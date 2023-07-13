Quinta (13) com show de Vavá, Jazz na Curva e mais baladas no ES; agenda

Músicas ao vivo
Misturadinho
Com Vavá e Márcio, Junto e Misturado, Samba Júnior, Sambadm, Maycon Sarmento e DJ Guilherme Correa no Gordinho Praia do Canto, na rua Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória. A partir das 21h. Entrada grátis até 22h. Entrada limitada liberada para os 200 primeiros. Ingressos: Pista R$30 | VIP R$50
Pagode dos Amigos
Com Raul Mesquita, Lucas Abreu, Plínio Pessotti, Átilla Diniz, Luca Gagetti e Marcinho Auguzto. A partir das 18h, no Canto 27 - Av. Jair de Andrade, 39 - Itapuã, Vila Velha. Ingressos não informados
Jazz na Curva
Com Victor Humberto, Márcia Chagas, Carlos Augusto e Sérgio Rouver. A partir das 17h, no Clericot Café - Av. José Miranda Machado, 345 - Enseada do Suá, Vitória. Informações via WhatsApp: (27) 99299-5918
Especial Dia Mundial do Rock
Com Alexandre Moreira. A partir das 20h, no Casa de Bamba - Rua Gama Rosa, 154 - Centro, Vitória. Couvert não informado. Informações via WhatsApp: (27) 99663-2104
Amigos da Cana
Edição Festa Junina com Reder Matos, Allan Vieira, Ravelly, Felipe Brava e Renan di Castro. A partir das 20h, no Boteco do Júnior - Av. Saturnino Rangel Mauro, 1302 - Itaparica, Vila Velha. Couvert grátis até 22h. Ingressos R$ 20 (valor sujeito a alteração).
De Férias com a Pink
Com os DJs JV de Vila Velha, KN de Vila Velha, Eduardo Guio Canal, Lukão, Gabriel Pratti, João Flávio e FabricioVDJ. A partir das 23h, na Pink Elephant - Rua Manoel Gonçalves Carneiro, N° 65, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: Pink Fy (Pista) Inteira por R$ 80 (1 °Lote); Pink Fy (Pista) Meia por R$40 (1° Lote); Pink Fy (Pista) Meia Solidária por R$ 40 (1°Lote); Área (Vip) Inteira por R$ 200 {Promocional}; Área Vip Meia por R$ 100 {Promocional}; Área Vip Meia Solidária por R$ 100 {Promocional} à venda no SuperTicket
Brasilidades
Com Daniel Silva. A partir das 19h, no Raízes Gastrobar - Rua Domingos Póvoa Lemos, 206 - Jardim Camburi, Vitória. Informações via WhatsApp: (27)99933-6962
Apresentações
Arte da Palavra
Apresentação de contação de histórias "Pereguedé", que tem como personagem principal cazumbá, personagem do Bumba-meu-Boi, falando sobre a fauna e a flora da baixada Maranhense. Com Camila Reis, a partir das 18h30, no teatro Virgínia Tamanini. Sesc Glória, na Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos gratuitos pelo site: sescgloria.lets.events ou na bilheteria do teatro.
Cine Vídeo
Com o filme "Hiroshima Meu Amor". Sesc Glória, na Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos gratuitos pelo site sescgloria.lets.events e na bilheteria do teatro. A partir de 18h20, até sábado (15).
4° edição do Vitória Ópera Estúdio (VOE)
Programa de formação e aperfeiçoamento para estudantes e profissionais da área de ópera. Apresentação de Fête Galante, com direção cênica de Lívia Sabag, direção musical de Gabriel Rhein e participação da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo. Na casa da Música Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. A partir das 20h. Os ingressos gratuitos serão distribuídos uma hora antes do espetáculo, na bilheteria do teatro.
Exposições
Expovinhos Vitória
Na nova Área de Eventos do clube Álvares Cabral. Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória. Das 18h às 23h. Ingressos: Acesso ao evento + 1 taça, por R$ 150 (1°lote); 10 Acessos ao Evento + 10 Taças, por R$ 1350. À venda no site Lebillet.
Novos Viajantes
A exposição reúne obras em desenho, pintura e fotografia de 34 artistas do Espírito Santo que evidenciam a importância de assegurar a manutenção dos mais diversos biomas para o equilíbrio do planeta. No Palácio Anchieta. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Visitação: de terça a sexta, das 9h às 17h; sábado, domingo e feriado, das 9h às 16h. Entrada: agendamento pelo número (27) 3636-1032 ou pelo e-mail [email protected]. Até o dia 10 de setembro.
