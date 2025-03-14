Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Agenda cultural

Sexta (14) com shows no Farol Santa Luzia e Festival Casa Aberta no ES

Sextou! O dia ainda oferece festas, música ao vivo, feira do livro, música ao vivo, circo, planetário, museu e mais
Isadora Lima

Isadora Lima

Publicado em 14 de Março de 2025 às 09:01

Especial

Jornada dos Sabores: Edição Sorvetes

O que é? De 20 de fevereiro a 23 de março, várias opções de sorvetes, milkshakes e sobremesas geladas por um preço fixo de R$ 19,90. Lojas participantes desta edição: Milky Moo, Bob's, Mr. Cheney, Chiquinho, Coelhinho, Bacio Di Latte, Johnny Joy, Vittal, Calebito e Vila do Açaí. Local: Shopping Vila Velha, Avenida Luciano das Neves, 2418 - Centro de Vila Velha.

Farol Santa Luzia

O que é? A primeira apresentação será da Vixland Jazz Band, às 19 horas. Na sequência, às 20h, sobe ao palco a banda Sheep & Parafina. Horário: a partir das 18h. Entrada: Gratuita por ordem de chegada (limitada a 400 pessoas). Local: Farol Santa Luzia, Praia da Costa, Vila Velha. Endereço: Rua Santa Luzia, 2, Praia da Costa, Vila Velha

Casa Interativa

O que é? Festival Casa Aberta com música, cafeteria, palestras, oficinas e mais. Horário: a partir das 13h com programação até às 21h. Entrada: gratuita. Endereço: Rua Marquês de Barbacena, 8, Quadra H, Jardim da Penha, Vitória.

Feira ES+ Livros

O que é? A feira reúne editoras e artistas capixabas, oferecendo ao público lançamentos literários, atividades formativas, espaços de comercialização de livros e uma programação cultural especial que fortalece a economia criativa no Estado. Data: 14 e 15 de março. Horário: das 10h às 20h. Local: Hub ES+ (Praça Costa Pereira, 30, Centro – Vitória). Entrada gratuita.

Festas e baladas

Funk in Vix

O que é? Funk com Bero, ML da Vila, Beleite e Lukão. Horário? 22h. Ingressos? R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) pelo site Zig Tickets. Local: Embrazado Vitória. Endereço: Rua Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória.

Bass

O que é? Funk e eltrônica com Brenin Gustavo O Brabo Donzim Japa. Horário? a partir das 23h. Local: Garden. Endereço: Avenida Champagnat, 620, Centro de Vila Velha, Vila Velha.

Resenha Sertaneja

O que é? Resenha sertaneja com Luccas Filipe, Léo Lima e Raione. Horário: a partir das 22h. Ingressos: nomes na lista (22h as 23h30): R$ 30. Local: Clube A. Endereço: Rua Joaquim Lírio, 841, Praia do Canto, Vitória.

Pagode do Andin - Mãe Joana

O que é? Andin Soares e participações do D'Moleque e Podecrê (BH). Local: Quiosque Encontro da Ilha. Horário: 18h. Ingressos: entrada gratuita até às 21h. Endereço: Avenida Dante Michelini, 4740, Jardim Camburi.

Tributo Sublime

O que é? Tributo Sublime com Pedro Perez, Pirikito e Fred Nery no Brizz. Horário: a partir das 17h, show 20h30. Ingressos: entrada franca até 19h, após R$ 20. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.

St. Bolt's Day

O que é? Festa de Pop, 2k e Emo. Horário: a partir das 23h, no Bolt. Entrada: R$ 25. Endereço: Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.

As + Brabas

O que é? Festa de Pop, Pop BR e sofrências. Horário: a partir das 22h, no Fluente. Entrada: Os 50 primeiros entram de graça até 0h, após R$ 30. Endereço: Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.

