Quinta (22) com André Prando e orquestra com Neil Thomson no ES; agenda

Baladas e festas
Karaokê do Correria
A partir das 20h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita.
Projeto Quinta D'elas
Com Rodrigo Nogueira, Cecitônio Coelho e Alessandra Freitas. A partir das 20h, no Enredo Botequim. Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória.
Closy
Com Jr, Hyaga, Donat e Sofia. A partir das 22h, no Bolt. R. Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 20.
Especial
Cirque Amar
Com apresentações de segunda à sexta, a partir das 20h30. Já aos sábados, domingos e feriados o espetáculo ocorre em três sessões diárias, às 16h, 18h e 20h30. Os ingressos custam de R$ 35 a R$ 150 e podem ser comprados no site da Guiche Web. Para aqueles que optarem por fazer a compra de forma presencial, podem se dirigir até a bilheteria do Cirque no estacionamento do Shopping Boulevard, em Vila Velha, das 10h às 21h, com venda de ingressos sem taxa.
Orquestra Sinfônica com Neil Thomson
Apresentações contarão com regência de Neil Thomson, a partir das 20h, no Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 20 (inteira), R$ 15 (conveniado), R$ 12 (cartão empresário) e R$ 10 (meia-entrada para comerciário ou mediante apresentação de 1kg de alimento não perecível). À venda na bilheteria do teatro ou pela internet via site lets.events.
Música ao vivo
Casa de Bamba
Com André Prando, a partir das 18h, no Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Jazz na Curva
A partir das 17h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99299-5918.
Piano Jazz
Com Geremias Rocha. A partir das 19h, no A Oca. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99289-4561.
Karaokê
A partir das 21h, no Santino's Pub. Rua Castelo Branco, 650, Vila Velha
Misturadim
Com Junto & Misturado, Samba Jr. e Samba Dm,, a partir das 21h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada gratuita até 22h.
Boteco Boa Praça Vitória
Com Laila Orlande e banda, a partir das 20h. Couvert R$9,90. Rua João da Cruz, 485, Praia do Canto, em Vitória.
Diversão
Happy On Ice Patinação
No Shopping Praia da Costa, Praça de Eventos, Piso L1. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Horário: Segunda a sábado, de 10h às 22h; Domingo e Feriado, de 12h às 21h. Idade Permitida: acima de 5 anos para patinar, de 2 a 4 anos somente trenó. Valores da Patinação: a partir de R$50, para 30 minutos Valores do Trenó (de 2 a 4 anos): a partir de R$25, por 5 minutos. Valores Meias: R$ 8 o par. Até 3 de março.
WOW Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. No piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos (meia): R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos).
Pista de Patinação no Gelo
Uma aventura que acontece todos os dias no Shopping Mestre Álvaro, piso L3. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. De 14h às 22h. Ingressos: R$ 70 (1 hora) e R$ 50 ( 30 minutos). A patinação é permitida para pessoas a partir de 5 anos, sendo obrigatório o uso de meias.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. De segunda a sexta, a partir das 17h. Sábados e domingos, a partir das 12h. No Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista. A reserva pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Brinquedo Gato Galáctico
Conta com escorregadores, piscina de bolinhas e uma área dedicada a vídeo games. De segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos, das 11h às 22h. Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Valores: Até 40 minutos, R$50; de 41 a 60 minutos, R$ 60; de 61 a 90 minutos, R$70; de 91 a 120 minutos, R$ 80; e de 121 a 180 minutos, R$ 90.
Brinquedolândia
Com torre divertida, piscina de bolinhas, cama elástica, desafio das passarelas e escorregadores tubulares. Praça Central do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Valores: R$ 40, de 1 a 15 minutos; R$ 45, de 16 a 30 minutos; e, após 30 minutos, será cobrado um acréscimo de R$ 5 para cada 5 minutos adicionais. Faixa etária: até 13 anos, sendo menores de 4 anos acompanhados pelo adulto responsável. Funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 11h às 22h. Até 28 de fevereiro.
Arena Trampolim
Na Praça Central, Piso L1 (em frente a Riachuelo), no Shopping Vila Velha. Avenida Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 10 às 22h, e domingos e feriados, das 14 às 21h. Ingressos: R$ 50, por 60 minutos. R$ 1 por minuto adicional. O pagamento deverá ser feito na entrada. Pessoa com Deficiência (PCD) tem direito à meia-entrada mediante apresentação de documento ou laudo na recepção para validação do benefício. Acompanhante maior de 18 anos não paga o ingresso. Até 25 de fevereiro.
Exposições
Por uma Crise de Imagem
Exposição que visa explorar a relação entre imagem, cultura e identidade, comemorando os 15 anos do artistas Nicolas Soares. Até março de 2024 na Galeria de Arte Espaço Universitário (GAEU). Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.
Xibiu
Exposição de Ulysses Bôscolo no qual possuem retratos de pássaros que vibram cores e texturas frenéticas. Até 23 de fevereiro de 2024, no OÁ Galeria. Av. Cézar Hilal, 1180, Loja 9, Vitória. Visitação: De segunda a sexta, das 10h às 19h30. Entrada gratuita.
Exposição - Clube do Colecionador 2023
Matias Brotas abre a exposição comemorativa de 10 anos da Séries MBac, onde reúne obras de diferentes artistas da cena nacional como Felippe Moraes, Rubiane Maia e Fernando Augusto, reforçando o trabalho da galeria na formação de colecionadores em arte contemporânea.