local: Palácio da Cultura Sônia Cabral. Ingressos: R$ 50 (meia entrada).
BASS - 3° Edição
O que é? Festa com MC Lone, Bero, Perotz, ML da Vila e Luuh. Horário: 23h Local: Boate Garden - Av. Champagnat, 620, Praia da Costa - Vila Velha. Ingressos: R$ 40 (meia) e R$ 89 (inteira), à venda no site da Zigtickets.
Carnaval da Moondogs
O que é? Show da banda Shop Suit. Horário: a partir das 18h. Endereço: Cervejaria Moondogs - Avenida Antônio Lopes Merçon, 1882 - Araçá, Linhares. Ingressos: R$ 30, á venda no site da Zigtickets.
Pagodin de Sexta
O que é? Pagodin de Sexta com Lucas Barcelos e Grupo STM. Horário: 22h. Endereço: Avenida França, - Novo Horizonte, São Mateus. Ingressos: Antecipados por apenas R$ 20 no site da Zigtickets, mulheres pagam R$ 10 até 23h na portaria.
Selva-okê
O que é? Karaokê na A Selva. Horário: 20h. Entrada: gratuita. Local: A Selva. Endereço: Rua Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória.
Baile do Fibonacci
O que é? Festa de pop, indie e funk. Atrações: Fernando Ds, Lu Coimbra, Wallace e Rodrigo Resende. Horário: a partir das 23h. Entrada: R$ 25. Endereço: Bolt - Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
Ritmado
O que é? Balada a partir das 21h, no Barlavento. Ingressos: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), à venda no site da Zigtickets. Endereço: Av Dante Michellini, Quiosque 1 - Mata da Praia, Vitória.
Descontrolada
O que é? Festa de Pop, remixes e batidas tropicais com Little Boy, Ysa, 4Lê e mais. Horário: a partir das 22h, no Fluente. Entrada: os 50 primeiros entram de graça, após R$ 30. Endereço: Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.
I am The Samba
O que é? Samba e pagode com Samba Jr. e Primeira Classe, no Gordinho Praia do Canto. Horário: a partir das 21h. Ingressos: entrada gratuita até às 23h. Endereço: R. Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória.
Arrasta Pé da Ilha
O que é? Forró com Nandinho Barros e Jorge do Rojão. Horário: a partir das 22h. Ingressos: R$ 30 até 23h (com nome na lista), R$ 40 até 00h (com nome na lista), R$ 50 (sem nome na lista). Local: Oásis Beach Club. Endereço: Praia de Camburi, número 3810 - K8 e K9.
Música ao vivo
Soul
O que é? Show especial no Brizz. Horário: a partir das 19h. Couvert: R$ 15, a partir das 19h. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
Casa de Bamba
O que é? Baile do Preto. Couvert: R$ 10 por pessoa. Horário: a partir das 20h. Endereço: Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Pub 426
O que é? Apresentação ao vivo com Banda Diets no Pub 426. Horário: a partir das 21h. Endereço: Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Enredo Botequim
O que é? Samba com Rodrigo Nogueira e Cecitônio Coelho convidam Denílson Denal no Enredo Botequim. Horário: a partir das 20h. Couvert: R$ 15. Endereço: Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória.
Luiza Dutra
O que é? Apresentação ao vivo de MPB, com Luiza Dutra, no Clericot Café. Horário: a partir das 17h. Couvert: sem cobrança. Endereço: Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Exposições
Memória Fotográfica da Baía de Vitória
O que é? A mostra conta com 120 imagens históricas, entre desenhos e fotografias, fruto do olhar de diferentes fotógrafos que trabalharam entre 1825 e 1950 no Espírito Santo. Data: até 15 de fevereiro. Funcionamento: de quarta a sábado. Horário: 10h às 20h. Entrada: gratuita. Local: Sesc Glória. Endereço: Espaço expositivo Levino Fânzeres, 1º pavimento. Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
A era da imagem analógica
O que é? Exposição imersiva. Já pensou em 'entrar' em uma câmera fotográfica? Conheça por dentro como a mágica do registro da luz acontece e aprenda curiosidades da história da fotografia, de forma interativa. Data: até 15 de fevereiro. Funcionamento: de quarta a sábado, 10h às 20h. Entrada: gratuita. Local: Sesc Glória. Endereço: Espaço expositivo Carlo Crepaz, 4º pavimento. Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
MarAmar
O que é? Mostra de pinturas que une o talento de artistas locais e a força do mar, provocando reflexões profundas. Artistas: Águeda Pinheiro e Laerty Tavares. Horário: das 10h às 17h com entrada gratuita. Endereço: Galeria da Casa da Memória de Vila Velha, na Avenida Luciano das Neves, 17, Prainha, Vila Velha.
