Sexta (22) tem Sorriso Maroto, Esquina da Cultura e show de humor; veja agenda

Música ao vivo
Sorriso Maroto
A partir das 21h, no Parque de Exposição de Cachoeiro de Itapemirim. Av. Francisco Mardegan, 203, Aeroporto, Cachoeiro de Itapemirim. Ingressos: R$ 60 (área premium/ meia/ lote 3) e R$ 120 (área vip/ meia/ lote 3), à venda no site superticket.com.br.
Sambadm + Freelance
Com participação do DJ Marcello Sampaio. A partir das 21h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca até 23h.
Vamo!
Com DJ Pedro Schmid, D'Moleque, Pagolife e DJ Kayonavoz. A partir das 21h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza, Mario Cypreste, Vitória.
Sexta no Hangar
Noite especial com todos os produtos da casa com 22% de desconto. Com Pele Morena e Rodrigo Leal. A partir das 21h, no Hangar Gastrobar. Avenida Braúna, 1168, 2º Piso, Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada franca para mulheres até as 22h.
Sextanejo do Giga
Com Nina e Alex. A partir das 20h, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 8.
Música Ao Vivo
Com Carlos Arriaza (12h) e Vitor Ramos (19h30). No Coco Bambu. Rua João da Cruz, 10, Praia do Canto, Vitória.
Baile Dançante
Com Thiago Perovano, Manel Fogo e Richard Tanure. A partir das 18h, na Casa de Bamba. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Luiz Lemos + Primeira Classe
A partir das 18h, no Canto 27. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Entrada: R$ 15 (até as 21h). Reservas: (27) 99887-7576.
Sextaneja
Com Donato Fontana e DJ Peh. No D'Graus Bar e Botequim. Rod. do Sol, 2652, Praia de Itaparica, Vila Velha.
BOSSA & MPB na Curva
Com Eliahu. A partir das 18h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Reservas: (27) 99299-5918.
Duets
A partir das 21h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Only Friday
A partir das 21h, no Jackson's Pub. R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 20.
Álibi Perfeito
A partir das 20h, na Cervejaria Espírito Santo. Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640, Jardim Camburi, Vitória.
Sexta Jazz & Bossa
Com Geremias Rocha, Oziel Neto e Ramon Cosvosk. A partir das 19h, no A Oca Bistrô e Ateliê. Couvert: R$ 15. Informações e reservas: (27) 98825- 6714.
Amélia Barreto Canto MPB
Com Amélia Barreto (voz) e Alessandra Biato (violão). A partir das 21h, no 244 Club. R. Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Reservas e informações: (27) 99505-0244.
Grupo 45º
A partir das 21h, no Casa Rio Botequim. Pátio do Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Couvert: R$ 12.
Festas e festivais
Esquina da Cultura
São três dias de festividades com mais de 10 atrações nacionais, gastronomia, cerveja artesanal, danças, teatro e atrações circenses. Show com Oswaldo Montenegro, The Fevers, Léo Gandelman, Alexandre Borges Quinteto e Ciça Chadô e Banda. A partir das 20h, na Avenida Joaquim da Silva Lima, Centro de Guarapari. Entrada franca.
20º FENFIT - Festival de Forró de Itaúnas
20ª edição do festival conta com prêmio de R$ 10 mil para o vencedor do concurso. A partir das 22h, no Bar Forró Itaúnas. Rua Ítalo Vasconcelos, 5, Vila de Itaúnas, Conceição da Barra. Com AConterrâneos, Marcelo Mimoso, Luizinho, Calixto, Trio Dona Zefa e DJ Fabricio Bravim.. Confira programação completa aqui!
Festival de Domingos Martins
Com 30 oficinas musicais e artísticas e mais de 100 atrações musicais. A programação conta com apresentações Clube Big Beatles e Nosso Palco Livre, com bandas de Domingos Martins, na Rua de Lazer. Confira a programação completa. Entrada franca, com eventos começando às 18h.
2ª De Férias na Pink
DJs Jotta, Beleite, Vitor Keller e a dupla sertaneja Pedro e Lucas. A partir das 23h, na Pink Elephant. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 70 (meia solidária/mezanino) e R$ 40 (meia solidária/pista). Informações: (27) 996102707.
