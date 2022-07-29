Sexta (29) tem Vikings Festival e Família Lima; veja agenda

Shows
HYPE 028
Com Filipe Ret. A partir das 22h, no Atalanta Castelo. R. Parajú, 1-67, Esplanada, Castelo. Ingressos: R$ 90 (meia/ 2º lote), à venda no site.
Sexta no Gordinho
Com Maycon Sarmento, Frazão, DJ Leandro Neto e DJ Marcello Sampaio. A partir das 21h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca até 23h.
D'Moleque + Sué
Com participação do DJ Kayonavoz. A partir das 20h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza, Mario Cypreste.
Sexta no Hangar
Com PH Dias, Choppsamba e DJ Brunin. A partir das 21h, no Hangar Gastrobar. Avenida Braúna, 1168, 2º Piso, Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada franca para mulheres até 22h.
Música Ao Vivo
Com Rafael Magalhães e banda. A partir das 21h, no Casa Rio Botequim. Pátio do Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Informações: (27) 3010-3692.
Sextanejo do Giga
Com Well Ferrari. A partir das 20h, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 8.
Música Ao Vivo
Com Samba Júnior, Ivan & Matheus e DJ Vinny. A partir das 18h, no Canto27. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Entrada: R$ 15 (até 21h). Informações e reservas: (27) 99887-7576.
Juicebox
A partir das 21h, no Jackson's Pub. R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 10.
Banda 522
A partir das 19h, na Casa de Bamba. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 30.
Sextou
Com Jackson Lima. A partir das 20h, no D'Graus Bar e Botequim. Rod. do Sol, 2652, Praia de Itaparica, Vila Velha. Reservas: (27) 99242-4630.
Sexta Premium
Com Carol & Priscila e DJ Paulinho. A partir das 18h, na Mercearia Gourmet. Av. Eldes Scherrer Souza, 1055, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 10. Informações e reservas: (27) 99235-7121.
BOSSA & MPB na Curva
Com Gabriel Felipe. A partir das 18h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Reservas: (27) 99299-5918.
Ubando
A partir das 21h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Jazz, Blues e Bossa
Com Trio Saveiros. A partir das 19h, no A Oca Bistrô e Ateliê. Informações e reservas: (27) 98825-6714.
Banda 027
A partir das 20h, na Cervejaria Espírito Santo. Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640, Jardim Camburi, Vitória.
Festas e festivais
Esquina da Cultura
São três dias de festividades com mais de 10 atrações nacionais, gastronomia, cerveja artesanal, danças, teatro e atrações circenses. Show com Família Lima, Du Jorge, Banda Gandaya e Ananda Torres. A partir das 20h, na Avenida Joaquim da Silva Lima, Centro de Guarapari. Entrada franca.
Nosso Rolê
DJs Luisa Viscardi, Karolla, Alice, Giselle Dario, Isaque Gomes e Vitor Keller. A partir das 23h, na Pink Elephant. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 50 (meia solidária/mezanino) e R$ 30 (meia solidária/pista).
Arraiá do Mestre
Com barraquinhas de comidas e bebidas típicas, ambientação temática, área kids, touro mecânico, tiro ao alvo e show com Havengar. A partir das 16h, no estacionamento aberto do Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Entrada franca.
Arraiá Nook Beach
Com Fred do Macucos, Rafael Boca, Barbara Grecco, Jenifer, Banda Lane, Gabriel Pratti, KN de VV e Perotz. A partir das 22h, no Nook Beach Club. R. Inhoa, Centro, Vila Velha. Ingressos: R$ 30 (meia/ promocional), à venda no site.
B-Side
Especial Beyoncé, Pop B e B-Side. Especial Long Set com Wallace. A partir das 22h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25 (somente portaria).
Red Cup
Com Gustavo O Brabo, Beleite, Giselle Dário e Gabz. A partir das 21h, no Embrazado. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 30 (meia/ 1º lote), à venda no site.
PEGO - PENSO - PASSO
DJs Estrella, Lua Alice, Gabriel Oc e Lucas Lauar. A partir das 22h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Entrada franca para os 50 primeiros. Após, R$ 15 (até 23h) e R$ 25 (após 23h). Informações: (27) 99872-6060.
Festa da Democracia
Funk, indie, pop, rock e emo. Os DJs serão escolhidos por votação no @victoriapub.jc. Entrada: R$ 10 (com título regularizado/ nome na lista/ até meia-noite) e R$ 20 (sem título regularizado/ sem nome na lista/ após meia-noite).
Blá Blá! for Ladies
A partir das 22h, na Santo Cupido. R. Joaquim Lírio, 841, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 98170-7651.
Vikings Festival
Com muita cerveja artesanal, gastronomia, batalhas medievais e shows com Loudwire e Hannover. A partir das 18h, no estacionamento externo do Shopping Boulevard. Rod. do Sol, Itaparica, Vila Velha. Entrada franca.
Arraiá da Praça
Trio Maracá, Forró Raiz e Léo Lima. A partir das 18h, na Praça Nilze Mendes Rangel. R. Carlos Lindenberg, 104, Jardim Camburi, Vitória, perto da Estácio de Sá.
Especial
Festival Varilux
Maior evento do audiovisual francês da América Latina que reúne 14 longas-metragens no Centro de Vitória. Com sessões às 14h20 e 18h20, no Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 5 (meia-entrada e cliente com carteirinha do Sesc), R$ 6 (conveniado) e R$ 10 (inteira). Confira a lista de filmes exibidos no site.
