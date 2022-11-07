Segunda (7) tem lazer para a criançada e Burger Fest no ES; veja agenda

Especial
17ª Burger Fest 2022
De 1º a 30 de novembro, o festival vai acontecer em 12 hamburguerias de Vitória e Vila Velha com diversas criações deliciosas com preço entre R$ 29,90 e R$ 51,90.
Para rir
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Uma noite onde humoristas testam piadas antes de levá-las ao show principal. A partir das 20h, no Vix Comedy Club. Rua Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 10, à venda no site do Club.
Lazer
Magic Park
Parque de diversão com brinquedos para crianças e adultos. Na área externa do Shopping Moxuara. De terça a sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 16h às 22h. Entrada: R$ 30 (passaporte/ meia/ em dias úteis) e R$ 40 (passaporte/ meia/ fim de semana e feriados) e R$ 8 (ingresso individual).
TrampolimParque
Uma atração com uma estrutura de trampolins e uma área kids com gangorras, escorregadores e mesinhas para pintura. Indicado para crianças até 12 anos. Crianças até 5 anos obrigatoriamente devem entrar acompanhadas de um adulto responsável não pagante. Crianças PCD, independentemente da idade, deve entrar comum responsável não pagante. Valor: R$40,00 (30 minutos e R$1,00 cada minuto extra). De segunda a sábado, das 10 às 22h, e aos domingos, das 14 às 21h, no Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418 - Divino Espírito Santo, Vila Velha.
Exposição
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.