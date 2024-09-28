Sábado (28) com apresentações de Marcos Veras e Rodrigo Capella no ES

Shows
Rodrigo Capella
Stand up comedy, "Não Recomendado", a partir das 21h, no Joker Comedy Bar. Rua Cabo Aylson Simões, 584, Centro, Vila Velha. Ingressos: R$ 40 e R$ 70 (ingresso duplo), à venda no site da Sympla.
José Augusto
Histórias em Canções, a partir das 22h, no Espaço Patrick Ribeiro. Novo Aeroporto de Vitória - Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Goiabeiras, Vitória. Ingressos: cadeiras a partir de R$ 120, mesas R$ 1000, à venda no site da Blueticket.
Marcos Veras em 'Vocês Foram Maravilhosos'
O ator e humorista Marcos Veras chega a Vitória com o espetáculo "Vocês Foram Maravilhosos", a partir das 20h, no Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos: Plateia: R$ 120 (inteira) Mezanino: R$ 120 (inteira) Balcão: Fileira A a D: R$ 70 (inteira) Balcão: Fileira E a K: R$ 39,60 (inteira), à venda no site da LeBillet. Veja matéria de HZ.
Festa do Bairro de São Pedro
No sábado, a festa contará com D’bem Com a Vida (18h), Donato Fontana (20h) e Fundo de Quintal (22h), no Campo do Racing Futebol Clube, em São Pedro. Gratuito.
Especial
Festival Pedra Azul Gourmet
Com mais de 60 endereços, entre restaurantes, cafés, empórios e cervejarias, o festival gastronômico Pedra Azul Gourmet vai até o dia 15 de outubro, com opções a partir de R$ 18. Onde: em 61 restaurantes, cafés e cervejarias de Pedra Azul (Domingos Martins) e Venda Nova do Imigrante. Veja a matéria completa de HZ.
Festival Manguinhos Gourmet
Com diversos pratos especiais, doces e atrações musicais. De sexta (27) a domingo (29). Onde: restaurantes, cafeterias e docerias no balneário de Manguinhos. Confira a matéria completa de HZ.
Festa Literária de Piúma
Nos dias 28 e 29 de setembro, das 14h às 17h. Local: EMEF Itapuranga - Rua Alegre, s/n, Bairro Monte Aghá, Piúma.
Festival I Love Gelato 2024
De 24 de setembro a 13 de outubro, em oito sorveterias do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Lojas participantes: Coelhinho, Cremino, Gelato Borelli, Gelato Del Giorno, Johnny Joy, Johnny Rockets, Milky Moo e Soul Muscle. Valor promocional: R$ 21,90. Veja a matéria de HZ.
Anos 80 - Uma Experiência Ploc
Espetáculo musical com Daniel Del Sarto e banda, de sexta (27) até domingo (29), no Teatro da Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Na sexta às 20h, no sábado 20h30 e domingo 19h. Ingressos a partir de R$ 35, no site da LeBillet.
Festival Cultural Bem + Cultura!
Espaços diversos com oficinas de arte, teatro e pintura em tecido, espaços interativos, brincadeiras, espaço de relaxamento, jardim sensorial, gastronomia e muita música. Horário: 10h às 22h, na Praça do Papa. Av. Nossa Senhora dos Navegantes, Enseada do Suá, Vitória. Entrada Solidária com 1 kg de alimento não perecível. Mais informações através do site www.festivalbemestar.com.br.
Adota Pet
Adoção de pets no Shopping Vitória, das 10h às 18h. Local: 2º Piso do Shopping Vitória, ao lado da loja Super Kids. Av. Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória. Animais: cachorros e gatos. Documentos necessários: cópia de identidade, CPF e comprovante de residência em nome do adotante, que deve ser maior de idade e estar empregado.
Feira de adoção pet
Das 10h às 16h (ou enquanto houver pets disponíveis), no Shopping Vila Velha, Corredor Nossa Vila, piso L1. Av. Luciano das Neves, 2418 - Centro de Vila Velha.
Dia D da Campanha de Vacinação Antirrábica
Neste sábado (28), das 10h às 19h, haverá vacinação para cães e gatos em dois shoppings localizados na Serra. Shopping Montserrat, Colina de Laranjeiras, no estacionamento do local. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162 - Colina de Laranjeiras, Serra. E Shopping Mestre Álvaro, no Pátio Mestre Álvaro, próximo ao restaurante Terra à Vista. Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra.
CasaCor Espírito Santo 2024
A 28ª edição da CasaCor Espírito Santo acontece de 25 de setembro a 17 de novembro, no Clube Ítalo Brasileiro, na Ilha do Boi. A mostra de arquitetura, decoração, design e paisagismo terá 25 ambientes criados por 33 profissionais inspirados no tema “De Presente, o Agora”. Funcionamento: de terça a sábado das 14h às 21h. Rua Renato Nascimento Daher Carneiro, 1036, Ilha do Boi, Vitória. Ingresso: R$ 96 (inteira) e R$ 48 (meia). Crianças até 10 anos não pagam, à venda no site oficial da CasaCor.
Baladas e festas
VeteriNárnia
Festa open bar de 6 horas com DJ'S, a partir das 19h, no Na Vista. Rua Judite Maria Tovar Varejão, Enseada do Suá. Ingressos: a partir de R$ 77, no site da Blueticket.
Pernalonga Fest #3
No Correria Music Bar, a partir das 22h. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Sympla. Avenida Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Thriller Night
Com Larica, Gabs, Chaina, Nemo e EmoLaila, a partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445 Jardim Camburi, Vitória. Ingressos esgotados.
Luau Chorou Bebel - 3ª Edição
Com Luau Chorou Bebebel e DJ Camarão, a partir das 16h, no Brizz. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: R$ 15, à venda no site da Zigtickets.
