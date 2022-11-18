Sexta (18) tem Felguk, Jeito Moleque e Oficina G3 no ES; veja agenda

Festa e festivais
Maycon Sarmento + D'Bem Com A Vida
A partir das 21h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca até 23h.
Baile da Nega - Edição Baile Charme
DJs Negana, Erick Jack e Chapola. A partir das 234h, no Subúrbio. Ingressos: R$ 20, à venda no site Sympla.
Tá Em Casa!
Com Jeito Moleque, Dj Luuh, Gabz, Phill Fernandes, Beleite e Alan Venturin. A partir das 21h, no Embrazado. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. R$ 60 (meia/ 2º lote), à venda no site Superticket.
Hype Funk Edição SGP
A partir das 22h, no Decks Beer. Rodovia João Izoton Filho, Km 01, São Gabriel da Palha. Ingressos: R$ 20 (inteira/ promocional), à venda no site Superticket.
Se Joga
Com DJ Lukão, Monia Lombardi, DJ Edin e DJ KM. A partir das 22h, no Let's Linhares. Av. Prefeito Samuel Batista Cruz, 3461, Três Barras, Linhares. Ingressos: R$ 25 (inteira/ lote promocional), à venda no site Superticket.
Festa Bali
Com DJ Nat Valverde, DJ Filipe Guerra, DJ Saul Felício e DJ Dani Marques. A partir das 22h, no Privilège Vitória. Alameda Ponta Formosa, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 80 (meia/ 2º lote), à venda no site Superticket.
Stereo Pink
Com Felguk, Diego Brunelli B2B Eduardo Torrentes, Jess Benevides e Jotta F, Pirate Snake e Dom Music. A partir das 23h, na Pink Elephant. Ingressos: R$ 70 (meia/ pink up) e R$ 50 (meia/ pink fy).
B-Side
Tocando b-sides, hinos injustiçados, bionic e outros 'flops'. A partir das 23h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. R$ 25 (somente portaria).
Black or White
DJs PcJunior, Guilherne Leão, IanDc e Gabriel Oc. A partir das 22h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Entrada franca para os 100 primeiros, depois, R$ 15 (até 23h) e R$ 20 (após 23h).
Cremosa
Tocando pop internacional, funk, bagaceiras e pop brasil. A partir das 22h, na Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30 (all night).
Slumber Party
Tocando pop, funk e hits 2010 & 2020. A partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Entrada franca para quem estiver usando pijama e R$ 15 (com nome na lista/ até 23h) e R$ 20 (sem nome na lista/ após 23h).
Se Joga na Hitz
Com Gustavo O Brabo, Jongô, DJ Gaab e Carfiello. A partir das 23h, na Casa Hitz. R. Joaquim Lírio, 800, Praia do Canto, Vitória.
É O Beat
Com Novo Esquema, DJ Gustavo O Brabo, DJ Pedro Schmid, DJ Thalia Coelho e DJ FP do Campinho. A partir das 19h, no Botequim do Celim. R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha.
PH Dias + Samba Diverso
A partir das 18h, no Canto27. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Entrada: R$ 15 (até 21h). Informações e reservas: (27) 99887-7576.
Sextanejo do Giga
Com Katiane Ferreira. A partir das 20h, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 10.
Sexta Premium
Com Jenifer e DJ Paulinho. A partir das 18h, na Mercearia Gourmet. Av. Eldes Scherrer Souza, 1055, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 10. Informações e reservas: (27) 99235-7121.
Encontro Sertanejo
Com Rony & Ricy e Rickson Maioli. A partir das 20h, no Butteco's Vitalino. R. Ibitirama, 128, Itaparica, Vila Velha. Reservas: (27) 99644-2742.
Festival Crias.Lab
Com shows, mostras de cinema e painéis sobre representatividade e comunicação digital. Entrada franca. Para garantir os ingressos basta acessar o site do Crias.Lab ou pela plataforma Sympla. Até 19 de novembro.
Show
Oficina G3
A partir das 21h30, no Espaço Patrick Ribeiro. Novo Aeroporto de Vitória, Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Goiabeiras, Vitória. Ingressos: R$ 134 (pista/ meia) e R$ 175 (pista vip/ meia), à venda no site Clube do Ingresso.
Tributo aos 30 Anos do Charlie Brown Jr
Com a banda Beat Locks. A partir das 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada franca até 23h.
Juice Box
Com karaokê disponível de 19h às 21h. O show começa às 21h, no Jackson's Pub. R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 10.
Banda Trilha
A partir das 21h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Música ao vivo
Carol e Priscila
A partir das 18h, na Praça Gastronômica do Masterplace Mall. Av. Nossa Senhora da Penha, 2150, Barro Vermelho, Vitória. Entrada franca.
Ricardo Brasil
A partir das 20h, na Casa de Bamba. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Jazz e Bossa
Com Márcia Chagas. A partir das 19h, no A Oca Bistrô & Ateliê. R. do Rosário, 114, Centro, Vitória. Informações e reservas: (27) 98825-6714.
Especial
6ª Mostra de Teatro Cidade de Anchieta
Com teatro infantil e adulto, balé e um show musical, além de oficinais abertas ao público. A partir das 15h, no Espaço Cultural Rerigtiba. R. Ricardo Rosa de Oliveira, Justiça II, Anchieta. Espetáculo: O Rei de Quase Tudo. Entrada franca.
Cinema Itinerante
Carreta leva diversos sucessos do cinema para o bairro Barramares, com direito a pipoca e refrigerante. As sessões de 8h até 16h, são reservadas para escolas já a sessão das 19h é livre para o público geral exibindo o filme Viva - A Vida é Uma Festa. Na Praça Zelinda Regina Biazutti Leite, ao lado da unidade de saúde de Barramares, em Vila Velha. Entrada franca. Até 19 de novembro.
10º Festival de Música Erudita do Espírito Santo
Com concerto da Orquestra Jovem Vale Música. A partir das 20h, na Casa da Música Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Entrada franca.
Espetáculo Teatral
Os alunos do projeto "Teatro Como Transformação Social" do Centro Universitário Faesa apresentam as peças: “Cabra macho sim senhor”, “Manual de finais felizes”, “Todos por um” e “A última valsa”. A partir das 19h, na Faesa da Avenida Vitória. Inscrições podem ser feitas pelo link. Capacidade: 200 pessoas. Entrada franca.
Lazer
TrampolimParque
Uma atração com uma estrutura de trampolins e área kids com gangorras, escorregadores e mesinhas para pintura. Indicado para crianças até 12 anos. Crianças até 5 anos obrigatoriamente devem entrar acompanhadas de um adulto responsável não pagante. Crianças PCD, independentemente da idade, deve entrar com um responsável não pagante. Valor: R$ 40 (30 minutos e R$ 1 cada minuto extra). De segunda a sábado, das 10 às 22h, e aos domingos, das 14 às 21h, no Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha.
Magic Park
Parque de diversão com brinquedos para crianças e adultos. Na área externa do Shopping Moxuara. De terça a sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 16h às 22h. Entrada: R$ 30 (passaporte/ meia/ em dias úteis) e R$ 40 (passaporte/ meia/ fim de semana e feriados) e R$ 8 (ingresso individual).
Exposições
Lightland - Van Gogh e impressionistas
Exposição imersiva feita com projeções promete levar público para dentro das obras de arte. Tudo isso em espeço montado no 1º piso do Shopping Vitória, ao lado da Le Biscuit. Av. Américo Buaiz, Enseada do Suá, Vitória. Com sessões a cada 30 minutos, de quarta a domingo, com sessões especiais para grupos escolares às terças. Das 10h às 21h, de segunda a sábado e das 11h às 21h, aos domingos. Entrada: R$ 35 (meia), à venda no site Lightland.
Em Algum Lugar do Mundo
Com pinturas de Laerty Tavares. Na Casa da Memória de Vila Velha, Prainha, Vila Velha. De terça a domingo e feriados, das 9h às 18h. Até 18 de dezembro.
Novos Viajantes
A mostra é inspirada nos naturalistas do século 19 e conta com curadoria do artista plástico Attilio Colnago, promovendo um encontro com obras em desenho, pintura, fotografia e cerâmica de 32 artistas. A mostra é inspirada na diversidade da fauna e da flora da Mata Atlântica capixaba, evidenciada pelos viajantes naturalistas do passado e agora revisitada pelos artistas "novos viajantes". Visitação: De terça a domingo, das 8h às 17 horas, no Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA). Museu de Biologia Prof. Mello Leitão, Av. José Ruschi, 4, Centro, Santa Teresa. Entrada gratuita. Até 26 de fevereiro de 2023.
Sete Caminhos: do Maes ao Quintal Bantu
A mostra dos artistas Rafael Segatto, Renan Bono e Welington Santos conta com oito instalações cheias de diversas obras interativas. No Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio del Santo (Maes). Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. De terça a sexta, de 10h às 18h, e sábados e domingos, de 10h às 16h. Entrada franca. Até 8 de janeiro.
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.
Planetário de Vitória
Durante o mês de Novembro o planetário terá diversas sessões abertas ao público sem necessidade de agendamento prévio. Endereço: Universidade Federal do Espírito Santo. Avenida Fernando Ferrari, 514, dentro do campus de Goiabeiras. A partir das 18h, "Arqueostronomia Mexica" (a partir de 12 anos); 18h30, "Reconhecimento do Céu" (infantil); 19h30, "Sistema Solar: Uma Viagem entre os Planetas". Entrada franca.