Inflação 4,99
Pop, funk, indie, "bagaceiras" e 2K. Especial Long Set, com Karolla. A partir das 22h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25 (somente portaria).
Bagaceira
Funk, pisêro, pop, "bagaceiras", axé e forró. Especial Long Set Titania. A partir das 22h, na Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30 (all night).
Ousadia
Pop, pop BR e funk. Com DJs Holowatty, Moreno Loss, Ian Dc e Nanno. A partir das 22h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Entrada franca para os 50 primeiros. Ingressos: R$ 15 (até 23h) e R$ 25 (após 23h). Informações: 99872-6060
Perigosa
Funk, trapfunk, favela bass e 2020's. A partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. DJs FRNNDS, L3nda, Pandora, Badgalxtrella e Tuzzão. Entrada: R$ 15 (com nome na lista) e R$ 20 (sem nome na lista).
Vila Shows Itaúnas
Com Ponto de Equilíbrio, Rael & Banda, DJ Chu Selecta e DJ Lorelai. A partir das 21h, no Vila Shows Itaúnas, em Itaúnas, Conceição da Barra. Ingressos: R$ 80 (meia/ 3º lote), R$ 120 (passaporte/ meia/ 3º lote), R$ 90 (meia/ 3º lote/ ECO) e R$ 130 (passaporte/ meia/ 3º lote/ ECO). Ingressos ECO vem com ECO-COPO. À venda no site superticket.com.br
Tô de férias
Com Bero, Beleite, Cariello, Gabriel Pratti, RD De Sao Mateus, Lukao e Luuh. A partir das 21h, no Embrazado. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 50 (meia/ 3º lote), à venda no site superticket.com.br.
DJ Mesquita de NV e Mayk Nonato na Decks Beer
Com DJ Mesquita e Mayk Nonato. A partir das 22h, no Decks Beer. R. Artimenio Piva Toneli, 50, Centro, Formiga. Ingressos: R$ 10 (inteira/ promocional), à venda no site superticket.com.br. Reservas: (27) 99780-4019.
Bielzin Trap Funk Beach
Com Bielzin. A partir das 23h, no B27 Beach Club. R. Dr. Silva Melo, 2, Centro, Guarapari. Ingressos: R$ 40 (meia/ 3º lote), à venda no site superticket.com.br
Revoada do Nikão
Com Dyamante, DJ Koreia, DJ Gabriel Pratti, DJ Brenin, DJ Diego Beats, Zangao e Ediee. A partir das 22h, na Matrix Music Hall. R. Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco, Cariacica. Ingressos: R$ 25 (pista/ meia/ lote 2) e R$ 40 (área vip/ meia/ lote 1), à venda no site lebillet.com.br.
Arraiá do Mestre
Com barraquinhas de comidas e bebidas típicas, ambientação temática, área kids, touro mecânico, tiro ao alvo e show com Legado de Luiz. A partir das 16h, no estacionamento aberto do Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Entrada franca.
Dia da Rendeira de Bilro de Vila Velha
Festa conta com roda de rendeiras, venda de produtos, ciranda das rendeiras e shows de Jura Fernandes, Banda de Congo Tambor de Jacarenema e Grupo Musical Vovozes. A partir das 19h, na Praça Pedro Valadares, Barra do Jucu, Vila Velha. Entrada franca.
É O Beat
Com DJ Perotz, DJ Koreia, Choppsamba, DJ Brenin e DJ Lukão. A partir das 19h, no Botequim do Celim. R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Entrada franca até as 22h. Informações: (27) 9 9898-1912.
Especial
Festival Varilux
Maior evento do audiovisual francês da América Latina reúne 14 longas-metragens no Centro de Vitória. Com sessões às 14h20 e 18h20, no Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 5 (meia-entrada e cliente com carteirinha do Sesc), R$ 6 (conveniado) e R$ 10 (inteira). Confira a lista de filmes exibidos no site.
Rodocine
Projeto promove cinema itinerante na Serra. Com sessões às 8h, 10h, 14h, 16h e 18h. De segunda a sexta, as sessões de 8h até 14h são reservadas para escolas da região. As sessões de sábado e domingo acontecem às 16h e 18h, sendo abertas para comunidade, com distribuição de pipoca e refrigerante. Na Av. do Meio, Balneário Carapebus. Os ingressos são distribuídos a partir das 7h30, no mesmo local de exibição. Entrada franca. Até 24 de julho.
