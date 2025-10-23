Quinta-feira (23) com MC Ryan SP, pagode e lançamento de livro no ES

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 08:00
Com apresentações musicais, mostrar audiovisuais, exposição de produtos e rodas de conversa. Horário: a partir das 19h. Local: Casa Caipora. Endereço: Rua Nestor Gomes, 168 - Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
Evento que celebra as tradições pomeranas que marcam a história e a cultura do município. Com atrações culturais, desfiles típicos, apresentações musicais, gastronomia pomerana e shows regionais. Horário: a partir das 9h. Local: Centro de Laranja da Terra. Entrada: gratuita.
Lançamento do livro "Esperar é Caminhar", de Paola Silvestre, que propõe uma imersão na espiritualidade cotidiana. Horário: 19h. Local: Casa da Memória de Vila Velha. Endereço: Rua Luciano das Neves, 14, Prainha, Vila Velha. Entrada: gratuita.
Com os humoristas residentes Ton Nascimento e Roberto Carlos, além dos convidados Heckel Ferreira, Klebson Carrera e Djavan Romão. Horário: a partir das 20h. Local: Joker Comedy Bar. Endereço: R. Cabo Aylson Simões, 584 - Centro de Vila Velha, Vila Velha. Entrada: gratuita, com retirada de ingressos pelo sympla.
Com debates, oficinas, feira de cerâmica, lançamento de livros e apresentação de Ada Koffi. Horário: a partir das 13h. Local: Parque Cultural Casa do Governador. Endereço: Rua Santa Luzia, s/n, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita, mediante retirada de ingressos pelo site do parque.
Com MC Ryan SP e MC Menor K, além de DJ's. Horário: não informado. Local: Bololô Restaurante. Endereço: Av. Braúna, 1168 - Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada: valores não informados.
Com The Crew. Horário: 21h. Local: Pub 426. Endereço: Rua João da Cruz, 370 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita.
Pop Rock com Cartel. Horário: a partir das 20h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: couvert a partir das 19h.
Com Márcia e Victor. Horário: das 17h às 21h. Local: Clericot Café. Endereço: Avenida José Miranda Machado, 345 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: gratuita.
Com Junto e Misturado, SambaDM, Samba Jr., Pele Morena e Dj Luuh. Horário: a partir das 21h. Local: Gordinho Praia do Canto. Endereço: Rua Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita até ás 22h.
Com pop, electro, pop br e closy hits. Horário: das 22h ás 04h. Local: Bolt. Endereço: R. Darcy Grijó, 20 - Jardim da Penha, Vitória. Entrada: gratuita até 0h.
Com a banda Forró da Lore. Horário: a partir das 20h. Local: Casa de Bamba. Endereço: Rua Gama Rosa, 154 - Centro de Vitória. Entrada: couvert R$ 10.
Com Leqsamba e convidados. Horário: das 17h às 0h. Local: Boteco do Safa. Endereço: Rua Frederico Ozanan, 513 - Santa Tereza, Vitória. Entrada: gratuita.
Exposição que celebra a estação mais colorida do ano com paleta de cores e imagens que se conectam à Primavera, do premiado pintor Antônio Remo. Data: até 16 de novembro. Horário: todos os dias, das 9h às 21h. Local: Galeria-store VilaZinha Espaço Artes. Endereço: Rua 23 de maio, 120, Pousada VilaZinha, Prainha de Vila Velha. Entrada: gratuita.
O IHGVV Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha apresenta nessa exposição os marcos históricos, como a primeira transmissão de voz e os avanços tecnológicos que permitiram a popularização do rádio. Data: até 2 de novembro. Horário: das 8h30 às 17h30 - de terça a domingo. Local: Casa da Memória de Vila Velha. Endereço: Rua Luciano das Neves, 14, Parque da Prainha, Praça Tamandaré, Centro, Vila Velha. Entrada: gratuita.
Com instalações interativas, esculturas, videoinstalações, filmes, registros históricos e obras contemporâneas. Data: até 14 de dezembro. Horário: terça a sexta, das 8h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Local: Palácio Anchieta. Endereço: Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
Exposição fotográfica "Você é Única", com mulheres que enfrentam ou enfrentaram a luta contra o câncer de mama. Funcionamento: até 28 de outubro. Horário: 10h às 22h. Entrada: gratuita. Endereço: Shopping Vitória, segundo piso, perto da Casa Bauduco. Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória.
Exposição que propõe uma reflexão poética e crítica sobre a Mata Atlântica, um dos biomas mais ricos e ameaçãdos do planeta. Visitação: dias 23, 25 e 26 de outubro. Horário: das 15h às 19h. Local: Cena Espaço Cultural. Endereço: Rua Karl Gerhart, nº 22 - 1º andar - Domingos Martins. Entrada: gratuita.
Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Endereço: Avenida Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica. Entrada: a partir de R$ 25 (15 minutos).
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Entrada: a partir de R$ 49,90 (meia). Endereço: Shopping Praia da Costa, Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Atração infantil inspirada no universo de Tarzan, com escorregadores, passarelas suspensas, túneis misteriosos e animais gigantes cenográficos. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h. Entrada: R$ 40 (até 30 minutos), R$ 55 (até 55 minutos) e, após esse período, acréscimo de R$ 5 a cada 5 minutos; crianças PCD e aniversariantes da semana têm 50% de desconto mediante comprovação. Local: Praça Central do Shopping Vitória. Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória.
Com brinquedos infláveis, piscina de bolinhas e áreas de desenhos. Data: todos os dias, até 31 de outubro. Horário: de segunda a sábado de 10h às 22h, domingos e feriados de 13h às 21h. Local: Shopping Montserrat. Endereço: Avenida Eldes Scherrer Souza, 2162 - Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada: R$ 40 – 30 minutos (R$ 1 por minuto adicional); R$ 75 – tempo livre.
Atração com circuito divertido, piscina de bolinhas e muito mais. Data: todos os dias, até 26 de outubro. Horário: segunda a sábado de 10h as 22h; domingos e feriados de 13h às 21h. Local: Shopping Mestre Álvaro, Praça de Eventos - piso L2. Endereço: Avenida João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra. Valor: R$ 45 por 30 minutos | R$ 1 por minuto adicional.