Selvaokê

O que é? Karaokê na A Selva. Horário: 21h. Entrada: gratuita. Local: A Selva. Endereço: Rua Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória.

Gordinho Sambão

O que é? Pagode com D'Moleque, Primeira Classe, DJ Chocolate e DJ Fabrício, no Gordinho Sambão. Horário: abertura 21h. Ingressos: entrada gratuita até às 23h. Endereço: Avenida Dário Lourenço de Souza, Maria Cyprestes, Vitória.

I Am the Samba

O que é? Samba Jr. e Curtição, no Gordinho Praia do Canto. Horário: a partir das 21h. Ingressos: entrada gratuita até às 23h. Endereço: Rua Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória.

Bloco do EUsozinho

O que é? A noite terá um total de 5 horas de show sem intervalo, homenageando as bandas Legião Urbana, Charlie Brown Jr, Engenheiros do Hawaii, Skan e Paralamas. Também haverá um bloco com músicas das bandas Los Hermanos, Capital Inicial, O Rappa, Mamonas, Detonautas, CPM 22 e Raimundos. Horário: 22h. Local: Correria Music Bar. Endereço: Avenida Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.

Música ao vivo

Pub 426

O que é? Com Dona Fran (17) e St Patrick's Day com Ubando no Pub 426. Horário: a partir das 17h. Entrada: sem cobrança de couvert. Endereço: Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.

Épico Beach Bar

O que é? Gabz no Épico. Horário: a partir das 15h. Endereço: Avenida José Miranda Machado, 345, Ilha do Boi, Vitória. Entrada franca.

Enredo Botequim

O que é? Samba com Rodrigo Nogueira, Cecitônio Coelho e Luciana Nunes, no Enredo Botequim. Horário: a partir das 20h. Couvert: R$ 15. Endereço: Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória.

Casa de Bamba

O que é? Samba, MPB e Forró com Trio Cobogó. Couvert: R$ 10 por pessoa. Horário: a partir das 18h, show às 20h. Endereço: Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.

MPB na Curva

O que é? Apresentação ao vivo de MPB, com Luiza Dutra, no Clericot Café. Horário: a partir das 17h. Couvert: sem cobrança. Endereço: Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.

Cinema

A Hora da Estrela

Sinopse: "A Hora da Estrela” problematiza, de forma explícita, a questão da pobreza e da marginalização das classes sociais oprimidas, configuradas na personagem central, Macabéa. Período: De 5 a 29 de março de 2025 (de quarta a sábado). Horários: 18h30. Classificação: 14 anos. Valores: Gratuito. Local: Salas de Cinema, Centro Cultural Sesc Glória. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.

Circo

Circo Portugal

O que é? Após 25 anos, o Circo Portugal voltou! Com atrações inéditas e uma superestrutura com mais de 900 toneladas de equipamentos. Horário: 20h. Programação: Terça a sexta: 20h. Sábados: 15h, 17h30 e 20h. Domingos e feriados: 15h, 17h30 e 20h. Valores: a partir de R$ 30. Local: Shopping Vila Velha. Endereço: Avenida Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha.

Exposição

Baía das Tartarugas

O que é? Com cinco totens fotográficos, a atração evidencia as riquezas naturais, a importância ecológica e a necessidade de preservação da Área de Proteção Ambiental (APA) Baía das Tartarugas. Os visitantes poderão conferir um recorte da biodiversidade local, que inclui espécies como golfinhos e tartarugas. Período: 11 a 31 de março. Funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h, domingos e feriados, das 14h às 21h. Entrada: gratuita. Local: Shopping Vitória, Acesso B, área externa (ao lado do Sabor da Terra). Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.

Exposição Coletiva Prêmio Molga de Artes

O que é? Durante o período da exposição, um júri especializado avaliará as obras e premiará os três melhores colocados, que receberão prêmios em dinheiro. O primeiro lugar também será contemplado com o troféu Prêmio Molga de Arte. Data: de 14 de março a 4 de maio. Funcionamento: terça a domingo e feriados. Horário: 8h30 às 17h30. Entrada gratuita. Local: Casa da Memória de Vila Velha. Endereço: Avenida Luciano das Neves, 17, Prainha, Vila Velha.

