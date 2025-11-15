Sábado (15) no ES com Nadson O Ferinha, festivais gastronômicos e Disco Voador

Cia Vitória Street Dance – Corpos Periféricos

Após o sucesso do espetáculo R.U.A., a Cia Vitória Street Dance inicia a turnê do espetáculo Corpos Periféricos, com estreia neste sábado (15), em Domingos Martins. Com direção de Lalau Martins, o grupo apresenta uma fusão de danças urbanas e dança contemporânea, abordando o comportamento humano periférico e suas expressões de resistência, alegria e identidade cultural. Horário: às 20h. Local: Cena Espaço Cultura. Localização: Praça da Biquinha, Centro de Domingos Martins. Entrada: gratuita.