Sábado (17) no ES com shows de Cat Dealers, Gaby Amarantos e Fundo de Quintal; agenda

Shows e festivais
Cat House!
Com Cat Dealers, Jord e Evokings. A partir das 22h, no Privilège Vitória - Alameda Ponta Formosa, 350 - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 200 (privilège superior inteira), R$ 160 (passaporte privi superior) e R$ 140 (frontstage inteira), à venda no site da Super Ticket.
The Beatles Tribute Hey Jude & Orquestra
O espetáculo Hey Jude & Orquestra será apresentado, às 19h30, no Espaço Patrick Ribeiro. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N - Goiabeiras, Vitória. Ingressos: Cadeiras a partir de R$ 103, mesas a partir de R$ 690 e lounges a partir de 4600, à venda no site da Blue Ticket.
TendaLab
No sábado, o Festival que celebra a música brasileira conta com Simone, DJ Jamboo, Gaby Amarantos e ÀTTOOXXÁ, a partir das 22h. Na Universidade Federal do Espírito Santo. Av. Fernando Ferrari, 514 - Goiabeiras, Vitória - ES. Evento gratuito.
Viradão Gospel
O evento acontece das 18 horas deste sábado e até às 18 horas do domingo (18), sendo totalmente gratuito. Entre as atrações confirmadas estão Fernanda Brum, Bruna Karla, banda Khorus, Wesley Santos, Josimar Bianchi, Vanessa Reis, Ariely Palmeira, Thomas, Patrícia Cavaleri, Wecson, Pastor Raphael Abdalla e o grupo de dança Kadosh. Na Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe.
Festival Roda de Boteco
Festa reúne 40 botecos oferecendo os petiscos concorrentes do festival, além do show do Fundo de Quintal. A partir das 15h, no Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418 - Centro, Vila Velha/ES. Ingressos: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia), à venda no site da Brasil Ticket.
28º Festival do Vinho de Domingos Martins
Muito vinho, gastronomia, cervejas artesanais e shows de Rômulo Aranttes, Dona Fran, Rickson Maioli, Casaca e SambaAdm. A partir das 20h, no Rancho Lua Grande, em Domingos Martins. Ingressos: a partir de R$40 (meia entrada, lote promocional) no site da Super Ticket.
Festival de Cinema de Vitória
No sábado, Sessão Retrospectiva de Curtas-Metragens- Sala Marien Calixte - Sesc Glória, a partir das 14h. Sessão Espírito Santo em Retrospectiva - Teatro Glória - Sesc Glória, a partir das 19h. Sessão Retrospectiva de Longas-Metragens - Teatro Glória - Sesc Glória - Classificação Indicativa: 16 anos. Entrada franca, com retirada de ingresso uma hora antes da sessão, sujeito à lotação da sala, a partir das 19h.
Festivais e exposições
Festival de Quadrilhas de Cariacica
Concurso de quadrilhas, comidas típicas e shows, o evento acontece até o dia 18 de junho, em Cariacica. Rua Engenheiro José Himério - Jardim. América - Cariacica. Entrada gratuita.
Arraiá Terra Mar
Com Trio Lubião, a partir das 18h, na Pousada Terra Mar. Av. Uirapurú, n01, Enseada das Garças, Praia Grande, Fundão, ES. Ingressos: R$ 10 (forró), mais informações no número (27) 99881-9731.
Esquenta Arraiá do Mestre
Show com a banda Trio Forrozão, a partir das 19h. No Shopping Mestre Álvaro – Pátio Mestre Álvaro, L3. Entrada gratuita.
Baladas e festas
Arrasta pra Pink
Com Felp 22, Dj Jv de Vv, Perotz, Jotta F, Junin da Br, Dois D e Vk. A partir das 23h, na Pink Elephant. R. Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 160 (espaço monster inteira) e R$ 60 (pink fy meia), à venda no site da Super Ticket.
Noite das Santinhas
Com Djs Lukão, Gustavo o Brabo, Matheus Emis, Edin, Samba On e Albuquerq. A partir das 22h, na Casa Hitz. R. Joaquim Lírio, 800 - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 45 (camarote meia) e R$ 25 (geral meia), à venda no site da Super Ticket.
Mex - Terra do KN
Com KN de Vila Velha, JV de Vila Velha, 2L de Vila Velha, Kiko, Muelz, e FP do Campinho. A partir das 22h, no Mex Entretenimento. R. Atenas - Praia do Morro, Guarapari. Ingressos: R$ 50 (camarote) e R$ 25 (pista), à venda no site da Super Ticket.
Rolê do Sabadim
Com Gabriel Sabadim e Dj Zonta. A partir das 22h, no Deck's Beer - Rodovia João Izoton Filho, Km 01 - São Gabriel da Palha. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Super Ticket.