Exposição Transitar o Tempo
O que é? A mostra propõe uma reflexão profunda sobre a relação entre tempo, memória e ancestralidade, ampliando o diálogo entre o passado, o presente e as possibilidades futuras. Entrada: Gratuita. Visitação: até 30 de março de 2025. Horário: terça a sexta, 8h às 17h. Local: Casa Porto das Artes Plásticas, Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória.
Arte Naif
O que é? Exposição de Arte Naif de Erminda Breda. Horário: A partir das 18h30. Data: até 29 de março de 2025. Entrada: não informado. Local: Pousada VilaZinha - Rua 23 de Maio, 120, Prainha, Vila Velha.
Celebrar os Sonhos e os Mistérios
O que é? Exposição comemorando uma década de carreira do artista Rick Rodrigues. Horário: 10h às 19h. Data: de 29 de janeiro a 14 de março. Visitação: segunda a sexta (exceto feriados). Local: OÁ Galeria - Avenida César Hilal, 1180 - loja 9 - Praia do Suá - Vitória.
Projeto Caiman
O que é? Exposição “Projeto Caiman”. Período: de 4 a 28 de fevereiro. Funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h, domingos e feriados, das 14h às 21h. Entrada: gratuita. Local: 2° Piso do Shopping Vitória, ao lado da Casa Bauducco
Exposição Sindibancários
O que é? Sindibancários lança exposição permanente de fotos. São 1.394 fotografias de um acervo composto por mais de 110 mil imagens catalogadas pela entidade ao longo dessas décadas. Funcionamento: segunda a sexta-feira a partir das 17h30 e aos sábados das 9 às 13 horas. Local: Centro Sindical. Endereço: Rua Ithobal Rodrigues dos Campos 125, Ilha de Santa Maria.
Exposição fotográfica: “Aqui começa o carnaval do Brasil”
Data: 14 de fevereiro a 4 de março. Local: Boulevard Shopping Vila Velha, em Itaparica. Horário: 10h às 22h. Gratuito.
Diversão
Casa Pig e Park Aranha
O que é? Parque infantil com tobogã inflável, camas elásticas, escorregadores, torre elástica, kid play e piscina de bolinhas. Data: até 23 de fevereiro. Valor: a partir de R$ 40 por 25 minutos. Horário: segunda a sábado: 10h às 22h; domingos e feriados: 14h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
WOW Park
O que é? Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos - R$ 59,90; 30 minutos - R$ 49,90. Endereço: Shopping Praia da Costa, Piso L3. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
O que é? Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Chão é Lava
O que é? Parque de diversões na praça de eventos do shopping. Data: todos os dias, até 2 de março. Valor: a partir de R$ 50 por 30 minutos. Horário: segunda a sábado de 10h as 22h; domingos e feriados de 13h as 21h. Local: shopping Moxuara, piso L2.
Circuito Galinha Pintadinha
O que é? Módulos infláveis e obstáculos sensoriais radicais, além da personagem gigante, com 5 metros de altura, mega piscina de bolinhas, games, área de pintura, corredor de elásticos, tapetes interativos, escorregadores e camas elásticas. Horário: Segunda a sábado: 10h às 22h; Domingo e feriados: 14h às 21h. Valor: a partir de R$ 50 por 30 minutos. Data: de 8 de janeiro a 2 de março. Local: Shopping Montserrat, Praça de Eventos, Piso L1.
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