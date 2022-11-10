Quinta (10) tem samba, forró e show de humor no ES; veja agenda

Especial Natal
Chegada do Papai Noel - Shopping Vila Velha
O "Doce de Natal" do Shopping Vila Velha (Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Esp. Santo, Vila Velha), chega com atrações para toda a família a partir de 10 de novembro, a partir das 18h. A programação começa pelas ruas da cidade, com um passeio do Papai Noel por Vila Velha anunciando a chegada do Natal. Às 19 horas, acontece a recepção do bom velhinho no Shopping, com encontro e fotos com o público. Entrada franca.
Para curtir!
Misturadim
Com Samba Junior, Sambadm, Pagode & Cia e DJ Kayonavoz. A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca até 21h.
Canto do Leley
Com participação do grupo Novo Esquema. A partir das 18h, no Canto27. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Entrada franca até às 20h. Reservas e informações: (27) 99887-7576.
Close de Quinta
Tocando pop, funk, electro e close hits. A partir das 23h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 10 (50 primeiros) e R$ 20 (all night).
Quinta Sertaneja
Com Fabiano Muniz. A partir das 20h, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 8.
Quinta Delas
Com Nanda Marques. A partir das 18h, no Mercearia Gourmet. Av. Eldes Scherrer Souza, 1055, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 7. Informações e reservas: (27) 99235-7121.
Forró do Correria
Com Baile Diferente. A partir das 21h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (até 23h30).
Banda 90&Tal
A partir das 21h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Quintaneja
Com Felipe Soares. A partir das 20h, no Butteco's Vitalino. R. Ibitirama, 128, Itaparica, Vila Velha.
Música ao vivo
Projeto do Samba ao Forró
A partir das 19h, na Casa de Bamba. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. A casa cobra couvert, porém o valor não foi divulgado.
Jantar com MPB & Bossa
Com Andrea Ramos e Jorge Tarzan. A partir das 19h, no A Oca Bistrô & Ateliê. R. Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações e reservas: (27) 98825-6714.
Jazz na Curva
Com Edu Szajnbrum. A partir das 18h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Para soltar a voz
Karaokê Jackson's
A partir das 19h, no Jackson's Pub. Rua Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 10.
Para rir
Stand Up Comedy na Decks Beer
Com Fernando Emetério, Ale Mendonça, Érlichy Silva e Valdiney Coelho. A partir das 19h30, na Decks Beer Petiscaria. Rodovia João Izoton Filho, Km 01, São Gabriel da Palha. Ingressos: R$ 15 (1º lote), à venda no site Supeticket.
Lucas Mendes
A partir das 20h, no Vix Comedy Club. R. Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 30 (inteira), à venda no site do Club.
Especial
17ª Burger Fest 2022
De 1º a 30 de novembro, o festival vai acontecer em 12 hamburguerias de Vitória e Vila Velha, com diversas criações deliciosas com preço entre R$ 29,90 e R$ 51,90.
Cinema Itinerante
Carreta leva diversos sucessos do cinema para Resistência com direito a pipoca e refrigerante. As sessões de 8h até 16h, são reservadas para escolas já a sessão das 19h é livre para o público geral exibindo o filme Aladdin. Na Rua São Sebastião, 405, na Unidade de Transbordo, em Resistência, Vitória. Entrada franca. Até 12 de novembro.
Nos Tempos da Malandragem
Com músicas e texto adaptado da obra “Ópera do Malandro” de Chico Buarque, a primeira turma do curso de Qualificação em Teatro de Musicais da FAFI apresenta o espetáculo musical “Nos tempos da malandragem”. A partir das 20h, no Teatro Glória. Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 20 (inteira) R$ 12 (conveniado) R$ 10 (meia-entrada e cliente com carteirinha do Sesc), à venda no site Lets.events.
Encontrão de Contadores de Histórias no Espírito Santo
Evento reúne profissionais e amantes da arte de contar histórias em três dias de programação, realizando apresentações para o público infantil e palestras e workshops. A partir das 10h, na Sala da Palavra e Espaço Expositivo Carlo Crepaz. Centro Cultura Sesc Glória, Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada franca.
Parque Cultural Casa do Governador
Contando com exposições artísticas e áreas temáticas, a área externa da residência oficial do Governador do ES está aberta à visitação. O tour acontece às terças e quintas-feiras, das 8h às 17h. Agendamento: (27) 3636-1032. Endereço: R. Santa Luzia, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada franca.
Lazer
TrampolimParque
Uma atração com uma estrutura de trampolins e uma área kids com gangorras, escorregadores e mesinhas para pintura. Indicado para crianças até 12 anos. Crianças até 5 anos obrigatoriamente devem entrar acompanhadas de um adulto responsável não pagante. Crianças PCD, independentemente da idade, deve entrar comum responsável não pagante. Valor: R$40 (30 minutos e R$1,00 cada minuto extra). De segunda a sábado, das 10 às 22h, e aos domingos, das 14 às 21h, no Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha.
Jump Around
Maior castelo da América Latina chega à capital capixaba com escorregadores gigantes, pula-pula, estruturas de escalada e pistas de obstáculos. De quinta a domingo, das 15h às 21h, sendo necessário chegar com 30 minutos de antecedência para realizar check-in. Ingressos: R$ 49 (meia) e R$ 40 (meia), à venda na Sympla. Crianças com idade até 5 anos pagam ingresso e deverão estar acompanhadas por um responsável não pagante. Maiores de 5 anos não precisam estar acompanhados. Caso o responsável deseje participar, será necessário comprar ingresso para a criança e para o acompanhante. A pessoa portadora de deficiência terá direito ao ingresso no valor de R$ 25, sendo permitida a entrada do acompanhante gratuitamente quando necessário. É preciso apresentar laudo ou carteirinha que comprove. Até 15 de novembro.
Magic Park
Parque de diversão com brinquedos para crianças e adultos. Na área externa do Shopping Moxuara. De terça a sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 16h às 22h. Entrada: R$ 30 (passaporte/ meia/ em dias úteis) e R$ 40 (passaporte/ meia/ fim de semana e feriados) e R$ 8 (ingresso individual).
Exposições
Em Algum Lugar do Mundo
Com pinturas de Laerty Tavares. Na Casa da Memória de Vila Velha. Prainha, em Vila Velha. De terça a domingo e feriados, das 9h às 18h. Até 18 de dezembro.
Novos Viajantes
A mostra é inspirada nos naturalistas do século 19 e conta com curadoria do artista plástico Attílio Colnago, promovendo um encontro com obras em desenho, pintura, fotografia e cerâmica de 32 artistas. A mostra é inspirada na diversidade da fauna e da flora da Mata Atlântica capixaba, evidenciada pelos viajantes naturalistas do passado e agora revisitada pelos artistas "novos viajantes". Visitação: De terça (18) a domingo (23), das 8h às 17 horas, no Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA), no Museu de Biologia Prof. Mello Leitão, Av. José Ruschi, 4, Centro, Santa Teresa. Entrada gratuita. Até 26 de fevereiro de 2023.
Sete Caminhos: do Maes ao Quintal Bantu
A mostra dos artistas Rafael Segatto, Renan Bono e Welington Santos conta com oito instalações cheias de diversas obras interativas. Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio del Santo (Maes). Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. De terça a sexta, de 10h às 18h, e sábados e domingos, de 10h às 16h. Entrada franca. Até 8 de janeiro.
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.