Sexta (14) com shows no Farol Santa Luzia e Festival Casa Aberta no ES

Especial
Jornada dos Sabores: Edição Sorvetes
O que é? De 20 de fevereiro a 23 de março, várias opções de sorvetes, milkshakes e sobremesas geladas por um preço fixo de R$ 19,90. Lojas participantes desta edição: Milky Moo, Bob's, Mr. Cheney, Chiquinho, Coelhinho, Bacio Di Latte, Johnny Joy, Vittal, Calebito e Vila do Açaí. Local: Shopping Vila Velha, Avenida Luciano das Neves, 2418 - Centro de Vila Velha.
Farol Santa Luzia
O que é? A primeira apresentação será da Vixland Jazz Band, às 19 horas. Na sequência, às 20h, sobe ao palco a banda Sheep & Parafina. Horário: a partir das 18h. Entrada: Gratuita por ordem de chegada (limitada a 400 pessoas). Local: Farol Santa Luzia, Praia da Costa, Vila Velha. Endereço: Rua Santa Luzia, 2, Praia da Costa, Vila Velha
Casa Interativa
O que é? Festival Casa Aberta com música, cafeteria, palestras, oficinas e mais. Horário: a partir das 13h com programação até às 21h. Entrada: gratuita. Endereço: Rua Marquês de Barbacena, 8, Quadra H, Jardim da Penha, Vitória.
Feira ES+ Livros
O que é? A feira reúne editoras e artistas capixabas, oferecendo ao público lançamentos literários, atividades formativas, espaços de comercialização de livros e uma programação cultural especial que fortalece a economia criativa no Estado. Data: 14 e 15 de março. Horário: das 10h às 20h. Local: Hub ES+ (Praça Costa Pereira, 30, Centro – Vitória). Entrada gratuita.
Festas e baladas
Funk in Vix
O que é? Funk com Bero, ML da Vila, Beleite e Lukão. Horário? 22h. Ingressos? R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) pelo site Zig Tickets. Local: Embrazado Vitória. Endereço: Rua Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória.
Bass
O que é? Funk e eltrônica com Brenin Gustavo O Brabo Donzim Japa. Horário? a partir das 23h. Local: Garden. Endereço: Avenida Champagnat, 620, Centro de Vila Velha, Vila Velha.
Resenha Sertaneja
O que é? Resenha sertaneja com Luccas Filipe, Léo Lima e Raione. Horário: a partir das 22h. Ingressos: nomes na lista (22h as 23h30): R$ 30. Local: Clube A. Endereço: Rua Joaquim Lírio, 841, Praia do Canto, Vitória.
Pagode do Andin - Mãe Joana
O que é? Andin Soares e participações do D'Moleque e Podecrê (BH). Local: Quiosque Encontro da Ilha. Horário: 18h. Ingressos: entrada gratuita até às 21h. Endereço: Avenida Dante Michelini, 4740, Jardim Camburi.
Tributo Sublime
O que é? Tributo Sublime com Pedro Perez, Pirikito e Fred Nery no Brizz. Horário: a partir das 17h, show 20h30. Ingressos: entrada franca até 19h, após R$ 20. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
St. Bolt's Day
O que é? Festa de Pop, 2k e Emo. Horário: a partir das 23h, no Bolt. Entrada: R$ 25. Endereço: Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
As + Brabas
O que é? Festa de Pop, Pop BR e sofrências. Horário: a partir das 22h, no Fluente. Entrada: Os 50 primeiros entram de graça até 0h, após R$ 30. Endereço: Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.
Selvaokê
O que é? Karaokê na A Selva. Horário: 21h. Entrada: gratuita. Local: A Selva. Endereço: Rua Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória.
Gordinho Sambão
O que é? Pagode com D'Moleque, Primeira Classe, DJ Chocolate e DJ Fabrício, no Gordinho Sambão. Horário: abertura 21h. Ingressos: entrada gratuita até às 23h. Endereço: Avenida Dário Lourenço de Souza, Maria Cyprestes, Vitória.
I Am the Samba
O que é? Samba Jr. e Curtição, no Gordinho Praia do Canto. Horário: a partir das 21h. Ingressos: entrada gratuita até às 23h. Endereço: Rua Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória.
Bloco do EUsozinho
O que é? A noite terá um total de 5 horas de show sem intervalo, homenageando as bandas Legião Urbana, Charlie Brown Jr, Engenheiros do Hawaii, Skan e Paralamas. Também haverá um bloco com músicas das bandas Los Hermanos, Capital Inicial, O Rappa, Mamonas, Detonautas, CPM 22 e Raimundos. Horário: 22h. Local: Correria Music Bar. Endereço: Avenida Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Música ao vivo
Pub 426
O que é? Com Dona Fran (17) e St Patrick's Day com Ubando no Pub 426. Horário: a partir das 17h. Entrada: sem cobrança de couvert. Endereço: Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Épico Beach Bar
O que é? Gabz no Épico. Horário: a partir das 15h. Endereço: Avenida José Miranda Machado, 345, Ilha do Boi, Vitória. Entrada franca.
Enredo Botequim
O que é? Samba com Rodrigo Nogueira, Cecitônio Coelho e Luciana Nunes, no Enredo Botequim. Horário: a partir das 20h. Couvert: R$ 15. Endereço: Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória.
