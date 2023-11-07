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Quarta (8) com concerto, karaokê e festival de cinema no ES; confira agenda

Dia ainda conta com música ao vivo em bares, exposições e diversão nos shoppings; veja a programação completa
Rafael Mendes

Rafael Mendes

Publicado em 07 de Novembro de 2023 às 19:57

Festival de Cinema Italiano

O primeiro dia da minha vida

Sinopse: Um homem misterioso se apresenta a quatro pessoas que atingiram o fundo do poço e desejam acabar com suas vidas, para propor-lhes um pacto: uma semana para redescobrirem o amor pela vida. A partir das 14h20, no Sesc Glória - Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos gratuitos.

Por um destino insólito

Sinopse: Tirando férias no Mediterrâneo, a rica capitalista Raffaella Pavone Lanzetti alugou um iate para fazer um cruzeiro. Ela grita ordens o tempo todo, quando não está tomando posições bem politicamente incorretas. Raffaella descarrega boa parte da sua futilidade em Gennarino Carunchio, um siciliano comunista que trabalha na embarcação, exigindo que ele fique mais apresentável. A partir das 18h20, no Sesc Glória - Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos gratuitos.

Músicas ao vivo

Quarta de Raiz

Com Cecitônio e Rodrigo Nogueira. A partir das 20h, no Casa de Bamba - Rua Gama Rosa, 154 - Centro, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99663-2104.

Bossa e Samba na Curva

Com Marcus Paulo. A partir das 17h, no Clericot Café - Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99299-5918.

Ritmos Variados

Com Fernanda Fontes. A partir das 20h, no Boteco Boa Praça Vitória - Rua João da Cruz, 485, Praia do Canto, Vitória. Reservas via WhatsApp: (11) 5990-2359.

Karaokê do Correria

A partir das 20h, no Correria Music Bar - Av. Est. José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita.

Karaokê 426

A partir das 21h, no Pub 426 - Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.

Santo Samba

Com Leley. A partir das 20h, no Só Santo Botequim - Rua Castelo Branco, 815, Praia da Costa, Vila Velha. Reservas via WhatsApp: (27) 99311-8564.

Samba e Futebol

Com o grupo Mania D' Samba. A partir das 18h, no Gustus Sport Bar - Rua Castelo Branco, 855, Vila Velha.

Quarta

Com Nando Xavier. A partir das 19h30, no Jardim bar e petiscaria - Av. Espírito Santo, 18, Jardim América, Cariacica.

Especial

Concerto Sinfônico

Com a Banda Sinfônica da Fames, sob a regência do maestro Felipe Carnaúba. A partir das 20h, no Sesc Glória - Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), à venda no site Sesc Glória.

Circuito de Oralidades - Arte da Palavra

O Sesc Glória recebe o contador de histórias e ator Adiel Luna, numa conversa em que passeia pela variantes das nossas expressões culturais, conduzindo a um bate-papo dinâmico e brincando com o verso de improviso. A partir das 18h30, na Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada gratuita.

Diversão

Vila Parque Boliche

Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. De segunda a sexta, a partir das 17h. Sábados e domingos, a partir das 12h. No Shopping Mestre Álvaro - Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.

Vila Trampolim Park

Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. No piso L3 do Shopping Praia da Costa, na Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos (meia): R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos).

Imersomar

Uma projeção 360° no fundo do mar com uma experiência incrível em 8K do mundo marinho. No piso L2, do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. De segunda a sexta, das 14h às 22h; sábado das 12h às 22h; domingos e feriados das 14h às 21h. Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

Gincana Aquarela

Diversão com pula-pula, escorrega, piscina de bolinhas, área de games e arco play. Na praça Central, piso L1, do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. É permitida a entrada de crianças de até 12 anos. Menores de 4 anos devem ter acompanhante. Ingressos: R$ 50.

Cirque Amar

Circo com ilusionistas, palhaços, acrobatas, aerialistas, força capilar e um incrível ballet acrobático. As apresentações acontecem, de segunda à sexta, às 20h30; sábados, domingos e feriados, às 16h, 18h e 20h30. No estacionamento do Aeroporto de Vitória - Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N, Goiabeiras, Vitória. Os ingressos custam de R$ 35 a R$ 300 no site Guiche Web

Exposições

Modernidade, Cultura e Paisagem

Exposição sobre a formação cultural da paisagem e sua influência na sociedade, com coleção de fotografias históricas do Acervo do Arquivo Público do Estado. Em cartaz no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), na Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Até 26 de novembro. De terças (de 10h às 13h); quartas (de 14h às 17h), e quintas e sextas (13h30 às 17h). Agendamentos no link linktr.ee/maesmuseu.

Fiar

Exposição do artista Rick Rodrigues que apresenta mais de 100 obras bordadas, objetos, miniaturas de madeira, brinquedos, instalações interativas e obras que serão produzidas durante a mostra. A mostra ficará aberta ao público até o dia 26 de novembro no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), na Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Entrada gratuita.

Fratura

A galeria Homero Massena recebe a exposição que conta o silêncio das mulheres, trazendo histórias de sobrevivência, de cicatrizes, de resiliência e de dor.  Até 18 de novembro, na Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória. Visitação: Segunda, terça, quinta e sexta, das 9h às 18h; quarta, das 10h às 20h; sábado e feriado, das 10h às 16h. Entrada gratuita.

Lusque - Fusque

Até 14 de novembro, acontece a exposição que integra o Projeto Mezanino, reunindo objetos e desenhos em aquarela e grafite, onde mescla artes visuais e poesia. No OÁ Galeria - Av. Cezar Hilal, 1180, loja 9, Praia do Suá, Vitória. Visitação: De segunda a sexta, das 10h às 19h30. Entrada gratuita.

De Onde Surgem os Sonhos

Até 28 de janeiro, o Palácio Anchieta recebe a exposição que aborda temas inerentes a arte contemporânea brasileira, do conceito de paisagem e pensar sobre a construção de conhecimento através das visões de diversos povos e culturas. Na Praça João Clímaco, s/n - Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 8h às 18h; Sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Entrada gratuita. Confira a matéria completa da exposição no site HZ.

Tempo, Tempo, Tempo

Para comemorar os 40 anos de carreira, o jornalista e fotógrafo Tadeu Bianconi traz toda a diversidade de suas obras em exposição que fica até dia 25 de novembro, que reúne 900 fotografias, entre elas paisagens, abstrações, cotidiano e cidades. No Mosaico Fotogaleria, As visitas devem ser agendadas de segunda a sábado, em horário comercial, pelo WhatsApp: (27) 99943-0831 ou pelo e-mail [email protected]

Pulsar

A exposição apresenta o resultado de seis anos de pesquisa sobre um dos principais órgãos do corpo humano: o coração. O trabalho foi iniciado a partir de uma percepção dele como símbolo, metáfora e fonte de inspiração. Reúne mais de 20 obras com estudo de técnicas artísticas diversas, entre elas, cerâmica, desenho e pintura. Até dia 30 de dezembro, na Casa Porto das Artes Plásticas - Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. Visitação: De Segundas às sextas das 10h às 18h; Sábados das 10h às 14h. Entrada gratuita.

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