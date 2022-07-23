Sábado (23) tem Gusttavo Lima, Leoni e Macucos; veja agenda

Shows
Buteco Vitória
Com Gusttavo Lima, Os Menotti, Sorriso Maroto e Bruno e Denner. A partir das 18h, no estádio Kleber Andrade. R. Rio Branco, Rio Branco, Cariacica. Ingressos: R$ 70 (arquibancada/ meia); R$ 400 (setor embaixador/ meia) e R$ 210 (setor ficha limpa/ meia), à venda no site baladapp.com.br.
D'Bem Com A Vida + Leley
Com participação do DJ Marcello Sampaio. A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca até as 21h.
Maycon Sarmento + Sué
Com participação do DJ Kayonavoz. A partir das 20h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza, Mario Cypreste, Vitória.
Sábado no Hangar
Com Rodrigo Balla e Christian & Anderson. A partir das 21h, no Hangar Gastrobar. Avenida Braúna, 1168, 2º Piso, Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada franca para mulheres até as 22h.
Esquenta Puxadinho
Com a banda Macucos. A partir das 18h, na praça de alimentação do Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Entrada franca.
Tardezinha da Decks Beer
Com Sambadm. A partir das 16h, na Deck's Beer. ES-344, São Vicente, São Gabriel da Palha. Ingressos: R$ 20, à venda no site superticket.com.br.
Forró dos Patrões
Com Well Ferrari e Regis Marrone. A partir das 20h, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 8.
Um Sábado
Com Pele Morena, Samba On e DJ Laion. A partir das 18h, no Defume's Bar e Botequim. R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilândia, Vila Velha. Entrada: R$ 15.
Happy Hour no Shopping Jardins
Com Serginho Oliveira. A partir das 19h, no Shopping Jardins. Rua Carlos Monteiro de Lemos, Jardim da Penha, Vitória. Entrada franca.
Darlin' Doll
A partir das 21h, no Jackson's Pub. R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 20.
Som no Praia
Com Barbosa Lima. A partir das 18h, no Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada franca.
Música Ao Vivo
Com Don Marcarini, às 17h, e Nana Marchant Duo, às 19h30. No Coco Bambu Vitória. R. João da Cruz, 10, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3083-5800.
Esse é o samba
Com DJ Luuh, Sambarei, Esquilo DJ e Grupo Gente da Gente. A partir das 20h, no Embrazado. A partir das 20h, no Embrazado. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 30 (meia/ 1º lote), à venda no site superticket.com.br.
Jenifer + Pedalasamba
A partir das 18h, no Canto 27. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (até as 18h). Informações: (27) 99887-7576.
Sábado de Luxo
Com Leley, Douglas Medeiros e Allan Vieira. No Butteco's Vitalino. R. Ibitirama, 128, Itaparica, Vila Velha.
MPB na Curva
Com Débora Fassarella. A partir das 18h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Informações: (27) 99299-5918.
Back To The Past
A partir das 21h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Betto Luck
A partir das 20h, na Cervejaria Espírito Santo. Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640, Jardim Camburi, Vitória.
Chorinho, Bossa Nova e Samba
Com Trio Fino da Bossa. A partir das 12h, no A Oca Bistrô e Ateliê. R. do Rosário, 114, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações e reservas: (27) 98825-6714.
Ariel Morena MPB
A partir das 19h, no A Oca Bistrô e Ateliê. R. do Rosário, 114, Centro, Vitória. Informações e reservas: (27) 98825-6714.
Histórias do Samba
Com KK Leite, Raimundo Machado, Rodrigo Souza e Daniel Barreto. A partir das 20h, no 244 Club. R. Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30 (somente pix ou dinheiro). Reservas: (27) 99505-0244.
Festas e festivais
Festival de Domingos Martins
Com 30 oficinas musicais e artísticas e mais de 100 atrações musicais. A programação conta com apresentações da Camerata Sesi convida André Prando e Banda Sinfônica Vale Música. Confira a programação completa. Entrada franca, com eventos começando às 18h.
Warm Up Privê
DJs Beleite, Lukão, Sheep e Isaque Gomes e Edin. A partir das 23h, na Pink Elephant. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 80 (meia solidária/mezanino) e R$ 50 (meia solidária/pista). Informações: (27) 99610-2707.
Esquina da Cultura
São três dias de festividades com mais de 10 atrações nacionais, gastronomia, cerveja artesanal, danças, teatro e atrações circenses. Show com Daniel Boa Ventura, Leoni, Big Beatles, Tropical Brothers e Overdriver Duo. A partir das 20h, na Avenida Joaquim da Silva Lima, Centro de Guarapari. Entrada franca.
Arraiá do Mestre
Com barraquinhas de comidas e bebidas típicas, ambientação temática, área kids, touro mecânico, tiro ao alvo e show com Nordestinamente. A partir das 16h, no estacionamento aberto do Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Entrada franca.
