Quinta (21) tem sertanejo, samba e baladas no ES; veja agenda

Música ao vivo
Quinta Sertaneja
Com Gabriel Pagio. A partir das 20h, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 8.
De Rolê!
Com Samba Junior, Pagolife e Dj Ralph. A partir das 18h, no D'Graus Bar e Botequim. Rod. do Sol, 2652, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Jazz na Curva
Com Edu Szajnbrum. A partir das 18h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Reservas: (27) 99299-5918.
Pedro Perez
A partir das 18h, no Canto27. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha
Jantar com tributo à Vanessa, Adriana & Marisa
Com Lua, Chico Zé e Maicon Gomes. A partir das 19h, no A Oca Bistrô e Ateliê. R. do Rosário, 114, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15. Reservas: (27) 98825-6714.
Música Ao Vivo
Com Onay, às 12h, e Vitor Ramos, às 19h30. No Coco Bambu Vitória. R. João da Cruz, 10, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3083-5800.
Do Samba Ao Forró
A partir das 18h, na Casa de Bamba. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Misturadinho
Com Freelance, Samba Junior, Sambadm e DJ Marcello Sampaio. A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. Entrada franca até as 21h.
Festas e Festivais
20º FENFIT - Festival de Forró de Itaúnas
A 20ª edição do festival conta com prêmio de R$ 10 mil para o vencedor do concurso. A partir das 22h, no Bar Forró Itaúnas. Rua Ítalo Vasconcelos, 5, Vila de Itaúnas, Conceição da Barra. Com Danilo Ramalho, Zito Meneses & Mestrinho, Trio Dos Sonhos, Banda Rastapé, Trio Maribondo e DJ Fabricio Bravim. Confira programação completa aqui!
Festival de Domingos Martins
Com 30 oficinas musicais e artísticas e mais de 100 atrações musicais. A programação conta com apresentações Orquestra Pop Jazz IFES, com participação de Carlos Papel, e Grupo Hügerlmänner Plattler. Confira a programação completa. Entrada franca, com eventos começando às 18h.
Forró do Correria
Com Maik, Edvan e Jackson. A partir das 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Arraiá do Mestre
Com barraquinhas de comidas e bebidas típicas, ambientação temática, área kids, touro mecânico, tiro ao alvo e show com Matheus Nogueira. A partir das 16h, no estacionamento aberto do Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Entrada franca.
Close de Quinta
Pop, funk, electro e close hits. Especial Long Set com Temponi. A partir das 22h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 10 (para os 50 primeiros frequentadores) e R$ 20 (all night).
Especial
Rodocine
Projeto promove cinema itinerante na Serra. Com sessões às 8h, 10h, 14h, 16h e 18h. De segunda a sexta, as sessões de 08h até 14h, são reservadas para as escolas da região. As sessões de sábado e domingo acontecem às 16h e 18h, sendo abertas para comunidade, com distribuição de pipoca e refrigerante. Na Av. do Meio, Balneário Carapebus. Os ingressos são distribuídos a partir das 7h30, no mesmo local de exibição. Entrada franca. Até 24 de julho.
Parque Cultural Casa do Governador
Contando com exposições artísticas e áreas temáticas, a área externa da residência oficial do Governador do ES pode ser visitada. O tour acontece às terças e quintas-feiras, das 8h às 17h. Agendamento: (27) 3636-1032. Endereço: R. Santa Luzia, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada franca.
Festival Varilux
Maior evento do audiovisual francês da América Latina reúne 14 longas-metragens no Centro de Vitória. Com sessões às 14h20 e 18h20, no Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 5 (meia-entrada e cliente com carteirinha do Sesc), R$ 6 (conveniado) e R$ 10 (inteira). Confira a lista de filmes exibidos aqui.
A Bela e a Fera Experience
Espetáculo em formato Dinner Show (com gastronomia e entretenimento) que recria o baile do clássico "A Bela e a Fera". Horários: 18h e 20h. No Piso L2, próximo ao Cinemark, Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Ingressos: Quinta e sexta, R$ 50 (Couvert Artístico) e R$ 80 (R$ 35 Couvert + R$ 45 consumação) / Sábado e domingo, R$ 60 (Couvert Artístico) e R$ 90 (R$ 45 couvert + R$ 45 consumação). Os ingressos podem ser adquiridos pelo site abelaeaferaexperience.com.br.
Concertos Sinfônicos
Com Orquestra Sinfônica do Espírito Santo. A partir das 19h, no Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 10 (meia-entrada e cliente com carteirinha do Sesc) e R$ 12 (conveniado), à venda no site lets.avents.
Oficina com Cia Panzetti
A oficina procura explorar o vocabulário de movimento proveniente do material coreográfico da peça "Harleking". A partir das 15h, na Sala de Dança Maria Lúcia Calmon, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Inscrições pelo site dancaemtransito.com.br. Entrada franca.
Para soltar a voz
Karaokê Jackson's
A partir das 19h, no Jackson's Pub. R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 10.