A Bela e a Fera Experience
Espetáculo em formato Dinner Show (com gastronomia e entretenimento) que recria o baile do clássico "A Bela e a Fera". Horários: 18h e 20h. No Piso L2, próximo ao Cinemark, Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Ingressos: Quinta e sexta, R$ 50 (Couvert Artístico) e R$ 80 (R$ 35 Couvert + R$ 45 consumação) e Sábado e domingo, R$ 60 (Couvert Artístico) e R$ 90,00 (R$ 45 couvert + R$ 45 consumação). Ingressos podem ser adquiridos pelo site A bela e a Fera Experience.
Circo do Patati Patatá
O espetáculo apresenta números circenses misturados com as canções de sucessos da dupla. Com sessões às sextas, a partir das 19h30, e aos sábados e domingos, às 14h30, 17h e 19h30. Ingressos: R$ 90 (meia/ camarote); R$ 60 (meia/ cadeira vip central); R$ 50 (meia/ cadeira vip lateral); R$ 40 (meia/ cadeira central) e R$ 35 (meia/ cadeira lateral), à venda no site Sympla ou na bilheteria do evento.
Lançamento do Livro “Os Primeiros Passos na Bateria”
Com autoria de Thiago Vieira, obra contempla uma sequência de exercícios para auxiliar os iniciantes no instrumento, além de contar com vídeos demonstrativos. Às 20h, com show da banda Tabacarana. A partir 18h, na Casa de Bamba. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Lançamento do Livro "Voando Em Busca da Aurora"
A autora Consuelo Pagani reúne diversos poemas de sua autoria nos 13 capítulos de sua primeira coletânea de poesias. A partir das 19h, na Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim. R. São Gonçalo, 23, Centro, Vitória. Entrada franca.
Para rir
Solteira sim, sozinha também
Com Babu Carreira. A partir das 20h, no Vix Comedy Club. R. Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 17,50 (meia), à venda no site vixcomedyclub.com.br.
Lazer
Mundo Gloob
Evento com atividades temáticas baseadas nos programas do canal infantil da Globo, como “Detetives do Prédio Azul”, “Escola de Gênios”, “Gigablaster”, “Miraculous - As Aventuras de Ladybug” e “ALVINNN!!! E Os Esquilos”. No Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. De segunda a quinta, das 13h às 20h30; sexta-feira, das 13h às 21h30; sábados, das 10h às 21h30, e aos domingos, das 12h às 20h30. Até 30 de julho. Todas as quintas e domingos do mês de julho tem encontro com o personagem Alvin para fotos. Horários: de 16h às 17h; 17h30 às 18h30, e de 19h às 20h. Entrada franca.
Super Força HQ
Espaço possui circuitos com as quatro forças na natureza em atividades interativas de obstáculos e jogos dentro do universo da Turma da Mônica. Praça de Eventos, piso L1, do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. De Segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 21h. Preços: R$ 30 (20 minutos); R$ 45 (até 40 minutos); R$ 60 (até 1h). Adicional de R$ 15 a cada 15 minutos após completar 1h. Menores de 4 anos ou com menos de 1m de altura devem estar acompanhados por um adulto responsável. Até 30 de agosto.
Magic Park
Parque de diversão com diversos brinquedos para crianças e adultos. Na área externa do Shopping Moxuara. De terça a sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 16h às 22h. Entrada: R$ 30 (passaporte/ meia/ em dias úteis) e R$ 40 (passaporte/ meia/ fim de semana e feriados) e R$ 8 (ingresso individual).
Universo Geek
Com desfile de cosplay, concurso k-pop, apresentação de dubladores, exposição de artes e campeonato de jogos. Na área externa do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro, Vila Velha. A partir das 18h, abertura do evento; às 18h30, freeplay de Consoles; às 19h30, X1 de Valorant, e, às 21h, quiz. Entrada franca.
