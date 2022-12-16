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Agenda

Sábado (17) tem shows de Duda Beat, Saulo e Péricles no ES; veja agenda

Ainda tem banda Macucos, samba, baladas, programação de Natal e muito mais para curtir o 'sabadão'. Veja destaques
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 16 de Dezembro de 2022 às 18:03

Para curtir!

Baile Forte

Com Duda Beat, André Prando e mais A partir das 21h, no Ginásio Dom Bosco. Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 1301, Forte São João, Vitória. Ingressos: R$70 (meia/ pista/ lote 4)

Oxe! Saulo

Com Saulo. A partir das 20h, no Na Vista. R. Judite Maria Tovar Varejão, 435-299, Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: R$ 120 (meia/ lote 6), à venda no site Lebillet.

Ilha de Verão

Com Péricles. A partir das 18h, no Ilha Shows. Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória. Ingresso: R$ 110 (meia/ 5º lote), à venda no site Superticket.

Música no Pátio

Com banda Casaca e Orquestra AMMOR. A partir das 19h, no Pátio do Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Entrada franca.

Samba Junior + Pagolife

A partir das 20h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza, Mario Cypreste, Vitória. Entrada franca.

Sábado Mercearia

Com Rayane Meira e DJ Paulinho. A partir das 18h, no Mercearia Gourmet. Av. Eldes Scherrer Souza, 1055, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 10. Informações e reservas: (27) 99235-7121.

Cover Night + Pole Dance

Com Piece Of Maiden, Rachael Mendes, Soul Di'Anno, TNT, Vintage Guys, DJ Cissa e DJ Angell. A partir das 21h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingresso: R$ 20 (antecipado).

Balada Sertaneja

Com João Felipe & Rafael e Rickson Maioli. A partir das 19h, no Botequim do Celim. R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Entrada franca para mulheres até às 22h.

Sambadm + PH Dias

A partir das 18h, no Canto27. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Entrada: R$ 15. Informações e reservas: (27) 99887-7576.

Sábado Sertanejo

Com D'Dorte e Vinicius. A partir das 20h, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 10.

Baile do MC Kaio

A partir das 23h, na Woods. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 30 (pista/ 1º lote) e R$ 50 (mezanino vip/ 1º lote), à venda no site Superticket.

Sub do Koreia - 2ª Edição

A partir das 15h, na Pink Elephant. R. Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 50 (meia/ promocional), à venda no site Superticket.

Hoot Hits

Tocando pop, funk, hits e especial 2K no térreo. A partir das 23h, na Bolt. R. Judite Maria Tovar Varejão, 435-299, Enseada do Suá, Vitória. Entrada: R$ 30 (somente portaria).

Funk Me

Tocando todos os tipos de funk a noite toda. A partir das 22h, na Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40 (all night).

Caótica A Festa

Tocando pop, pop BR e funk. A partir das 23h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Entrada franca para os 50 primeiros, depois, R$ 25.

Fiesta Latina de Verano

Tocando reggaeton, cumbia, salsa, merengue e vários ritmos latinos, além de aula de dança om Will Jackson. A partir das 22h, no Victoria Pub Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: R$ 15 (como nome lista/ até 23h) e R$ 20 (sem nome na lista/ após 22h)

Festa TØLA

Tocando house, disco e breaks. A partir das 23h, no TORO Club. Av. Leitão da Silva, 1900, Santa Lucia, Vitória. Entrada franca até 1h (com nome na lista), depois, R$ 30.

Encontro Sertanejo

Com Thayane Oliver e Rodrigo Balla. A partir das 20h, no Butteco's Vitalino. R. Ibitirama, 128, Itaparica, Vila Velha. Informações e reservas: (27) 99644-2745.

Som no Praia

Com Gil Amorim. A partir das 18h, na praça de alimentação do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada franca.

Banda Trilha

Com karaokê a partir das 19h e show às 21h. No Jackson's Pub. R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 25.

