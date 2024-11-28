Quinta (28) com Vila de Natal na Serra, rock em Vitória e pagode em Cariacica

Especial
Vila de Natal na Serra
Na quinta-feira (28), às 18h30, será a vez do espírito natalino iluminar a Praça das Artes, em Feu Rosa, com suas luzes e apresentação do Corpo Musical da Guarda Civil Municipal da Serra. Rua das Avencas, 172, Feu Rosa, Serra. Gratuito.
Feirinha Delas
O evento contará com a participação de 21 expositoras de diferentes segmentos, além de alunas dos cursos de artesanato e trabalhos manuais oferecidos pela Casa da Rosa, que apresentarão suas criações na Feirinha Delas. Além da exposição de produtos, haverá atendimentos gratuitos com nutricionistas e psicólogas, ampliando os serviços oferecidos à comunidade. Data: 28 e 29 de novembro. Horário: 10h às 17h. Local: Pátio do Shopping Mestre Álvaro. Endereço: Avenida João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra. Entrada: Gratuita.
Lançamento de Livro
O ator Paulo Betti lança 'Autobiografia Autorizada', uma versão ampliada do monólogo apresentado desde 2015 nos palcos. O evento acontece das 17h às 19h30, na Livraria Leitura, no Shopping Praia da Costa, em Vila Velha.
Afonso Abreu na Ponte da Passagem - 50 anos
A partir das 20h, no Teatro Virgínia Tamanini. Centro Cultural Sesc Glória, Av. Jerônimo Monteiro, 428 - Centro, Vitória. Ingressos a partir de R$ 10, no site da Lets Events.
Diálogos que importam, com Susanna Lira
"Nada Sobre Meu Pai" revela a busca da diretora Susanna Lira pela história de seu pai, que ela nunca conheceu. No Sesc Glória, Av. Jerônimo Monteiro, 428 - Centro, Vitória. Entrada gratuita.
19º Festival de Cinema Italiano no Brasil
Exibição do filme, “Eravamo Bambini", (Éramos Crianças), a partir das 19h, no Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428 - Centro, Vitória. Entrada gratuita.
Festas e baladas
Misturadinho
Com Junto e Misturado, SambaDM e Samba Jr e Choppsamba, a partir das 21h, no Gordinho Praia do Canto. Entrada gratuita até às 22h (pista), após R$ 30 (pista) e R$ 50 (VIP). Rua Joaquim Lírio, 823, Triângulo, Praia do Canto, Vitória.
Quinta pode
Pagode raiz na Matrix, a partir das 19h30. Entrada gratuita. Rua Rio Branco, 229, Cariacica.
Closy
Com Mia Bravim, Lumitchia, Fred Rigoni e Sofia (Pop, Electro e Pop BR) na Bolt, a partir das 22h. Entrada gratuita até 1h, após R$ 20 convertido em consumação. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
Música ao vivo
Pub 426
Com banda 90 e tal, às 21h, no Pub 426, em Vitória. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Samba Raiz
Samba Raiz com Atila Ibilê, a partir das 20h, na Casa de Bamba. Couvert: R$ 10 por pessoa. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Terra Brasiles
Com a banda de jazz Terra Brasiles e Luiza Dutra em tributo à Rita Lee, no Brizz, a partir das 19h. Couvert: R$ 20. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá.
Jazz na Curva
Com Victor Humberto no Clericot Café, a partir das 17h. Não há cobrança de couvert. Avenida José Miranda Machado, 345, Praia da Curva da Jurema, Enseada do Suá, Vitória.
Corta Jaca
No Bar Pimenta Carioca, a partir das 18h30. Couvert não divulgado. Avenida Saturnino Rangel Mauro, 1215, Jardim da Penha, Vitória.
Exposições
Corpo m_e_m_ó_r_i_a
Com os artistas Attilio Colnago, Clélia Soares, Dilma Góes, Fabíola Menezes, Juliana Pessoa, Marcelo Macaue, Rosana Paste e Thiago Arruda, sob a curadoria de Attilio Colnago. Em cartaz até 13 de dezembro, com horário de visitação entre 9h e 12h e das 13h às 17h de segunda a sexta. Galeria Espaço Universitário, Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.
Praia do Canto: Memórias e afetos
Até 1º de dezembro, na Casa Senac. Av. Saturnino de Brito, 1240, Praia do Canto, Vitória. Visitação (exceto feriados): de quarta a sexta, das 10h às 19h; sábado, das 10h às 18h; domingo, das 10h às 16h. Visitas mediadas (individuais ou em grupos de até 20 pessoas cada um): de quarta a sexta (escolas) e de quarta a domingo (espontâneas), por meio de agendamento Mais informações: (27) 3232-4765. Entrada gratuita. Classificação livre.
Favela é Giro
Com curadoria de Bruna Gregório, a exposição é uma elaboração do Museu das Favelas e visa levar a arte contemporânea periférica para diversas regiões do Brasil. Período em cartaz: De 13/11 a 15/12. Funcionamento: Terça a sexta, das 10h às 18h | Sábado e domingo, das 10h às 16h. Classificação indicativa: Livre. Entrada gratuita. Local: Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio Del Santo (MAES). Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 631 - Centro, Vitória.
A era da Imagem Analógica
Já pensou em “entrar” em uma câmera fotográfica? Conhecer por dentro como a mágica do registro da luz acontece… ou melhor: a ciência da câmera escura! Isso é possível na exposição “A Era da Imagem Analógica”. Período: 28 de setembro 2024 a 24 de janeiro de 2025. Visitação: de quarta a sábado, das 10h às 20h. Entrada gratuita / Classificação livre. Local: Centro Cultural Sesc Glória, 4º pavimento – Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
Mostra Maria Verônica da Pas de Fotografia
Mostra Maria Verônica da Pas de Fotografia é parte da programação do Festival Reencontros. Dias e horários: Terça a sexta-feira, das 9h às 17h sábados, das 9h às 13h. Período expositivo: até 20 de dezembro de 2024. Local: Museu Capixaba do Negro Verônica da Pas (MUCANE). Avenida República, 121, Centro, Vitória.
Oficina de fotografia noturna na Baia de Vitória, com Paulo de Barros
A partir das 18h, a Oficina de fotografia noturna - Cores, sensações e atmosfera da Baía de Vitória é um convite para uma experiência imersiva de fotografia noturna. Conduzida pelo professor, fotografo e curador Paulo de Barros. De 27 a 29 de novembro, no Ateliê de Artes Visuais do Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428 - Centro, Vitória. Entrada gratuita.
Diversão
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos - R$ 59,90; 30 minutos - R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Decoração de Natal – Circo do Noel
Decoração conta com tobogã gigante em espiral de mais de 5 metros que conecta os Pisos L2 e L1, árvore de Natal de 12 metros de altura, escorregador de madeira, brinquedo gira-gira, pula-pula e um banco para fotos com a árvore de Natal. Além disso, o Papai Noel também está presente no espaço para encontrar os visitantes. Data: todos os dias. Horário da decoração de Natal: segunda a sábado de 10h às 22h, domingos e feriados de 14h às 21h. Horário do Papai Noel: 13h às 17h e de 18h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa. Atrações pagas: Brinquedão com piscina de bolinhas a partir de R$ 35,00 por 20 minutos, escorregador em espiral a partir de R$ 5,00 por três descidas. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Decoração de Natal - Era Uma Vez um Natal Mágico
Com urso gigante, a Confeitaria da Mamãe Noel e a Biblioteca do Papai Noel, com clássicos da literatura infantil compõem o cenário. Há ainda um Papai Noel animatrônico que conta histórias de natal para os visitantes a cada 20 minutos. Data: todos os dias. Horário da decoração: segunda a sábado de 10h ás 22h, domingos de 12h às 21h. Horários do Papai Noel: segunda a sexta: das 14h às 22h; sábado: das 13h às 22h; domingos e feriados: 14h às 21h Local: Pátio Mestre Álvaro, Shopping Mestre Álvaro. Visitação gratuita. Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra.
Decoração de Natal - A Fábrica de Brinquedos do Noel
Inspirada na oficina de brinquedos do Noel no Polo Norte, a decoração temática ocupa uma área de 310m² na praça central, com itens coloridos de uma fábrica de brinquedos em miniatura, além de árvore, trono do Noel super iluminados. Os visitantes também podem encontrar com o Papai Noel no cenário disponível para fotos. Data: todos os dias. Horário: segunda a sexta: de 14h às 22h, sábado: 13h às 22h, domingo: 14h às 21h. Local: Praça de Eventos, Shopping Moxuara. Visitação gratuita. Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica.
Decoração de Natal – Vila Encantada
Com cenário instagramável, composto por uma árvore de Natal de nove metros de altura, uma casinha de chocolate e uma caixa de presente iluminada por LEDs. Além da decoração, o Papai Noel também está presente no shopping, em um trono montado na Praça Central para encontrar os visitantes. Data: todos os dias. Horário de funcionamento da decoração: segunda a sábado: 10h às 22h; Domingos e feriados: 13h às 21h Horário do Noel: segunda a sexta de 14h às 22h, sábado: 13h às 22h, domingo: 14h às 21h. Local da decoração: Varanda do Shopping Montserrat. Local do Papai Noel: Praça Central do Shopping Montserrat. Fotos com o Noel: a partir de R$ 10. Visitação gratuita à decoração de Natal. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162 - Colina de Laranjeiras, Serra.
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