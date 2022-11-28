Segunda (28) tem transmissão da Copa, música ao vivo e exposições no ES; veja agenda

Especial Copa: Brasil x Suíça
Arena Torcida Capixaba
A TV Gazeta preparou diversos locais com transmissão gratuita dos jogos do Brasil na Copa do Mundo. A partir das 13h, na Matrix Shows, em Cariacica; na Arena Vitória (Praia de Camburi, em frente ao Clube dos Oficiais; Praça Nilze Mendes, em Jardim Camburi; Praça Dom João Batista, em São Pedro; e na praça principal de Itararé); e Nova Venécia (praça da cidade). Entrada franca. CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA AQUI
Copa Embrazado
Devido a problemas causados pela chuva o evento foi CANCELADO. De acordo com a assessoria, o reembolso será feito automaticamente pelo site de ingressos Superticket.
Copa do Canto
Com Samba Junior, Sambadiverso e Kinho DJ. A partir das 12h, no Canto27. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Entrada: R$ 10. Informações e reservas: (27) 99887-7576.
Pagodear
Com Pele Morena e Sheep DJ. A partir das 12h, no Ensaio Botequim. R. Joaquim Lírio, 778, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 30 (lote 1), à venda no site Lebillet.
Torcida Gordinho
Com Frazão e Pagolife. A partir das 12h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.
Especial
ArteSanto - Edição de 10 anos
Tradicional feira reúne mais de 600 expositores de 17 estados brasileiros. Na Praça do Papa, no bairro Enseada do Suá, Vitória. De segunda a sexta-feira, das 17h30 às 22h e aos sábados, domingos e feriados, das 14h às 22h. Entrada franca, com arrecadação de alimentos não perecíveis. Até 04 de dezembro.
Especial de Natal
Natal "O Quebra Nozes"
Decoração de Natal com Papai Noel e montanha russa. Na praça de eventos do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 11h às 21h. Passeio na montanha russa: R$ 5 (duas voltas). Entrada franca.
Natal Floresta Encantada
Decoração de Natal com Árvore falante, poço dos desejos e Papai Noel. No Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. De segunda a sábado, das 10 até as 22h, e domingos, das 12h às 21h. Entrada franca.
Natal na Neve
Decoração de Natal com globo interativo, boneco de neve gigante e Papai Noel. No Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. De segunda a sábado, das 10 às 22h, e domingos, das 13h às 21h. Entrada franca.
Natal Bosque Encantado
Decoração com personagens reais e lúdicos que estão presentes nas florestas brasileiras. No Shopping Jardins. R. Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Papai Noel estará presente das 16h às 18h. Entrada franca.
Natal Fábrica de Sonhos
Decoração leva a criançada para dentro da Fábrica de Brinquedos do Papai Noel, além de passarela para fotos. No Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória. O Papai Noel estará presente de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 13h às 21h. Preços: R$ 20 (1 foto/ 15x20), R$ 20 (foto na bolinha), R$ 35 (1 foto + 1 foto na bolinha) e R$ 50 (1 foto + 2 bolinhas).
Um Doce Natal
Decoração de Natal sensorial, com Casa de Doces do Papai Noel, Árvore de Natal com passagem interna na decoração de balas, Boneco Ginger, Cupcake giratório, balanço para cadeirante PNE, escorregador infantil, painéis interativos Monte seu Ginger e Pinturas Natalinas e Oficina Natalina Candy e Trenzinho de Natal. No Shopping Vila Velha, Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. O Papai Noel está presente de segunda a sexta-feira das 14h às 17h30 e das 18h30 às 22h; aos sábados das 13h às 17h30 e das 18h30 às 22h e aos domingos das 14h às 20h. Preços: Fotos com o Papai Noel custam a partir de R$ 50 já o trenzinho custa R$ 15 por 3 minutos.
Lazer
Trampolim Parque
Atração com uma estrutura de trampolins e uma área kids com gangorras, escorregadores e mesinhas para pintura. Indicado para crianças de até 12 anos. Crianças de até 5 anos obrigatoriamente devem entrar acompanhadas de um adulto responsável não pagante. Crianças PCD, independentemente da idade, deve entrar com um responsável não pagante. Valor: R$ 40 (30 minutos e R$ 1 cada minuto extra). De segunda a sábado, das 10 às 22h, e aos domingos, das 14 às 21h, no Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha.
Magic Park
Parque de diversão com brinquedos para crianças e adultos. Na área externa do Shopping Moxuara. De terça a sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 16h às 22h. Entrada: R$ 30 (passaporte/ meia/ em dias úteis) e R$ 40 (passaporte/ meia/ fim de semana e feriados) e R$ 8 (ingresso individual).
Exposições
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.