Sábado (17) tem Claudia Leitte e Vanessa Da Mata no ES; veja agenda

Festas e festivais
Vital
Tradicional carnaval fora de época retorna com diversas atrações nacionais, camarotes e tradicional bloco. Nesta sábado tem Claudia Leitte, Harmonia, Banda Eva e Durval Lelys, além de diversas nos camarotes. A partir das 20h, no Sambão do Povo. Av. Dário Lourenço de Souza, Santo Antônio, Vitória. Ingressos arrastão: R$ 280 (inteira) e R$ 140 (meia solidária), à venda no site Lebillet.
Primeira Classe + Choppsamba
A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca até 21h.
Festa da Cidade - Aniversário de Guarapari
Com programação musical, ação social e mais. Na Praia do Morro, próximo a igreja católica Sagrada Família. A partir das 08h,Ação Cidadã com diversos serviços de assistência e saúde; às 16h30 clubelândia, com a Patrulha Canina e muito mais e shows com Overdriver Duo, às 21h e Vanessa da Mata, às 23h. Entrada franca.
Feira Estadual de Turismo Rural - RuralturES
Com gastronomia, empreendedorismo e turismo, reunindo mais de 20 atrações culturais, 30 aulas-show de culinária e várias outras atrações. No Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o Polentão, em Venda Nova do Imigrante. Entrada franca.
Club Master
Tocando disco & house. A partir das 23h, no Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 30 (somente portaria).
Revoada do Lamah
Tocando funk, 150 BPM, beat fino e pop BR. A partir das 22h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Entrada franca para os 100 primeiros, depois, R$ 15 (até 23h) e R$ 20 (após 23h).
Funk Me
Tocando funk, funk 2000 e bregafunk. A partir das 22h, na Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40 (all night).
E eu que já fui indie?
Tocando indie rock, eletro rock e alternative 90/ 2000. A partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Entrada franca para as primeiras 30 pessoas com camisa de banda, depois, R$ 15 (com nome na lista/ até 23h) e R$ 20 (sem nome na lista/ após 23h).
Balada Sertaneja
Com Pedro & Lucas e João Bermudes. A partir das 19h, no Botequim do Celim. R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Entrada franca para mulheres até 0h.
Tardezinha da Decks Beer
Com Farra Dois, Pagode dos Parcas, Franciele & Rodolpho e DJ Luan Du SB. A partir das 16h, na Decks Beer. ES-344, São Vicente, São Gabriel da Palha. R$ 20 (inteira/ promocional), à venda no site Superticket.
Tá em casa!
Com DJ Luuh, Breno & Lucas, DJ Esquilo, Pagode & Cia e Sheep DJ. A partir das 20h, no Embrazado. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 20 (meia/ 1º lote), à venda no site Superticket.
Noite do Buteco
Com grupo Top de Linha. A partir das 20h45, no Portal de Eventos, R. Hélio Guasti, João Neiva. Ingressos: R$ 15 (pista/ 1º lote/ apenas mulheres) e R$ 20 (pista/ 1º lote/ geral), à venda no site Superticket.
Vem verão
A partir das 22h, no Let's Guriri. R. Horácio Barbosa Alves, Guriri, São Mateus. Ingressos: R$ 20 (meia/ térreo/ 1º lote), à venda no site Superticket.
Mash!
Com DJ Brenin, Taiana França, Brunelli, Simplicidade Do Samba e Muelz. A partir das 22h, no Atalanta. R. Parajú, 1-67, Esplanada, Castelo. Ingressos: R$ 30 (geral/ meia/ promocional) e R$ 50 (vip/ meia/ promocional), à venda no site Superticket.
Alternative Culture
A partir das 23h, no TORO Club. Av. Leitão da Silva, 1900, Santa Lucia, Vitória. Ingressos: R$ 40 (mainfloor/ lote 2), à venda no site Superticket.
Aquecimento Knotfest Brasil
Com The Nameless (Slipknot cover), Papercut Project (Linkin Park e Bring Me The Horizon cover), Tahoma (tributo a System Of A Down) e Renegades Of Funk (cover Rage Against The Machine). Ingressos: R$ 20 (antecipado), à venda pelo número 98116-3325.
Samba do Gamboa
Com Ivan da Gamboa, Wellington Monteiro, Wanderson Martins e Rodrigo Nogueira. A partir das 19h, na Casa de Bamba. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. A casa cobra couvert artístico, porém o valor não foi informado.
VERSOS & CANÇÕES
Com Danielle Rocha. A partir das 21h, no 244 Club. R. Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 40 (somente dinheiro ou pix). Informações e reservas: (27)99505-0244.
Um sábado
Com Pratikere, Sem Medida e Kinho DJ. A partir das 18h, no Defume's Bar e Botequim. R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilandia, Vila Velha. Entrada: R$ 15.
Rickson Maioli + Leley
A partir das 18h, no Canto27. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (até 20h).
2º Encontro de Bateristas
Evento tem workshop com Dhyego Damasceno e Banda Magnata (tributo a Charlie Brown Jr). A partir das 19h30, na Praça Jerônimo Monteiro, no Centro de Cachoeiro Itapemirim.
Casa Hitz Bar e Club
Com DJ Dani B. A partir das 23h, na Casa Hitz Bar e Club. R. Joaquim Lírio, 800, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ R$30 (sem nome na lista/ até 0h) R$20 (nome na lista) e R$40 (após às 0h).
Música ao vivo
Som no Praia
Com Isaac Amorim. A partir das 18h, no Shopping Praia da Costa. Shopping, Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada franca.