Pub 426

A partir das 14h, lançamento nacional do álbum “O rock da esquina”  com Zel Moreira e participação especial de Chico Lessa; Às 21h, show da banda Sheep Parafina. No Pub 426, R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória

Lécio Soares + Sué

A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca até 21h.

Especial

Feira de adoção pet

A partir das 10h, no piso G1 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. 

Recital de Encerramento

O projeto Ciclo de Formação em Música traz o segundo recital do ano com alunos dos cursos de violão e percussão, iniciante e intermediário. A partir das 11h, no Teatro Virgínia Tamanini. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada franca, porém os ingressos devem ser retirados 1 hora antes do início do espetáculo. 

Projeto +TONS e 24 anos do Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio Del Santo (MAES)

Com duo Ogó. A partir das 16h, na Biblioteca do Museu de Arte do Espírito Santo (MAES). Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Entrada franca.

Lazer

Magic Park

Parque de diversão com brinquedos para crianças e adultos. Na área externa do Shopping Moxuara. De terça a sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 16h às 22h. Entrada: R$ 30 (passaporte/ meia/ em dias úteis) e R$ 40 (passaporte/ meia/ fim de semana e feriados) e R$ 8 (ingresso individual).

Vila Parque Boliche

Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. No Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. De segunda a sexta das 17h às 00h30 e aos sábados e domingos e feriados de 12h às 00h30. Valores: R$ 109,90 (segunda a quinta/ 1h) e R$ 119,90 (sexta, sábado, domingo e feriados/ 1h). Número máximo de 6 pessoas na pista. Reservas: (27) 99830-9478.

Diversão na Praça - Especial Copa do Mundo

Com oficina de bandeirola, futebol de tecido, totó, pula-pula, pintura de rosto e encontro com duende do Natal. A partir das 17h, no Shopping Praia da Costa.

Especial de Natal

Natal "O Quebra Nozes"

Decoração de Natal com Papai Noel e montanha russa. Na praça de eventos do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 11h às 21h. Passeio na montanha russa: R$ 5 (duas voltas). Entrada franca.

Natal Floresta Encantada

Decoração de Natal com Árvore falante, poço dos desejos e Papai Noel. No Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. De segunda a sábado, das 10 até as 22h, e domingos, das 12h às 21h. Entrada franca.

Natal na Neve

Decoração de Natal com globo interativo, boneco de neve gigante e Papai Noel. No Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. De segunda a sábado, das 10 às 22h, e domingos, das 13h às 21h. Entrada franca.

Natal Fábrica de Sonhos

Decoração leva a criançada para dentro da Fábrica de Brinquedos do Papai Noel, além de passarela para fotos. No Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória. O Papai Noel estará presente de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 13h às 21h. Preços: R$ 20 (1 foto/ 15x20), R$ 20 (foto na bolinha), R$ 35 (1 foto + 1 foto na bolinha) e R$ 50 (1 foto + 2 bolinhas).

Um Doce Natal

Decoração de Natal sensorial, com Casa de Doces do Papai Noel, Árvore de Natal com passagem interna na decoração de balas, Boneco Ginger, Cupcake giratório, balanço para cadeirante PNE, escorregador infantil, painéis interativos Monte seu Ginger e Pinturas Natalinas e Oficina Natalina Candy e Trenzinho de Natal. No Shopping Vila Velha, Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. O Papai Noel está presente de segunda a sexta-feira das 14h às 17h30 e das 18h30 às 22h; aos sábados das 13h às 17h30 e das 18h30 às 22h e aos domingos das 14h às 20h. Preços: Fotos com o Papai Noel custam a partir de R$ 50 já o trenzinho custa R$ 15 por 3 minutos.

Cantatas de Natal – Shopping Moxuara

Com Cei Criança & CiaGratuito. A partir das 19h, no Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Entrada franca.

Natal Luz da Igreja Evangélica Batista de Vitória

Com Orquestra da Fames. A partir das 20h, na Igreja Evangélica Batista de Vitória. Av. Saturnino Rangel Mauro, 725, Jardim da Penha (Praça Oasis da Paz). Entrada franca.