Memórias em Cores
Exposição coletiva em comemoração aos 488 anos de Vila Velha. Em cartaz na Casa da Memória de Vila Velha, com obras de Ângela Gomes, Erminda Breda, Mariana Caldeira, Nely Pinheiro e Molga. Visitação: de terça a domingo, das 8h30 às 17h30. Rua Luciano das Neves, 14, Vila Velha. Entrada franca. Até 30 de julho
Modernidade, Cultura e Paisagem
Exposição sobre a formação cultural da paisagem e sua influência na sociedade a partir do diálogo do Acervo do MAES, com a coleção de fotografias históricas do Acervo do Arquivo Público do Estado. Em cartaz no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES). Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Horário de visitação: terças (de 10h às 13h); quartas (de 14h às 17h), e quintas e sextas (13h30 às 17h). Até 26 de novembro.
E eu, Mulher Preta
Exposição coletiva com fotografias de mulheres negras da região Metropolitana de Vitória clicadas por Ana Luzes, Luara Monteiro, Taynara Barreto e Thais Gobbo. Em cartaz na galeria Homero Massena. Rua Pedro Palácios, 99, Cidade Alta, Vitória. Visitação gratuita: de segunda a sexta, das 9h às 18h, e sábados e feriados, das 10h às 16h. Até 12 de agosto.
Diversão
Vila Trampolim Park
Diariamente no piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingresso: meia entrada, R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos); ingresso PCD + adulto cortesia: R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos); ingresso aniversariante R$ 24,90 (50 minutos). Faixa etária, a partir de 2 anos.
Vila Viking
Parque de recreação com variados brinquedos. Até 31 de agosto na varanda da praça de alimentação do Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Funcionamento de segunda a sábado, das 10h às 22 h, e domingo, das 11h às 21 h. Valor: R$ 40. A cada minuto excedente haverá um acréscimo de R$ 1. Crianças de até um metro podem brincar com o responsável maior de idade, que terá entrada grátis.
Jump Trampolim Park
Na rua Rômulo Samorini, 46, Praia do Canto, Vitória. Horário: de terça a sexta-feira, das 14h às 21h; sábado e domingo, das 10h às 22h. Ingresso: terça, quarta e quinta-feira, pelo aplicativo com antecedência de 12h, R$ 60, Meia-entrada, R$ 65, e inteira, R$ 130; sexta-feira, sábado e domingo, pelo aplicativo com antecedência de 12h, R$ 70. Meia-entrada, R$ 75, e inteira, R$ 150.
Brinquedolândia
Até dia 29 de agosto na praça do Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Funcionamento: segunda a sexta, das 17h à 00h30; sábado e domingo, de 12h à 00h30. Valores: opções de R$ 30, para 1 a 15 minutos, R$ 35, para 16 a 30 minutos, e R$ 60, para 60 minutos. Após 30 minutos há um acréscimo de R$ 5 a cada 5 minutos. A idade máxima permitida é 13 anos. Menores de 4 anos devem estar acompanhados por um adulto responsável. Crianças com necessidades especiais têm direito a desconto de 50%.
Museu do Videogame
No shopping Praia da Costa, Av. Dr. Olívio Lira, 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Até domingo (16), na praça de eventos, no piso L1. De segunda a sábado das 15h às 21h; domingo e feriado das 14h às 20h. Entrada gratuita.
Parque temático do Sonic
O veloz personagem dos games vai compartilhar suas aventuras com a criançada no Sonic Adventure Park, no shopping Vila Velha, na Avenida Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha, até 30 de agosto. A atração ficará instalada na Praça Central, no piso L1, em frente à Riachuelo. A programação é ideal para crianças de 4 a 12 anos de idade. Crianças menores de 4 anos também podem brincar, desde que acompanhadas por um responsável. O ingresso R$ 40 por 30 minutos.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. No Shopping Mestre Álvaro, na Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra. Horário: segunda a sexta das 17h às 00h30; sábado e domingo de 12h às 00h30. Ingressos: Segunda a Quinta: R$ 109,90; Sexta, sábado, domingo, véspera de feriados e feriados: R$ 119,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista. A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Magic Park
Parque de diversão com brinquedos para crianças e adultos: barca, carrossel, montanha-russa e bate-bate. Na área de eventos externa do Shopping Moxuara, na Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica. Horários de funcionamento: Segunda a Sexta - 18h às 22h; Sábado, Domingo e Feriados - 16h às 22h.. Valores de entrada: Passaporte para brincar à vontade. Sábado, Domingo e Feriados: R$ 50 (meia). Todos pagam meia. Ingresso individual: R$ 10.