Quarta (26) tem happy hour com música ao vivo e feira literária no ES; veja agenda

Para curtir!
Happy Hour
Com É O Clima. A partir das 19h, no Botequim do Celim. R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Entrada franca até às 23h, após, homens pagam R$ 10. Reservas e informações: (27) 99898-1912.
Futebol, Cerveja e Resenha
Com Thiago Brito. Com transmissão ao vivo dos jogos Botafogo x Bragantino (19) e Corinthians x Fluminense (21h30). A partir das 18h, no Canto27. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Informações e reservas: (27) 99887-7576. Entrada franca até 19h.
Batalha de Hits
Com Well Ferrari, Deinho DJ e convidados. A partir das 20h, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 10.
Pagode Sunset
Com Victor Cosvosk, Polielto e Diguinho. A partir das 18h, no Mercearia Gourmet. Couvert: R$ 7. Av. Eldes Scherrer Souza, 1055 - Parque Res. Laranjeiras, Serra. Informações e reservas: (27) 99235-7121.
Quarta de Raiz
Com Cecitônio Coelho e Rodrigo Nogueira. A partir das 20h, na Casa de Bamba. A Casa cobra couvert, porém o valor não foi informado. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Coco Bambu
Com Vitor Ramos (12h) e Naohmi (17h e 19h30). No Coco Bambu Vitória. Rua João da Cruz, 10, Praia do Canto, Vitória.
Alexandre Santana
A partir das 19h, no Boulevard Shopping Vila Velha. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha.
Especial
1ª Feira Literária de Vila Velha
Com contação de histórias, oficinas literárias, batalhas de Slam (poesia falada), palestras e exposições de escolas, livrarias e editoras. Além da apresentações musicais e teatro. A partir das 8h, no Parque da Prainha, em Vila Velha. Confira a programação completa aqui.
Cine Imetame
Carreta leva diversos sucessos do cinema em Aracruz com direito a pipoca e refrigerante. As sessões de 8h até 16h, são reservadas para escolas já a sessão das 19hrs é livre para o público geral exibindo o filme Minha Mãe é Uma Peça 3. Na Praça da Paz - R. Indio Carneiro Magalhães - Centro, Aracruz
Lazer
Mundo dos Blocos
Atração tem blocos educativos gigantes para a criançada se divertir. No Shopping Praia da Costa. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 12h às 22h. Entrada: R$ 20 (15 minutos), com taxa de R$ 15 a cada 15 minutos adicionais. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Pais de maiores de 3 anos pagam taxa de R$ 8, caso queiram acompanhar. Até 28 de outubro.
Magic Park
Parque de diversão com diversos brinquedos para crianças e adultos. Na área externa do Shopping Moxuara. De terça a sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 16h às 22h. Entrada: R$ 30 (passaporte/ meia/ em dias úteis) e R$ 40 (passaporte/ meia/ fim de semana e feriados) e R$ 8 (ingresso individual).
Exposições
Em Algum Lugar do Mundo
Com pinturas de Laerty Tavares. Na Casa da Memória de Vila Velha. Prainha, em Vila Velha. De terça a domingo e feriados, das 9h às 18h. Até 18 de dezembro.
Novos Viajantes
A mostra é inspirada nos naturalistas do século 19 e conta com curadoria do artista plástico Attílio Colnago, promovendo um encontro com obras em desenho, pintura, fotografia e cerâmica de 32 artistas. A mostra é inspirada na diversidade da fauna e da flora da Mata Atlântica capixaba, evidenciada pelos viajantes naturalistas do passado e agora revisitada pelos artistas "novos viajantes". Visitação: De terça (18) a domingo (23), das 8h às 17 horas, no Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA), no Museu de Biologia Prof. Mello Leitão - Av. José Ruschi, 4, Centro, Santa Teresa. Entrada gratuita. Até 26 de fevereiro de 2023.
Sete Caminhos: do Maes ao Quintal Bantu
A mostra dos artistas Rafael Segatto, Renan Bono e Welington Santos conta com oito instalações cheias de diversas obras interativas. Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio del Santo (Maes). Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. De terça a sexta, de 10h às 18h, e sábados e domingos, de 10h às 16h. Entrada franca. Até 8 de janeiro.
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.