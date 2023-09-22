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Agenda

Sexta (22) no ES com show de TZ da Coronel, baladas e diversão; agenda

Dia também tem como destaque o festival Manguinhos Gourmet, na Serra e muitas baladas pela Grande Vitória; confira programação completa
Liege Vervloet

Liege Vervloet

Publicado em 22 de Setembro de 2023 às 13:08

Shows

TrapLand

Com TZ da Coronel, Yunk Vino e Vulgo FK, a partir das 22h, no Privilège Vitória. Alameda Ponta Formosa, 350 - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 90 (frontstage meia) e R$ 110 (privi superior meia), á venda no site da Zig Tickets. 

Festivais e feiras

Manguinhos Gourmet

Festival gastronômico da Serra, chega à sua 16ª edição nos dias 23, 24 e 30 de setembro e 1º de outubro reunindo 20 estabelecimentos, desde restaurantes e cafeterias até ateliês e pousadas do balneário de Manguinhos. Cada endereço gastronômico participante terá no menu um prato inédito. Tal receita estará disponível também em porção reduzida, de degustação, que custará R$ 30. Veja restaurantes e cafeterias participantes acessando matéria de HZ. 

Feira ArteSanto

Entre os dias 22 de setembro a 1 de outubro, exposição de cultura e artesanato com mais de 600 expositores. Na Praça do Papa, em Vitória. Av. Nossa Sra. dos Navegantes, Praia do Suá, Vitória. Gratuito. 

30º Festival de Cinema de Vitória

Até 23 de setembro, acontece o evento que mostra as principais produções do cinema brasileiro. A programação conta com os seguintes destaques: 23º Festivalzinho de Cinema de Vitória no Cine Metrópoles, às 9h (Teatro da UFES - Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória); 27º Mostra Competitiva Nacional de Curtas, às 19h( No Sesc Glória - Av. Jerônimo Monteiro,428, Centro, Vitória). Entrada gratuita. Confira a programação completa nesta matéria de HZ.

4° Festival Praia Gourmet

Até 28 de setembro, com menus compostos de entrada, prato e sobremesa a um preço fixo promocional a partir de R$ 69,90, individual ou para duas pessoas, no Shopping Praia da Costa, em Vila Velha. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Confira a matéria completa no site HZ.

9º Festival Cine.Ema

De 18 a 22 de setembro, com oficinas de vídeo, fotografia, observação, bate-papos e diversos palestrantes. Na EMEB João Domingos Fassarela, Vargem Alta, Espírito Santo. Confira matéria de HZ.

Cultura

CowParade

Até 15 de outubro, é realizado projeto CowParade cotando com 62 esculturas de vacas, em tamanho real, feitas por artistas visuais capixabas ou residentes no Espírito Santo. Saiba por onde estão espalhadas as vaquinhas em Vitória e Vila Velha na matéria completa de HZ.

Baladas e festas

I Love Pink

Com Cariello, Mesquito, Dj Ml da Vila, Belucio e Anderson Baduh. A partir das 23h, na Pink Elephant Vix. R. Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 30 (pink fy meia) e R$ 100 (área vip meia), á venda no site da Zig Tickets. 

Junin da Br Faz a Festa

Com Pedro Schmid, 2L de Vv, Mt Silvério, Lc do Ts, Diego Beats e Km da Serra. A partir das 22h, no Club Hitz. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 25 (pista meia) e R$ 45 (camarote meia), à venda no site da Zig Tickets. 

Forrozada Boa

Com Raízes do Sertão, Gustavo Pingo Convida Mestre Marrom e DJ Léo Cabelinho, a partir das 22h, no Recreio dos Olhos. Av. Cel. José Martins de Figueiredo, Tabuazeiro, Vitória. Ingressos: R$ 35, à venda no site da Zig Tickets. 

Trava na Pose

Primeira Classe, Pagolife, DJ Jotta, Vianna Amigos da Cana, a partir das 18h, no Boteco do Júnior. Av. Saturnino Rangel Mauro, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20, á venda no site da Zig Tickets.

Chapa Quente

Com Djay, Arthur Prates, Cybertrans e Phi. A partir das 22h, no Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: 50 primeiros entram de graça, após R$ 30.

Tang

Com Jxxse, Ysa e Mike. A partir das 23h, no Bolt. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: 50 primeiros entram de graça, após R$ 25.

Bday Club

Com Bad Feels Club, Vinicy, Thag, Tuzzão. A partir das 21h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 15 (até meia-noite com nome na lista), R$ 20 (até meia-noite) e R$ 25 (após esse horário).

Sextou Bb

Com Leonardo Valentim, Cláudio Ponttes e Léo Lima. A partir das 21h, na Wanted Pub. R. Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Ingressos não informados.

Eternos do Rock

Com Dário Aaron e Cadu Caruzo. A partir das 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740. Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada franca até 0h.

Canto27

Com Pele Morena e Felipe Brava. A partir das 20h, no Canto27. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha.

Música ao vivo 

Boteco Boa Praça

Com Rodrigo Taquetti. Couvert: R$ 9,90. A partir das 20h, no Boteco Boa Praça. Rua João da Cruz, 485, Praia do Canto, Vitória. Mais informações via WhatsApp: (11) 5990-2359. 

