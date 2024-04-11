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Diversão

Quinta (11) com exposições no Palácio Anchieta e shows de Anderson Ventura e Amaro Lima

Dia ainda conta com baladas, música ao vivo em barzinhos e diversões em shoppings; confira programação completa de HZ
Isadora Mello

Isadora Mello

Publicado em 11 de Abril de 2024 às 09:00

Especial

Boulevard Festival

Com Anderson Ventura e Amaro Lima no Boulevard Festival, a partir das 19h. Shopping Boulevard. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha.

O Fabuloso Mundo das Cores

Exposição de Heidi Liebermann composta por trabalhos inéditos em diferentes formatos, no Palácio Anchieta. Visitação: até 10 de julho, de terça-feira a domingo, das 9h às 17h. Entrada Gratuita. Praça João Clímaco, s/n - Centro, Vitória.

Festas

CLOSY

Pop, funk, eletro na Bolt, a partir das 22h. Entrada: R$ 20. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.

Selva-okê

Karaokê + DJ na A Selva, das 19h as 21h. Entrada Gratuita. Rua Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória.

Karaokê do Correria

A partir das 20h, no Correria Music Bar. Entrada gratuita. Avenida Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.

Música ao vivo 

Quinta Fina

Bossa Nova e Jazz no Brizz. A partir das 20h, com couvert a R$ 10. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.

Projeto Quinta D'elas

Com Tereza Cristina, Cecitônio Coelho e Rodrigo Nogueira. A partir das 20h, no Enredo Botequim. Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória.

Samba para todos

Samba na Casa de Bamba, a partir das 18h. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.

Barlavento

Havi no Barlavento a partir das 19h. Avenida Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória.

Quinta Jazz

Com Ana Rita, Matheus Cermano, Paulo sodré e Igor Cowosque na A Oca. A partir das 19h. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória.

Quintaneja

Com Fernanda Fontes no Boteco Boa Praça, às 20h, com couvert a R$ 9,90. Rua João da Cruz, 485, Praia do Canto, Vitória.

Diversão

WOW Park

Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos (meia): R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos). No piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha.

Magic Park

Parque de diversões em Cariacica. Ingresso individual: R$ 10, passaporte (dias de semana): R$ 50, passaporte (sábado, domingo e feriado): R$ 60. Em frente a prefeitura de Cariacica.

Jurassic Rex Park

Parque dos dinossauros com diversas atividades para a criançada. R$ 40 para 30 minutos. Após esse tempo, um acréscimo de R$ 15 será cobrado a cada 15 minutos adicionais. Horário: de 10h às 22h. Local: no Shopping Vitória, na Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.

Exposição Disney 100 anos

Exposição interativa em comemoração aos 100 anos da Disney, com ambientes temáticos da Marvel, Toy Story, Encanto, Enrolados e Star Wars. Data: 05/04 a 28/04. Horário: domingo a quinta: 14h às 20h; sexta e sábado: 14h às 21h30. Local: Shopping Mestre Álvaro, Praça de Eventos, piso L2. Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra. Gratuito.

Exposições

OcupaSacy VIX

No Sesc Glória, de 10h às 20h até o dia 28 de abril. Entrada gratuita. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.

Juruti-Festival das Tribos

Exposição fotográfica do artista Alexandre Baena, no Palácio Anchieta. Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória

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