20º FENFIT - Festival de Forró de Itaúnas
A 20ª edição do festival conta com prêmio de R$ 10 mil para o vencedor do concurso. A partir das 22h, no Bar Forró Itaúnas. Rua Ítalo Vasconcelos, 5, Vila de Itaúnas, Conceição da Barra. Com show da vencedora, além de apresentações de Mariana Aydar, Marimelo, Mestrinho e DJ Fabricio Bravim. Confira programação completa aqui!
Boltantan
Pop, funk, electro, remixes, indiepop e mashup. A partir das 22h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30 (somente portaria).
Put* Festa
Pop, funk, electro, hits e tribal. A partir das 22h, na Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40 (all night).
AMAR
House, disco, deep house e tech house. A partir das 16h, na Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada franca para os 50 primeiros. Depois, R$ 25 (até 20h). Após as 20h será cobrado R$ 40 (all night).
Aloka
Especial Pablo Vittar. A partir das 22h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Entrada franca para os 50 primeiros, depois R$ 15 (até 23h) e R$ 25 (depois das 23h). Informações: 27 99872-6060.
Darko 90's
Rock, pop, pagode e temas de filmes e séries. A partir das 22h, no Victória Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: R$ 15 (com nome na lista) e R$ 20 (sem nome na lista).
Festa West
Com Cariello, Gustavo O Brabo, Giselle Dário, Hacc, Beleite e Leandro Netto. A partir das 22h, no Santo Cupido. R. Joaquim Lírio, 841, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 30 (meia/ promocional), à venda no site superticket.com.br.
Baile Dançante
Com Thiago Perovano, Manel Fogo e Richard Tanure. A partir das 18h, na Casa de Bamba. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Especial
Festival Varilux
Maior evento do audiovisual francês da América Latina que reúne 14 longas-metragens no Centro de Vitória. Com sessões às 14h20 e às 18h20, no Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 5 (meia-entrada e cliente com carteirinha do Sesc), R$ 6 (conveniado) e R$ 10 (inteira). Confira lista de filmes exibidos aqui.
Rodocine
Projeto promove cinema itinerante na Serra. Com sessões às 8h, 10h, 14h, 16h e 18h. De segunda a sexta, as sessões de 08h até 14h, são reservadas para as escolas da região. As sessões de sábado e domingo acontecem às 16h e 18h, sendo abertas para comunidade, com distribuição de pipoca e refrigerante. Na Av. do Meio, Balneário Carapebus. Os ingressos são distribuídos a partir das 7h30, no mesmo local de exibição. Entrada franca. Até 24 de julho.
A Bela e a Fera Experience
Espetáculo em formato Dinner Show (com gastronomia e entretenimento) que recria o clássico "A Bela e a Fera". Horários: 10h30, 13h, 15h, 17h, 19h e 21h. No Piso L2, próximo ao Cinemark, Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Ingressos: Quinta e sexta, R$ 50 (Couvert Artístico) e R$ 80 (R$ 35 Couvert + R$ 45 consumação) / Sábado e domingo, R$ 60 (Couvert Artístico) e R$ 90,00 (R$ 45 couvert + R$ 45 consumação). Ingressos podem ser adquiridos pelo site A Bela e a Fera Experience.
Circo do Patati Patatá
O espetáculo apresenta números circenses misturados com canções de sucessos da dupla. Com sessões às sextas, a partir das 19h30, e aos sábados e domingos, às 14h30, 17h e 19h30. Ingressos: R$ 90 (meia/ camarote); R$ 60 (meia/ cadeira vip central); R$ 50 (meia/ cadeira vip lateral); R$ 40 (meia/ cadeira central) e R$ 35 (meia/ cadeira lateral), à venda no site sympla.com.br ou na bilheteria do evento.
Universo Geek
Com desfile de cosplay, concurso k-pop, apresentação de dubladores, exposição de artes e campeonato de jogos. Na área externa do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro, Vila Velha. A partir das 15h, abertura do evento; às 15h30, início das inscrições; às 16h, presença da dubladora Carol Valença; às 16h, X1 de League Of Legends; às 17h, show com a banda Lady Steel, e, às 19h30, banda Megazord. Já no palco Infinity Arena, às 15h, música livre; às 15h30, concurso K-pop; às 17h, apresentação cosplay, e às 21h, música livre. Entrada franca.
Para rir
Gio Lisboa Stand-up Comedy
Com duas sessões, às 20h e 22h. No Vix Comedy Club. R. Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória. Os ingressos para ambas as sessões estão esgotados.
Lazer
Mundo Gloob
Evento com atividades temáticas baseadas nos programas do canal infantil da Globo, como “Detetives do Prédio Azul”, “Escola de Gênios”, “Gigablaster”, “Miraculous - As Aventuras de Ladybug” e “ALVINNN!!! E Os Esquilos”. No Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. De segunda a quinta, das 13h às 20h30; sexta-feira, das 13h às 21h30; sábados, das 10h às 21h30, e aos domingos, das 12h às 20h30. Até 30 de julho. Todas as quintas e domingos do mês de julho tem encontro com o personagem Alvin para fotos. Horários: de 16h às 17h; 17h30 às 18h30, e de 19h às 20h. Entrada franca.