Escola da Biologia e História
Espaço conta com maquetes do patrimônio histórico regional, artefatos arqueológicos, utensílios de pesca, artesanato doméstico, alimentos resinados, painéis, fotografias e animais taxidermizados. Com visitas guiadas, às 8h e 13h, e oficina de cartão postal, às 10h30 e 15h30. Endereço: Avenida Dário Lourenço de Souza, 790, Mário Cypreste (na entrada do Sambão do Povo). Entrada franca.
Escola de Física
Local busca ensinar física de maneira divertida e lúdica. Com sessões das 8h às 9h e das 13h30 às 14h30, além da oficina disco derrapante e diversos experimentos científicos. Endereço: Avenida Padre José de Anchieta, Parque Moscoso, Centro, Vitória. Entrada franca.
Escola de Inovação
Um espaço dedicado à cultura maker e à robótica por meio da resolução de problemas do dia a dia, buscando soluções e novos caminhos usando como ferramenta a tecnologia. De terça-feira (19) até a sexta-feira (22), serão duas salas com oficinas em três horários pela manhã, às 8h, 9h e 10h, e outros três horários à tarde, 13h, 14h e 15h. Na sala 1, a programação é impressão 3D e robótica. Na sala 2, cubo mágico. No sábado, também haverá atividades, mas apenas pelo turno da manhã. Endereço: Rua Padre José de Anchieta, Parque Moscoso, Vitória.
Praça da Ciência
Com 16 equipamentos científicos envolvendo Física, Matemática e Educação Ambiental que proporcionam interação com o público. De terça a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Sábado e domingo, das 8h às 12h. Endereço: Avenida Américo Buaiz, Enseada do Suá (próximo à praia da Guarderia).
Clubinho de férias no Boulevard Shopping
Aula de cookie para crianças com Tio Wallace Aranha. A partir das 19h, no Boulevard Shopping Vila Velha. Inscrições podem ser feitas pelo site do Shopping.
Planetário de Vitória
O planetário localizado dentro da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), em Goiabeiras, conta com programação especial para as férias de julho. O uso de máscaras é obrigatório, além de os visitantes terem que apresentar comprovante de vacinação contra a Covid-19. A sessões começam às 15h, de segunda a sexta-feira. Entrada franca.
Exposições
Estandarte Negro
Cenários e patrimônios do Centro Histórico de Vitória retratados em estandartes confeccionados pelo artista Rômulo Corrêa. De terça a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 10h às 14h. No Museu Capixaba do Negro (Mucane). Av. República, 121, Centro, Vitória. Até 28 de agosto.
Ato Falho
Mostra reúne obras de oito artistas que observaram uma falha tectônica de milhares de anos para explorar processos criativos e artísticos. De segunda a sexta, das 10h às 19h, e aos sábados, das 10h às 14h. Na Casa Porto das Artes Plásticas. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. Entrada franca. Até 28 julho.
Sonhos de Imortalidade
Exposição retrata a fotografia no século XIX no Espírito Santo. De terça a sábado, das 9h às 17h. No Museu do Colono. Av. Presidente Vargas, 1501, Santa Leopoldina. Informações: (27) 3266-1250. Entrada franca. Até 23 de julho.
Massenicas: Exposição de mosaicos
Exposição de mosaicos produzidos pelo artista Celso Adolfo, ex-aluno de Homero Massena. De terça a sábado, a partir das 14h, no Museu Atelier Homero Massena, na Prainha. Av. Antônio Ferreira de Queirós, 281, Centro, Vila Velha. Até 15 de agosto.
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.
Museu Ferroviário Domingos Lage
A exposição "Acervo Minha Estação" tem como objetivo levar ao público um pouco da memória da estrada de Ferro Leopoldina e da Estação Ferroviária. R. Cel. Francisco de Braga, 71, Guandu, Cachoeiro de Itapemirim. De segunda a sexta, das 9h às 17h, e aos sábados, de 9h às 15h. Informações: (28) 3155-5691.
Tudo que se Move ou Parece que se Move
Com obras focadas na arte cinética, proporcionando experiência sensorial e permitindo que o público interaja com as obras. De segunda a sexta, das 10h até 17h, na Galeria Espaço Universitário (GAEU), UFES. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Agendamento de visitas em grupo: [email protected] ou (27) 4009-2371.