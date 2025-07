Sábado (5) no ES tem Zé Ramalho, Banda Luxúria, BNegão, Gamadinho

Concerto de chorinho da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo

Concerto de chorinho da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses), às 15h, com participação especial de Luccas Martins e Regional Capixaba. Às 14h, oficina educativa com o tema “Terrário, pequeno ecossistema”, além da praça de alimentação com empreendimentos locais. Horário: das 13h às 17h. Local: Parque Cultural Casa do Governador. Endereço: Rua Santa Luzia, s/n - Praia da Costa, Vila Velha. Retirada de ingressos pelo site da Casa do Governador.