Casa de Bamba

Com Gordo Aragão. A partir das 18h, no Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Informações via WhatsApp: (27) 99663-2104.

MPB na Curva

Com Vinicius. A partir das 17h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99299-5918.

Gordinho Praia do Canto

Com Samba Crioula e Samba Dm. A partir das 21h, no Gordinho Praia do Canto. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.

Cervejaria Loveland Pub

A partir das 19h, com Julio Camelo, na Cervejaria Loveland Pub. Praia da Costa, R. Quinze de Novembro, 461, Vila Velha.

Diversão

Vila Parque Boliche

Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. De segunda a sexta, a partir das 17 horas. Sábados e domingos, a partir das 12 horas. No Shopping Mestre Álvaro, na Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.

Vila Trampolim Park

Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. No piso L3 do Shopping Praia da Costa, na Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos: meia, R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos); ingresso PCD + adulto cortesia: R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos).

Circo Barcelona

Até 7 de outubro no estacionamento do Shopping Moxuara. De segunda a sexta, às 20h; sábados, domingos e feriados, sessões às 18h e 20h. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Ingressos: Camarote, R$ 40 (adultos) e R$ 30 (criança); Central Vip, R$ 30 (adultos) e R$ 20 (crianças); Ingresso Lateral, R$ 20 (adultos) e R$ 10 (crianças), à venda no site Sympla.

Imersomar

Uma projeção 360° no fundo do mar com uma experiência incrível em 8K do mundo marinho. No piso L2, do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. De segunda a sexta, das 14h às 22h; sábado das 12h às 22h; domingos e feriados das 14h às 21h. Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

Pandora Park

Um playground que conta com escorregadores iluminados, piscina de bolinhas e uma torre com cama de gato para escalada. No Shopping Praia da Costa - Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Ingressos: R$ 60 (1 hora), R$ 35 (até 30 min) e R$ 25 (até 15 min). Crianças com necessidades especiais e/ou autistas ganham 30 minutos de cortesia.

Jump Around

Até 22 de outubro, o maior castelo da América Latina ficará no estacionamento do shopping Vitória, com diversos brinquedos e diversão para toda família. Na Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. De quinta-feira a domingo, das 14h às 20h (última sessão meia hora antes de terminar o evento). Ingressos: R$ 40 para a compra de ingresso na bilheteria (15% de taxa na compra online). A cada minuto extra, será cobrado uma taxa de R$ 2 (dias úteis) e R$ 3 (finais de semana).

Exposições

Exposição Novos Viajantes

Mais de 115 obras, entre desenhos, pinturas e fotografias, feitos por 34 artistas do Espírito Santo. Em cartaz no Palácio Anchieta. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Até 27 de setembro. De terça as sextas-feiras, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Entrada por agendamento pelo número 3636-1032 ou pelo e-mail [email protected].

Modernidade, Cultura e Paisagem

Exposição sobre a formação cultural da paisagem e sua influência na sociedade, com coleção de fotografias históricas do Acervo do Arquivo Público do Estado. Em cartaz no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), na Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Até 26 de novembro. De terças (de 10h às 13h); quartas (de 14h às 17h), e quintas e sextas (13h30 às 17h). Agendamentos no link linktr.ee/maesmuseu.

Fiar

Exposição do artista Rick Rodrigues que apresenta mais de 100 obras bordadas, objetos, miniaturas de madeira, brinquedos, instalações interativas e obras que serão produzidas durante a mostra. A mostra ficará aberta ao público até o dia 26 de novembro no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), na Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Entrada gratuita.

Graduartes

Até 29 de setembro, acontece a exposição dos graduandos do curso de artes, onde os artistas recém formados apresentam sua produção ao grande público. As obras são resultado de pesquisas em arte que são desenvolvidas em suas questões procedimentais, técnicas e reflexivas. Na galeria de artes da UFES, na Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Visitação: De segunda a sexta, das 9h às 17h. Agendamentos pelo email: [email protected]

Fratura

A galeria Homero Massena recebe a exposição que conta o silêncio das mulheres, trazendo histórias de sobrevivência, de cicatrizes, de resiliência e de dor. Até 18 de novembro, na Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória. Visitação: Segunda, terça, quinta e sexta, das 9h às 18h; quarta, das 10h às 20h; sábado e feriado, das 10h às 16h. Entrada gratuita.

O Velho Oeste Vive

Até 15 de outubro, acontece a exposição de pinturas, cenas de filmes de faroeste, figurinos, instalações, exposição de gibis clássicos, artísticas e musicas temas de filmes famosos. Na Casa da Memória da Prainha de Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 17, Vila Velha. Visitação: De terça a domingo de 8h30 às 17h30. Entrada gratuita.

Olhares

Exposição que reúne 20 fotografias em preto e branco por meio de aparelhos celulares tiradas por pessoas com síndrome de down, fortalecendo ainda mais a inclusão e a diversidade. Até dia 1 de outubro, no 2º piso do Shopping Vitória. Visitação: De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo das 14h às 21h. Entrada gratuita.

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