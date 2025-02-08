Sábado (8) agitado com Alcione, Boa Vista, Piedade e confessionário do BBB

Pré-Carnaval
Ensaios técnicos no Sambão
O que é? Neste sábado, se apresentam as escolas Unidos da Piedade (20h) e Independente de Boa Vista (22h) no Sambão do Povo. Entrada gratuita. Endereço: Av. Dário Lourenço de Souza - Mário Cypreste, Vitória.
Bloco só BB
O que é? Bloco rua em Cariacica. Horário: das 17h às 21h. Endereço: Avenida Laurinda Pereira do Nascimento, Graúna.
Shows
Alcione Turnê
O que é? Show da cantora Alcione no Espaço Patrick Ribeiro. Horário: 22h. Ingressos: cadeiras a partir de R$ 145 e mesas a partir de R$ 1100. Endereço: Espaço Patrick Ribeiro, Novo Aeroporto de Vitória.
Vitinho e Samba Jr
O que é? Show de Vitinho e gravação do DVD do Samba Jr. Atrações: Vitinho, Samba Jr, DJ Thamy e DJ Dhiego Viana. Ingressos: a partir de R$ 50 pelo site Le Billet. Local: Matrix Music Hall. Endereço: Rua Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco, Cariacica.
Especial
31º Festival de Cinema de Vitória Itinerante
O que é? Cinema na praia nos dias 7 e 8 de fevereiro. Na sexta-feira (7), o público irá assistir a animação Tarsilinha, dirigida por Célia Catunda e Kiko Mistrorigo. Horário: 19h. Onde: Praça Wilson Gomes. Guriri, São Mateus. Entrada gratuita.
Ilha do Rock
O que? O Ilha do Rock, um dos festivais mais aguardados do ano, retorna ao Shopping Vitória no estacionamento externo. Atrações (sábado): Nano Vianna (voz e violão) às 16h, Beat Locks (Cover do Charlie Brown Jr) às 18h, Black Jack – SP (Classic Rock) às 21h. Data: nos dias 6 a 9 e 13 a 16 de fevereiro. Horário: Sexta: 17h às 22h. Sábados e domingos: 12h às 22h. Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória.
Lançamento do livro "Bagunça"
O que é? Lançamento do livro "Bagunça" de Aline Dias. Horário: 16h. Valor do livro: R$ 69,90. Endereço: Hub ES+ Praça Costa Pereira, 30 - Centro, Vitória.
Viradinha da Thelema
O que é? Evento contará com feiras, oficinas, roda de conversa, dança afro e samba. Horário: a partir das 10h. Entrada: gratuita. Local: Espaço Thelema. Endereço: Rua Graciano Neves, 90, Centro, Vitória.
Confessionário do BBB 25
O que é? Aberta ao público, a ação permitirá que os visitantes tirem fotos e se imaginem dentro do universo do BBB. Tem até "Prova do Líder". Data: de 8 de fevereiro a 22 de abril. Horário: segunda a sábado das 10h às 22h, domingos e feriados das 11h às 22h. Local: 2º Piso, ao lado da loja In Play. Entrada: gratuita.
Festas e baladas
Culture Beat
O que é? O melhor da era Dance vem com a Culture Beat para você resgatar hits dos anos 90/2000 com Summer Eletrohits e Eurodance. Atrações: Deh Comenta, Bravin, Cuxa, Phi,Madson. Horário: a partir das 23h. Entrada: R$ 30. Endereço: Bolt - Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
Sertanejo Embrazado
O que é? Festa de sertanejo com Léo Lima, Raione, Michele Freire, João Felipe e Rafael, Felipe Brava, Luccas e Filipe no Embrazado. Horário: 22h. Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Endereço: Rua Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória.
Sambar&Love
O que é? Com Já Gamei convida Andrea Nery, Jefinho Faraó MC, DJ Karolla, DJ Dani B. Horário: 20h. Entrada: R$ 25 (inteira, 2° lote) e R$ 20 (inteira, 1º lote). Local: A Selva. Endereço: Rua Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória.
