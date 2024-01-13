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Para curtir

Sábado (13) no ES com Jesus Vida Verão, Ana Castela e Vintage Culture; agenda

O que não faltam são opções para curtir o seu sabadão. Shows de Ferrugem e Ritchie também constam na programação de HZ; confira
Liege Vervloet

Liege Vervloet

Publicado em 13 de Janeiro de 2024 às 11:00

Shows

Verão da Boiadeira

Com Ana Castela e DJ Kvsh, a partir das 17h30, no Parador Internacional. Avenida Esbertalina Barbosa Damiani, Guriri, São Mateus. Ingressos: R$ 140 (vip/meia), R$ 280 (vip/inteira), R$ 230 (open bar/meia), R$ 460 (open bar/inteira) e R$ 230 (frontstage/meia), à venda no site da Brasilticket. 

Vintage Culture

A partir das 22h, na P12 Guarapari. Rod. do Sol Km26, Praia de Porto Grande, Guarapari. Ingressos: R$ 200 (meia) e R$ 400 (inteira), à venda no site da Brasilticket. 

Hugo & Guilherme e Ferrugem

A partir das 22h, no Multiplace Mais. Rua A, Lote 09, Meaípe, Guarapari. Ingressos: R$ 110 (pista/meia), R$ 220 (inteira/meia), R$ 170 (camarote/meia) e R$ 340 (camarote/inteira), à venda no site da Brasilticket. 

Alexandre Peixe

Com Chico Chagas (18h), André Prando (20h) e Alexandre Peixe (22h), na Arena de Verão da Prefeitura de Vitória. Na Orla de Camburi, em frente ao antigo hotel Aruan. Gratuito.

Jesus Vida Verão

No sábado, com shows de Anderson Freire e André & Felipe, a partir das 19h, em palco montado na reta da Avenida Jair de Andrade, Praia de Itapoã, Vila Velha. Entrada franca.

Ritchie

A partir das 21h30, no Espaço Patrick Ribeiro. Novo Aeroporto de Vitória, Av. Roza Helena Schorling Albuquerque. Ingressos a partir de R$ 115, à venda no site da Blueticket. 

Especial

Cirque Amar

Com apresentações de segunda à sexta, a partir das 20h30. Já aos sábados, domingos e feriados o Espetáculo ocorre em três sessões diárias – às 16h, 18h e 20h30. Os ingressos custam de R$35 a R$150 e podem ser comprados no site da Guiche Web. Para aqueles que optarem por fazer a compra de forma presencial, podem se dirigir até a bilheteria do Cirque no Estacionamento do Shopping Boulevard em Vila Velha, das 10h às 21h, com venda de ingressos sem taxa.

As Três Bases

A partir das 9h, no Centro de Convenções de Vitória. R. Constante Sodré, 157, Santa Lúcia, Vitória. Ingressos: R$ 390 (setor equilíbrio) e R$ 530 (setor performance), à venda no site da Lebillet. 

Baladas e festas

Ara-Ketu no Kai Malia

A partir das 15h, no Kai Malia, Av. Dante Michelini, 4740. Ingressos: R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira), à venda no site da LeBillet. 

Batucaria

Com Napalma, Já Gamei e Funkadelis, a partir das 16h, no Brizz. R. Judith Maria Tovar Varejao, 411, Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: R$ 25, á venda no site da Zigtickets. 

Sunset Blacksete Niver

Parafina, Xá da índia, a partir das 17h, Espaço Chico Bento. Av. Atapoã, 555, Manguinhos, Serra. Ingressos: R$ 35 (meia) e R$ 70 (inteira), à venda no site da Zigtickets.

Roda do SambaJr + Pratikere

A partir das 1h, no Mãe Joana Botequim. R. Italina Pereira Mota, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), á venda no site da Zigtickets. 

Hajaxé

Com Xá da Índia, a partir das 19h, no A Selva. R. Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 30, à venda no site da Zigtickets. 

Verão Mex 2024

Com Breno e Bernardo, SambaDM, Álice e DJ Big, a partir das 22h, no Mex Guarapari. R. Atenas, Praia do Morro, Guarapari. Ingressos: R$  50, á venda no site da Zigtickets. 

Let's Go

Com Pagode da Praia, Gustavo Venturin, Marcão e DJ Gustavo O Brabo, a partir das 20h, Boteco do Júnior. Av. Saturnino Rangel Mauro, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Zigtickets. 

CarnaVibes

Com Mel, Lu Coimbra e 4Lê. A partir das 22h, no Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos de graça para os 50 primeiros, após R$ 30.

Blu-Ray

Com Bikiwi, Menário, Wallace e Jexxca. A partir das 23h, no Bolt, na rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 30.

One RPG

A partir das 22h, no Victoria Pub, na Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: gratuitos até 23h com nome na lista, R$ 20 (até 23h) e R$ 25 (após esse horário).

NuMetal Night

Com Limbo7, Tahoma e Renegades of Funk. A partir das 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740. Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20 até 0h.

Primeira Classe

Com Primeira Classe e Maycon Sarmento. A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto, Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada gratuita até 21h.

Música ao vivo 

Samba de Raiz

Com Luiza Dutrae banda, a partir das 21h30, no Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Reservas feitas por WhatsApp: (27) 99663-2104.

Pop & Brasilidades na Curva

Com Eliahu. A partir das 17h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Reservas feitas por WhatsApp: (27) 99299-5918.

Samba e Choro

A partir das 12h, no A Oca. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. Reservas feitas por WhatsApp: (27) 99289-4561.