A Bela e a Fera Experience
Espetáculo em formato Dinner Show (com gastronomia e entretenimento) que recria o clássico "A Bela e a Fera". Horários: 18h e 20h. No Piso L2, próximo ao Cinemark, Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Ingressos: Quinta e sexta, R$ 50 (Couvert Artístico) e R$ 80 (R$ 35 Couvert + R$ 45 consumação) e sábado e domingo, R$ 60 (Couvert Artístico) e R$ 90,00 (R$ 45 couvert + R$ 45 consumação). Ingressos podem ser adquiridos pelo site.
Circo do Patati Patatá
O espetáculo apresenta números circenses misturados com canções de sucessos da dupla. Com sessões às sextas, a partir das 19h30, e aos sábados e domingos, às 14h30, 17h e 19h30. Ingressos: R$ 90 (meia/ camarote); R$ 60 (meia/ cadeira vip central); R$ 50 (meia/ cadeira vip lateral); R$ 40 (meia/ cadeira central) e R$ 35 (meia/ cadeira lateral), à venda no site Sympla ou na bilheteria do evento.
5º FECSTA - Festival de Cinema de Santa Teresa
Festival conta com palestra, rodas de conversa, mostra de filmes e shows. A partir das 14h, com programação online e presencial, na Praça da Cultura (Praça Duque de Caxias), Centro de Santa Teresa. Entrada franca. Até sábado (30).
3º FestCine Pedra Azul - Circuito de Formação em Cinema
Com Laboratório de Formação em Cinema. A partir das 13h30, no Salão Social da Comunidade Santíssima Trindade. Rua Braúna 801, Balneário de Carapebus, Serra. Inscrições disponíveis aqui. Entrada franca.
Concertos Coros Vale Música
Com o Coro Infantojuvenil da Estação Conhecimento de Serra; Coro Infantojuvenil do Parque Botânico Vale; Coro Juvenil Vale Música, Coro Jovem Vale Música e Grupo Vocal Vale Música. A partir das 20h, no Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada franca, com retirada de ingressos na bilheteria do teatro a partir das 19h.
Para rir
Quebrando o Armário
Com Junior Chicó. A partir das 20h, no Vix Comedy Club. R. Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 60 (inteira), à venda no site.
Lazer
Mundo Gloob
Evento com atividades temáticas baseadas nos programas do canal infantil da Globo, como “Detetives do Prédio Azul”, “Escola de Gênios”, “Gigablaster”, “Miraculous - As Aventuras de Ladybug” e “ALVINNN!!! E Os Esquilos”. No Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. De segunda a quinta, das 13h às 20h30; sexta-feira, das 13h às 21h30; sábados, das 10h às 21h30, e aos domingos, das 12h às 20h30. Até 30 de julho. Todas as quintas e domingos do mês de julho tem encontro com o personagem Alvin para fotos. Horários: de 16h às 17h; 17h30 às 18h30, e de 19h às 20h. Entrada franca.
Super Força HQ
Espaço possui circuitos com as quatro forças na natureza em atividades interativas de obstáculos e jogos dentro do universo da Turma da Mônica. Praça de Eventos, piso L1, do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. De Segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 21h. Preços: R$ 30 (20 minutos); R$ 45 (até 40 minutos); R$ 60 (até 1h). Adicional de R$ 15 a cada 15 minutos após completar 1h. Menores de 4 anos ou com menos de 1m de altura devem estar acompanhados por um adulto responsável. Até 30 de agosto.
Patrulha Canina
Circuito interativo da Patrulha Canina. De segunda a quarta, das 10h às 22h; de quinta a sábado, das 10h às 23h, e aos domingos, das 11h às 23h. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha, Vila Velha. Entrada: R$ 40 (30 min) e R$ 60 (60 min). Até 24 de agosto.
Magic Park
Parque de diversão com diversos brinquedos para crianças e adultos. Na área externa do Shopping Moxuara. De terça a sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 16h às 22h. Entrada: R$ 30 (passaporte/ meia/ em dias úteis) e R$ 40 (passaporte/ meia/ fim de semana e feriados) e R$ 8 (ingresso individual).
Exposições
Estandarte Negro
Cenários e patrimônios do Centro Histórico de Vitória retratados em estandartes confeccionados pelo artista Rômulo Corrêa. De terça a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 10h às 14h. No Museu Capixaba do Negro (Mucane). Av. República, 121, Centro, Vitória. Até 28 de agosto.
Massenicas: Exposição de mosaicos
Exposição de mosaicos produzidos pelo artista Celso Adolfo, ex-aluno de Homero Massena. De terça a sábado, a partir das 14h, no Museu Atelier Homero Massena, na Prainha. Av. Antônio Ferreira de Queirós, 281, Centro, Vila Velha. Até 15 de agosto.
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.
Museu Ferroviário Domingos Lage
A exposição "Acervo Minha Estação" tem como objetivo levar ao público um pouco da memória da estrada de Ferro Leopoldina e da Estação Ferroviária. R. Cel. Francisco de Braga, 71, Guandu, Cachoeiro de Itapemirim. De segunda a sexta, das 9h às 17h, e aos sábados, de 9h às 15h. Informações: (28) 3155-5691.
Tudo que se Move ou Parece que se Move
Com obras focadas na arte cinética, proporcionando experiência sensorial e permitindo que o público interaja com as obras. De segunda a sexta, das 10h até 17h, na Galeria Espaço Universitário (GAEU), UFES. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Agendamento de visitas em grupo: [email protected] ou (27) 4009-2371.