Wave
O que é? Edição de Verão e dessa vez o convidado é o Gui Scott (Gop Tun), que será acompanhado por Carol Vargas, Diego Locatelli, Marilds e Tco. Horário: das 16h às 0h. Entrada: 50 primeiros entram de graça até 17h. 16h-17h: R$ 20. 17h-20h: R$ 30. Após às 20h: R$ 40. Endereço: Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.
Chapa Quente
O que é? Nossa festa com a cara de um eurosummer pra vocês curtirem um summer eletrohits gostoso na pista! Já põe a camisa de botão e prepara o oclinhos de sol, no Fluente. Entrada: R$ 40. Endereço: Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.
Gordinho Praia do Canto
O que é? Pagode com Nesse Clima e Primeira Classe, no Gordinho Praia do Canto. Horário: a partir das 20h. Ingressos: entrada gratuita até às 21h. Local: Gordinho Sambão. Endereço: Avenida Dário Lourenço de Souza, Maria Cyprestes, Vitória.
Chininha
O que é? Show de Chininha, D'Bem com a Vida e Leqsamba. Horário: a partir das 21h. Ingressos: R$ 20 pelo site Le Billet, mulheres tem entrada gratuita até às 23h. Local: Gordinho Sambão. Endereço: Avenida Dário Lourenço de Souza, Maria Cyprestes, Vitória.
Tropicália Digital
O que é? Especial 1 ano do Brizz com Napalma, Soltos, Thaysa Pizzolato, Funkadelis, Virmundo e Gira Vinil. Horário: a partir das 16h. Ingressos: R$ 30 pelo site Zig.Tickets. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
Mãe Joana – Roda de Samba
O que é? Roda de samba do Mãe Joana com ChoppSamba, Pedrão (RJ) e LeqSamba. Ingressos: R$ 30 antecipado e R$ 35 na hora. Horário: a partir das 18h. Local: Quiosque Encontro da Ilha. Endereço: Avenida Dante Michelini, 4740, Jardim Camburi.
Mãe Joana na Serra
O que é? Pagode do Andin, Felipe Brava e Alan Vieira. Local: Mãe Joana, Serra. Ingressos: pelo site Zig.Tickets. Horário: 18h. Endereço: Avenida Norte Sul, 3641, Parque Residencial Laranjeiras, Serra.
Bloco Samba Ju
O que é? Festa de pagode no Repique Samba Lounge, com Samba Ju e Freelance. Horário: 17h. Endereço: Avenida Dante Michelini, 2400, Quiosque 07, Mata da Praia, Vitória.
Música ao vivo
Casa de Bamba
O que é? Alexandre Moreira canta samba e MPB. Couvert: R$ 10 por pessoa. Horário: a partir das 20h. Endereço: Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Santo Boteco
O que é? Pré-carnaval em Santa Teresa com apresentações das bandas: Derrengos (samba rock) e Folia (marchinha). Horário: a partir das 15h30. Local: Palco da rua do Lazer. Endereço: Rua do Lazer, Santa Teresa.
Samba do Joca
O que é? Samba com Joca, na A Oca. Horário: 12h. Couvert: R$ 15. Endereço: Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória.
Ivan Ilok
O que é? Choro, Bossa e MPB com Ivan, na A Oca. Horário: 19h30. Couvert: R$ 15. Endereço: Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória.
Pub 426
O que é? Apresentação ao vivo com Back to The Past no Pub 426. Horário: a partir das 21h. Endereço: Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Grupo Três elementos
O que é? Samba com Grupo Três Elementos, no Enredo Botequim. Horário: a partir das 20h. Couvert: R$ 15. Endereço: Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória.
Jader Mansano
O que é? Brasilidades com Jader Mansano, no Beer Garden do Brizz. Horário: a partir das 13h. Entrada: gratuita. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
Épico Beach Bar
O que é? Apresentação ao vivo de Gabz e HACC. Horário: 14h. Funcionamento: das 10h às 20h. Endereço: Avenida José Miranda Machado, 345, Ilha do Boi, Vitória.
