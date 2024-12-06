Sexta (6) no ES com Raimundos, Vinny Santa Fé e João Neto & Frederico

Shows
Raimundos - Turnê 30 anos
A partir das 20h, no Oasis Beach Club. Av. Dante Michelini, 3810 - Jardim Camburi. Ingressos: R$ 90 (pista/meia), R$ 190 (pista/inteira), R$ 130 (camarote/meia) e R$ 260 (camarote/inteira), à venda no site da Zigtickets.
26º Expo Vargem Alta
De 6 a 8 de dezembro, no Parque de Exposições Lair Alvarenga, em Vargem Alta, a partir das 17h, e terá rodeio e shows de Renan Rico, Chemen Em e João Neto & Frederico. Entrada gratuita.
Especial
O Samba que Eu Quero Ver
Com shows de Resenha do Romão e Vinny Santa Fé, a partir das 19h, na Tenda Samba, em frente à Casa da Música Sônia Cabral, no Centro de Vitória. Gratuito.
Lançamento da Websérie sobre artesãs de Mãe-Bá
A websérie sobre artesãs de Mãe-Bá, que tem cinco episódios, será lançada em Anchieta, e também contará exposição fotográfica e roda de conversa. No Centro de Convivência de Mãe-Bá, em Anchieta, a partir das 18h.
Concerto de Natal da Orquestra Jovem Vale Música
Regência: Lucas Anizio Cantores solistas: Aria Bispo e Liaz. Horário: 20h Local: Vila Natalina – Parque da Prainha, Vila Velha. Entrada gratuita.
2º Festival Gastronômico e Cultural de São Mateus
Na sexta, a partir das 17h, com show com André Maximo, aula-show com a chef Ariela Brasil, show com Sama Rock Band, aula-show com o chef Danilo Faria e show com Dona Fran. De 6 a 8 de dezembro, no Parador Internacional Guriri. Av. Esbertalina Barbosa Damiani, Guriri, São Mateus. Entrada gratuita.
Orquestra da Quebrada, Barol Beats e MC Noventa - Concertos Didáticos
A partir das 8h, na escola EEEFM Professor João Loyola, Serra Centro, Serra. Público alvo: alunos, familiares e comunidade escolar. Veja a matéria de HZ.
Teatro
Carambolas – Algumas verdades em memória de Dona Santa
No espetáculo, somos transportados para Nova Esperança, uma cidadezinha à sombra de uma grande fábrica de celulose. "Carambolas" tece personagens e fatos reais à ficção, convidando todos a refletirem sobre questões urgentes de justiça social e dignidade humana. Ingressos a partir de R$ 10. Data: 4, 5 e 6 de dezembro. Local: Sesc Glória - Teatro Virginia Tamanini. Horário: 20h. Av. Jerônimo Monteiro, 428 - Centro.
Festas e baladas
Hydrate-se
Calourada com 6 horas de open bar, a partir das 20h, no Na Vista. Rua Judite Maria Tovar Varejão, s/n Enseada do Suá - Vitória. Ingressos: R$ 80, à venda no site da Blueticket.
Puxa a Tropa
Com DJ ML da Vila, Belucio DJ, Lukão e Gustavo o Brabo, a partir das 22h, no Embrazado Vitória. Rua Joaquim Lírio, - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), à venda no site da Zigtickets.
Chácara Clube 26 anos
Open Bar e muita música, a partir das 23h, no Chácara Clube. Rua Antônio Rodrigues de Oliveira, 480 - Guararema, Alegre. Ingressos: R$ 25, à venda no site da Zigtickets.
Correndo Atrás de Festa - Edição Garden
Com Tibery, Bero, Edin e Perotz, a partir das 23h, na Boate Garden. Avenida Champagnat, 620 - Centro de Vila Velha. Ingressos: R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira), à venda no site da Zigtickets.
Selva-okê
Karaokê e DJ na A Selva, a partir das 19h. Entrada gratuita. Rua 7 de Setembro, 493, Centro, Vitória.
Club Classics
Rush Com Isa Faustini, Cuxa, Phi e Bravado, no Bolt, a partir das 23h. Entrada: R$ 25. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
Ensaios do Flu
Com Cris, Martinele, Fred Rigoni, Luke Hemerly, Thats Duds, a partir das 22h, no Fluente. Entrada: 50 primeiros entram de graça, após R$ 30. Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.
