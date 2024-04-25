Quinta (25) com shows de Dire Straits Legacy e Club Big Beatles em Vitória

Shows
Clube Big Beatles
Show da Clube Big Beatles com participação de George Israel no Teatro da Ufes, a partir das 21h. Ingressos: R$ 30 (meia), R$ 60 (inteira). Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.
Dire Straits Legacy
Show da banda Dire Straits Legacy no Espaço Patrick Ribeiro, a partir das 19h30. Ingressos: R$ 180 (meia) e R$ 360 (inteira). Espaço Patrick Ribeiro, Av. Roza Helena Schorling Albuquerque (Novo Aeroporto de Vitória), Vitória.
Artur Pizarro e Bernardo Santos
Apresentação de pianistas no Teatro Sônia Cabral, às 20h. Ingressos: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira). Rua São Gonçalo, Centro, Vitória.
Festas
Selva-okê
Karaokê com DJ na A Selva, a partir das 19h. Entrada Gratuita. Rua Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória.
Karaokê do Correria
Karaokê no Correria, a partir das 20h. Entrada gratuita. Avenida Est. Júlio de Souza, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Closy
Pop, funk, eletro na Bolt, a partir das 22h. Entrada: R$ 20. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
Música ao vivo
Quinta Nobre
Big River e convidados no Oasis Beach Club, a partir das 19h30. Avenida Dante Michelini, 3810, Jardim Camburi, Vitória.
Quinta Fina
Bossa Nova e Jazz no Brizz. A partir das 20h, com couvert a R$ 10. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
Back to Past
Back to Past no Pub 426, a partir das 21h. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Barla Rock Fest
Com Ubando e Havi no Barlavento, a partir das 18h. Entrada: R$ 20. Av. Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória.
Dora Dalvi e Zé Tom
Samba com Dora Dalvi e Zé Tom na Casa de Bamba, a partir das 18h. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Especial
Nany People
Espetáculo Tsunany, com Nany People, na FDV, às 22h. Ingressos: R$ 60. Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 215, Auditório Alexandre Martins, Santa Lucia, Vitória.
Diversão
Exposição Internacional – Dragões
Exposição Internacional inédita e gratuita com 10 espécies diferentes de dragões gigantes que emitem sons, fazem movimentos e soltam fumaça pela boca. Data: de 07 de abril a 05 de maio. Horário: Segunda a Sábado das 10h às 22h. Domingos e Feriados das 14h às 21h. Área interativa (atividades pagas): foto 10x15 no dragão nomeado Grande de Gelo, valor R$ 30 (por pessoa) Game de realidade virtual: R$ 25 (por pessoa) permitido apenas para crianças acima de 4 anos. Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
WOW Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos (meia): R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos). No piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha
Exposição Disney 100 anos
Exposição interativa em comemoração aos 100 anos da Disney, com ambientes temáticos da Marvel, Toy Story, Encanto, Enrolados e Star Wars. Data: 05/04 a 28/04. Horário: domingo a quinta: 14h às 20h; sexta e sábado: 14h às 21h30. Shopping Mestre Álvaro, Praça de Eventos, piso L2. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Gratuito.
Vila Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Funcionamento: Segunda a Sexta a partir das 17:00horas até às 00:00. Sábados e Domingos a partir das 12:00 horas até às 00:00hr. Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Valores: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478
Mundo Volcano
A Volcano é uma piscina gigantesca com milhares de bolinhas, além de um labirinto guardado por um dragão enorme, onde a criançada vai poder entrar, explorar e passar por diversos desafios. Data: todos os dias, até 08/06. Shopping Praia da Costa, pracinha do piso L1. Avenida Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Horário: conforme horário do shopping, segunda a sábado (10h as 22h), domingo e feriados 14h às 21h. Valor: a partir de R$ 50,00 para 30 minutos
Galáxia Kids
Brinquedo composto por infláveis, cama elástica, escorregadores e piscinas de bolinhas com toda temática de galáxia e extraterrestres. Data: todos os dias, até 04/05. Horário: conforme o horário de funcionamento do shopping, segunda a sábado 10h às 22h; domingos e feriados 13h às 21h. Valor: a partir de R$ 35,00 por 30 minutos. Shopping Moxuara, piso L2. Avenida Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica
Aventura Pirata
Brinquedo composto por infláveis, circuito de obstáculos com piscina de bolinhas e escorregador na temática pirata. Data: todos os dias, até 31/05. De segunda a sábado (10h as 22h), domingo e feriados (11h as 22h) Valor: a partir de R$ 40 por 30 minutos. Shopping Montserrat, Praça de Eventos, piso L1.
Exposições
Manguezal: Múltiplos Olhares
Exposição "Manguezal: Múltiplos Olhares", até 30 de abril de 2024 na Casa Porto das Artes Plásticas. Horário: De segunda a sexta, das 10h às 18h. Sábados das 10h às 14h. Entrada gratuita. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66. Centro Histórico de Vitória.
O Fabuloso Mundo das Cores
Exposição de Heidi Liebermann. No Palácio Anchieta, na Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Classificação livre. Visitação: até 10 de julho, de terça-feira a domingo, das 9h às 17h.
O Inquilino
Uma série de ocupações urbanas focadas em residências privadas que se encontram fechadas/inativas na cidade de Vitória no Maes. Funcionamento: de terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Até 26 de maio. Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória.
ABRIGAR-SE – Novas Incorporações
Obras de 8 artistas contemporâneos em colaboração com a Oma Galeria. Até 11 de agosto. Horários: das 17h às 20h.
OcupaSacy VIX
No Sesc Glória, de 10h às 20h até o dia 28 de abril. Entrada gratuita. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
Juriti-festival das tribos
Exposição fotográfica do artista Alexandre Baena, no Palácio Anchieta. Entrada Gratuita. Visitação: até 20 de abril, terça a sexta-feira, das 9h às 17h. Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória.