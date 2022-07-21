Quinta (21) tem sertanejo, samba e baladas no ES; veja agenda

Espaço possui circuitos com as quatro forças na natureza em atividades interativas de obstáculos e de jogos dentro do universo da Turma da Mônica. Praça de Eventos no piso L1 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. De Segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 21h. Preços: R$ 30 (20 minutos); R$ 45 (até 40 minutos); R$ 60 (até uma hora). Adicional de R$ 15 a cada 15 minutos após completar uma hora. Menores de 4 anos ou de 1 metro de altura devem estar acompanhadas por um adulto responsável. Até 30 de agosto.