Gravação Roda de Samba Junior
A partir das 17h, no Encontro da Ilha. Avenida Dante Michelini, 4740 - Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), à venda no site da Zigtickets.
Tardezinha da Med Vet
A partir das 18h, no Recreio dos Olhos. Rua Coronel Bráulio Dória, 575 - São Cristóvão, Vitória. Ingressos: R$ 60, à venda no site da Zigtickets.
Noah - Tulum Edition
Com JetLag, Juicce, InDrive, a partir das 21h, no Oásis Beach Club. Av. Dante Michelini, 3810 - Jardim Camburi, Vitoria. Ingressos: R$ 60 (meia/pista) e R$ 120 (meia/frontstage), à venda no site da Zigtickets.
Tapa na Pantera III
Com Dub's Ruy & Convidados, Pirikito e DJ Re.Lima, a partir das 22h, no A Selva. Rua Sete de Setembro, 493 - Centro, Vitória. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Zigtickets.
Alto da Serra - 5 Anos
Com Romulo Santos, DJ Samuka e DJ William, a partir das 22h, no Alto da Serra Butiquim. Rodovia BR 482 Alegre x Celina Km 75, Fazenda Santa Clara, Alegre. Ingressos: R$ 100, à venda no site da Zigtickets.
Bloom
Com Cris, Ysa, Phi e Cuxa, a partir das 23h, no Bolt. Entrada: R$ 30. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
Chapa Quente
Com Martinelle, Priklinha, Jxxse e Garretto, no Fluente, a partir 22h. Entrada: R$ 40. Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.
Vibe 27
Com D'Bem com a Vida e Pagolife, no Gordinho Sambão, a partir das 21h. Entrada gratuita até 23h. Avenida Dário Lourenço de Souza, Maria Cyprestes, Vitória.
Sem Medida
Com Maycon Sarmento, no Gordinho Praia do Canto, a partir das 20h. Entrada gratuita até às 21h. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.
Música ao vivo
Samba e chorinho
Com Raimundo Machado. Horário: 20h. Couvert: R$ 15. Local: Casa de Bamba, Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Informações: (27) 99963-2104.
Jazz, Blues e Bossa
Com Daria Obraztsovza, no A Oca, a partir das 20h. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro de Vitória.
Pop & Brasilidades
Com Vinicius Caranga, no Clericot Café, a partir das 17h. Sem cobrança de couvert. Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Rock
Com Saulo Simonassi, no Pub 426, a partir das 21h. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Diversão
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: Segunda a Sexta a partir das 17h às 00h. Sábados e Domingos a partir das 12h até às 00h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos: R$ 59,90; 30 minutos: R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
As Aventuras de Big e Kid
Circuito divertido para as crianças com diversas atividades: tirolesa, surf mecânico, escalada, arvorismo, giromaster, girobike e piscina de bolinhas. Data: todos os dias, até 29/09. Valores: a partir de R$ 20. Horário: Segunda a Sábado das 10h às 22h. Domingo das 12h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa, Praça de Eventos, Piso L1. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Parque Inflável da Hello Kitty & Amigos
O parque de brinquedos infláveis está no estacionamento externo do Shopping Vitória. Horário: de quinta a domingo, das 15h às 21h. Ingressos: R$ 45 (30 minutos). Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
Parque Castelo
Grande circuito composto por subidas, descidas e passagens interativas, que convidam as crianças a explorar o brinquedo como um labirinto vertical. Também possui a área de brinquedoteca com fantasias e a piscina de bolinhas. Data: todos os dias, até 3 de novembro. Horário: Segunda a Sábado das 10h às 22h. Domingos e feriados das 12h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa, Piso L1. Valor: R$ a partir de R$ 50,00 por 30 minutos. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Som no Praia
Show ao vivo com Ciça Chadô. Local: Praça de Alimentação, Shopping Praia da Costa. Horário: a partir das 13h. Gratuito. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Diversão na Praça
Oficina de pé de lata. Horário: 17h às 20h. Local: Shopping Praia da Costa, piso L3, em frente ao Kinoplex. Gratuito, com retirada de ingresso por meio do aplicativo do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Feira de Adoção Pet
Horário: de 12h às 16h. Local: Shopping Moxuara, piso L1. Gratuito. Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica.
Exposições
35ª Bienal de São Paulo – ‘Coreografias do Impossível’
A exposição explora as complexidades e urgências do mundo contemporâneo, abordando transformações sociais, políticas e culturais. Período de visitação: até 3 de novembro. De terça a sexta-feira, das 9h às 17h. Sábado, domingo e feriado, das 9h às 16h. No Palácio Anchieta, Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória, e no MAES - Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio Del Santo. Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória.
Praia do Canto: Memórias e afetos
Até 1º de dezembro, na Casa Senac. Av. Saturnino de Brito, 1240, Praia do Canto, Vitória. Visitação (exceto feriados): de quarta a sexta, das 10h às 19h; sábado, das 10h às 18h; domingo, das 10h às 16h. Visitas mediadas (individuais ou em grupos de até 20 pessoas cada um): de quarta a sexta (escolas) e de quarta a domingo (espontâneas), por meio de agendamento Mais informações: (27) 3232-4765. Entrada gratuita. Classificação livre.
Micélio: entre o fim e o começo de tudo
Instalação de esculturas têxteis de feltro que busca compor um ambiente no espaço da galeria, a partir das imagens e simbologias do cogumelo e do ninho enquanto narrativas poéticas. Horários: das 9 às 18h. Período de visitação: até 19 de outubro. Galeria Homero Massena, Rua Pedro Palácios, 99, Cidade Alta, Vitória.
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