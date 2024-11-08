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Agenda cultural

Sexta (8) com show de Nando Reis, feira afro e Baile Charme em Vitória

E isso é só o começo! O dia ainda inclui ópera, Festival de Jazz, shows, festas, música ao vivo, diversão, exposições e lançamento de livro
Isadora Mello

Isadora Mello

Publicado em 08 de Novembro de 2024 às 10:00

Shows

Ópera Clitemnestra

Clitemnestra é uma ópera em dois atos, livremente inspirada na Orestéia de Ésquilo, com música de Marcus Siqueira, libreto de Livia Sabag e João Luiz Sampaio e colaboração de Gabriel Rhein-Schirato. Horário: às 20h, no Teatro Sesc Glória. Ingressos gratuitos via Sympla. Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.

Jazz Vitória Festival

Apresentação de diversas bandas de jazz com Joabe Reis (19h), Amaro Freitas (20h30), Victor Bilione, Tary Spilman, Dudu Lima (22h). Horário: a partir das 18h. Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia) pelo site Le Billet. Local: Praça do Papa.

Ubando e Beatlock com Dj Diogo

Com Beatlocks cover do Charlie Brown e Ubando com o melhor do Rock Nacional e Internacional. Local: Rua Joaquim Lírio, 841, Praia do Canto, Vitória.

Nando Reis

Lançamento da turnê de Nando Reis "Uma Estrela Misteriosa". Ingressos: R$ 160 (meia), R$ 190 (meia solitária). Mesa Prata: R$ 1.200 (4 lugares). Local: Espaço Patrick Ribeiro - Novo Aeroporto de Vitória. Avenida Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N, Goiabeiras, Vitória.

Coral Jovem Vale Música

Coral Jovem Vale Música é atração da festa de 50 anos do bairro Mata da Praia, em Vitória. Concerto “Homenagem ao Clube da Esquina”, do Coral Jovem Vale Música. Regência: Max Michel Alves. Horário: 19h. Local: Praça Marcio Manoel Sarmento de Azevedo, Mata da Praia, Vitória. Entrada: gratuita.

Música ao vivo 

Trilha

Com Trilha, no Pub 426, a partir das 21h. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.

MPB na Curva

Com a banda Som de Fogueira, no Clericot Café, a partir das 17h. Sem cobrança de couvert. Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.

Voz e Violão

Com André Carvalho a partir das 20h, na A Oca. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória.

Brizz

Samba com Helen Nascimento (samba) e DJ Zappie, às 20h. Couvert: R$ 10. Horário: a partir das 19h.  Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Vitória.

Casa de Bamba

Com Bruno Bolelli e banda (samba e brasilidades) na Casa de Bamba, às 20h. Couvert: R$ 10. Rua Gama Rosa 154, Vitória.

Enredo Botequim

Com Rodrigo Nogueira, Cecitônio Coelho e Alessandra no Enredo Botequim. Aberto de quarta a sábado, a partir das 17h. Música ao vivo a partir das 20h. Couvert: R$ 12. Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória.

Festas e baladas

Funk a Holic

Com Mike, Luna Ross, Cris, 4le e Killa, a partir das 22h, no Fluente. Entrada: 50 primeiros entram de graça, após R$ 30. Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.

Selva-okê

Karaokê e DJ na A Selva, a partir das 20h. Entrada gratuita. Rua 7 de Setembro, 493, Centro, Vitória.

Bruninho e Davi

Sertanejo com Bruninho e Davi no Embrazado. Horário: 22h. Ingressos (1° lote): R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia) pelo site Le Billet. Rua Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória.

Gordinho Sambão

Com Primeira Classe, D'Moleque e DJ Chocolate no Gordinho Sambão, a partir das 18h. Entrada gratuita até 23h. Avenida Dário Lourenço de Souza, Maria Cyprestes, Vitória.

The Bolt

Com Bravado, Tonico, Isa Faustini, Titânia no Bolt, a partir das 23h. Entrada: gratuita até 1h, após R$ 20 revertidos em consumação. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.

I am The Samba

Com Samba Jr e Pagolife, a partir das 21h, no Gordinho Praia do Canto. Entrada gratuita até às 23h. Ingressos: R$ 30 (pista) e R$ 50 (vip). Rua Joaquim Lírio, 823, Triângulo, Praia do Canto, Vitória.

Pagode do Andin

Com Andin Santos, Marquinhos (D´Moleque), Suelen Nascimento, Mannda Lym, DJ Ryan no Quiosque Encontro da Ilha. Horário: 19h. Valor: R$ 20 antecipado e R$ 25 na hora. Endereço: Avenida Dante Michelini, 4740, Jardim Camburi.

