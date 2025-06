Sexta (20) tem Emerson Xumbrega, Pele Morena e Festival da Moqueca

Carretella Del Vin

O evento faz parte da programação da 34ª edição da Festa do Imigrante Italiano. Entre os dias 20 e 29 de junho, o município da Região Serrana também contará com missas, corridas e shows musicais. Os eventos ocorrem tanto no Parque de Exposições da cidade, na Rua Virgílio Germano Bassetti, quanto nas ruas do Centro. Programação (sexta): eleição da Garota Ítalo-Teresense. Horário: a partir das 19h. Ingressos: R$ 50, na portaria do evento ou no centro cultural Circolo Trentino. Local: São Francisco de Assis, na Rua Bernardino Monteiro, 700, Santa Teresa.