Arte Naif

O que é? Exposição de Arte Naif de Erminda Breda. Horário: A partir das 18h30. Data: até 29 de março de 2025. Local: Pousada VilaZinha. Endereço: Rua 23 de Maio, 120, Prainha, Vila Velha.

Exposição Sindibancários

O que é? Sindibancários lança exposição permanente de fotos. São 1.394 fotografias de um acervo composto por mais de 110 mil imagens catalogadas pela entidade ao longo dessas décadas. Funcionamento: segunda a sexta-feira, a partir das 17h30, e aos sábados, das 9 às 13 horas. Local: Centro Sindical. Endereço: Rua Ithobal Rodrigues dos Campos 125, Ilha de Santa Maria.

Diversão

WOW Park

O que é? Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos - R$ 59,90; 30 minutos - R$ 49,90. Endereço: Shopping Praia da Costa, Piso L3. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

Vila Parque Boliche

O que é? Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.

Nave Planetária

O que é? Primeiro planetário móvel 100% digital do Brasil. São exibidos filmes com enredos variados sobre Universo numa experiência imersiva e interativa para todos os participantes. Data: todos os dias, até 30 de março. Horários: de segunda a sábado, das 10h às 22h, sendo a última sessão iniciando às 21h20. Domingos e feriados, das 11h às 21h, sendo a última sessão iniciando às 20h20. Sessões: a cada 40 minutos. Ingressos: gratuitos. Podem ser retirados através do aplicativo do shopping Praia da Costa. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

Fundo do Mar

O que é? Com escorregadores temáticos, torres gigantes e um mar de bolinhas, o espaço promete muita diversão para a criançada. Funcionamento: de segunda a sábado das 10h às 22h, domingos e feriados das 12h às 22h. Faixa etária: até 13 anos. Menores de 04 anos devem estar acompanhados pelo adulto responsável. Data: 8 de março a 27 de abril. Bilheteria: De 1 a 25 minutos: R$ 40. De 26 a 40 minutos: R$ 50. Local: Praça Central do Shopping Vitória. Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.

Museu das Ilusões

O que é? O Shopping Vila Velha recebe o Museu das Ilusões, que reafirma este paradigma e apresenta experiências divertidas, que brincam com o cérebro e a razão. Onde: Piso L2, próximo ao cinema. Quando: a partir de 20/02. Horário: de terça a sábado, das 10h às 22h, com entrada até às 21h; domingos e feriados, das 12h às 21h, com entrada até às 20h. Ingressos: R$ 80 inteira e R$ 40 meia-entrada. Valor promocional para Grupos e Famílias a partir de três pessoas ou mais: 3 pessoas: R$ 120, 4 pessoas: R$ 160, 5 pessoas: R$ 200, 6 pessoas: R$ 240,00. Ingressos: à venda na bilheteria e online pelo Sympla.

Caro leitor

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas ou cancelamento dos eventos.

Veja Também

Namorado de Vanessa Lopes faz estreia em Vitória com show em beach club

Atriz Camila Morgado curte noite em bar tradicional de Jardim da Penha

Mercado de Cariacica ganha arte em homenagem a João Bananeira e Moxuara

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Música Diversão Festas Agenda cultural
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Arrascaeta em Flamengo x Bahia
Flamengo vence Bahia, homenageia Oscar Schmidt e chega à vice-liderança
Com Sofia Madeira, Brasil conquista prata na Copa do Mundo de ginástica rítmica
Com Sofia Madeira, Brasil conquista prata na Copa do Mundo
Imagem de destaque
6 dicas para aproveitar espaços pequenos com conforto e eficiência

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados