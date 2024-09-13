Sexta (13) com feira de artesanato em Vitória e festival cultural em Viana

Especial
Festival Pedra Azul Gourmet
Com mais de 60 endereços, entre restaurantes, cafés, empórios e cervejarias, o festival gastronômico Pedra Azul Gourmet vai até o dia 15 de outubro, com opções a partir de R$ 18. Onde: em 61 restaurantes, cafés e cervejarias de Pedra Azul (Domingos Martins) e Venda Nova do Imigrante. Veja a matéria completa de HZ.
6° FestCine Pedra Azul
Com exibição de curta-metragem - Mostra Competitiva (aberto ao público) e evento para convidados com Daniel Dantas. No Aroso Paço Hotel - Rod. BR-262, km 89 S/n Pedra Azul, Domingos Martins.
Cultura em Toda Parte
Viana recebe o projeto a partir desta sexta (13) até o domingo (15). Programação terá atividades de música, dança, teatro, literatura, hip hop, circo e mais, no Teatro Municipal de Viana. Confira a programação completa na matéria de HZ.
ArteSanto - Feira Nacional do Artesanato do Espírito Santo
De 13 a 22 de setembro, evento para os apreciadores da arte e da cultura brasileira, com entrada gratuita e opções de peças a partir de R$ 5. Na Praça do Papa. Av. Nossa Sra. dos Navegantes - Praia do Suá, Vitória. Veja matéria de HZ.
Feira Flip&Melon
De sexta a domingo, diversão, compras e gastronomia no Cerimonial Oásis, de 14h às 21h. Rua Dr. Eurico de Aguiar, 855 Santa Lúcia. Entrada gratuita.
Festas e baladas
Selva-okê
Karaokê e DJ na A Selva, a partir das 19h. Entrada gratuita. Rua 7 de Setembro, 493, Centro, Vitória.
La Tequila
Com Bunny, BeLeite, Lukão e Anderson Baduh, a partir das 18h, no Barlavento. Av. Dante Michelini, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 30, à venda no site da Zigtickets.
Se Joga 13/09
Com DJ Zigão, a partir das 22h, no Oasis Beach Club. Av. Dante Michelini , 3810 - Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), à venda no site da Zigtickets.
Apaixona - Barra Music
Com Filipe Fantin, Ciel Rodrigues e Allan Bertol, a partir das 22h, no Barra Music. R. Nair Durão Guimarães, Três Barras, Linhares. Ingressos: R$ 50, à venda no site da OnTicket.
O Rappa Experience
Tributo ao Rappa, a partir das 19h, no Pub El Bigodon. Avenida Terezinha Pereira Abranches, 36, Viana. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Sympla.
Forrozada Boa
Com Dois Dobrado, Severo Gomes e DJ Fabrício Bravim, a partir das 22h, no Recreio dos Olhos. Avenida Coronel José Martins de Figueiredo, 575, Tabuazeiro. Ingressos: R$ 40, à venda no site da Sympla.
Pumba La Pumba
Com MC Magrinho, DJ Pedro Schmid, DJ Deise, DJ Cabeça dos Predin e DJ Magrin do SB, a partir das 21h, no Peruggia's. R. Aracati, 230, Vila Velha. Ingressos: R$ 10, à venda no site da Sympla.
Club Classics
Com Isa Faustini, Cuxa, Marilds e Titânia, no Bolt, a partir das 23h. Os 30 primeiros de graça, após R$ 25. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
Bagaceira
Com Evans, Menário, Phi, Luke e Sabino, no Fluente, a partir das 23h. Entrada grátis até 0h (50 primeiros), após R$ 30. Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.
Gordinho Sambão
Com Primeira Classe, Samba On e DJ Japa, no Gordinho Sambão às 21h. Entrada: gratuita para mulheres até 23h. Avenida Dário Lourenço de Souza, Maria Cyprestes, Vitória.
I Am The Samba
Com Samba Jr. e D'Bem Com a Vida, no Gordinho Praia do Canto, a partir das 21h. Entrada gratuita até às 23h. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.
Gothic Meeting
Festa de rock com banda Plastique Noir, no Correria Music Bar, a partir das 22h. Entrada: R$ 20 até 00h. Avenida Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Música ao vivo
Rock
Com Banda Trilha, no Pub 426, a partir das 21h. Sem cobrança de couvert. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
MPB na Curva
Com Luiza Dutra, no Clericot Café, a partir das 17h. Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Forró
Com Amanda Requião, no Brizz, a partir das 20h. Couvert: R$ 10 (a partir das 19h30). Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
Samba e MPB
Com Alexandre Moreira e Saulo Santos. Horário: 20h. Couvert: R$ 10. Local: Casa de Bamba, Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Sexta de Tributos
A partir das 20h, no A Oca. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória.
Diversão
As Aventuras de Big e Kid
Circuito divertido para as crianças com diversas atividades: tirolesa, surf mecânico, escalada, arvorismo, giromaster, girobike e piscina de bolinhas. Data: todos os dias, até 29/09. Valores: a partir de R$ 20. Horário: Segunda a Sábado das 10h às 22h. Domingo das 12h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa, Praça de Eventos, Piso L1. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos: R$ 59,90; 30 minutos: R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: Segunda a Sexta a partir das 17h às 00h. Sábados e Domingos a partir das 12h até às 00h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Exposições
Praia do Canto: Memórias e afetos
De 5 de setembro a 1 de dezembro, na Casa Senac. Av. Saturnino de Brito, 1240, Praia do Canto, Vitória. Visitação (exceto feriados): Quarta a Sexta, das 10h às 19h; Sábado, das 10h às 18h; Domingo, das 10h às 16h. Visitas mediadas (individuais ou em grupo de até 20 pessoas): quarta a sexta (escolas) e quarta a domingo (espontâneas), por meio de agendamento Telefone (informações): 3232-4765. Entrada gratuita. Classificação livre.
Micélio: entre o fim e o começo de tudo
A exposição é uma instalação de esculturas têxteis de feltro que busca compor um ambiente no espaço da galeria, a partir das imagens e simbologias do cogumelo e do ninho enquanto narrativas poéticas. Horários: das 09 às 18h. Período de visitação: até 19 de outubro. Galeria Homero Massena, Rua Pedro Palácios, 99, Cidade Alta, Vitória.
35ª Bienal de São Paulo – ‘Coreografias do Impossível’
A exposição explora as complexidades e urgências do mundo contemporâneo, abordando transformações sociais, políticas e culturais. Período de visitação: até 3 de novembro. De terças a sextas-feiras, de 9h às 17h. Sábados, domingos e feriados, de 9h às 16h. Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória.
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