Coco Bambu Vitória
Com Naohmi (12h), Carlos Arriaza (17h) e Nana Marchant Duo (19h30). No Coco Bambu Vitória. Rua João da Cruz, 10, Praia do Canto, Vitória.
MPB na Curva
A partir das 18h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Reservas: (27) 99299-5918.
Samba, Bossa e MPB
Com Marcos Coelho, Matheus Cutini e Aleks Brune. A partir 12h, no A Oca Bistrô & Ateliê. R. do Rosário, 114, Centro, Vitória. Informações e reservas: (27) 98825-6714.
Jantar & Tributos
Com Andrea Ramos e Jorge Tarzan. A partir das 19h, no A Oca Bistrô & Ateliê. R. do Rosário, 114, Centro, Vitória. Informações e reservas: (27) 98825-6714.
Banda Lane
A partir das 21h, no Jackson's Pub. R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 20.
Banda Back To The Past
A partir das 21h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Especial
Feira de Adoção de Animais
A partir das 11h, no piso L1 do Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica.
Auto da Compadecida
Cia Limite 151 apresenta peça em cartaz a 10 anos. A partir das 20h, no Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada franca, cada 1kg de alimento não perecível doado equivale a um par de ingressos. Os alimentos devem ser levados no dia da apresentação.
Show da Iza
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Lazer
Le Petit Cirque
Espetáculo inspirado nos primeiros pequenos circos que percorriam a Europa, com atrações nacionais e internacionais. No Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha. De segunda a sexta, a partir das 20h e aos sábados, domingos e feriados às 15h, 17h30 e às 20h. Ingressos: R$ 25 (setor central/ meia), R$ 20 (setor lateral/ meia), à venda no site Sympla ou na bilheteria do evento por R$ 30 (setor central/ meia) e R$ 25 (setor lateral/ meia). Até 25 de setembro.
Super Força HQ
Espaço possui quatro circuitos interativos de obstáculos e de jogos, que se conectam e se complementam, tudo dentro do divertido universo da Turma da Mônica. Na Praça de Eventos do Shopping Moxuara, piso L2. Segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 11h às 21h. Preços: R$ 40 (0 a 30 minutos); R$ 50 (31 a 60 minutos); R$ 60 (61 a 90 minutos); R$ 70 (91 a 120 minutos). Será cobrado R$1,00 pelo minuto adicional após 2 horas. Atividade recomendada para crianças de até 15 anos ou com altura máxima de 1,60 m. Menores de 4 anos ou com 1 metro de altura devem estar acompanhados por um adulto responsável. Até 25 de outubro.
L.O.L. Surprise! Born 2 Travel
São diversos cenários inspirados em diferentes países do mundo, com muitas brincadeiras e oficinas. Na praça de eventos do Shopping Vila Velha. D e segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 21h. Menores de 6 anos devem estar acompanhadas por um responsável, não pagante. Para crianças acima 6 anos, é obrigatória a presença de um responsável acompanhando a participação. Crianças portadoras de deficiências, desde que seja apresentado o laudo ou qualquer outra documentação que comprove o benefício, tem direito a 50% de desconto no valor do ingresso. A criança deve estar acompanhada de um responsável maior de idade, não pagante. Ingressos: R$ 35 na bilheteria e R$ 35 (30 minutos) e R$ 50 (1 hora) disponíveis na Sympla. Até 23 de outubro.
Jump Around
Maior castelo da América Latina chega a capital capixaba, com escorregadores gigantes, pula-pulas, estruturas de escalada e pistas de obstáculos. De segunda a domingo, das 15h às 21h, sendo necesário chegar 30 minutos antes para realizar check-in. Ingressos: R$ 49 (meia) e R$ 40 (meia), à venda na Sympla. Crianças com idade até 5 anos pagam ingresso e deverão estar acompanhadas por um responsável não pagante. Maiores de 5 anos não precisam estar acompanhados. Mas, caso o responsável deseje participar, será necessário comprar ingresso para a criança e para o acompanhante. A pessoa portadora de deficiência terá direito ao ingresso no valor de R$ 25, sendo permitida a entrada do acompanhante gratuitamente, quando necessário. É preciso apresentar laudo ou carteirinha que comprove. Até 23 de outubro.
Magic Park
Parque de diversão com diversos brinquedos para crianças e adultos. Na área externa do Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. De terça a sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 16h às 22h. Entrada: R$ 30 (passaporte/ meia/ em dias úteis) e R$ 40 (passaporte/ meia/ fim de semana e feriados) e R$ 8 (ingresso individual).
Diversão na Praça
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas. A partir das 17h, no piso L1 do Shopping Praia da Costa, Pracinha do Praia. Shopping, Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada franca.
Moxuara Kids
Recreação infantil com temática de Caça ao Tesouro. A partir das 16h, na praça de alimentação do Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Entrada franca.
Exposições
Lua em Peixes
Fotógrafo Walter Firmo, inspirado no zodíaco busca mostrar a dualidade de Gêmeos e a sensibilidade daqueles, assim como ele, que possuem lua em peixes. A partir das 17h, na Mosaico Fotogaleria. Rua Aristóbulo Barbosa Leão, 500, loja 18, Shopping Victoria Mall, Mata da Praia, Vitória. Visitas devem ser agendadas pelo WhatsApp (27) 99943 0831 ou pelo e-mail [email protected]. Até 8 de outubro.
Tá boa? Nossa arte, memória e meio ambiente contados por uma planta
Exposição faz parte da programação especial do Juara Cultural e visa mostrar as belezas da Lagoa do Juara. A partir das 14h, na Associação de Artesanato da Lagoa do Juara. Avenida São Paulo, 1008, Lagoa Jacaraípe, Serra. Entrada franca.
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.