Pagode da Preta

Com Mannda Lym, Samba HD, Lecio Soares, Suelen Nascimento, Andin Soares no Oásis Beach Club. Horário: 23h. Valor: VIP até 00h30 com pulseira Mãe Joana. Endereço: Avenida Dante Michelini, 3810, Jardim Camburi. 

Especial

Feira de Afroempreendedores

Feira de Afroempreendedores: de 17h às 20h30. Aulão de Charme: de 18h às 19h. Baile Charme: de 19h às 21h. Entrada Gratuita. Local: Mucane, Avenida República, 121, Centro, Vitória.

Sétimo Liquida Goiabeiras

Shopping a céu aberto com show de Forró com Ralf Rojas, às 18h e samba com Vlad Aks, 20h. Data: 6 a 10 de novembro. Horário: a partir das 10h. Local: Em frente a Multivix, Goiabeiras.

Lançamento do livro sobre a Baía das Tartarugas

Distribuição gratuita do livro “Baía das Tartarugas: Riqueza marinha na capital do Espírito Santo”, apresentação de um episódio da série em vídeo e show da banda Quarto Crescente. Ingressos gratuitos via Sympla. Data: 8 de novembro (sexta-feira), das 10h às 12h. Projeto Tamar, na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 700ª, Praça do Papa, Enseada do Suá, Vitória

Festival Varilux de Cinema Francês

O evento traz ao público 19 produções inéditas que exaltam a diversidade cultural e a força do cinema francês. Data: entre os dias 7 e 20 de novembro. Local: Cine Jardins, no Shopping Jardins, em Jardim da Penha. Programação completa: disponível no site do Cine Jardins.

Festival de Cinema Italiano no Brasil

A programação trará mais de 20 filmes imperdíveis em duas mostras especiais: uma com lançamentos recentes do cinema italiano e outra que revisita clássicos da comédia, para uma verdadeira viagem no tempo do humor! Data: de 7 a 14 de novembro. Horário: confira os horários das sessões no site Lets.events. Local: Sesc Glória, Centro de Vitória.

Teatro

Espetáculo de Danza e Música Flamenca

Sinopse: o espetáculo FLAMENCURA mostra como o flamenco está presente no cotidiano de quem se identifica com essa arte, contando sua história e retratando as variadas situações e ambientes onde a "flamencura" se manifesta. Datas: 08 e 09 de novembro às 20h 10 de novembro às 18h Local: Teatro do Sesi (Jardim da Penha) Duração: 60 minutos Classificação Livre Teatro do SESI Rua Tupinambás, 240 Jardim da Penha Vitória

Exposições

Corpo m_e_m_ó_r_i_a

Com os artistas Attilio Colnago, Clélia Soares, Dilma Góes, Fabíola Menezes, Juliana Pessoa, Marcelo Macaue, Rosana Paste e Thiago Arruda, sob a curadoria de Attilio Colnago. Em cartaz até 13 de dezembro, com horário de visitação entre 9h e 12h e das 13h às 17h de segunda a sexta. Galeria Espaço Universitário, Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.

Praia do Canto: Memórias e afetos

Até 1º de dezembro, na Casa Senac. Av. Saturnino de Brito, 1240, Praia do Canto, Vitória. Visitação (exceto feriados): de quarta a sexta, das 10h às 19h; sábado, das 10h às 18h; domingo, das 10h às 16h. Visitas mediadas (individuais ou em grupos de até 20 pessoas cada um): de quarta a sexta (escolas) e de quarta a domingo (espontâneas), por meio de agendamento Mais informações: (27) 3232-4765. Entrada gratuita. Classificação livre.

A era da Imagem Analógica

Já pensou em “entrar” em uma câmera fotográfica? Conhecer por dentro como a mágica do registro da luz acontece… ou melhor: a ciência da câmera escura! Isso é possível na exposição “A Era da Imagem Analógica”. Período: 28 de setembro 2024 a 24 de janeiro de 2025. Visitação: de quarta a sábado, das 10h às 20h. Entrada gratuita / Classificação livre. Local: Centro Cultural Sesc Glória, 4º pavimento – Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.

Mostra Maria Verônica da Pas de Fotografia

 Mostra Maria Verônica da Pas de Fotografia é parte da programação do Festival Reencontros. Dias e horários: Terça a sexta-feira, das 9h às 17h sábados, das 9h às 13h. Período expositivo: até 20 de dezembro de 2024. Local: Museu Capixaba do Negro Verônica da Pas (MUCANE). Avenida República, 121, Centro, Vitória. 

Diversão

WOW Park

Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos - R$ 59,90; 30 minutos - R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

Vila Parque Boliche

Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.

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