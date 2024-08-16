Sexta (16) no ES com shows de Criolo, Léo Santana e Bell Marques

Chegou o momento de curtir! Dia ainda conta com baladas, rodas de sambas e diversões em shoppings; veja programação
Liege Vervloet

Liege Vervloet

Publicado em 16 de Agosto de 2024 às 07:00

Shows

Festival Movimento Cidade

Na sexta, com shows de DJ Negana, Dudu MC, Sthelô, Vandal, Criolo e Afronta, além de mostras cinematográficas, palestras e exposições, a partir das 17h, no Parque da Prainha, em Vila Velha. Av. Antônio Ferreira de Queirós, Centro de Vila Velha. Entrada gratuita.  

Vital 2024

O carnaval fora de época começa hoje com Léo Santana e Bell Marques, a partir das 20h, no Sambão do Povo. Avenida Dário Lourenço de Souza, Santo Antônio, Vitória. Ingressos ainda restantes dos camarotes e bloco, à venda no site da Blueticket.

Especial

Festival Pastel e Caldo de Cana de Ibiraçu

Evento vai reunir diversas pastelarias e outros quitutes, como torresmo, pizza, hambúrguer, brigadeiro, torta de morango e cerveja artesanal. A programação conta ainda com shows de pop, forró, MPB e sertanejo. O evento acontece das 17h às 23h. A entrada é franca. Onde: Centro de Eventos Cesar Rosalem (parque de exposições da cidade de Ibiraçu).

Espetáculo

Palco Giratório: “A Fábrica dos Ventos”

A Trupe Lona Preta, de São Paulo, apresenta no Sesc Glória, o espetáculo “A Fábrica dos Ventos". A partir das 20h. Onde: Sesc Glória, na Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.

Música ao vivo em barzinho

Samba, Jazz & Bossa

A partir das 20h, no A Oca. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória.

Rock

Com Banda Trilha, no Pub 426, a partir das 21h. Sem cobrança de couvert. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.

Samba raiz, Chorinho e Pagode 90's

Com Quarteto Raiz, no Enredo Botequim, a partir das 20h. Couvert: R$ 12. Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória.

MPB na Curva

Com Luiza Dutra, no Clericot Café, a partir das 17h. Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.

Rock

Com Duets, no Brizz, a partir das 20h. Couvert: R$ 10 (a partir das 19h30). Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.

Baladas e festas

Movimenta

Com Bero, Lukão, Jotta F, Gustavo O Brabo, Cariello e Fabrício V, a partir das 22h30, no Embrazado. Rua Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), à venda no site da Zigtickets.

Ressaca de Itaúnas

Com Coisa de Zé, Forró Bemtivi e DJ Bravim, a partir das 22h, no Oasis Beach Club. Av. Dante Michelini, 3810, Jardim Camburi, Vitória.

MTV Generation

A partir das 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20.

Hot Hits

Com Sabino, Cris, Phi, Pepeu e Thomas, no Bolt, a partir das 23h. Entrada grátis até 3h. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.

Baixaria

Com Brunoso, Cris, Sabino, DJ Sheep e Mitt, no Fluente, a partir das 22h. Entrada grátis até 2h. Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.

Diversão

Maratona Kids

Um circuito com diversos brinquedos para as crianças: corrida de obstáculos, camas elásticas, fliperama, entre outros. No piso L1 do Shopping Praia da Costa. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Valores: R$ 40 por 30 minutos. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

Vila Parque Boliche

Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: Segunda a Sexta a partir das 17h às 00h. Sábados e Domingos a partir das 12h até às 00h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.

WOW Park

Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos: R$ 59,90; 30 minutos: R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

Castelo do Dragão

Espaço super divertido com piscinas de bolinhas, escaladas e escorregador do Dragão. Data: todos os dias, até 31/08. Piso: Shopping Mestre Álvaro, piso L2. Horário: segunda a sábado das 10h às 22h; domingo de 10h às 21h. Valor: a partir de R$ 30,00 por 15 minutos. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.

Exposições

Folhear - Vitória

Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens no Parque Botânico Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: das 8h às 17h. Até 8 de setembro. Avenida dos Expedicionários, s/n, Jardim Camburi, Vitória.

Folhear - Linhares

Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens na Reserva Natural Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: das 8h às 16h. Até 8 de setembro. Rodovia BR 101, Km 122, s/n, Zona Rural, Linhares.

Fabulatórios e Desejos

Exposição coletiva na Casa Caipora. Visitação: até 25 de agosto. Horário: das 18h às 1h. Entrada gratuita. Praça João Clímaco, Centro, Vitória.

Caro leitor

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas ou cancelamento dos eventos.

Cultura léo santana Vital Bell Marques