Teatro
Moxuara Kids: Um Espetáculo de Férias
O que é? Teatro infantil com o espetáculo “A Tartaruga Aventureira” e encontro com os personagens. Horário: sessões às 15h e 17h. Entrada: Gratuito, com retirada de ingresso no Sympla. Local: Varanda da Praça de Alimentação. Endereço: Avenida Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica.
Cinema
Sesc Glória
O que é? Sessões gratuitas especiais de férias no Sesc Glória. Data: 1 de fevereiro a 1 de março de 2025 (de quarta a sábado). Programação: Bizarros Peixes das Fossas Abissais (12h30), Tarsilinha (14h30), Meu Amigo Robô (15h), A Viagem de Ernesto e Celestine (17h30), Bacurau (18h30). Ingressos: Gratuito – Disponíveis na plataforma Let’s Events ou na bilheteria do Sesc Glória. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
Semana do Cinema 2025
O que é? Os ingressos para as sessões de cinema estarão disponíveis por apenas R$ 10. Data: de 6 a 12 de fevereiro. Programação: confira o horário das sessões. Local: Cinemark Vitória, Cine Jardins, Cinemark Vila Velha, Kinoplex Vila Velha, CineSystem Vila Velha, Cine Araujo Serra, Cinepolis Moxuara, Cine Ritz Aracruz, Cine Ritz São Mateus, Cine Unimed.
Circo
Circo Portugal
O que é? Após 25 anos, o Circo Portugal está de volta! Atrações inéditas e uma superestrutura com mais de 900 toneladas de equipamentos. Horário: 20h. Programação: Terça a sexta: 20h. Sábados: 15h, 17h30 e 20h. Domingos e feriados: 15h, 17h30 e 20h. Valores: a partir de R$ 30. Local: Shopping Vila Velha. Endereço: Av. Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha.
Exposições
Exposição Harry Potter: Celebrando Hogwarts
O que é? Atração temática inclui um campo de Quadribol, o Salão Comunal da Grifinória e até uma experiência com a Capa da Invisibilidade e muito mais. Data: todos os dias, até 10/02. Horário: Segunda a quinta: 14h às 20h; Sexta e sábado: 13h às 22h; Domingo: 13h às 21h. Entrada: evento gratuito, com retirada de ingresso pelo Sympla (disponível nas redes sociais do Shopping Mestre Álvaro). Local: Shopping Mestre Álvaro.
Memória Fotográfica da Baía de Vitória
O que é? A mostra conta com 120 imagens históricas, entre desenhos e fotografias, fruto do olhar de diferentes fotógrafos que trabalharam entre 1825 e 1950 no Espírito Santo. Data: até 15 de fevereiro. Funcionamento: de quarta a sábado. Horário: 10h às 20h. Entrada: gratuita. Endereço: Espaço expositivo Levino Fânzeres, 1º pavimento. Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
A era da imagem analógica
O que é? Exposição imersiva. Já pensou em 'entrar' em uma câmera fotográfica? Conheça por dentro como a mágica do registro da luz acontece e aprenda curiosidades da história da fotografia, de forma interativa. Data: até 15 de fevereiro. Funcionamento: de quarta a sábado, 10h às 20h. Entrada: gratuita. Endereço: Espaço expositivo Carlo Crepaz, 4º pavimento. Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
Exposição Transitar o Tempo
O que é? A mostra propõe uma reflexão profunda sobre a relação entre tempo, memória e ancestralidade, ampliando o diálogo entre o passado, o presente e as possibilidades futuras. Entrada: Gratuita. Visitação: até 30 de março de 2025. Horário: terça a sexta, 8h às 17h. Local: Casa Porto das Artes Plásticas, Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória.
Arte Naif
O que é? Exposição de Arte Naif de Erminda Breda. Horário: A partir das 18h30. Data: até 29 de março de 2025. Entrada: não informado. Local: Pousada VilaZinha - Rua 23 de Maio, 120, Prainha, Vila Velha.
