Sábado (17) no ES com shows de Cat Dealers, Gaby Amarantos e Fundo de Quintal; agenda

Uma das personagens mais famosas do mundo vai garantir a diversão da criançada no Shopping Vitória. No sábado, a Hello Kitty estará presente para alegrar e interagir com os pequenos fãs, das 10h às 22h na Praça Central do Shopping Vitória. Ingresso: R$30 para 30 minutos de permanência. A cada minuto excedente, será cobrado o valor de R$1,00. Os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Sympla ou na bilheteria do evento.