Enredo Botequim

Com Grupo 3 Elementos, Evandro Belumat e Marcos Paulo. A partir das 18h, no Enredo Botequim. Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória.

Diversão

Vila Parque Boliche

Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. De segunda a sexta, a partir das 17h. Sábados e domingos, a partir das 12h. No Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista. A reserva pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.

WOW Park

Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. No piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos (meia): R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos).

Imersomar

Experiência imersiva com sons e projeções de imagens do fundo marinho em resolução 8k, em 360 graus. Horários: segunda a sexta, das 14h às 22 horas; sábados, de 12h às 22 horas, e domingos e feriados, de 12h às 21 horas. No Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. Valores: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Comprar na bilheteria local. Crianças abaixo dos 7 anos devem estar obrigatoriamente acompanhada pelos pais.

Pista de Patinação no Gelo

Uma aventura que acontece todos os dias no Shopping Mestre Álvaro, piso L3. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. De 14h às 22h. Ingressos: R$ 70 (1 hora) e R$ 50 ( 30 minutos). A patinação é permitida para pessoas a partir de 5 anos, sendo obrigatório o uso de meias.

Brinquedolândia

Com torre divertida, piscina de bolinhas, cama elástica, desafio das passarelas e escorregadores tubulares. Data: de 12/01 a 28/02, na Praça Central do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória. Valor: R$40 de 1 a 15 minutos, R$45 de 16 a 30 minutos e após 30 minutos, será cobrado um acréscimo de R$5 para cada 5 minutos adicionais. Faixa etária: até 13 anos, sendo menores de 04 anos acompanhados pelo adulto responsável. Funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados das 11h às 22h.

Mergulhando no Fundo do Mar

Evento voltado para crianças com brinquedos infláveis e um carrossel tematizado com mais de 300 mil bolinhas. No Shopping Boulevard Vila Velha. Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 60,00 (1 hora); R$ 40,00 (30 minutos); R$ 35,00 (20 minutos). Após o tempo será cobrado R$ 1,00 por minutos excedentes.

Som no Praia

Show ao vivo com Felipe PelissarI. Local: Praça de Alimentação, Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Horário: a partir das 13h. Gratuito.

Diversão na Praça

Recreação infantil com brincadeiras e oficinas - Oficina de dedoche de lobo - Contação de histórias - Circuito da floresta. Horário: 17h às 20h. Local: Shopping Praia da Costa, Pracinha do Praia, piso L1. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Gratuito.

Verão do Mestre

Evento com shows musicais, área kids e opções gastronômicas, a partir das 19h, show da banda Ubando com participação especial de Kiko Zambianchi. Local: Shopping Mestre Álvaro, Pátio Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Entrada gratuita.

Diversão no Mestre

Data: sábado (13). Local: Shopping Mestre Álvaro, Espaço Diversão no Mestre, Piso L2. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Horário: 18h. Gratuito.

Exposições

De Onde Surgem os Sonhos

Até 28 de janeiro, o Palácio Anchieta recebe a exposição que aborda temas inerentes a arte contemporânea brasileira, do conceito de paisagem e pensar sobre a construção de conhecimento através das visões de diversos povos e culturas. Na Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 8h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Entrada gratuita. Confira a matéria completa da exposição no site HZ.

Por uma Crise de Imagem

Exposição que visa explorar a relação entre imagem, cultura e identidade, comemorando os 15 anos do artistas Nicolas Soares. Até março de 2024 na Galeria de Arte Espaço Universitário (GAEU). Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.

Xibiu

Exposição de Ulysses Bôscolo no qual possuem retratos de pássaros que vibram cores e texturas frenéticas. Até 23 de fevereiro de 2024, no OÁ Galeria. Av. Cézar Hilal, 1180, Loja 9, Vitória. Visitação: De segunda a sexta, das 10h às 19h30. Entrada gratuita.

A Cópia

A exposição de Rafael Pagatini apresenta um conjunto de xilogravuras em grande formato, no qual desafia as memórias institucionais em um cenário onde a digitalização e as redes sociais transformam o modo de o público interagir com a arte. Até 10 de fevereiro de 2024, na Galeria Homero Massena. Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória. Visitação: De segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados e feriados, das 10h às 16h. Entrada gratuita.

Exposição - Clube do Colecionador 2023

Matias Brotas abre a exposição comemorativa de 10 anos da Séries MBac, onde reúne obras de diferentes artistas da cena nacional como Felippe Moraes, Rubiane Maia e Fernando Augusto, reforçando o trabalho da galeria na formação de colecionadores em arte contemporânea.

Retro/Ativa

Exposição que reúne os trabalhos da carreira de Eder Santos, reconhecido por desenvolver projetos híbridos que mesclam artes visuais, cinema, teatro, vídeo e novas mídias. Até 28 de janeiro, no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES). Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Visitação gratuita.

poESia

A paixão pelo Espírito Santo inspira a primeira exposição da artista plástica e escritora Andréa Espíndula. As pinturas trazem memórias afetivas da artista que dialogam com a essência cultural do povo espírito-santense, incluindo mais de 30 quadros produzidos com tinta a óleo e acrílica. Entre os municípios homenageados pela artista figuram Vitória, Vila Velha, Guarapari, Muqui, Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá e Santa Leopoldina. Até 28 de janeiro na Casa da Memória. Av. Luciano das Neves, 17, Prainha, Vila Velha. Entrada gratuita.

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