Musical de Natal Missão Praia da Costa

A partir das 10h, na Rua Dr. Lúcio Waem Pereira, 75, Praia da Costa, Vila Velha (ao lado do Farol Santa Luzia). Entrada franca.

Moxuara Kids especial Natal

Recreação infantil com a presença do Boneco de Neve e dos Duendes de Natal. A partir das 16h, na praça de alimentação do Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Entrada franca.

Feira Cores e Sabores de Natal

Com gastronomia, artesanato e apresentações culturais. A partir das 16h, no pátio da Igreja Luterana, em Santa Maria de Jetibá. Entrada franca. Até 18 de dezembro.

Feira Sabores da Terra - Edição de Natal

Com gastronomia, bebidas, artesanato, flores e apresentações musicais. A partir das 16h, na Praça do Papa, Enseada do Suá, Vitória. Às 16h, Os Carroceiros; 17h, Grupo Folclórico Bergfreunde de Campinho; 19h, Grupo Tanzerland  e às 20h, Grupo Pommerland. Entrada franca.

Brilho de Natal

Diversas bandas, grupos de dança, orquestras e os tradicionais coros natalinos animando as festividades até o dia 21 dezembro, na Praça Arthur Gerhardt e na Rua de Lazer, em Domingos Martins. A partir das 19h30, Peça de Teatro “Promessa de Boas Novas” na Igreja Evangélica Luterana Concórdia (IELB) em frente à Igreja Luterana de Campinho; Às 21h, Banda Trivius no Palco Kulturfestival. Entrada franca.

Exposições

Lightland - Van Gogh e impressionistas

A exposição imersiva feita com projeções promete levar o público para dentro das obras de arte. Em um espaço montado no 1º piso do Shopping Vitória, ao lado da Le Biscuit. Av. Américo Buaiz, Enseada do Suá, Vitória. Com sessões a cada 30 minutos, de quarta a domingo. Sessões especiais para grupos escolares as terças. Das 10h às 21h, de quarta a sábado, e das 11h às 21h, aos domingos. Entrada: R$ 35 (meia), à venda no site Lightland.

Em Algum Lugar do Mundo

Com pinturas de Laerty Tavares. Na Casa da Memória de Vila Velha. Prainha, em Vila Velha. De terça a domingo e feriados, das 9h às 18h. Até 18 de dezembro.

Novos Viajantes

A mostra é inspirada nos naturalistas do século 19 e conta com curadoria do artista plástico Attílio Colnago, promovendo um encontro com obras em desenho, pintura, fotografia e cerâmica de 32 artistas. A mostra é inspirada na diversidade da fauna e da flora da Mata Atlântica capixaba evidenciada pelos viajantes naturalistas do passado e agora revisitada pelos artistas "novos viajantes". Visitação: De terça a domingo, das 8h às 17 horas, no Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA). Museu de Biologia Prof. Mello Leitão. Av. José Ruschi, 4, Centro, Santa Teresa. Entrada gratuita. Até 26 de fevereiro de 2023.

Projeto Cultura Africana e Afro-brasileira: Vivendo a Africanidade na Escola Pública

Mostra reúne quadros, poesias, poemas e muito mais produtos elaborados por diversos alunos participantes do projeto, que busca trabalhar a Cultura Africana e Afro-brasileira nas escolas públicas. De terça a sexta, das 9h até 17h. Entrada franca. Até 30 de janeiro.

Sete Caminhos: do Maes ao Quintal Bantu

A mostra dos artistas Rafael Segatto, Renan Bono e Welington Santos conta com oito instalações cheias de diversas obras interativas. Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio del Santo (Maes). Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. De terça a sexta, de 10h às 18h, e sábados e domingos, de 10h às 16h. Entrada franca. Até 8 de janeiro.

Museu Histórico de Santa Cruz

Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.

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