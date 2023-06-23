Sexta (23) no ES com shows de Titãs, Wil, festivais e baladas; agenda

Shows
Wiu
Com participações de Benetti, Ml da Vila, Cariello, Lukão, Tibery e Luuh, a partir das 22h, no Embrazado. R. Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia), à venda no site da Super Ticket.
Festival Peixe-Boi II
Com as bandas as Limbo7, de Vitória, Maré Tardia, de Vila Velha e Gastação Infinita, de Cariacica, a partir das 22h, no The Box (antiga Toro). Avenida Leitão da Silva, 1900 - Santa Lúcia, Vitória-ES. Ingressos através do Instagram das bandas no direct.
Festival Rota dos Queijos
2º Festival Rota dos Queijos de João Neiva, de 22 a 25 de junho de 2023, no Centro de Eventos Independência (antigo campo do Independente), em João Neiva. Na sexta, shows de Orquestra de Viola Caipira do Instituto Preservarte (19h), Gilmar Azevedo (20h), Tonho dos Couros (22h) e Rubens Netto (23h). Entrada gratuita.
XXXII Festa do Imigrante Italiano
Com Coral Folclórico do Circolo Trentino di Santa Teresa, Camerata do Circolo Trentino di Santa Teresa e Banda Brasitália. A partir das 18h, no Parque de Exposições de Santa Teresa. Entrada gratuita.
Festival do Vinho de Domingos Martins
Com Big Beatles, Macucos, Flávia Mendonça, Léo Lima e Comichão. A partir das 20h, no Rancho Lua Grande. Rod. João Ricardo Schorling, Domingos Martins. Ingressos: R$ 60 (meia) e R$ 100 (pacote para sexta e sábado), à venda no site Superticket.
Titãs Encontro
A partir das 19h, na Praça do Papa, na Enseada do Suá, em Vitória. Ingressos: a partir de R$ 90 (meia), à venda no site Eventim.
Teatro
Monólogo "NÃO!"
Com Adriana Birolli, a partir das 20h, no Palácio Sônia Cabral. Rua São Gonçalo, no Centro de Vitória. Sinopse: em tom de comédia, o primeiro monólogo da atriz debate a dificuldade de dizer não. Na história, uma mulher prestes a fazer aniversário e que não deseja ir ao jantar que a família preparou. Ingressos: Inteira por R$ 100 e meia por R$ 50, disponíveis no site da Sympla e na bilheteria do teatro (das 13h às 18h)
Baladas e festas
Baile na Pink
Com Djs Koreia, Kn de Vv, Dois D, Vk, Laura Murad e Chris Helu, a partir das 23h, na Pink Elephant. R. Manoel Gonçalves Carneiro, 65 - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 100 (espaço monster inteira) e R$ 60 (pink fy inteira), à venda no site da Super Ticket.
Take no Boteco
Com Djs Jv de Vila Velha, Thalia Coelho, Grupo Pratikere e Grupo Sem medida, a partir das 20h, no Boteco do Júnior. Av. Saturnino Rangel Mauro - Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Super Ticket.
Chapa Quente
Com Mathilda, Phi, José, Mike e Temponi. A partir das 22h, no Fluente Culture Club - Av. Saturnino Rangel Mauro, 505 - Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: Entrada grátis para os 50 primeiros, após R$ 30 a noite toda.
Mil Grau
Com Djs Tiago B, Rayza, Karolla e Alê. A partir das 23h, no Bolt - Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 25.
Move Ment
Com Djs Moreno Loss, BixaQuePinta, Samantha Brocks, Felicidade e Jexxca. A partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 15 (até 23h com nome na lista) e R$ 20 (após 23h ou sem nome na lista).
Baile dos Promoters
Com Djs Barcellos, Mia Bravin, MaskNoBeat e Gabriel Oc. A partir das 22h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527 - Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: Entrada grátis para os 50 primeiros, após R$ 20 a noite toda.
Emo X Goth
Com Djs Tuzzão, EmoLaila, Rebel e Led Russo, a partir das 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 15, à venda no site da Sympla, e R$ 25 na hora.
Karaokê Fashion Show
Temporada de Outono,a partir das 20 horas. No Desamba Club. Av. Des. Santos Neves, 621 - Praia do Canto. Esquina com Rua Eugenio Netto. Entrada gratuita. Mais informações no número (27) 98132-9648.
Música ao vivo e pagode
Pagode do Regional
A partir das 19h, no Clube da Pesca (Mar e Terra). Av. Dário Lourenço de Souza, 89 - Mário Cypreste, Vitória. Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), à venda no site da Super Ticket.
Pretaô
A partir das 20h, na Casa de Bamba Vix. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert não informado.
Gordinho Praia do Canto
Com D'bem com a Vida e Pele Morena. A partir das 21h, no Gordinho Praia do Canto - R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada grátis até 23h.
Gordinho Sambão
Com Leq Samba, Muleke 027 e Dj Gustavo o Brabo, a partir das 21h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória. Pista livre a noite toda.
Forró na Selva
Com Dj Berim, Renatin e Bárbara Greco, a partir das 19h, na A Selva. R. Sete de Setembro, 493 - Centro, Vitória. Entrada gratuita até 21h, após R$ 20 a noite toda.
MPB na Curva
Com Marcus Paulo, a partir das 17h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345 - Enseada do Suá, Vitória. Couvert não informado.
Canto027
Com Breno e Bernardo e FreeLance, a partir das 18h, no Canto27. Av. Jair de Andrade, 39 - Itapuã, Vila Velha.
Lucas Abreu
A partir das 19h30, no Boteco Boa Praça. João da Cruz, 485 - Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 9,90.
Exposições e diversão
Planetário de Vitória
Espaço instagramável e muitas atividades. 18h: Reconhecimento do Céu (infantil). 18h30: Astronomia Cultural Tupinikim e Guarani. 19h30: Astronomia Cultural Tupinikim e Guarani. Na Avenida Fernando Ferrari, 514, dentro do campus de Goiabeiras da UFES. Entrada gratuita, sujeita à ordem de chegada.
Mostra Projeto Neon
Exposição com 12 obras, sendo quatro inéditas, do artista Hid Saib. No Shopping Jardins, Jardim da Penha, Vitória. A mostra será gratuita e fica disponível para visitação entre os dias 15 de junho até 30 de julho.
Festas Juninas
Forrosiano Jardim Camburi
No dia 23 e 24 de junho, a partir das 17h, no Colégio Salesiano Jardim Camburi. R. Deputado Otaviano Rodrigues de Carvalho, Vitória. Ingressos: R$ 20 (antecipado) e R$ 25 (na hora)
Arraiá Cultural Cefd
Atrações culturais, comidas típicas, quadrilha, correio do amor e muito forró, a partir das 18h, na Ufes. Nas quadras cobertas da Educação Física - Av. Fernando Ferrari, 514 - Goiabeiras, Vitória. Gratuito.