Put* Festa
Com Rebli, Tourco, Carol Vargas, Diego Locatelli, Marcel Dadalto e Guga Prates. A partir das 22h, no Fluente Culture Club. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 40.
Massiva
Com Titania, Marilds, e Luis F. A partir das 23h, no Bolt. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 30 a noite toda.
Festa Latina
Com Djs Dalvan Martins, Ramon Iofer, Ingrid Kelly e Antony Archila. A partir das 22h, no Victória Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445 - Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 15 (com nome na lista até 23h) e R$ 20 (sem nome na lista a noite toda).
Música ao vivo e pagode
Roda de Samba Jr.
Com Samba Jr. e Muleke 027. A partir das 17h, no Mãe Joana Botequim. - R. Italina Pereira Mota, 400 - Jardim Camburi, Vitória. Couvert: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), à venda no site da Super Ticket.
Pagonejo
Com Ravelly, Frazao, So Pagode Velho, DJ Nenenzao e DJ Klebinho. A partir das 17h, no Boteco do Júnior. Av. Saturnino Rangel Mauro - Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Super Ticket.
Batucada Boa
Com SambaJr, Pagode e Cia e LeqSamba. A partir das 20h, no Embrazado Vitória. R. Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), à venda no site da Super Ticket.
É o Beat
Com Carla Roberta, Art Samba, Amar e Dj Ggl do Margins. A partir das 22h, no Verdinho. Cachoeiro de Itapemirim - ES, Brasil. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Super Ticket.
Som no Praia
Show ao vivo com Thaina Lopez, na Praça de Alimentação do Shopping Praia da Costa. A partir das 13h. Gratuito.
Para crianças
Diversão na Praça
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas: Caça ao tesouro, Circuito do mar, Oficina chapéu de pirata, Cantinho do bebê e Pula-pula. Das 17h às 20h. Shopping Praia da Costa, Pracinha do Praia, piso L1. Gratuito
Vila Trampolim Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 11h às 21 horas. Shopping Praia da Costa, Piso L3 Ingressos: Meia-entrada 50 minutos: R$ 59,90. 30 minutos: R$ 40,00 Idade mínima: 2 anos. Ingresso PCD + Adulto cortesia 50 minutos: R$ 59,90 30 minutos: R$ 40,00 Idade mínima: 2 anos.
Playground 3 Palavrinhas
Atração com jogos de basquete, jogo da memória, stand de fotos, piscina de bolinhas e kidplay com obstáculos. Até 26 de junho. Horários: 10h às 22h. Local: Praça de Eventos, Piso L1, Shopping Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 50 (para 50 minutos). -Para cada minuto excedido será cobrado R$ 1 por minuto.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Funcionamento: 12h às 00h30. Local: Shopping Mestre Álvaro, na Serra. Valores: Sexta, sábado, domingo, véspera de feriados e feriados: R$ 119,90, referente a uma hora de boliche. Número máximo de seis pessoas na pista. A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Circuito Smurfs
Atração temática dos Smurfs com Túnel Encantado, Pula-Pula Smurfs, Cantinho do Gargamel e Escorregador Mágico. Local: Praça de Eventos do Shopping Moxuara, em Cariacica. Funcionamento: 10h às 22h. Faixa etária: crianças de 2 a 13 anos. Valor: até 30 minutos (R$ 40), até 60 minutos (R$ 50), até 90 minutos (R$ 60), até 120 minutos (R$ 70).
Magic Park
Parque de diversão com brinquedos para crianças e adultos: barca, carrossel, montanha-russa e bate-bate. Local: área de eventos externa do Shopping Moxuara, em Cariacica. Horários de Funcionamento: 16h às 22h. Valores de entrada: Passaporte para brincar à vontade. Sábado, Domingo e Feriados: R$ 50 (meia). Todos pagam meia. Ingresso individual: R$ 10.
Fun City da Hello Kitty e Amigos
Uma das personagens mais famosas do mundo vai garantir a diversão da criançada no Shopping Vitória. No sábado, a Hello Kitty estará presente para alegrar e interagir com os pequenos fãs, das 10h às 22h na Praça Central do Shopping Vitória. Ingresso: R$30 para 30 minutos de permanência. A cada minuto excedente, será cobrado o valor de R$1,00. Os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Sympla ou na bilheteria do evento.
Exposições
Museu Vivo da Barra do Jucu
Congo no Corredor Cultural e Gastronômico da Barra do Jucu. A partir das 17h, show da banda Mestre Alcides. No Centro Cultural Tambor de Congo / Cantina Nona Menininha – Avenida Ana Penha Barcelos - Barra do Jucu.
Mostra Projeto Neon
Exposição com 12 obras, sendo quatro inéditas, do artista Hid Saib. A mostra é gratuita e aberta ao público, entre os dias 15 de junho a 30 de julho. No Shopping Jardins, em Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3314-5000.