Baile do FP
Com DJ's e muita música, no Peruggia's Lounge, a partir das 21h. Couvert: R$ 15, mulheres entram de graça até 0h. Rua Aracati, 230, Glória, Vila Velha.
I Am the Samba
Com Samba Jr., no Gordinho Praia do Canto, a partir das 21h. Entrada gratuita até às 23h. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.
Samba da Lu!
A partir das 20h, na Casa de Bamba, às 20h. Couvert: R$ 10. Rua Gama Rosa 154, Vitória.
Samba Summer
Com Primeira Classe e Samba Jr., no Gordinho Sambão, a partir das 21h. Entrada feminina gratuita até 23h. Avenida Dário Lourenço de Souza, Maria Cyprestes, Vitória.
Festival Picles RJ com O Grilo e Chorões da Pisadinha
A partir das 19h, no Correria Music Bar. (Av. Est. José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica). Entrada franca.
Música ao vivo
MPB na Curva
Com Vinicius Caranga, no Clericot Café, a partir das 17h. Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Choro, Bossa & MPB
Com Ivan Ilok, a partir das 20h, no A Oca. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória.
Rock
Com Trilha, no Pub 426, às 21h. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Tributo Tim Maia e Jorge Ben
Com Bruno Matias, partir das 20h, no Brizz. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada R$ 10.
Mercado da Capixaba
Forró pé de serra com Forró Bemtivi, 1/4 de Coco e DJ Fabrício Bravim. Horário: 22h às 3h. Local: Novo Mercado da Capixaba, Avenida Jerônimo Monteiro, s/n, Centro Histórico de Vitória. Ingressos: Antecipados R$ 25; na hora R$ 30 até meia-noite, depois R$ 35. Vendas no site da onticket. Classificação etária: 18 anos.
Exposições
Corpo m_e_m_ó_r_i_a
Com os artistas Attilio Colnago, Clélia Soares, Dilma Góes, Fabíola Menezes, Juliana Pessoa, Marcelo Macaue, Rosana Paste e Thiago Arruda, sob a curadoria de Attilio Colnago. Em cartaz até 13 de dezembro, com horário de visitação entre 9h e 12h e das 13h às 17h de segunda a sexta. Galeria Espaço Universitário, Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.
Favela é Giro
Abertura às 17h. Local: Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio Del Santo (MAES). Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 631 - Centro, Vitória. Período em cartaz: De 13/11 a 15/12. Funcionamento: Terça a sexta, das 10h às 18h | Sábado e domingo, das 10h às 16h. Classificação indicativa: Livre. Entrada gratuita.
A era da Imagem Analógica
Já pensou em “entrar” em uma câmera fotográfica? Conhecer por dentro como a mágica do registro da luz acontece… ou melhor: a ciência da câmera escura! Isso é possível na exposição “A Era da Imagem Analógica”. Período: 28 de setembro 2024 a 24 de janeiro de 2025. Visitação: de quarta a sábado, das 10h às 20h. Entrada gratuita / Classificação livre. Local: Centro Cultural Sesc Glória, 4º pavimento – Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
Mostra Maria Verônica da Pas de Fotografia
Mostra Maria Verônica da Pas de Fotografia é parte da programação do Festival Reencontros. Dias e horários: Terça a sexta-feira, das 9h às 17h sábados, das 9h às 13h. Período expositivo: até 20 de dezembro de 2024. Local: Museu Capixaba do Negro Verônica da Pas (MUCANE). Avenida República, 121, Centro, Vitória.
Exposição itinerante sobre a Baía das Tartarugas no Tamar
O Instituto Últimos Refúgios realiza a exposição itinerante “Baía das Tartarugas: Riqueza marinha na capital do Espírito Santo”. São fotos produzidas na Área de Proteção Ambiental (APA) Baía das Tartarugas, que contempla as praias de Camburi e do Canto e ilhas do Boi e do Frade. No Projeto Tamar, Av. Nossa Sra. dos Navegantes, 700A - Enseada do Suá, Vitória. Até 18 de dezembro. Ingresso para acesso ao Tamar: R$ 15 (meia), R$ 30 (inteira( e R$ 75 (família com dois adultos e duas crianças.) Terça a domingo, das 10h às 17h. Depois a exposição seguirá para outros espaços.
