Sábado (15) no ES com Nadson O Ferinha, festivais gastronômicos e Disco Voador

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 09:00
Evento cultural e comunitário com música, espetáculos, atividades infantis, oficinas e ações de educação ambiental, promovendo arte, lazer e sustentabilidade. Entrada: Gratuita. Horário: das 9h às 13h. Local: Parque Pianista Manolo Cabral. Endereço: Barro Vermelho, Vitória.
Viradão Cultural em comemoração aos 9 anos do Centro Cultural Eliziário Rangel, com 24 horas de arte, música, teatro, cinema, oficinas e apresentações diversas. Horário: das 8h do dia 15 às 8h do dia 16. Local: Centro Cultural Eliziário Rangel. Endereço: São Diogo I, Serra.
Com Unha Pintada, Nadson, Silvanno Salles e Kevi Jonny. Horário: a partir das 18h. Local: Matrix Music Hall. Endereço: Rua Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco, Cariacica. Entrada: a partir de R$ 80, pelo q2 ingressos.
A programação conta com feiras, oficinas e apresentações de Anastácia e DJ Gegeo, celebrando a arte e a musicalidade afro-brasileira em uma tarde aberta ao público. Horário: das 13h às 17h. Local: Parque Cultural Casa do Governador. Endereço: Rua Santa Luzia, s/n – Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.
Com opções gastronômicas, programação musical e artesanato. Show do grupo Novelo, Jackson Lima e Picnic Dogs. Até domingo. Horário: a partir das 16h. Local: Praça Dona Carmem, em frente à nova orla de Piúma. Entrada: gratuita.
Até domingo, Santa Leopoldina vai se transformar em um ponto de cultura, gastronomia e música capixaba. Horário: a partir das 17h. Local: Ginásio de esportes de Santa Leopoldina. Endereço: Rua Bernardino Monteiro, 384-440, Centro). Entrada: gratuita.
Com diversos pratos da culinária regional, muita música e diversão. Horário: a partir das 17h. Local: Orla de Praia Grande, Fundão, em diversos restaurantes. Endereço: Avenida Beira-Mar, em frente à subprefeitura. Entrada: gratuita.
Com 17 restaurantes e docerias participantes, música ao vivo, Bustour e muito mais. Degustação R$ 35 e sobremesas R$ 15. Horário: a depender de cada restaurante. Local: bairros e orla de Jacaraípe, na Serra.
Baile ao som do vinil com repertório de brasilidades, grooves e LPs, celebrando a liberdade de dançar. Horário: das 16h às 22h. Local: Beco das Pulgas. Endereço: Rua Duque de Caxias, Centro de Vitória. Entrada: gratuita.
A casa celebra 14 anos com um set especial reunindo as sete melhores festas que marcaram sua história. Uma noite de celebração, música e nostalgia para o público fiel do Fluente. Horário: das 22h às 5h. Local: Fluente. Endereço: Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505 – Jardim da Penha, Vitória. Entrada: valores não divulgados.
A festa promete aquecer a noite com um set de músicas inspiradas no verão, passando por Summer Eletrohits, eletropop, pop BR e hits da estação. Horário: Das 23h às 6h. Local: Bolt. Endereço: Rua Darcy Grijó, 20 – Jardim da Penha, Vitória. Entrada: valores não divulgados.
Canção de Douglas Richa, que celebra todas as formas de amor, com arranjos que misturam pop e rock, influências de Creed, Goo Goo Dolls e Barão Vermelho. Local: Cervejaria Fratelli Reggiani, em Jardim da Penha. Endereço: Av. Saturnino Rangel Mauro, 1011 - Pontal de Camburi, Vitória Entrada: Couvert: R$ 9,90.
Shows de Pagode & Cia, ChoppSamba e D´Moleque. Horário: a partir das 17 horas. Local: Mãe Joana – Quiosque Encontro da Ilha. Endereço: Av. Dante Michelini, Praia de Camburi, Vitória. Entrada: R$ 30 meia/antecipado.
A celebração reúne um time de atrações do pagode e do samba capixaba, com shows de Samba Júnior, Frazão, Gustavo o Brabo, Glauco, Koreia, SambaDM e Primeira Classe. Horário: a parir das 22 horas. Local: Oasis Beach Club - Praia de Camburi. Endereço: Av. Dante Michelini, 3810 - Jardim Camburi, Vitória. Entrada: R$ 30 meia/antecipado.
Show ao vivo com Barbosa Lima, animando a tarde com muita música e descontração. Horário: A partir das 13h. Local: Praça de Alimentação do Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olívio Lira, 353 – Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.
O Sambar retorna ao Na Vista com uma noite marcada por muito samba, com Já Gamei, Sambasoul, Paer Axel Fernandez, Samba Crioulo, Relima e Nanzin, reunindo diferentes estilos dentro do ritmo e criando uma experiência musical intensa e festiva. Horário: Abertura às 20h. Local: Na Vista. Endereço: R. Judite Maria Tovar Varejão, 435-299 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: valores não divulgados
Após o sucesso do espetáculo R.U.A., a Cia Vitória Street Dance inicia a turnê do espetáculo Corpos Periféricos, com estreia neste sábado (15), em Domingos Martins. Com direção de Lalau Martins, o grupo apresenta uma fusão de danças urbanas e dança contemporânea, abordando o comportamento humano periférico e suas expressões de resistência, alegria e identidade cultural. Horário: às 20h. Local: Cena Espaço Cultura. Localização: Praça da Biquinha, Centro de Domingos Martins. Entrada: gratuita.
A mostra reúne 43 obras de 24 artistas e apresenta um panorama da fotografia modernista brasileira. Horário: das 8h às 17h, até 27 de fevereiro de 2026. Local: Galeria Gabinete – Parque Cultural Casa do Governador. Endereço: Rua Santa Luzia, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.
A mostra comemora os 100 anos de nascimento do artista capixaba Dionísio Del Santo, um dos principais nomes do construtivismo brasileiro. Horário: De segunda a sexta-feira, das 10h às 19h, até 12 de fevereiro de 2026. Local: Galeria Matias Brotas Arte Contemporânea. Endereço: Avenida Carlos Gomes de Sá, 130 – República, Vitória. Entrada: gratuita.
A exposição individual de Laerte Ramos apresenta 50 obras inéditas que exploram diferentes linguagens e suportes artísticos. Horário: das 10h às 19h30. Local: OÁ Galeria. Endereço: Avenida Cezar Hilal, 1180, loja 9 – Praia do Suá, Vitória. Entrada: gratuita.
A exposição reúne 36 gravuras de artistas de nove países e 18 obras de artistas capixabas, promovendo um diálogo internacional sobre arte, justiça e resistência. Horário: Das 10h às 20h, até 31 de janeiro de 2026. Local: Centro Cultural Sesc Glória. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 428 – Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
Atividades especiais para a criançada, com oficina de estrela de Natal, brincadeiras cantadas e pula-pula. Horário: Das 17h às 20h. Local: Mezanino da Praça de Alimentação do Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olívio Lira, 353 – Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.
Apresentação especial do coral da Escola Ary Parreiras, encantando o público com clássicos natalinos em clima de celebração e emoção. Horário: Às 19h30. Local: Varanda da Praça de Alimentação do Shopping Moxuara. Endereço: Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica. Entrada: gratuita.
Caro leitor
Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas ou cancelamento dos eventos.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta