Sábado (22) no ES: tem encontro de gaiteiros, Big Day e Feira de Arte Indígena

Mostra Circular – A Fantástica Carpintaria

O que é? Com exposição de objetos de arte e mobiliários feitos a partir da reciclagem criativa e do design circular. Além de vivenciar a exposição interativa e guiada, os visitantes podem aprender técnicas de reciclagem criativa durante o Ateliê aberto de reciclagem criativa. Data: nos dias 21, 22 e 23 de março. Funcionamento: a partir das 10h todos os dias. Entrada: gratuita, com inscrição antecipada no site do Parque Cultural Casa do Governador. Local: Parque Cultural Casa do Governador. Endereço: Rua Santa Luzia, s/n, Praia da Costa, Vila Velha.