Super Força HQ
Espaço possui circuitos com as quatro forças na natureza em atividades interativas de obstáculos e jogos dentro do universo da Turma da Mônica. Praça de Eventos, piso L1, do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. De Segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 21h. Preços: R$ 30 (20 minutos); R$ 45 (até 40 minutos); R$ 60 (até 1h). Adicional de R$ 15 a cada 15 minutos após completar 1h. Menores de 4 anos ou com menos de 1m de altura devem estar acompanhados por um adulto responsável. Até 30 de agosto.
Diversão na Praça
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas. A partir das 17h, piso L1, Pracinha do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada franca.
Clubinho de férias no Boulevard Shopping
Às 15h, oficina de Minions e brincadeiras Take Kids, no teatro do clubinho; às 18h, concentração no teatro, com show de Mágica na Praça de eventos da Loja Avenida, e, às 18h30, encontro de Super-Heróis e princesas, com Rodrigo Campaneli, no Teatro do Clubinho. No Boulevard Shopping Vila Velha. Inscrições podem ser feitas pelo site do Shopping.
Magic Park
Parque de diversão com diversos brinquedos para crianças e adultos. Na área externa do Shopping Moxuara. De terça a sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 16h às 22h. Entrada: R$ 30 (passaporte/ meia/ em dias úteis) e R$ 40 (passaporte/ meia/ fim de semana e feriados) e R$ 8 (ingresso individual).
Escola da Biologia e História
Espaço conta com maquetes do patrimônio histórico regional, artefatos arqueológicos, utensílios de pesca, artesanato doméstico, alimentos resinados, painéis, fotografias e animais taxidermizados. Com visitas guiadas, às 8h e 13h, e oficina de cartão postal, às 10h30 e 15h30. Endereço: Avenida Dário Lourenço de Souza, 790, Mário Cypreste (na entrada do Sambão do Povo). Entrada franca.
Escola de Física
Local busca ensinar física de maneira divertida e lúdica. Com sessões das 8h às 9h e das 13h30 às 14h30, além da oficina disco derrapante e diversos experimentos científicos. Endereço: Avenida Padre José de Anchieta, Parque Moscoso, Centro, Vitória. Entrada franca.
Escola de Inovação
Um espaço dedicado à cultura maker e à robótica por meio da resolução de problemas do dia a dia, buscando soluções e novos caminhos usando como ferramenta a tecnologia. De terça-feira (19) até a sexta-feira (22), serão duas salas com oficinas em três horários pela manhã, às 8h, 9h e 10h, e outros três horários à tarde, 13h, 14h e 15h. Na sala 1, a programação é impressão 3D e robótica. Na sala 2, cubo mágico. No sábado, também haverá atividades, mas apenas pelo turno da manhã. Endereço: Rua Padre José de Anchieta, Parque Moscoso, Vitória.
Praça da Ciência
Com 16 equipamentos científicos envolvendo Física, Matemática e Educação Ambiental que proporcionam interação com o público. De terça a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Sábado e domingo, das 8h às 12h. Endereço: Avenida Américo Buaiz, Enseada do Suá (próximo à praia da Guarderia).
Mundo da Diversão
Com bolinhas coloridas, pula-pula e escorregador inflável. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 13h às 22h. Entrada: R$ 30 (de 1 a 20 minutos) e R$ 25 (de 21 a 30 minutos). Idade permitida: de 2 a 12 anos. Crianças com menos de 3 anos devem estar acompanhadas por responsáveis.
Exposições
Estandarte Negro
Cenários e patrimônios do Centro Histórico de Vitória retratados em estandartes confeccionados pelo artista Rômulo Corrêa. De terça a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 10h às 14h. No Museu Capixaba do Negro (Mucane). Av. República, 121, Centro, Vitória. Até 28 de agosto.
Ato Falho
Mostra reúne obras de oito artistas que observaram uma falha tectônica de milhares de anos para explorar processos criativos e artísticos. De segunda a sexta, das 10h às 19h, e aos sábados, das 10h às 14h. Na Casa Porto das Artes Plásticas. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. Entrada franca. Até 28 julho.
Sonhos de Imortalidade
Exposição retrata a fotografia no século XIX no Espírito Santo. De terça a sábado, das 9h às 17h. No Museu do Colono. Av. Presidente Vargas, 1501, Santa Leopoldina. Informações: (27) 3266-1250. Entrada franca. Até 23 de julho.
Massenicas: Exposição de mosaicos
Exposição de mosaicos produzidos pelo artista Celso Adolfo, ex-aluno de Homero Massena. De terça a sábado, a partir das 14h, no Museu Atelier Homero Massena, na Prainha. Av. Antônio Ferreira de Queirós, 281, Centro, Vila Velha. Até 15 de agosto.
Museu Ferroviário Domingos Lage
A exposição "Acervo Minha Estação" tem como objetivo levar ao público um pouco da memória da estrada de Ferro Leopoldina e da Estação Ferroviária. R. Cel. Francisco de Braga, 71, Guandu, Cachoeiro de Itapemirim. De segunda a sexta, das 9h às 17h, e aos sábados, de 9h às 15h. Informações: (28) 3155-5691.
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.