Roda de conversa (Transitar o Tempo)
O que é? Museu Vale, em seu momento extramuros, convida o público a participar de uma maratona cultural com rodas de conversa sobre arte, ancestralidade e arquitetura no território capixaba. Horário: 8/02, das 10h às 12h. Data: nos dias 8, 14 e 15 de fevereiro. Local: Casa Porto das Artes Plásticas. Endereço: Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória.
Espaço Residência MAR
O que é? Edição Zero inaugura as atividades do Espaço Residência MAR, espaço integrado à natureza voltado para a difusão, troca, experimentação e vivência entre os participantes e convidados. Horário: 15h. Ingressos: não informado. Local: Espaço Residência MAR. Endereço: Rua Ocidente, 205, Praia de Manguinhos, Serra.
Projeto Caiman
O que é? Exposição “Projeto Caiman”. Período: de 4 a 28 de fevereiro. Funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h, domingos e feriados, das 14h às 21h. Entrada: gratuita. Local: 2° Piso do Shopping Vitória, ao lado da Casa Bauducco.
MarAmar
O que é? Mostra de pinturas que une o talento de artistas locais e a força do mar, provocando reflexões profundas. Artistas: Águeda Pinheiro e Laerty Tavares. Horário: das 10h às 17h com entrada gratuita. Endereço: Galeria da Casa da Memória de Vila Velha, na Avenida Luciano das Neves, 17, Prainha, Vila Velha.
Exposição Sindibancários
O que é? Sindibancários lança exposição permanente de fotos. São 1.394 fotografias de um acervo composto por mais de 110 mil imagens catalogadas pela entidade ao longo dessas décadas. Funcionamento: segunda a sexta-feira a partir das 17h30 e aos sábados das 9 às 13 horas. Local: Centro Sindical. Endereço: Rua Ithobal Rodrigues dos Campos 125, Ilha de Santa Maria.
Diversão
Casa Pig e Park Aranha
O que é? Parque infantil com tobogã inflável, camas elásticas, escorregadores, torre elástica, kid play e piscina de bolinhas. Data: até 23/02. Valor: a partir de R$ 40 por 25 minutos. Horário: seg a sáb: 10h às 22h; Domingos e feriados: 14h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Diversão na Praça
O que é? Recreação infantil com oficina de ímãs de boneca; histórias do jardim; futebol de tecido; pula-pula. Horário: 17h às 20h. Local: Pracinha do Praia, Shopping Praia da Costa, Piso L1. Entrada: gratuito, com retirada de ingresso por meio do aplicativo do Shopping Praia da Costa. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Jogatina Montserrat
O que é? Evento de jogos de mesa: RPG, board e card games. Entrada: gratuito. Horário: a partir das 13h. Local: Shopping Montserrat, Piso L2, na frente do DETRAN.
WOW Park
O que é? Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos - R$ 59,90; 30 minutos - R$ 49,90. Endereço: Shopping Praia da Costa, Piso L3. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
O que é? Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Chão é Lava
O que é? Parque de diversões na praça de eventos do shopping. Data: todos os dias, até 2 de março. Valor: a partir de R$ 50,00 por 30 minutos. Horário: segunda a sábado de 10h as 22h; domingos e feriados de 13h as 21h. Local: shopping Moxuara, piso L2.
Circuito Galinha Pintadinha
O que é? Módulos infláveis e obstáculos sensoriais radicais, além da personagem gigante, com 5 metros de altura, mega piscina de bolinhas, games, área de pintura, corredor de elásticos, tapetes interativos, escorregadores e camas elásticas. Horário: Segunda a sábado: 10h às 22h; Domingo e feriados: 14h às 21h. Valor: a partir de R$ 50 por 30 minutos. Data: de 8 de janeiro a 2 de março. Local: Shopping Montserrat, Praça de Eventos, Piso L1.
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