Sexta (11) tem Chitãozinho e Xororó, Pele Morena e festivais no ES; veja agenda

Festas e festivais
4º Iriri Beer Festival
Tem muita cerveja e gastronomia nos quatro dias de festival. Os preços dos petiscos variam entre R$ 7 e R$ 40, e os pratos custam no máximo R$ 70. Na área de eventos de Iriri, em Anchieta. Entrada franca. Até 15 de novembro.
Pele Morena + D'Bem Com A Vida
A partir das 21h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca até 23h.
Festa Sense
Com Kevin O Chris, Junin Da Br, Gabriel Pratti, Diego Beats, Belucio, Japa, Lukão, Jess, Jessica Salty, Brunelli, Unjoo, Jeff Ueda e Gabz. A partir das 23h, no Ilha Shows. Alameda Ponta Formosa, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 70 (meia/ pista/ 2º lote) e R$ 100 (meia/ área vip/ 2º lote), à venda no site Superticket.
Quem Tem Joga
Com Beleite, Cariello, Edin e Dodô. A partir das 22h30, no Embrazado. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 30 (meia/ promocional), à venda no site Superticket.
RUA Fest - Edição Crias.Lab
Com DJ Gegeo, Ihcarai, Karolla e NEGANA. A partir das 22h, no Recreio dos Olhos. Av. Cel. José Martins de Figueiredo, 575, Maruípe, Vitória. Entrada franca, porém os ingressos devem ser adquiridos pelo site ShotGun.
Hype Funk
DJs Lindão, Cariello, Beleite, KN de Vila Velha, Carla Roberta, Dhiego Vianna e Vitor Keler. A partir das 23h, na Pink Elephant. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 50 (meia/ pink up).
É O Beat
Com DJ KN de VV, DJ Carla Roberta, DJ Brenin, DJ Luizinho, DJ Gaab e DJ LR de VV. A partir das 19h, no Botequim do Celim. R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Entrada franca até 23h.
Boltantan
Tocando pop BR, electro pop, remixes, mashup e 150 BPM. A partir das 23h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25.
Glow neon party
DJs Gabriel Oc, Lari, Ana Brisinha e Arthur Moret. A partir das 22h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Entrada franca para os 50 primeiros, depois R$ 15 (até 23h) e R$ 20 (após 23h). Informações: (27) 99872-6060.
Só Toca Pop
A partir das 22h, na Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30 (all night).
Linkin Party
Tocando Linkin Park, rock 90/ 2000, new metal e emo. A partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Entrada franca para os 20 primeiros com tatuagem, camisa ou algo que faça referencia a banda Linkin Park, demais pessoas pagam R$ 15 (com nome na lista/ até 23h) e R$ 20 (sem nome na lista/ após 23h).
D'Moleque + Sué
A partir das 21h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza, Mario Cypreste, Vitória. Entrada franca até 23h.
Aquecimento Aniversário do Correria
Com Deep Strangers (cover Deep Purple) e Tiago Gomes Band (cover Jimmy Hendrix). A partir das 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada franca.
Sambadm, Jenifer e Kassinhoks
A partir das 18h, no Canto27. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Entrada: R$ 15 (até às 21h). Informações e reservas: (27) 99887-7576.
Sexta TOP
Com Rickson Maioli e blacksete. A partir das 20h, no Butteco's Vitalino. R. Ibitirama, 128, Itaparica, Vila Velha. Informações e reservas: (27) 99644-2742.
Banda Hot 4 Teachers
Com Karaokê disponível de 19h até 21h. No Jackson's Pub. R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 20.
Banda Ubando
A partir das 21h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Sextanejo do Giga
Com Nina & Alex. A aprtir das 20h, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 10.
Sexta Premium
Com Amanda e DJ Paulinho. A partir das 18h, no Mercearia Gourmet. Av. Eldes Scherrer Souza, 1055, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 10. Informações e reservas: (27) 99235-7121.
Pagonejo
Com Leley e Júnior & Max. No D'Graus Bar e Botequim. Rod. do Sol, 2652, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Glauco na Decks Beer
A partir das 22h, no Decks Beer. Rodovia João Izoton Filho, Km 01, São Gabriel da Palha. Ingressos: R$ 25 (inteira/ promocional), à venda no site Superticket.
Show
Chitãozinho e Xororó - "50 Anos - Por Todos Os Tempos"
A partir das 21h, no Espaço Patrick Ribeiro. Novo Aeroporto de Vitória. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Goiabeiras, Vitória. Ingressos: Mesa (para 4 pessoas) no setor Prata, R$ 2 mil; Platinum, R$ 1,8 mil. Cadeira, R$ 300 (meia/individual). Vendas: Na bilheteria do Espaço Patrick Ribeiro ou no site guichelive.com.br
Música ao vivo
Bárbara Greco e Banda
A partir das 20h, na Casa de Bamba. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. A casa cobra couvert, porém o valor não foi informado.