Exposição Transitar o Tempo
Visitação: de 4 de dezembro de 2024 a 30 de março de 2025. Terça a sexta: 8h às 17h. Sábados e domingos: 9h às 16h. Local: Casa Porto das Artes Plásticas, Praça Manoel Silvino Monjardim, 66 - Centro, Vitória. Entrada: Gratuita, classificação livre. Grupos escolares: Agendamento pelo telefone (27) 9 9252-7525. Para mais informações, acesse o site museuvale.org.
Clube do Colecionador | Séries
A exposição, que abre ao público no dia 05 de dezembro, com visitação gratuita, apresenta uma obra interativa inédita dos artistas Elvys Chaves e Carlo Schiavini, além de trabalhos dos artistas Claudio Alvarez, Daniel Mattar, Heberth Sobral, Moisés Patrício e Rodrigo Sassi. No Matias Brotas, Av. Carlos Gomes de Sá, 130 - Republica, Vitória.
Diversão
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos - R$ 59,90; 30 minutos - R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Decoração de Natal – Circo do Noel
Decoração conta com tobogã gigante em espiral de mais de 5 metros que conecta os Pisos L2 e L1, árvore de Natal de 12 metros de altura, escorregador de madeira, brinquedo gira-gira, pula-pula e um banco para fotos com a árvore de Natal. Além disso, o Papai Noel também está presente no espaço para encontrar os visitantes. Data: todos os dias. Horário da decoração de Natal: segunda a sábado de 10h às 22h, domingos e feriados de 14h às 21h. Horário do Papai Noel: 13h às 17h e de 18h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa. Atrações pagas: Brinquedão com piscina de bolinhas a partir de R$ 35,00 por 20 minutos, escorregador em espiral a partir de R$ 5,00 por três descidas. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Decoração de Natal - Era Uma Vez um Natal Mágico
Com urso gigante, a Confeitaria da Mamãe Noel e a Biblioteca do Papai Noel, com clássicos da literatura infantil compõem o cenário. Há ainda um Papai Noel animatrônico que conta histórias de natal para os visitantes a cada 20 minutos. Data: todos os dias. Horário da decoração: segunda a sábado de 10h ás 22h, domingos de 12h às 21h. Horários do Papai Noel: segunda a sexta: das 14h às 22h; sábado: das 13h às 22h; domingos e feriados: 14h às 21h Local: Pátio Mestre Álvaro, Shopping Mestre Álvaro. Visitação gratuita. Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra.
Decoração de Natal - A Fábrica de Brinquedos do Noel
Inspirada na oficina de brinquedos do Noel no Polo Norte, a decoração temática ocupa uma área de 310m² na praça central, com itens coloridos de uma fábrica de brinquedos em miniatura, além de árvore, trono do Noel super iluminados. Os visitantes também podem encontrar com o Papai Noel no cenário disponível para fotos. Data: todos os dias. Horário: segunda a sexta: de 14h às 22h, sábado: 13h às 22h, domingo: 14h às 21h. Local: Praça de Eventos, Shopping Moxuara. Visitação gratuita. Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica.
Decoração de Natal – Vila Encantada
Com cenário instagramável, composto por uma árvore de Natal de nove metros de altura, uma casinha de chocolate e uma caixa de presente iluminada por LEDs. Além da decoração, o Papai Noel também está presente no shopping, em um trono montado na Praça Central para encontrar os visitantes. Data: todos os dias. Horário de funcionamento da decoração: segunda a sábado: 10h às 22h; Domingos e feriados: 13h às 21h Horário do Noel: segunda a sexta de 14h às 22h, sábado: 13h às 22h, domingo: 14h às 21h. Local da decoração: Varanda do Shopping Montserrat. Local do Papai Noel: Praça Central do Shopping Montserrat. Fotos com o Noel: a partir de R$ 10. Visitação gratuita à decoração de Natal. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162 - Colina de Laranjeiras, Serra.
Cantata Coral MedSenior
Horário: 19h. Local: Shopping Mestre Álvaro, Pátio Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra. Gratuito.
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