Lazer
Mundo Gloob
Evento com atividades temáticas baseadas nos programas do canal infantil Gloob, como “Detetives do Prédio Azul”, “Escola de Gênios”, “Gigablaster”, “Miraculous - As Aventuras de Ladybug” e “ALVINNN!!! E Os Esquilos”. No Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. De segunda a quinta, das 13h às 20h30; sexta-feira, das 13h às 21h30; sábados, das 10h às 21h30, e aos domingos, das 12h às 20h30. Até 30 de julho. Todas as quintas e domingos do mês de julho tem encontro com o personagem Alvin para fotos. Horários: de 16h às 17h; 17h30 às 18h30, e de 19h às 20h. Entrada franca.
Super Força HQ
Espaço possui circuitos com as quatro forças na natureza em atividades interativas de obstáculos e de jogos dentro do universo da Turma da Mônica. Praça de Eventos no piso L1 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. De Segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 21h. Preços: R$ 30 (20 minutos); R$ 45 (até 40 minutos); R$ 60 (até uma hora). Adicional de R$ 15 a cada 15 minutos após completar uma hora. Menores de 4 anos ou de 1 metro de altura devem estar acompanhadas por um adulto responsável. Até 30 de agosto.
Magic Park
Parque de diversão com diversos brinquedos para crianças e adultos. Na área externa do Shopping Moxuara. De terça a sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 16h às 22h. Entrada: R$ 30 (passaporte/ meia/ em dias úteis) e R$ 40 (passaporte/ meia/ fim de semana e feriados) e R$ 8 (ingresso individual).
Planetário de Vitória
O planetário localizado dentro da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) em Goiabeiras conta com programação especial para as férias de julho. O uso de máscaras é obrigatório, além dos visitantes precisarem apresentar comprovante de vacinação contra a Covid-19. A sessões começam às 15h, de segunda a sexta-feira. Entrada franca.
Escola da Biologia e História
Espaço conta com maquetes do patrimônio histórico regional, artefatos arqueológicos, utensílios de pesca, artesanato doméstico, alimentos resinados, painéis, fotografias e animais taxidermizados. Com visitas guiadas, às 8h e 13h, e oficina de cartão postal, às 10h30 e 15h30. Endereço: Avenida Dário Lourenço de Souza, 790, Mário Cypreste (na entrada do Sambão do Povo). Entrada franca.
Escola de Física
Local busca ensinar física de maneira divertida e lúdica. Com sessões das 8h às 9h e das 13h30 às 14h30, além da oficina disco derrapante e diversos experimentos científicos. Endereço: Avenida Padre José de Anchieta, Parque Moscoso, Centro, Vitória. Entrada franca.
Escola de Inovação
Um espaço dedicado à cultura maker e à robótica por meio da resolução de problemas do dia a dia, buscando soluções e novos caminhos usando como ferramenta a tecnologia. De terça-feira (19) até sexta-feira (22), serão duas salas com oficinas em três horários pela manhã, às 8h, 9h e 10h, e outros três horários à tarde, às 13h, 14h e 15h. Na sala 1, a programação é impressão 3D e robótica. Na sala 2, cubo mágico. No sábado, também haverá atividades, mas apenas pelo turno da manhã. Endereço: Rua Padre José de Anchieta, Parque Moscoso. Entrada franca.
Praça da Ciência
Com 16 equipamentos científicos envolvendo Física, Matemática e Educação Ambiental que proporcionam a interação com o público. De terça a sexta-feira, das 8h às 12 h e das 13h às 17h. Sábado e domingo, das 8h às 12h. Endereço: Avenida Américo Buaiz, Enseada do Suá (próximo à praia da Guarderia). Entrada franca.
Exposições
Estandarte Negro
Cenários e patrimônios do Centro Histórico de Vitória retratados em estandartes confeccionados pelo artista Rômulo Corrêa. De terça a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 10h às 14h. No Museu Capixaba do Negro (Mucane). Av. República, 121, Centro, Vitória. Até 28 de agosto.
Ato Falho
Mostra reúne obras de oito artistas que observaram uma falha tectônica de milhares de anos para explorar processos criativos e artísticos. De segunda a sexta, das 10h às 19h, e aos sábados, das 10h às 14h. Na Casa Porto das Artes Plásticas. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. Entrada franca. Até 28 julho.
Sonhos de Imortalidade
Exposição retrata a fotografia no século XIX no Espírito Santo. De terça a sábado, das 9h às 17h. No Museu do Colono. Av. Presidente Vargas, 1501, Santa Leopoldina. Informações: (27) 3266-1250. Entrada franca. Até 23 de julho.
Massenicas: Exposição de mosaicos
Exposição de mosaicos produzidos pelo artista Celso Adolfo, ex-aluno de Homero Massena. De terça a sábado, a partir das 14h, no Museu Atelier Homero Massena. Prainha, Av. Antônio Ferreira de Queirós, 281, Centro de Vila Velha, Vila Velha. Até 15 de agosto.
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.
Tudo que se Move ou Parece que se Move
Com obras focadas na arte cinética, proporcionando experiência sensorial e permitindo que o público interaja com as obras. De segunda a sexta, das 10h às 17h, na Galeria Espaço Universitário (GAEU), UFES. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Agendamento de visitas em grupo: [email protected] ou (27) 4009-2371.