BOSSA & MPB na Curva
Com Vinicius. A partir das 18h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Informações e reservas: (27) 99299-5918.
Jantar com tributo à Vanessa & Adriana & Marisa
Com Lua. A partir das 19h, no A Oca Bistrô e Ateliê. R. do Rosário, 114, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações e reservas: (27) 98825-6714.
Lucas Mutz
A partir das 19h, na base MeuChope no Posto Rodeio. Rodovia Norte Sul, 6700, Civit, Serra.
Especial
17ª Burger Fest 2022
De 1º a 30 de novembro, o festival vai acontecer em 12 hamburguerias de Vitória e Vila Velha com diversas criações deliciosas com preço entre R$ 29,90 e R$ 51,90.
Cinema Itinerante
Carreta leva diversos sucessos do cinema para o bairro Resistência com direito a pipoca e refrigerante. As sessões de 8h até 16h, são reservadas para escolas já a sessão das 19h é livre para o público geral exibindo o filme O Rei Leão. Na Rua São Sebastião, 405, na Unidade de Transbordo, em Resistência, Vitória. Entrada franca. Até 12 de novembro.
Intercâmbio Internacional de Teatro
Com grupos teatrais do Chile, Colômbia, Angola, Brasil, Paraguai e da Islândia A programação é hibrida com apresentações na Casa da Cultura de Santa Teresa e no canal da Companhia de Teatro Rizzo. Entrada: 1kg de alimento não perecível. Até 15 de novembro.
Lazer
Jump Around
Maior castelo da América Latina chega à capital capixaba com escorregadores gigantes, pula-pula, estruturas de escalada e pistas de obstáculos. De quinta a domingo, das 15h às 21h, sendo necessário chegar com 30 minutos de antecedência para realizar check-in. Ingressos: R$ 49 (meia) e R$ 40 (meia), à venda na Sympla. Crianças com idade até 5 anos pagam ingresso e deverão estar acompanhadas por um responsável não pagante. Maiores de 5 anos não precisam estar acompanhados. Mas, caso o responsável deseje participar, será necessário comprar ingresso para a criança e para o acompanhante. A pessoa portadora de deficiência terá direito ao ingresso no valor de R$ 25, sendo permitida a entrada do acompanhante gratuitamente quando necessário. É preciso apresentar laudo ou carteirinha que comprove. Até 15 de novembro.
TrampolimParque
Uma atração com uma estrutura de trampolins e uma área kids com gangorras, escorregadores e mesinhas para pintura. Indicado para crianças até 12 anos. Crianças até 5 anos obrigatoriamente devem entrar acompanhadas de um adulto responsável não pagante. Crianças PCD, independentemente da idade, deve entrar comum responsável não pagante. Valor: R$40 (30 minutos e R$1,00 cada minuto extra). De segunda a sábado, das 10 às 22h, e aos domingos, das 14 às 21h, no Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha.
Magic Park
Parque de diversão com brinquedos para crianças e adultos. Na área externa do Shopping Moxuara. De terça a sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 16h às 22h. Entrada: R$ 30 (passaporte/ meia/ em dias úteis) e R$ 40 (passaporte/ meia/ fim de semana e feriados) e R$ 8 (ingresso individual).
Exposições
Em Algum Lugar do Mundo
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Novos Viajantes
A mostra é inspirada nos naturalistas do século 19 e conta com curadoria do artista plástico Attílio Colnago, promovendo um encontro com obras em desenho, pintura, fotografia e cerâmica de 32 artistas. A mostra é inspirada na diversidade da fauna e da flora da Mata Atlântica capixaba, evidenciada pelos viajantes naturalistas do passado e agora revisitada pelos artistas "novos viajantes". Visitação: De terça (18) a domingo (23), das 8h às 17 horas, no Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA), no Museu de Biologia Prof. Mello Leitão, Av. José Ruschi, 4, Centro, Santa Teresa. Entrada gratuita. Até 26 de fevereiro de 2023.
Sete Caminhos: do Maes ao Quintal Bantu
A mostra dos artistas Rafael Segatto, Renan Bono e Welington Santos conta com oito instalações cheias de diversas obras interativas. Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio del Santo (Maes). Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. De terça a sexta, de 10h às 18h, e sábados e domingos, de 10h às 16h. Entrada franca. Até 8 de janeiro.
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.