Sexta (5) com show de Caio Luccas e baladas pela Grande Vitória

Shows
Hype com Caio Luccas
Com Caio Luccas, Jv de Vila Velha e Koreia, a partir das 22h, no Atalanta. R. Parajú, Esplanada, Castelo. Ingressos: R$ 50 (pista) e R$ 80 (camarote), à venda no site da Zigtickets.
Especial
Orquestra Sinfônica do Espírito Santo
Com os pianistas, Linda Bustani e Willian Lizardo, e sob regência do maestro adjunto, Sanny Souza, a apresentação é uma homenagem à música erudita. Data: 05/04 (sexta-feira) e 06/04 (sábado). Horário: 20h. Local: Sesc Glória, Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro de Vitória.
Festival Aracruz Botecos
De 04 a 07 de abril, na Praça da Paz, no centro de Aracruz. Entrada gratuita. Na sexta-feira tem shows de Leony Diall (Pop) às 21h, Jackson Lima Breno (Pop Rock) às 23h e Amaradzaia (Brasilidades) às 23h.
Vila de Páscoa
A Vila de Páscoa acontece na Praça dos Desejos, na Praia do Canto, a partir das 20 horas, até o dia 7 de abril. O público poderá acessar o local das 16h às 23h. Gratuito. Avenida Saturnino de Brito, 376, Praia do Canto, Vitória.
Baladas e festas
Orelha - O poeta
Com MC Orelha, DJ Hugo Beats e DJ Vinicius Mix, a partir das 22h, no Pé na Areia Music Bar. Av. Paris, Praia do Morro, Guarapari. Ingressos: R$ 30, à venda no site da Zigtickets.
Samba na Toca especial Zeca Pagodinho
Com Já Gamei especial Zeca e DJ Semáforo, a partir das 21h, no A Selva. R. Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Zigtickets.
Lindão Faz a Festa
Com Lindão, Primeira Classe, DJ Gabriel Pratti, DJ Cabeça dos Predin e DJ Jota Vianna, a partir das 21h, no Boteco do Júnior. Av. Saturnino Rangel Mauro, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 30, à venda no site da Zigtickets.
Puxa Tropa - Embrazado
Com Luuh, Beleite, Bero Costa e Cariello, a partir das 22h, no Embrazado Vitória. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), à venda no site da Zigtickets.
Chapa Quente
Com Keffer, Daltonic, Donat, Rika e Djay. A partir das 22h, no Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 40.
Pop B
Com H3lloKtty, Isa Faustini, Kulza e Bravado, a partir das 23h, no Bolt, na rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 25.
Pirigótika
A partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: Entrada gratuita com nome na lista (até 23h). Entrada sem nome na lista: R$ 20 (até 23h) e R$ 25 (após 23h).
Banda Metrópole
Com os clássicos do rock, a partir das 22h, no Correria Music Bar. Entrada gratuita. Avenida Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada franca até 0h.
Música ao vivo
Sexta em Dobro
Com Darlin Doll & Dublin, a partir das 21h, no Pub 426. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Brasilidades
A partir das 18h30, no Raízes Gastrobar. Rua Domingos Póvoa Lemos, 206, Jardim Camburi, Vitória.
Luau Flammes
Com Raphael Morais, a partir das 18h, no Flammes Bar. Av. José Miranda Machado, 487, Enseada do Suá, Vitória. Reservas feitas por WhatsApp: (27) 99579-7355.
I Am The Samba
Com Samba Jr. e Muleke 027, a partir das 21h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada gratuita até 23h.
Saudosa Sexta
Brasilidades e samba no Brizz. A partir das 20h, com couvert a R$ 10. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
Brasil Pandeiro
Com Denilson Denal, a partir das 20h, no Enredo Botequim. Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória.
Samba
Com Ricardo Brasil e Grupo, na Casa de Bamba, a partir das 18h. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
MPB na Curva
Com Vinicius, a partir das 17h, no Clericot Café. Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99299-5918.
Barlavento
Com Anderson Baduh, Lukão, Leandro Netto e Alex Bonno, no Barlavento a partir das 19h. Quiosque 01, na Avenida Dante Michelini, Jardim da Penha, Vitória.
Jazz, Sambas e Bossas
Com Victor Humberto e Márcia Chagas, a partir das 19h, no A Oca. A partir das 19h. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória.
Diversão
Exposição Disney 100 anos
Exposição interativa em comemoração aos 100 anos da Disney, com ambientes temáticos da Marvel, Toy Story, Encanto, Enrolados e Star Wars. Data: 05/04 a 28/04. Horário: domingo a quinta: 14h às 20h; sexta e sábado: 14h às 21h30. Local: Shopping Mestre Álvaro, Praça de Eventos, piso L2. Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra. Gratuito.
WOW Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos (meia): R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos). No piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha.
Magic Park
Parque de diversões em Cariacica. Ingresso individual: R$ 10, passaporte (dias de semana): R$ 50, passaporte (sábado, domingo e feriado): R$ 60. Em frente a prefeitura de Cariacica.
Jurassic Rex Park
Parque dos dinossauros com diversas atividades para a criançada. R$ 40 para 30 minutos. Após esse tempo, um acréscimo de R$ 15 será cobrado a cada 15 minutos adicionais. Horário: de 10h às 22h. Local: no Shopping Vitória, na Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
Boulevard Geek Day
Quando: 5 a 7 de abril Horário: abertura a partir das 18h. Sábado e domingo a partir das 14h Onde: estacionamento do Boulevard Shopping Vila Velha, Rod. do Sol, 5000 - Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita. Programação dos shows sexta-feira (5): Banda Suzaku, às 19h.
Exposições
OcupaSacy VIX
No Sesc Glória, de 10h às 20h até o dia 28 de abril. Entrada gratuita. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
De Pixel em Pixel
No espaço multicultural, Casa Flor, de 14h às 20h. R. Gama Rosa, 231, Centro de Vitória.
Juruti-Festival das Tribos
Exposição fotográfica do artista Alexandre Baena, no Palácio Anchieta. Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória