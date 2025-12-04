Quinta (4) no ES: concerto de Natal, sarau e mostra de cinema

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 09:41
Encontro literário que homenageia a escritora Bernadette Lyra com uma noite de contos, memórias e celebração de sua obra no Espaço Thelema. Horário: às 19h30. Local: Espaço Thelema. Endereço: Rua Graciano Neves, 490 – Centro Histórico de Vitória. Entrada: gratuita.
Exibição da série documental que revela bastidores, processos criativos, experimentações e reflexões dos artistas durante a residência LABMAIS, destacando o percurso formativo e poético que antecede as obras finais. Horário: das 18h45 às 21h. Local: Centro Cultural Sesc Glória, Sala de Cinema (2º andar). Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 428 – Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
Apresentação especial que encerra a temporada da Filarmônica de Mulheres do Espírito Santo (Femes), unindo repertório natalino, clássicos da música erudita e toque de MPB, com participações do Algarzarra Coral, Martinho Lutero Galati e Coral Unimed Vitória. Horário: 4 de dezembro, às 20h. Local: Teatro do Centro Cultural Sesc Glória. Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 428 – Centro, Vitória. Entrada: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).
Com pop, electro, pop br e closy hits. Horário: a partir das 22h. Local: Bolt. Endereço: Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: gratuita até 0h.
Com Márcia e Victor. Horário: a partir das 17h. Local: Clericot Café. Endereço: Avenida José Miranda Machado, 345 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: gratuita.
Show de Ana Novaes com um especial dedicado a Erasmo Carlos e Roberto Carlos, em uma noite de MPB no Brizz. Horário: às 20h (com entrada liberada a partir das 19h). Local: Brizz. Endereço: Rua Judite Maria Tovar Varejão, 411 – Enseada do Suá, Vitória. Entrada: R$ 15.
Com Dona Fran. Horário: a partir das 21h. Local: Pub 426. Endereço: Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita.
Com High Voltage no Motor Rockers. Horário: a partir das 20h. Local: Motor Rockers. Endereço: Rua João da Cruz, 241, Praia do Canto. Entrada: gratuita.
Reunindo 42 obras inéditas, a exposição percorre registros realizados no Espírito Santo, na Bahia, nas Américas e na Europa, revelando corpos, ritos, paisagens e identidades negras em suas dimensões culturais, espirituais e afetivas. Funcionamento: 10h às 18h, de terça a sexta, 10h às 16h, sábados, domingos e feriados. Local: Museu de Arte de Espírito Santo. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro de Vitória, Vitória. Data: até 4 de janeiro.
Com instalações interativas, esculturas, videoinstalações, filmes, registros históricos e obras contemporâneas. Data: até 14 de dezembro. Horário: terça a sexta, das 8h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Local: Palácio Anchieta. Endereço: Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
A mostra reúne 15 artistas e propõe um olhar plural sobre a Baía de Vitória, explorando novas formas de imaginá-la por meio da arte, da história e das relações entre pessoas e natureza. Data: até 7 de dezembro. Funcionamento: de terça a sexta-feira, 10h às 18h. Aos sábados, domingos e feriados: 10h às 16h. Local: Armazém 5, Porto de Vitória. Endereço: Avenida Getúlio Vargas, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
Com 43 obras de 24 artistas, com curadoria de Iatã Cannabrava. Data: até 27 de fevereiro de 2026. Horário: das 8h às 17h. Local: Galeria Gabinete – Parque Cultural Casa do Governador. Endereço: R. Santa Luzia, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.
36 gravuras de artistas de nove países e 18 obras de artistas capixabas. Data: até 31 de janeiro de 2026. Horário: das 10h às 20h. Local: Centro Cultural Sesc Glória. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Entrada: a partir de R$ 25 (15 minutos). Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Endereço: Avenida Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica.
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Entrada: a partir de R$ 49,90 (meia). Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Atração infantil inspirada no universo de Tarzan, com escorregadores, passarelas suspensas, túneis misteriosos e animais gigantes cenográficos. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h. Entrada: R$ 40 (até 30 minutos), R$ 55 (até 55 minutos) e, após esse período, acréscimo de R$ 5 a cada 5 minutos; crianças PCD e aniversariantes da semana têm 50% de desconto mediante comprovação. Local: Praça Central do Shopping Vitória. Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
Decoração de Natal com a temática de balões, árvore de 12 metros de altura, balão instagramável, presença do Papai Noel, xícaras Gira-Gira e percurso iluminado. A programação inclui ainda um voo de balão em realidade virtual, que propõe uma imersão pelos principais pontos turísticos da cidade, como o Convento da Penha, o Farol de Santa Luzia, o Morro do Moreno, as praias da cidade, dentre outros. Data: todos os dias Horário: segunda a sábado de 10h às 22h e domingos e feriados de 11h às 22h. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.
Decoração de Natal com tema Musical, que conta com escada em formato de teclas de piano, árvore master, árvore interativa, além de brinquedos montessorianos acessíveis. Data: todos os dias. Horário: segunda a sábado, de 10h às 22h, e domingos e feriados, de 13h às 21h. Local: Shopping Mestre Álvaro. Endereço: Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Entrada: gratuita
Decoração de Natal com foco na inclusão, que conta com árvore de 13 metros, tobogã de 6 metros, brinquedos interativos e acessíveis, trono adaptado, textos em braile nos brinquedos e intérprete de Libras uma vez por semana junto ao Papai Noel. Período: todos os dias. Horário: segunda a sexta, de 10h às 22h, e domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2 – Praça Moxuara. Endereço: Avenida Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Entrada: gratuita
Com árvore de 8 metros de altura e uma grande estação com trenzinho, além do espaço do Papai Noel e cantinhos instagramáveis. Período: todos os dia. Horário: segunda a sexta, de 10h às 22h, e domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Montserrat. Endereço: Avenida Eldes Scherrer Souza, 2162 - Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada: gratuita.
Apresentação do Centro de Educação Infantil Jeová Jiré. Horário: 18h. Local: Na varanda da Praça de Alimentação (L3), no Shopping Moxuara, em Cariacica. Entrada: gratuita.
Edição especial da feirinha que valoriza microempreendedores com 11 expositores oferecendo artesanato, crochê, acessórios, produtos de beleza, doces e biscoitos, ideal para quem busca presentes criativos. Horário: de 28 de novembro a 24 de dezembro — segunda a sábado, das 12h às 22h, e domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, na Praça de Eventos (piso L2). Endereço: BR-262, Km 3,5 – Campo Grande, Cariacica. Entrada: gratuita.