Casa de Bamba
O que é? Samba, MPB e Forró com Trio Cobogó. Couvert: R$ 10 por pessoa. Horário: a partir das 18h, show às 20h. Endereço: Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
MPB na Curva
O que é? Apresentação ao vivo de MPB, com Luiza Dutra, no Clericot Café. Horário: a partir das 17h. Couvert: sem cobrança. Endereço: Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Cinema
A Hora da Estrela
Sinopse: "A Hora da Estrela” problematiza, de forma explícita, a questão da pobreza e da marginalização das classes sociais oprimidas, configuradas na personagem central, Macabéa. Período: De 5 a 29 de março de 2025 (de quarta a sábado). Horários: 18h30. Classificação: 14 anos. Valores: Gratuito. Local: Salas de Cinema, Centro Cultural Sesc Glória. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
Circo
Circo Portugal
O que é? Após 25 anos, o Circo Portugal voltou! Com atrações inéditas e uma superestrutura com mais de 900 toneladas de equipamentos. Horário: 20h. Programação: Terça a sexta: 20h. Sábados: 15h, 17h30 e 20h. Domingos e feriados: 15h, 17h30 e 20h. Valores: a partir de R$ 30. Local: Shopping Vila Velha. Endereço: Avenida Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha.
Exposição
Baía das Tartarugas
O que é? Com cinco totens fotográficos, a atração evidencia as riquezas naturais, a importância ecológica e a necessidade de preservação da Área de Proteção Ambiental (APA) Baía das Tartarugas. Os visitantes poderão conferir um recorte da biodiversidade local, que inclui espécies como golfinhos e tartarugas. Período: 11 a 31 de março. Funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h, domingos e feriados, das 14h às 21h. Entrada: gratuita. Local: Shopping Vitória, Acesso B, área externa (ao lado do Sabor da Terra). Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
Exposição Coletiva Prêmio Molga de Artes
O que é? Durante o período da exposição, um júri especializado avaliará as obras e premiará os três melhores colocados, que receberão prêmios em dinheiro. O primeiro lugar também será contemplado com o troféu Prêmio Molga de Arte. Data: de 14 de março a 4 de maio. Funcionamento: terça a domingo e feriados. Horário: 8h30 às 17h30. Entrada gratuita. Local: Casa da Memória de Vila Velha. Endereço: Avenida Luciano das Neves, 17, Prainha, Vila Velha.
Arte Naif
O que é? Exposição de Arte Naif de Erminda Breda. Horário: A partir das 18h30. Data: até 29 de março de 2025. Local: Pousada VilaZinha. Endereço: Rua 23 de Maio, 120, Prainha, Vila Velha.
Exposição Sindibancários
O que é? Sindibancários lança exposição permanente de fotos. São 1.394 fotografias de um acervo composto por mais de 110 mil imagens catalogadas pela entidade ao longo dessas décadas. Funcionamento: segunda a sexta-feira, a partir das 17h30, e aos sábados, das 9 às 13 horas. Local: Centro Sindical. Endereço: Rua Ithobal Rodrigues dos Campos 125, Ilha de Santa Maria.
Diversão
WOW Park
O que é? Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos - R$ 59,90; 30 minutos - R$ 49,90. Endereço: Shopping Praia da Costa, Piso L3. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
O que é? Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Nave Planetária
O que é? Primeiro planetário móvel 100% digital do Brasil. São exibidos filmes com enredos variados sobre Universo numa experiência imersiva e interativa para todos os participantes. Data: todos os dias, até 30 de março. Horários: de segunda a sábado, das 10h às 22h, sendo a última sessão iniciando às 21h20. Domingos e feriados, das 11h às 21h, sendo a última sessão iniciando às 20h20. Sessões: a cada 40 minutos. Ingressos: gratuitos. Podem ser retirados através do aplicativo do shopping Praia da Costa. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Fundo do Mar
O que é? Com escorregadores temáticos, torres gigantes e um mar de bolinhas, o espaço promete muita diversão para a criançada. Funcionamento: de segunda a sábado das 10h às 22h, domingos e feriados das 12h às 22h. Faixa etária: até 13 anos. Menores de 04 anos devem estar acompanhados pelo adulto responsável. Data: 8 de março a 27 de abril. Bilheteria: De 1 a 25 minutos: R$ 40. De 26 a 40 minutos: R$ 50. Local: Praça Central do Shopping Vitória. Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
Museu das Ilusões
O que é? O Shopping Vila Velha recebe o Museu das Ilusões, que reafirma este paradigma e apresenta experiências divertidas, que brincam com o cérebro e a razão. Onde: Piso L2, próximo ao cinema. Quando: a partir de 20/02. Horário: de terça a sábado, das 10h às 22h, com entrada até às 21h; domingos e feriados, das 12h às 21h, com entrada até às 20h. Ingressos: R$ 80 inteira e R$ 40 meia-entrada. Valor promocional para Grupos e Famílias a partir de três pessoas ou mais: 3 pessoas: R$ 120, 4 pessoas: R$ 160, 5 pessoas: R$ 200, 6 pessoas: R$ 240,00. Ingressos: à venda na bilheteria e online pelo Sympla.
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